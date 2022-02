Samsung Galaxy Tab S8 to bez dwóch zdań najlepszy tablet z Androidem. Jest absolutnie bezkonkurencyjny. Jego funkcjonalność, jakość, wydajność i możliwości można w zasadzie tylko chwalić. Samsung pokazał właśnie trzy takie tablety, w różnych rozmiarach i cenach.

Premiera Samsung Galaxy Tab S8. Takiego tabletu to ja mogę używać!

Samsung zauważył wzrost sprzedaży tabletów z dużymi wyświetlaczami o 24% w ciągu ostatnich dwóch lat, więc oprócz smartfonów Galaxy S22 zaprezentowane zostały aż trzy tablety: Galaxy Tab S8, Tab S8+ i Tab S8 Ultra.

Jak określa sam producent, Galaxy Tab S8 to tablet dla "video-first world", czyli dla świata w którym wideo odgrywa główną rolę. Chodzi tutaj przede wszystkim o połączenia wideo tak popularne w obecnej rzeczywistości, ale nie tylko. Chodzi również o nagrywanie filmów, bo tablet może rejestrować wideo 4K z przodu i z tyłu, a także odtwarzanie (do 8K 60 kl/s).

Zobacz również:Najlepsze tablety - ranking

Według deklaracji Galaxy Tab S8 ma oferować 15 godzin odtwarzania wideo, Tab S8 Ultra 14 godzin, a Tab S8+ 13 godzin. Dzięki wsparciu dla szybkiego ładowania (do 45 W) czas ładowania ma wynosić od 67, do 80 minut w zależności od modelu. Zaznaczyć trzeba jednak, że ładowarka sprzedawana jest oddzielnie. Ponadto Tablet może przewodowo naładować niektóre smartfony Galaxy (np. S22, A53 lub A33) za pomocą kabla z wtyczkami USB-C na obu końcach (maksymalnie 15 W).

Akumulator:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : 11200 mAh

: 11200 mAh Samsung Galaxy Tab S8+ : 10090 mAh

: 10090 mAh Samsung Galaxy Tab S8: 8000 mAh

W modelu Galaxy Tab S8 Ultra wyświetlacz Super AMOLED ma przekątną aż 14,6 cala i odświeżanie 120 Hz. To bardzo duży tablet, który po podłączeniu klawiatury może już częściowo zastąpić laptop w czasie pracy. Taka przekątna nadaje się idealnie do odtwarzania filmów i uczestniczenia w wideokonferencjach. Ponadto model Ultra ma bardzo cienkie ramki (6,3 mm szerokości) i aparat przedni umieszczony w notchu, czyli wcięciu w wyświetlaczu. Model S8+ ma mniejszy wyświetlacz AMOLED 12,4”, a S8 jeszcze mniejszy 11”, ale już niestety zdegradowany z AMOLEDa do LCD.

Wyświetlacz:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : 14,6 cala, 2960 x 1848 px, 120 Hz, Super AMOLED

: 14,6 cala, 2960 x 1848 px, 120 Hz, Super AMOLED Samsung Galaxy Tab S8+ : 12,4 cala, 2800 x 1752 px, 120 Hz, Super AMOLED

: 12,4 cala, 2800 x 1752 px, 120 Hz, Super AMOLED Samsung Galaxy Tab S8: 11 cali, 2560 x 1600 px, 120 Hz, LTPS LCD

Na potężne uznanie zasługuje smukły profil - Galaxy Tab S8 Ultra ma zaledwie 5,5 mm grubości. Pozostałe dwa są niewiele grubsze. Wszystkie mają jednak nowoczesne, dobrze wykonane i moim zdaniem bardzo atrakcyjne obudowy. Wykonano je ze stopu określanego jako Armor Aluminum, które ma być o 30% bardziej odporne na zadrapania i 40% bardziej odporne na zginanie, od stopu używanego wcześniej.

Wymiary i waga:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, 728 g

: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, 728 g Samsung Galaxy Tab S8+ : 185 x 285 x 5,7 mm, 572 g

: 185 x 285 x 5,7 mm, 572 g Samsung Galaxy Tab S8: 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, 507 g

Przedni aparat ma kąt widzenia aż 120 stopni, rozdzielczość 12 Mpx i funkcję automatycznego kadrowania. Jednak Samsung położył większy nacisk nie tylko na jakość wideo, ale też audio. Tablet ma 3 mikrofony: na górnej i dolnej krawędzi oraz z tyłu.

Mikrofony redukują do 50% szumu z otoczenia, co przekłada się na czystsze i bardziej zrozumiałe rozmowy online. Z kolei głośniki są cztery, wspierają technologię Dolby Atmos i brzmią nieporównywalnie lepiej, niż w jakimkolwiek smartfonie. Wygrywają nawet z wieloma laptopami. Samsung Galaxy Tab S8 to bardzo dobry tablet do multimediów.

