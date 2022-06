Radeon RX 6700 to karta graficzna, której miało nie być. Nowy model jednak zadebiutował na rynku, a w sieci pojawiły się pierwsze testy wydajności.

Radeon RX 6700 to model ze średniej półki, z którego premierą wiąże się… dosyć zawiła historia.

Radeon 6700 to teraz Radeon RX 6700

Karta jak na razie pojawiła się tylko w ofercie firmy Sapphire, ale początkowo była oznaczona jako Radeon 6700 (bez dopisku RX). Niedawno istnienie karty potwierdziło samo AMD, a Sapphire zmienił jej oznaczenie na Radeon RX 6700 (z dopiskiem RX).

Specyfikacja techniczna nie powinna być dla Was tajemnicą - nowy model oferuje słabsze parametry niż Radeon RX 6700 XT (z dopiskiem XT).

Model Radeon RX 6650 XT Radeon 6700 Radeon RX 6700 XT Układ graficzny Navi 23 KXL (RDNA 2) Navi 22 XL (RDNA 2) Navi 22 XT (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2048 2308 2560 Jednostki Ray Accelerators 32 36 40 Taktowanie rdzenia (Game/Boost) 2410/2635 MHz 2174/2450 MHz 2321/2581 MHz Pamięć Infinity Cache 32 MB 80 MB 96 MB Pamięć wideo 8 GB GDDR6 128-bit 10 GB GDDR6 160-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 17 500 MHz 16 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 280 GB/s 320 GB/s 384 GB/s TBP (zasilanie) 180 W (8-pin) 175 W (8-pin) 230 W (8-pin) Cena $399 ??? $479

Producent zastosował „przyciętą” wersję układu graficznego AMD Navi 22 oraz mniejszą pojemność pamięci VRAM. Według oficjalnej specyfikacji AMD, karta cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 175 W i wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania. Modele Sapphire pracują z lekko podniesionymi zegarami (+45 MHz na rdzeniu) i limitem mocy zwiększonym do 220 W.

Testy wydajności karty Radeon RX 6700

Jak wypada nowa karta AMD (a właściwie Sapphire)? Użytkownik MEGAsizeGPU z Twittera dorwał model Sapphire Pulse i pochwalił się jego wynikami wydajności w benchmarku 3DMark Time Spy.



Karta Sapphire Radeon 6700 Pulse (jeszcze bez dopisku XT)

Warto tutaj zwrócić uwagę na rozbieżność między nowymi i starymi sterownikami AMD Software Adrenalin Edition 22.5.2.

Na starych sterownikach przy standardowych ustawieniach karta osiąga 9427 punktów Graphics Score. Zwiększenie limitu mocy do maksimum pozwala poprawić ten wynik do 10 304 punktów (czyli o 9%).

Po zainstalowaniu dedykowanej wersji AMD Software: Adrenalin Edition 22.5.2 dla karty Radeon RX 6700 wynik wzrósł do 11 166 punktów (czyli o 18%). Po zwiększeniu limitu mocy da się uzyskać 11 414 punktów (czyli 21% więcej).

Oznacza to, że na nowych sterownikach (przy standardowych ustawieniach) Radeon RX 6700 wypada o jakieś 10% lepiej niż Radeon RX 6650 XT i o jakieś 7% gorzej niż Radeon RX 6700 XT.

Czy nowy model ma szansę podbić średni segment kart graficznych do gier? Kluczową kwestią przy ocenie jest jego cena w sklepach, a ta póki co jeszcze nie jest znana. Radeony RX 6700 póki co są dostępne tylko na chińskim rynku i nie wiadomo czy pojawią się w Europie.

Źródło: Sapphire, AMD, Twitter @ MEGAsizeGPU