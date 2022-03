Mark Zuckerberg potwierdził podczas swojego przemówienia na SXSW potwierdził, że na Instagramie pojawi się wkrótce NFT. Zaznaczył też, jaką rolę może mieć w metaversie.

SXSW to festiwal filmowy, który odbywa się w USA. Mają miejsce tam również specjalistyczne spotkania branżowe, dotyczące nowych technologii. Wczoraj swoje 5 minut miał Mark Zuckerberg, który zapowiedział, że w najbliższym czasie cyfrowe kolekcje pojawią na platformie Instagram.

NFT, Instagram i metaverse

Właściciel firmy Meta zasugerował, że użytkownicy będą mogli pochwalić się swoimi istniejącymi NFT, jednak nie jest jeszcze gotowy by ogłosić, jak dokładnie będzie to wszystko funkcjonować. Co ciekawe, już wcześniej wyraził on swoje zainteresowanie NFT. Jego firma cały czas bada tę technologię, która pewnego dnia może odegrać znaczącą rolę także w metaversie Mety, a jak on sam zauważa:

Mam nadzieję, że wiesz, że ubrania, które nosi twój awatar w metawszechświecie, mogą być w zasadzie wybite jako NFT i możesz je przenosić między różnymi miejscami. Jest jednak wiele technicznych rzeczy, które muszą zostać dopracowane, zanim naprawdę się to zdarzy.

Jak widać NFT zyskuje na popularności, choć rozwiązanie ma również swoich przeciwników.

A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: engadget.com