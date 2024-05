AGM Mobile to niezbyt znany producent elektroniki. Sprawdzam, jak w codziennym użytkowaniu prezentuje się ich niedrogi tablet - AGM Pad P2.

Myśląc o kupnie tabletu najczęściej spoglądamy w stronę znanych marek - Lenovo, Xiaomi, Samsung, Huawei, czy Apple dla wielu z nas są pierwszym wyborem. Okazuje się jednak, że na rynku są również ciekawe urządzenia nieco mniej znanych marek.Szczególnie w przypadku nieco tańszego sprzętu warto sprawdzić mniej oczywiste urządzenia. Bez wątpienia do takich należy AGM Pad P2. Specyfikacja na papierze wygląda całkiem dobrze, a tablet jest niedrogi. Czy w rzeczywistości działa tak, jak oczekiwałby tego potencjalny użytkownik

Recenzja tabletu AGM Pad P2

Zacznijmy od tego, że do sprzętu marki AGM Mobile podchodzę z pewną nieufnością. Nie jest to w końcu producent, którego rozpoznawalność określilibyśmy jako wysoką. W portfolio AGM Mobile mamy m.in. pancerne smartfony, np. niedawno "przeorany" przez Kostka AGM H6. Dziś zajmiemy się jednak tabletem AGM Pad P2.

Ten budżetowy tablet ma ekran o przekątnej 11 cali, co wydaje się optymalnym rozmiarem dla wielu użytkowników. Jest zauważalnie większy, niż wyświetlacze w naszych smartfonach, rozmiar nie jest jednak tak duży, jak w laptopie. Możemy więc wykowykorzystać tablet m.in. do oglądania filmów i seriali na platformach VOD, odpalenia mobilnych gier, czy przeglądania Internetu. Całkiem kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez trudu zabierzemy go na wycieczkę.

Z pewnością cieszy spora ilość pamięci w tablecie AGM Pad P2. Mamy do dyspozycji 256 GB miejsca na dane oraz 8 GB RAM. Możemy też skorzystać z dodatkowych 8 GB RAM współdzielonych z pamięci wbudowanej. Samą pamięć na dane możemy rozbudować poprzez karty microSD. Zaletą bez dwóch zdań jest obecność najnowszego systemu operacyjnego Android 14.

Jakość wykonania i obudowa

Biorąc tablet AGM Pad P2 do ręki, nie mamy wrażenia, że to bardzo tanie urządzenie. Całość jest nieźle zbudowana, choć wykonana z plastiku. Trzeba się jednak mocno wysilić, aby wywołać skrzypienie i inne niepokojące dźwięki.

Tablet otrzymałem z dołączonym etui. Bez wahania nazwę je “pancernym”. Powinno bardzo dobrze chronić urządzenie przed skutkami upadków, czy w transporcie. Jedyne zastrzeżenie dotyczy wbudowanej podstawki. W teorii pozwala na podparcie tabletu, na przykład ustawionego na stole. Ten element jest jednak dość słabo spasowany i luźny. Pod naciskiem masy tabletu zdarza się, że podstawka jest niestabilna. Sytuację poprawia staranne ustawienie tabletu pod odpowiednim kątem.

Wydajność - AGM Pad P2 ma procesor Helio G99

Tablet AGM Pad P2 ma jeden z najlepszych procesorów przeznaczonych do budżetowych smartfonów i tabletów. MediaTek Helio G99 ma osiem rdzeni i w podstawowych zadaniach działa naprawdę dobrze. Jeśli planujesz wykorzystać tablet do oglądania multimediów (także online, np. w VOD), surfowania w Internecie oraz podobnych działań - sprzęt pod względem wydajności spełni swoje zadanie. Oczywiście, chipset szybko złapie zadyszkę jeśli uruchomimy bardziej wymagające programy i aplikacje. Procesor Helio G99 nie oferuje również łączności 5G. Tablet ma natomiast slot na kartę SIM i może łączyć się z LTE. U wielu (nawet dużo droższych) konkurentów taka opcja dostępna jest jedynie za dopłatą.

Bateria w tablecie AGM Pad P2 ma pojemność 7850 mAh. Moc ładowania mogłaby być natomiast nieco dłuższa, to zaledwie 20 W. Czas pracy na baterii jest natomiast niezły - tablet pozwoli na niemal cały dzień oglądania multimediów. Przykład? Proszę bardzo: po naładowaniu baterii do pełna oglądam filmy na YouTube przez 5 godzin, korzystając z sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Po takim czasie pozostaje nam 40% baterii. Jasność ekranu ustawiona na około 70%, głośność - wysoka, choć nie maksymalna. Jeśli byśmy zdecydowali się nieco zmniejszyć intensywność podświetlenia oraz głosność (lub np. użyli słuchawek Bluetooth), myślę, że czas oglądania wzrósłby do 10 godzin.

