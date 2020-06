Pamiętacie jeszcze o Biomutant? Gra cały czas powstaje i twórcy ze studia Experiment 101 postanowili pokazać, jak dziś wygląda. Oto nowy gameplay

Biomutant powstaje. Właściwie jest już gotowy

Długo nic nie słyszeliśmy na temat gry Biomutant, która przecież pierwotnie miała ujrzeć światło jeszcze w 2018 roku. Spokojnie jednak – ekipa Experiment 101 nie marnowała czasu i intensywnie rozwijała swoje RPG akcji, dzięki czemu teraz mogła się pochwalić, że prace nad rdzeniem produkcji są już zakończone i pozostało tylko usuwanie błędów. Na potwierdzenie, ale i przypomnienie, otrzymaliśmy nowy, 10-minutowy gameplay.

Jeśli nie pamiętacie, a nikt was za to winić nie będzie, Biomutant będzie reprezentować gatunek RPG akcji i zaprosi nas do otwartego, postapokaliptycznego świata. Przejmiemy kontrolę nad zwinnym zwierzakiem i wykażemy się zdolnościami w walce – w zwarciu czy też przy użyciu broni palnej. Kluczową rolę odegrają „ulepszenia”, czyli zwiększające nasze możliwości cyber-modyfikacje. Sporą część z nich będziemy mogli stworzyć samodzielnie. Zapewnią one różnorodność rozgrywki, ale też dużą swobodę. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda:

Obejrzyj najnowszy gameplay Biomutant – 10 minut z grą:

Gra poważnie wypiękniała od ostatniego razu, a styl graficzny niezmiennie zachwyca. Sama rozgrywka również prezentuje się nieźle, więc nie pozostaje nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Niestety dokładnej daty premiery nadal nie znamy, ale debiutu mamy się wreszcie doczekać w tym roku. Przypomnijmy na koniec, że Biomutant zmierza na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Dark Side of Gaming, IGN, THQ Nordic, informacja własna

