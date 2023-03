Złote Maliny 2023 powędrowały już do tegorocznych laureatów. Wśród nominowanych nie zabrakło polskich akcentów. Mowa o “365 dni: Ten dzień” i “Kolejne 365 dni”, które jednak musiały pożegnać się z nagrodą. Nie obyło się też bez (innych) kontrowersji.

Złote Maliny 2023 – poznajcie zwycięzców!

Złote Maliny 2023 to swoiste antynagrody w branży filmowej, przyznawane najgorszym produkcjom i aktorom poprzedniego roku. Wiemy już, kto może “poszczycić się” tym mianem.

Najgorszy film roku, zdaniem kapituły, to produkcja oryginalna Netflixa – “Blondynka” – będąca fabularyzowanym tytułem biograficznym o Marilyn Monroe. Co ciekawe, ten sam film za sprawą kreacji aktorskiej Any de Armas otrzymał nominację do Oscarów w kategorii: najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Tegoroczna gala w szczególny sposób zwróciła na siebie uwagę polskiej widowni. Wśród nominowanych znalazł się w końcu polski kandydat! Niestety albo stety, statuetka nie powędrowała na ręce twórców “365 dni: Ten dzień” i “Kolejne 365 dni”. W kategorii "najgorszy remake, sequel lub zrzynka" zwyciężył bowiem "Pinokio" Roberta Zemeckisa.

Złote Maliny 2023 nie obyły się też bez kontrowersji, a to za sprawą nominacji 13-letniej Ryan Kiery Armstrong z filmu “Podpalaczka” do miana najgorszej aktorki roku. Po fali krytyki gremium zrehabilitowało się, wprowadzając zmiany na liście nominowanych i zamieszczając na niej… siebie samych. Tym samym najgorszą aktorką roku 2022 zostały bezkonkurencyjne Złote Maliny.

Kto zwyciężył w pozostałych kategoriach? Pełną listę nominowanych i laureatów znajdziecie poniżej.

Złote Maliny 2023 – pełna lista zwycięzców i nominowanych

NAJGORSZY FILM

Blondynka – laureat

Pinokio

Miłego Żalu

Córka króla

Morbius

NAJGORSZY REMAKE, ZRZYNKA LUB SEQUEL

Blondynka

365 dni: Ten dzień i Kolejne 365 dni

Pinokio – laureat

Podpalaczka

Jurassic World: Dominion

NAJGORSZY AKTOR

Colson Baker (Machine Gun Kelly) – Miłego żalu

Pete Davidson – Pies w rozmiarze XXL

Tom Hanks (Gepetto) – Pinokio

Jared Leto – Morbius – laureat

Sylvester Stallone – Samarytanin

NAJGORSZA AKTORKA

Złote Maliny – laureat

Bryce Dallas Howard – Jurassic World: Dominion

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – Córka króla

Alicia Silverstone – Rekin

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Adria Arjona – Morbius – laureatka

Lorraine Bracco – Pinokio

Penelope Cruz – 355

Bingbing Fan – 355 i Córka króla

Mira Sorvino – Lamborghini: Człowiek, który stworzył legendę

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Pete Davidson – Miłego żalu

Tom Hanks – Elvis – laureat

Xavier Samuel – Blondynka

Mod Sun – Miłego żalu

Evan Williams – Blondynka

NAJGORSZA EKRANOWA PARA

Colson Baker (Machine Gun Kelly) i Mod Sun – Miłego żalu

para bohaterów oparta na prawdziwych postaciach w scenie w Białym Domu – Blondynka

Tom Hanks i jego obciążona lateksem twarz – Elvis – laureat

Andrew Dominik i jego problemy z kobietami – Blondynka

Obie kontynuacje 365 dni

NAJGORSZY REŻYSER

Judd Apatow – Bańka

Colson Baker (Machine Gun Kelly) i Mod Sun – Miłego żalu – laureat

Andrew Dominik – Blondynka

Daniel Espinosa – Morbius

Robert Zemeckis – Pinokio

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Blondynka – Andrew Dominik – laureat

Pinokio – Robert Zemeckis i Chris Weitz

Robert Zemeckis i Chris Weitz Miłego żalu – Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) i Mod Sun

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) i Mod Sun Jurassic World: Dominion – Emily Carmichael i Colin Trevorrow

Emily Carmichael i Colin Trevorrow Morbius – Matt Sazama i Buck Sharpless

A Wy, macie swoje typy?

