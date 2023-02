OnePlus 11 Concept to smartfon, który przyciąga uwagę z racji niebanalnego wyglądu, ale element najmocniej wyróżniający go spośród innych tego typu urządzeń znajdziemy we wnętrzu.

Aktywny system chłodzenia cieczą w smartfonie

Wydajność sprzętu mobilnego w ostatnich latach mocno wzrosła. Najbardziej widać to po flagowych smartfonach oraz po telefonach do gier. Zmusza to producentów do stawiania na bardziej efektywne systemy chłodzenia. Eksperymentowano już z cieczą, ale tak zaawansowanego rozwiązania jak to zastosowane w OnePlus 11 Concept jeszcze nie było.

Prezentowane na targach MWC 2023 urządzenie bazuje na testowanym przez nas OnePlus 11. Producent postawił na ciemniejszą kolorystykę. Na tylnym panelu można zobaczyć jaśniejsze paski, które niektórzy w pierwszej chwili odbierają jako tylko i aż podświetlenie LED. OnePlus 11 Concept skrywa jednak coś więcej, ponieważ producent zastosował tutaj przezroczystą pokrywę i specjalne przestrzenie, w których płynie błękitna ciecz chłodząca.

Chłodzenie w OnePlus 11 Concept. Czym się wyróżnia?

Producent chwali się, że w OnePlus 11 Concept zastosował najnowocześniejszy system chłodzenia cieczą w urządzeniu mobilnym. Wykorzystał dwie piezoelektryczne mikropompy klasy przemysłowej. To właśnie one umożliwiają przepływ cieczy chłodzącej. Zajmują przestrzeń niespełna 0,2 cm³, przez co według producenta nie wpływają na zwiększenie wagi i grubości smartona.

Chociaż omawiane rozwiązanie sprawia, że OnePlus 11 Concept szybko wpada w oko, wszystko ma również aspekt praktyczny. Tego typu rozwiązanie jest bardziej efektywne niż pasywne chłodzenie. Producent mówi o temperaturze niższej o ponad 2 stopnie C, co może mieć znaczenie szczególnie podczas dłuższych sesji z grami lub ładowania. Jak pokazują liczne testy, w przypadku gier wysoka temperatura niekiedy powoduje spadki płynności animacji.

Szansy na zakup OnePlus 11 Concept nie będzie. To rozwiązanie przyszłości

Jak udało nam się dowiedzieć od przedstawicieli chińskiej firmy, zaprezentowane urządzenie nie zostanie wprowadzone do sprzedaży. Sama technologia chłodzenia powinna być jednak dalej rozwijana i nie jest wykluczone, że zostanie wdrożona w innych smartfonach. OnePlus widzi w przedstawionej koncepcji nową generację chłodzenia urządzeń mobilnych.

Źródło:OnePlus, zdjęcia: Karol Żebruń