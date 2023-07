Zmiany na Facebooku. Gigant stawia na filmy

Meta mówi otwarcie, że “wideo to podstawa Facebooka”. W komunikacie prasowym gigant poinformował o zmianach na platformie, które dotyczą – jak się okazuje – kluczowego obszaru w aplikacji, czyli wideo.

Na popularnej platformie społecznościowej należącej do Marka Zuckerberga postanowiono wprowadzić kilka ulepszeń, które mają dwa zadania: jeszcze bardziej ułatwić tworzenie treści wideo i dopasować proponowane filmy do zainteresowań użytkowników.

Facebook się zmienia. Aktualizacja związana z treściami wideo

Jedną z nowości jest usprawnienie tworzenia i edycji filmów na Facebooku. Każdy użytkownik tworzący tzw. reelsy będzie mógł z poziomu jednego widoku edytować dźwięk, muzykę oraz tekst na materiale. Nie brakuje też możliwości przyspieszenia nagrania oraz zastępowania klipów. Meta informuje też, że Facebook będzie obsługiwał wideo HDR.

Facebook pozwoli wygodniej tworzyć materiały wideo do publikowania na platformie

Duża zmiana pojawi się także w dolnej (na iOS) lub górnej (Android) części ekranu smartfona. Sekcja Wideo zastąpi do tej pory istniejące menu Watch i pozwoli w wygodny sposób docierać do interesujących treści na platformie.

Gigant zdaje sobie sprawę, że dziś oglądanie krótkich i angażujących nagrań to jedna z czynności, która pochłania wielu użytkownikom mnóstwo czasu w ciągu dnia. Facebook zadbał więc o to, aby w tym czasie dostarczyć możliwie dużo treści, które spodobają się zainteresowanemu.

Odkrywanie interesujących filmów na Facebooku? Meta zadbała o to, aby filmy trafiały w twój gust i zainteresowania

Meta odświeża też funkcję odkrywania wideo. Aby poznać, co interesuje ludzi na całym świecie, wystarczy kliknąć ikonę lupy w sekcji Wideo i sprawdzić propozycje przygotowane przez aplikację. Wszystkie będą kategoryzowane na podstawie hasztagów. Aby sugerowane treści były dopasowane do twoich zainteresowań, platforma wykorzysta m.in. uczenie maszynowe do dobierania popularnych i interesujących wideo.

Ułatwieniem dla aktywnie korzystających z Instagrama i Facebooka jednocześnie będzie natomiast ostatnia nowość zapowiedziana przez Facebooka. W aktualizacji wprowadzanej stopniowo u kolejnych użytkowników pojawi się możliwość oglądania oraz komentowania rolek z Instagrama. Aby reagować na rzeczone treści, nie będzie konieczne przełączanie aplikacji – wystarczy tylko połączenie obu kont w ustawieniach.