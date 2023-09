Zwycięzca tej generacji procesorów mobilnych może być tylko jeden i dzisiaj ostatecznie ten pojedynek rozstrzygniemy. W jednym narożniku broniący tytułu Intel Core i9-13980HX, a w drugim pretendent w formie najnowszego AMD Ryzen 9 7945HX3D. Kto ostatecznie zwycięży?

Rok 2023 jest niesamowicie gorący, jeżeli chodzi o wyścig zbrojeń wewnątrz panującego od lat duopolu producentów mobilnych procesorów w architekturze x86. Zaczęło się niewinnie od równoczesnej premiery na targach CES 2023 procesorów Intel Core i9-13980HX oraz AMD Ryzen 9 7945HX. Oba te modele wniosły do laptopów obsługę aż 32 wątków, całkowicie zacierając w tej kwestii różnice między komputerami klasy PC a notebookami. Niestety wyłonienie bezwzględnego zwycięzcy w tym przypadku okazało się trudne, jako że procesor AMD, pomimo całkowitego zdominowania wydajności w zastosowaniach profesjonalnych, nie był w stanie jednak sprostać względem Intela w grach. AMD podeszło do tego osobiście i wytoczyło swoje najcięższe działo – przenieśli do laptopa niemalże 1:1 procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, zmieniając mu przy tym nazwę na Ryzen 9 7945HX3D.



Najnowsza odsłona SCAR 17 z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D jest z wyglądu toczka w toczkę identyczna ze "zwykłym" SCAR 17 (nie X3D).

Słowem przypomnienia, jest to procesor wyposażony w aż 128 MB pamięci L3 (Infinity Cache), z której korzystać mogą oba chipsety (każdy po 8 rdzeni i 16 wątków). To ten sam procesor, który pozwolił im przejąć koronę wydajności na rynku gier PC i który jednocześnie pobiera nawet mniej energii od swojego odpowiednika bez dodatkowej pamięci (co wynika z niższego napięcia oraz taktowania, z jakim pracuje). W laptopie oczywiście im niższy pobór energii, tym mniej ciepła do rozproszenia przez zwykle niewystarczające chłodzenie. Ponadto jeżeli procesor potrzebuje mniej energii, to większą jej część (ze wspólnego limitu) można przekazać karcie graficznej. To wszystko składa się na wizję, w której procesor AMD nadal utrzymuje prowadzenie w zastosowaniach profesjonalnych, ale jednocześnie pokonuje najmocniejszego Intela w grach. Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak się faktycznie stanie :)



Laptopy z serii MSI Titan posiadają najbardziej masywne chłodzenie w segmencie laptopów dla graczy.

Aby obu stronom dać najlepsze szanse, postawiliśmy na najlepsze laptopy, jakie można dostać z ich procesorami. Po stronie AMD zasadniczo nie mieliśmy wyboru – dostępny jest obecnie tylko jeden laptop wyposażony w Ryzena 9 7945HX3D – ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D. Z kolei po stronie Intela mieliśmy cały wachlarz możliwości, ale słuszny wybór był tylko jeden – MSI Titan GT77 HX 13V, czyli laptop z dwukrotnie większym chłodzeniem niż spotykane w typowych laptopach gamingowych – jeżeli na tym laptopie Intel nie utrzyma prowadzenia, to wynik będzie przesądzony.

Specyfikacja testowanych laptopów

ASUS ROG STRIX

SCAR 17 X3D MSI Titan

GT77 HX 13VL Procesor:

AMD Ryzen 9 7945HX3D;

do 5.4 GHz w trybie Boost;

128 MB cache L3 (łącznie 144 MB cache);

16 rdzenie/32 wątki;

PL1 75W, PL2 55W Intel Core i9-13980HX;

do 5.6 GHz w trybie Boost (P-Core);

36 MB cache L3 (łącznie 68 MB cache);

24 rdzenie (8 P-Core +16 E-Core)/32 wątki;

