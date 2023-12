GTA VI. Rockstar podał datę premiery zwiastuna

Rockstar Games dozuje emocje fanom. Niedawno zapowiedziano, że w grudniu zobaczymy zwiastun nowego GTA. Teraz pojawił się kolejny wpis, w którym podano dokładną datę premiery trailera GTA VI.

GTA VI to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana odsłona cyklu Rockstar Games. Przez ostatnią dekadę gracze bawili się przy GTA V i GTA Online, które przynosiły twórcom duże zyski, a jednocześnie nadal potrafiły bawić graczy. Wszystko wskazuje na to, że niebawem będziemy mieli okazję zagrać w nową odsłonę cyklu.

Póki co jednak wszyscy gracze czekali na zwiastun GTA VI. Rockstar zapowiedział bowiem jakiś czas temu, że w grudniu otrzymamy pierwszą zapowiedź "następnego Grand Theft Auto". Jesteśmy niemal pewni, że oznacza to premierę zwiastuna GTA 6, choć wśród graczy nie brakowało wątpliwości. Sebastian zwrócił uwagę, że "nowe GTA" może odnosić się na przykład do produkcji powiązanej z Netfliksem. Jest to jednak mało prawdopodobne.

GTA VI – premiera zwiastuna 5 grudnia 2023 r.

Póki co skupmy się jednak na zapowiedzi ze strony Rockstar Games. Zgodnie z opublikowanym w serwisie X wpisem, 5 grudnia 2023 r. otrzymamy pierwszy zwiastun nowego GTA. Stylistyka grafiki promującej zwiastun daje nam jasno do zrozumienia, że akcja gry będzie toczyć się w Vice City, co do czego internauci byli przekonani od dłuższego czasu. Zwiastun GTA 6 będzie dostępny o godz. 15:00 czasu polskiego.

Internauci żartują sobie, że ze względu na fakt, iż Rockstar nie użył jeszcze nigdzie nazwy "GTA VI", produkcja, której trailer zobaczymy, będzie darmową grą mobilną z mikropłatnościami lub kolejnym podejściem do remasteru GTA Vice City. Miejmy nadzieję, że internetowi żartownisie nie będą mieć racji i w rzeczywistości w końcu zobaczymy pierwsze nagranie promujące GTA 6, najlepiej razem z datą premiery produkcji.