W benchmarku AnTuTu (v 10.2.5) tablet AGM Mobile PAD P2 uzyskał wynik 413,045 punktów.:

Plusem z pewnością jest obecność ładowarki i kabla USB typu C w zestawie.

Jest Wi-Fi, Bluetooth i 4G/LTE

Z pewnością kolejnym plusem tabletu AGM Mobile jest obecność slotu na karty SIM. Mamy dzięki temu dostęp do łączności 4G/LTE. Wymaga to oczywiście jednak dokupienia samej karty SIM, na przykład w jednej z polskich sieci komórkowych (sparawdź, kto ma najszybszy mobilny intenret w Polsce). Zasięg i szybkość transmisji komókowej są w porzadku. Szybkość ładowania się stron internetowych, czy otwierania treści z serwisów VOD nie odbiera znacznie od mojego smartfona (to Google Pixel 7 Pro).

Dostęp do Internetu po podłączeniu do sieci Wi-Fi również jest odpowiednio szybki. Pod względem systemów łączności bezprzewodowej jedynym zarzutem może być natomiast brak NFC. Nie każdy potrzebuje łączności zbliżeniowej (ciężko wyobrazić sobie płatności tabletem w sklepie...), warto jednak podkreślić ten brak.

Niezły ekran Full HD w AGM PAD P2, choć jest pewien minus

Jakość wyświetlanego na ekranie AGM Pad P2 obrazu mogę nazwać dobrą. Ciężko spodziewać się więcej po sprzęcie tej klasy. Kolory są oddane dość wiernie. Po panelu IPS LCD nie możemy jednak oczekiwać cudów, jeśli chodzi o głęboką czerń, czy wysoki kontrast. Pod tym względem jest po prostu przyzwoicie.

Tablet AGM Pad P2 może się pochwalić obecnością certyfikatu Widevine L1. Oznacza to, że jakość wideo stoi na bardzo dobrym poziomie, na przykład podczas oglądania treści na Netflix lub innym serwisie VOD. Rzeczywiście, oglądanie filmów i seriali na tym urządzeniu to prawdziwa przyjemność. Obraz jest dość płynny, w czym na pewno spora zasługa częstotliwości odświeżania 90 Hz. Dobrze wypada również jasność maksymalna (480 nitów). Dopiero w naprawdę mocnym słońcu czytelność ekranu staje się niewystarczająca.

Niestety, nie sposób przejść obojętnie obok sposobu działania warstwy dotykowej. Ciężko powiedzieć, czy to wina niskiej jakości panelu, słabej czułości, a może niewystarczającej wydajności sprzętu. Pamięć wewnętrzna jest całkiem “czysta”, nie zainstalowałem tam zbyt wielu aplikacji i gier. Mimo tego odczuwalne są “przycinki”, szczególnie przy gestach uszczypnięcia (np. zwiększenie lub zmniejszenie zdjęcia).

Głośniki stereo to mocny punkt specyfikacji AGM Pad P2

W smartfonach i tabletach za około 1000 złotych ciężko oczekiwać, że jakość dźwięku nas powali. W AGM Pad P2 trzeba przyznać, że maksymalna głośność jest satysfakcjonująca. Jeśli natomiast chodzi o brzmienie, jest do przyjęcia. Gdy odtwarzamy muzykę w cichym miejscu, usłyszymy nawet jakieś basy.

Na sporą pochwałę zasługuje natomiast przestrzenność dźwięku. Tablet AGM Pad P2 ma cztery głośniki działające w systemie stereo. Rozdzielenie kanałów jest naprawdę łatwo słyszalne, więc słuchanie muzyki i oglądanie filmów sprawia mnóstwo przyjemności.

Czy AGM Pad P2 nadaje się do robienia zdjęć?

O ile smartfony już od wielu lat są naszymi przenośnymi aparatami fotograficznymi, ciężko mi wyobrazić sobie robienie zdjęć tabletem. Nawet tablety wysokiej klasy (jak iPady, czy Samsungi Galaxy Tab S9) nie oferują takiej jakości zdjęć, jak równie drogie smartfony. W związku z tym zakładam, że dla większości użytkowników wystarczająca będzie po prostu przyzwoita jakość zdjęć i możliwość użycia przedniej kamerki do wideorozmów. Czy AGM Pad P2 spełnia te założenia?