PL1 125 W, PL2 75 W Pamięć: 32 GB DDR5 (2x16 GB 4800 MHz CL36) 64 GB DDR5 (2x32 GB 4800 MHz CL32) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6;

175 W TGP;

zintegrowana AMD Radeon 610M; Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6;

175 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 1TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0x4 2x 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4; System operacyjny: Windows 11 Home Windows 11 Home Klawiatura: Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB wyspowa, mechaniczna;

Cherry MX Ultra Low Profile;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 17,3", 2560x1440px, 240Hz;

IPS, G-Sync,, Dolby Vision HDR (400 nit) 17,3", 3840x2160px, 1000 nit, 144 Hz, matowa;

HDR1000, mini LED, 1008 stref wygaszania Napęd optyczny: brak brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 90 Wh 4-komorowa, Li-Pol, 99,9 Wh Wymiary: 395 (Sz) x 282 (G) x 23-28 (W) mm 397 (Sz) x 330 (G) x 23-25 (W) mm Waga: 3 kg;

3,95 kg z zasilaczem 3,5 kg;

4,85 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium + plastik aluminium + plastik Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.3;

2,5 GbE LAN Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.2;

2x USB typu C 3.2 (DP 1,4 i PD);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x czytnik kart SD (~80 MB/s);

1x RJ45 3x USB typu A 3.2 gen.2;

2x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x czytnik kart SD (~80 MB/s);

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

4 głośniki 2 W;

2 mikrofony kamerka internetowa 0,9 MPx;

4 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 18 999 zł 25 999 zł Gwarancja: 2 lata 2 lata

Testy syntetyczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi

Pomiary rozpoczęliśmy od testów syntetycznych w postaci pakietu 3DMark. Pierwszy z testów skupia się tylko na procesorze i prezentujemy tam wynik dla pełnego obciążenia (wszystkie wątki) oraz dla obciążenia 8 wątków (co reprezentuje typowe obciążenie w dzisiejszych grach). Aby naszym dwóm bohaterom nie było samotnie na wykresach, to dorzucamy do nich (archiwalne!) wyniki równie topowych maszyn, ale z procesorami z poprzedniej generacji. Pojawia się również wynik dopiero co testowanego ASUSa w wersji bez dopisku 3D, tak aby wykazać różnice pomiędzy tymi dwoma wariantami.

3D Mark - CPU Profile

[punkty]

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 14330

7374 ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

AMD Ryzen 9 7945HX3D, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 13450

7461 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 12 252

7696 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 10040

6876 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7592

5906 Legenda: / Wszystkie wątki

/ 8 Wątków

Jasno widać, że procesory AMD obecnej generacji (bo ta poprzednia szoruje dno wykresu) dominuje w przypadku, gdy procesor naprawdę mocno obciążamy i korzystamy ze wszystkich rdzeni. To sytuacje, takie jak rendering lub kompilacja, zatem czynności raczej rzadko wykonywane przez graczy. Z kolei gdy obciążymy tylko 8 rdzeni (a tyle rdzeni faktycznie wydajnych posiada procesor Intela), to sytuacja się znacznie dla Core i9 poprawia i ten wychodzi na (delikatne) prowadzenie. Kolejny test to już pomiar w typowym środowisku 3D, które mocno obciąża jednostki śledzące promienie – te obliczenia, jak wiadomo, również dokładają dodatkowe obciążenie na procesorze (trzeba więcej danych dostarczyć do karty).

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 981 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 451 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 279 ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 14 279 [OC] ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

AMD Ryzen 9 7945HX3D, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 13 901 ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

AMD Ryzen 9 7945HX3D, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 13 609 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 8018

W tym przypadku procesor AMD stanowczo nie radzi sobie już tak dobrze, a najnowszy model X3D przegrywa nawet ze swoim bratem uboższym o nadmiar L3. Oczywiście to stanowczo za mało, aby ogłaszać, który z procesorów jest tym najlepszym. Dlatego w następnej kolejności przeszliśmy do testów w grach.

