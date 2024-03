Znów wyłączali fotowoltaikę. Choć jest zima, mamy za dużo prądu

Fotowoltaika w Polsce nie ma się najlepiej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że doszło do konieczności zredukowania produkcji z odnawialnych źródeł energii. Wynika to z faktu, że generowały one zbyt dużo prądu.

Transformacja energetyczna zakłada odejście od energetyki, bazującej na paliwach kopalnych i zastąpienie jej odnawialnymi źródłami energii i elektrowniami jądrowymi. Okazuje się, że same inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe to nie wszystko. Ich nadmiar może prowadzić do problemów, które spotkały Polskę 3 marca 2024 r.

Wtedy to Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o "nierynkowym redysponowaniu jednostek wytwórczych". Oznacza to, że z powodu wysokiej generacji zarówno ze źródeł fotowoltaicznych, jak i wiatrowych, konieczne było jej ograniczenie.

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji w dn. 03.03.2024 w wysokości:

815 MW w godz. 12:00 - 13:00,

741 MW w godz. 13:00 - 14:00,

594 MW w godz. 14:00 - 15:00.

Ze względu na brak możliwości redukcji mocy generowanej przez elektrownie węglowe, które muszą pokryć zapotrzebowanie w godzinach wieczornych, konieczne było zmniejszenie generacji źródeł odnawialnych.

Rekompensaty za wyłączone farmy

Jak podaje redakcja serwisu gramwzielone.pl, właściciele farm, które objęto redukcją mocy, będą mieć prawo do rekompensaty. Będzie ona oszacowana zgodnie z wartością energii, której nie dało się wyprodukować ze względu na decyzję PSE. Jak podaje redakcja, nie wiemy, ile wyniosły rekompensaty za ograniczanie mocy z 2023 r. – w przypadku fotowoltaiki taka sytuacja miała miejsce cztery razy.

Wiemy jedynie tyle, że choć odnawialne źródła energii mają stanowić tańszą alternatywę dla elektrowni konwencjonalnych, nie zawsze taką są. Wynika to z faktu, że sieci przesyłowe i dystrybucyjne nie są dostosowane do potrzeb związanych z zieloną energią. Podstawowym elementem, który mógłby pomóc polskiej energetyce uchronić się przed skutkami niespodziewanie dużej generacji z OZE, są magazyny energii. Najwidoczniej nie mamy ich w kraju tyle, ile powinniśmy.

Fotowoltaika wyłączona

Redukcje mocy obejmują obecnie wyłącznie duże farmy fotowoltaiczne i nie są stosowane wobec prosumentów. Ci jednak czekają z niecierpliwością na weryfikację, czy i w tym roku będą spotykać ich czasowe wyłączenia instalacji fotowoltaicznych w związku z podwyższonym napięciem w sieci. Zazwyczaj dochodzi do nich w okresie letnim.