Huawei Watch GT Cyber to jeden z bardziej nietypowych gadżetów, jakimi producenci chwalą się podczas targów MWC 2023. Mieliśmy okazję przyjrzeć mu się bliżej.

Huawei Watch GT Cyber, smartwatch z wymiennym korpusem

Relacjonując dla Was tegoroczne targi MWC pisaliśmy między innymi o rozwijanym smartfonie Motorola Rizr czy OnePlus 11 Concept wyróżniającym się aktywnym chłodzeniem cieczą. Również wśród mniejszych gadżetów można znaleźć na stoiskach w Barcelonie bardzo oryginalne konstrukcje. Na przykład Huawei Watch GT Cyber.

Huawei to jeden z producentów, którzy systematycznie wypuszczają nowe smartwatche. Modele z logo tej firmy cieszą się dużą popularnością także w Polsce. Huawei Watch GT Cyber może wyglądać standardowo tylko w sytuacji gdy jet w pełni złożony. Konstrukcja urządzenia zakłada coś więcej niż wymienne paski. W tym przypadku można pokusić się o odłączenie (a także ewentualną wymianę) całego korpusu, to znaczy paska oraz ramki.

Takie rozwiązanie wedle producenta jest czymś więcej niż ciekawostką. Ma zapewniać użytkownikom szersze możliwości personalizacji, dopasowywania wyglądu smartwatcha do stroju i okoliczności. Pomagać ma w tym również oprogramowanie zawierające liczne tarcze do wyboru. Co więcej, smartwatch ma sam proponować te najbardziej odpowiednie (na bazie zdjęcia zrobionego sobie sparowanym telefonem).

Huawei Watch GT Cyber - galeria z MWC 2023

Co poza nietypową konstrukcją oferuje Huawei Watch GT Cyber?

Konstrukcja Huawei Watch GT Cyber nie wpłynęła na wytrzymałość, producent potwierdza wodoszczelność zgodną z normą 5 ATM. Zegarek posiada 1,32-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED i prezentujący obraz w rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Został wyposażony we wszystkie najpopularniejsze funkcje odpowiedzialne za monitorowanie aktywności użytkownika, a także wbudowany GPS.

Huawei Watch GT Cyber już kilka tygodni temu zadebiutował na rynku chińskim. Fakt, iż producent przywiózł urządzenie na targi MWC 2023 jest obierany przez część obserwatorów jako zwiastun zapowiedzi dostępności także w Europie.

Źródło: zdjęcia: Karol Żebruń