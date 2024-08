Żywotność paneli słonecznych. Badania obalają mit

Fotowoltaika obala mit krótkiej żywotności paneli. Badania pokazują, że ich długość życia może być znacznie dłuższa, niż wcześniej przypuszczano, co zaskakuje ekspertów i prosumentów.

W Polsce dynamicznie rozwija się instalacja paneli fotowoltaicznych, jednak wielu prosumentów martwi się o przyszłość swoich systemów po zakończeniu okresu wsparcia. Obawy dotyczą głównie spadku wydajności paneli po 15 latach. Jak jednak informuje Money.pl, najnowsze badania wskazują, że żywotność paneli może być znacznie dłuższa niż wcześniej sądzono.

Długowieczność paneli zaskakuje ekspertów

Francuskie stowarzyszenie Hespul przeprowadziło badania nad pierwszą instalacją PV podłączoną do sieci w 1992 roku. Wyniki pokazały, że po 31 latach moduły zachowały 79,5% swojej pierwotnej wydajności, co przewyższa deklaracje producenta. To istotna informacja dla użytkowników obawiających się szybkiego spadku sprawności ich instalacji.

Recykling i nowe technologie

Pomimo długowieczności paneli, pojawia się problem ich utylizacji. Jak wskazuje Money.pl, Grzegorz Kujawski z 2loop Tech podkreśla, że tradycyjne metody recyklingu, wykorzystujące kwasy i zasady, są szkodliwe dla środowiska. Firma opracowuje bardziej ekologiczne metody mechaniczne, które umożliwiają rozdzielanie materiałów bez użycia agresywnych chemikaliów.

Jednocześnie rozwój technologii sprawia, że nowe panele są coraz bardziej wydajne i tańsze. Jak zauważa Piotr Widuch z Thornmann Recycling, posiadacze paneli mogą zdecydować się na ich wymianę na nowsze modele jeszcze przed wygaśnięciem ich pełnej sprawności.

Program Mój Prąd 6.0 – nowe zasady dofinansowania fotowoltaiki

W ramach programu Mój Prąd 6.0 można otrzymać 7 tys. zł na mikroinstalacje o mocy od 2 do 20 kW. Dodatkowe 17 tys. zł przysługuje, jeśli instalacja zawiera magazyn energii elektrycznej, lub 5 tys. zł, jeśli jest to magazyn ciepła. Dla instalacji zgłoszonych przed 1 sierpnia 2024 r., magazyn energii nie jest obligatoryjny, a dofinansowanie wyniesie 6 tys. zł.

Dofinansowanie na różne instalacje PV

Program obejmuje różnorodne instalacje PV, od dachowych paneli po systemy balkonowe. Wszystkie instalacje muszą być podłączone do sieci. Budżet programu wynosi 400 mln zł i będzie dostępny do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Dzięki nowym technologiom i rosnącej wydajności paneli, przyszłość fotowoltaiki w Polsce wydaje się być obiecująca.

źródło: Money.pl