Aparaty:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : przód: podstawowy 12 Mpx + ultraszerokokątny 12 Mpx, tył: podstawowy 13 Mpx + ultraszerokokątny 6 Mpx, lampa błyskowa, nagrywanie wideo 4K 30 kl/s, odtwarzanie wideo 8K 60 kl/s

: przód: podstawowy 12 Mpx + ultraszerokokątny 12 Mpx, tył: podstawowy 13 Mpx + ultraszerokokątny 6 Mpx, lampa błyskowa, nagrywanie wideo 4K 30 kl/s, odtwarzanie wideo 8K 60 kl/s Samsung Galaxy Tab S8+ : przód: ultraszerokokątny 12 Mpx, tył: podstawowy 13 Mpx + ultraszerokokątny 6 Mpx, lampa błyskowa, nagrywanie wideo 4K 30 kl/s, odtwarzanie wideo 8K 60 kl/s

: przód: ultraszerokokątny 12 Mpx, tył: podstawowy 13 Mpx + ultraszerokokątny 6 Mpx, lampa błyskowa, nagrywanie wideo 4K 30 kl/s, odtwarzanie wideo 8K 60 kl/s Samsung Galaxy Tab S8: przód: ultraszerokokątny 12 Mpx, tył: podstawowy 13 Mpx + ultraszerokokątny 6 Mpx, lampa błyskowa, nagrywanie wideo 4K 30 kl/s, odtwarzanie wideo 8K 60 kl/s

Duży wyświetlacz tabletu może być obsługiwany za pomocą aktywnego piórka S Pen, a aplikacje można obsługiwać na podzielonym ekranie (podział na trzy sekcje). Samo piórko ma funkcję tak zwanej "magicznej różdżki", czyli można nim wykonywać gesty i zdalnie sterować np. muzyką, aparatem lub prezentacjami.

Oczywiście rodzina tabletów Galaxy Tab S8 wpisuje się idealnie w ekosystem Samsung, więc można szybko współdzielić pliki przez Quick Share np. z telefonu na tablet, a także synchronizować notatki, przełączać słuchawki i połączenia głosowe oraz oczywiście korzystać ze SmartThings.

Fajne jest np. to, że podczas używania aplikacji graficznej na tablecie smartfon Galaxy S22 może pełnić funkcję dodatkowego przybornika, wyświetlając narzędzia przydatne podczas rysowania, malowania, pisania po to, aby nie zajmowały one miejsca na tablecie.

Wszystkie warianty Galaxy Tab S8 mają wysoką wydajność, bardzo dużo pamięci RAM i masowej, a także sloty microSD do 1 TB. Są to bardzo dobre tablety do multimediów, zaawansowanych aplikacji oraz gier. Pod warunkiem oczywiście, że ktoś lubi grać na tak potężnym wyświetlaczu dotykowym. Obraz wygląda super, ale wiele gestów, szczególnie kciukami jest mniej wygodnych, niż np. na smartfonie Galaxy S22.

Pamięć i procesor

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra : RAM 8, 12 lub 16 GB, pamięć masowa 128, 256 lub 512 GB, procesor 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200

: RAM 8, 12 lub 16 GB, pamięć masowa 128, 256 lub 512 GB, procesor 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200 Samsung Galaxy Tab S8+ : RAM 8 lub 12 GB, pamięć masowa 128 lub 256, procesor 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200

: RAM 8 lub 12 GB, pamięć masowa 128 lub 256, procesor 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200 Samsung Galaxy Tab S8: RAM 8 lub 12 GB, pamięć masowa 128 lub 256, procesor 4 nm Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200

Funkcja DEX pozwala przełączyć tablet w tryb biurkowy i po sparowaniu z klawiaturą i myszką używać go jak laptopa. Aplikacje będą otwierały się w oddzielnych oknach. Ciekawostką (ale przydatną) jest to, że Galaxy Tab S8 może pełnić rolę dodatkowego monitora bezprzewodowego, dla komputera stacjonarnego z systemem Windows 10 lub 11. Widać efekty bliskiej współpracy z firmą Microsoft.

Tablety dostępne są w wersjach 5G lub Wi-Fi. Wszystkie mają USB 3.2, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.2, a także wsparcie dla aktywnego piórka S Pen. Ze wszystkimi można używać Book Cover Keyboard, czyli ochronnej okładki, z wbudowaną klawiaturą i touchpadem.

Polska cena Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 GB : 5299 zł

: 5299 zł Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 GB 5G : 5999 zł

: 5999 zł Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 GB : 5799 zł

: 5799 zł Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 12/256 GB 5G : 6499 zł

: 6499 zł Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 GB : 6699 zł

: 6699 zł Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 GB 5G : 7399 zł - NAJDROŻSZY



: Samsung Galaxy Tab S8+ 8/128 GB : 4599 zł

: 4599 zł Samsung Galaxy Tab S8+ 8/126 GB 5G : 5099 zł

: 5099 zł Samsung Galaxy Tab S8+ 8/256 GB 5G: 5299 zł



5299 zł Samsung Galaxy Tab S8 8/128 GB : 3499 zł - NAJTAŃSZY

: Samsung Galaxy Tab S8 8/128 GB 5G: 4199 zł

Przedsprzedaż i gratisy

Od 9.02 do 24.02, przy zakupie modelu podstawowego Tab S8 oraz Tab S8+ dostajemy gratis okładkę Book Cover Slim z klawiaturą. Przy zakupie modelu Tab S8 Ultra dostajemy okładkę Book Cover z klawiaturą.

I jak? Jest OK? Napiszcie w komentarzach jakie są Wasze opinie o Galaxy Tab S8. Czy warto kupić te tablety? Jeśli tak, to który wybralibyście dla siebie?