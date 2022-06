Słyszeliście o chińskich kartach graficznych? W sieci pojawiły się pierwsze testy tajemniczego modelu Zhaoxin Glenfly Arise 1020. Nie są to jednak zbyt obiecujące wyniki...

Rynek kart graficznych do gier został zdominowany przez modele Nvidia GeForce i AMD Radeon. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny wybór - swoich sił w konstruowaniu kart próbują też chińskie firmy.

Do tej pory pisaliśmy m.in. o modelach Innosilicon Fantasy One, Xindong Technology Fenghua czy Jingmei. Ostatnio w sieci pojawiły się testy karty graficznej chińskiej firmy Zhaoxin (do tej pory kojarzonej głównie z procesorów).

Testy chińskiej karty graficznej Zhaoxin Glenfly Arise 1020

Model Zhaoxin Glenfly Arise 1020 został wyposażony w 24 jednostki obliczeniowe oraz 2 GB pamięci VRAM (co może sugerować, że mamy do czynienia z bardzo podstawową konstrukcją). Testy przeprowadzono na platformie z 8-rdzeniowym procesorem Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.

Na co możemy liczyć? W syntetycznym benchmarku Geekbench 5 karta uzyskała „zawrotne” 579 punktów, co można porównać do zintegrowanego układu graficznego AMD Radeon HD 6480G z 2011 roku. Mówiąc wprost, wynik jest EKSTREMALNIE słaby.

Nowsze układy AMD i Nvidii oferują dużo lepsze wyniki. Zintegrowana grafika AMD Radeon Vega 11 z procesorów Ryzen 5 2400G lub Ryzen 5 3400G osiąga mniej więcej 20-krotnie lepsze rezultaty (nie mówiąc już o zwykłych kartach pokroju GeForce GTX 1060, które osiągają 60-krotnie lepsze wyniki).

Warto jednak zaznaczyć, że Glenfly Arise 1020 najprawdopodobniej będzie najsłabszym przedstawicielem z serii Zhaoxin Glenfly. Niewykluczone, że producent użył też wczesnych sterowników graficznych, które mogą wpływać na zaniżone osiągi sprzętu. Nie wiadomo jak karta poradziłaby sobie w grach (o ile w ogóle byłaby w stanie jakąś odpalić, bo nie znamy szczegółów na temat wspieranych interfejsów programowania).

Jakby nie było, chińskie karty graficzne póki co należy rozpatrywać w kategorii ciekawostki. Takie modele nie oferuję konkurencyjnych osiągów, a do tego ich dostępność poza Chinami jest bardzo ograniczona (żeby nie mówić nie istnieje).

Źródło: Tom’s Hardware