Już jutro tj. 30 kwietnia 2021 roku, swoją premierę będzie miał jeden z większych i najbardziej wyczekiwanych exclusiv'ów na PS5. Mowa oczywiście o Returnal, który na ten moment zbiera bardzo pozytywne recenzje od branżowych krytyków.

Returnal – na tę grę warto wydać gotówkę

Mimo iż konsole nowej generacji swój debiut miały już kilka miesięcy temu, to gier, które są przygotowane z myślą o next-genach jest jak na lekarstwo. Oprócz Spider Man: Miles Morales i Demon’s Souls tak naprawdę nie ma w co grać, o czym nawet pisaliśmy w tym artykule. Na szczęście wkrótce powinno się to zmienić, bowiem już jutro swoją premierę ma nowa gra od studia Housemarque – Returnal. Jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani, czy warto dać tej grze szansę, to poniżej możecie zapoznać się z pierwszymi recenzjami branżowych krytyków:

The VG247 – 4/5

IGN – 8

Gamespot – 9

Game Informer – 9.5

GamesRadar+ – 4/5

EGM – 4/5

Press Start – 9

VideoGamer – 9

Post Arcade – 7.5

Paste – 6

Destructoid – 7.5

Easy Allies – 8.5

Gameblog – 9

Spaziogames – 8

Returnal – główne założenia i zwiastun premierowy

W Returnal wcielamy się w Selene – astronautkę, której statek rozbija się na obcej planecie. Jeśli chodzi o mechanikę w Returnal, jest to typowa gra z gatunku tzw. roguelike, gdzie w przypadku śmierci przeżywamy wszystko od początku, tracąc cały zdobyty przez nas ekwipunek. Oczywiście mapa zmienia się wraz z każdą śmiercią. Gra zadebiutuje 30 kwietnia 2021 roku wyłącznie na konsolę PS5. Poniżej natomiast możecie zobaczyć zwiastun premierowy:

Kupicie Returnal? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: VG 247