Zestaw aparatów wygląda zupełnie nieźle - z tyłu mamy aparat 50 MP, z przodu jest natomiast kamera 8 MP. Jak jednak wiadomo, to nie liczba megapikseli decyduje o finalnych efektach. W praktyce jakość zdjęć i filmów jest taka, jak moglibyśmy się spodziewać po budżetowym urządzeniu w 2024 roku. Jeśli warunki oświetleniowe są dobre, zdjęcia wyjdą w porządku, a czasem nawet nieźle. Niekiedy potrzebne będzie jednak kilka "prób" - sporo zdjęć okazuje się rozmazana. Być może smartfon z podobnymi możliwościami fotograficznymi sprawiałby lepsze wrażenie, oglądając efekty na jego (mniejszym) ekranie. Na sporym wyświetlaczu AGP PAD P2 od razu widzimy wszelkie szumy, nieostrość, czy pojedyncze piksele. Przy gorszym świetle, na przykład wieczorem, pojawia się sporo szumów. Aby uwiecznić jakiś przedmiot na zdjęciu, czy przeprowadzić rozmowę wideo - jakość jest wystarczająca. Zapomnijmy jednak o artystycznych zdjęciach, czy efektownych filmach. Aparat nie mają optycznej stabilizacji obrazu.

Na pleckach AGM Pad P2 widzimy dwa obiektywy aparatu głównego. Drugie “oczko” nie skrywa jednak teleobiektywu, czy kamery z szerokim polem widzenia. To “dodatkowy obiektyw”. Nie daje nam więc żadnych dodatkowych możliwości.

Czy warto kupić AGM Pad P2?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić AGP Pad P2. Producent nie cieszy się tak dużą rozpoznawalnością, jak Xiaomi, realme, Honor, nie wspominając już o Samsungu i Apple. Dla wielu klientów może to oznaczać spory problem - mniejsze zaufanie, związane choćby z obsługą gwarancyjną, czy możliwościami ewentualnej odsprzedaży używanego sprzętu. Z drugiej strony - to cena, jaką płacimy za opcję kupna niedrogiego sprzętu z całkiem dobrą specyfikacją.

Jeśli natomiast chodzi o same wrażenia z użytkowania tabletu - widzę tu właściwie tylko jeden spory minus. Chodzi oczywiście o wspomniane już, niezbyt dobre działanie ekranu dotykowego. Sama jakość obrazu jest niezła, a treści oglądane na wyświetlaczu są przyjemne. Czułość warstwy dotykowej pozostawia jednak wiele do życzenia. Z sytuacją, kiedy dotyk “laguje”, czy “myli się” o dobrych kilka milimetrów, spotykam się właściwie pierwszy raz od dawna. Taką sytuację odnotowuje właściwie pierwszy raz od naprawdę długiego czasu, a raczej kojarzę ją z używanymi przez wiele lat smartfonami z niskiej półki cenowej, które są już mocno “zapchane” i nie mają aktualnego oprogramowania. Aż strach pomyśleć, jak w AGM Mobile Pad P2 kwestia ta może wyglądać po kilku latach używania tabletu.

Poza tym tablet ma sporo zalet. Ma niezła(jak na tę cenę) wydajność i sporo pamięci. Funkcjonalność jest duża, a zwiększa ją dołączony do zestawu pokrowiec z “klapką” chroniącą ekran. Zaletą na pewno są też donośne głośniki z nadzwyczaj dobrze wyczuwalnym efektem stereo. Finalnie - czy warto kupić ten tablet? Warunkowo tak, ale tylko jeśli producentowi uda się uporać ze słabo działającą warstwą dotykową. Może to kwestia dostarczenia aktualizacji, być może trafiłem na “wadliwy egzemplarz”. Jest to jednak jedyna większa wada tego niedrogiego tabletu.

Tablet AGP Mobile Pad P2 - plusy i minusy, cena

Ile kosztuje tablet AGP PAD P2? Cena w USA to 170 dolarów, natomaist na stronie producenta znajdziemy informacje o cenie 180 euro (200 euro z dodatkową klawiaturą). W cenie około 800 złotych można naprawdę dużo wybaczyć. Okazuje się, że tablet ma całkiem dużo plusów.

Plusy:

Niezła jakośćobrazu na wyświetlaczu IPS

Wbudowany modem LTE

Sporo pamięci (RAM i na dane)

Długi czas pracy na baterii

Najnowszy Android 14

Dobre głośniki stereo (4 szt.)

Solidne etui i ładowarka w zestawie

Atrakcyjna cena

Minusy:

Słabo działający dotyk

Przeciętny aparat

Problem ze stabilnością, gdy używamy etui jako podstawki

Niska moc ładowania baterii

Ocena redakcji 60% 3/5

Niezależna opinia redakcji. Tablet na potrzeby recenzji otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy AGM Mobile.