Pomiary w grach są już jednogłośne

Biorąc się za testy w grach mieliśmy przed sobą istotny dylemat. Pierwszą opcją było wykonać testy zgodnie ze sztuką, czyli obniżyć rozdzielczość w laptopach do FHD i potencjalnie zmniejszyć jeszcze bardziej obciążenia na karcie graficznej, obniżając część detali. Druga opcja to jednak postawić na realistyczne odwzorowanie sytuacji i testować w rozdzielczościach oraz ustawieniach, w jakich nabywcy tak drogiego sprzętu będą chcieli prowadzić rozgrywkę – ostatecznie co nam po informacji, że procesor XX będzie wydajniejszy od YY, jeżeli będzie to dotyczyć warunków, w których nikt danego sprzętu nie będzie używać.

Pomiary wydajności procesorów w laptopach nieco odbiegają od tych na PC - tutaj z góry mamy przypisaną kartę graficzną i ekran

Finalnie wygrało drugie podejście (również dlatego, że testy w pierwszej wersji da się odszukać w sieci), dlatego też wyniki prezentujemy w dwóch opcjach – rozdzielczość UHD (2160p), z jaką dostarczany jest laptop MSI Titan oraz rozdzielczości QHD (1440p), z jaką operuje ASUS SCAR. Testy odbywały się na zewnętrznym wyświetlaczu podłączonym bezpośrednio do kart graficznych przez złącze HDMI 2.1. Laptopy były ustawione w najwyższym trybie wydajności (bez podkręcania podzespołów) z MUX przestawionym na wykorzystywanie tylko i wyłącznie dedykowanej karty (w obu przypadkach RTX 4090 Laptop z limitem 175 W).

Porównanie wydajności w grach - Ryzen 9 7945HX3D vs Core i9-13980HX

[FPS], 3840x2160 px, najszybszy tryb pracy, więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Valhalla

Ultra 83

58

82

55 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLSS Q + FG 63

52

61

50 CS:GO

najwyższe

(wykres w skali 1:5) 331

132

327

146 Dying Light 2

RT Ultra + DLSS Q + FG 87

77

87

76 Elden Ring

Ultra + RT 60

44

59

36 Far Cry 6

Ultra + RT Max 77

64

76

65 Hogwarts Legacy

RT Ultra + DLSS Q + FG 61

42

60

39 Horizon Zero Dawn

Ultra 97

76

96

78 Marvel's Spider-Man:

Miles Morales

RT Ultra + DLSS Q + FG 101

67

97

69 Wiedźmin 3:

Dziki Gon 4.0

RT Ultra + DLSS Q + FG 60

49

59

51 Legenda: AMD Ryzen 9 7945HX3D - średni FPS

AMD Ryzen 9 7945HX3D - 1% Low FPS

Intel Core i9-13980HX - średni FPS

Intel Core i9-13980HX - 1% Low FPS

Wyniki w najwyższej rozdzielczości, zgodnie z oczekiwaniem, nie są jednoznaczne. W tym przypadku często limitem i tak była wydajność karty graficznej i procesory nie miały okazji się wykazać. Sumarycznie częściej na prowadzenie wychodził laptop MSI, co wynika bardziej z lepszego chłodzenia, w jakie zaopatrzył je producent i przez to utrzymywania wyższego taktowania karty graficznej. Jeżeli chcemy grać w takiej rozdzielczości (co, jak widać, jest całkowicie realne na tak potężnych laptopach), to zasadniczo wybór procesora nie będzie miał znaczenia.

Porównanie wydajności w grach - Ryzen 9 7945HX3D vs Core i9-13980HX

[FPS], 2560x1600px, najszybszy tryb pracy, więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Valhalla

Ultra 128

86

123

79 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLSS Q + FG 123

102

123

97 CS:GO

najwyższe

(wykres w skali 1:5) 539

294

520

258 Dying Light 2

RT Ultra + DLSS Q 105

94

105

87 Elden Ring

Ultra + RT 95

46

94

61 Far Cry 6

Ultra + RT Max

123

99

108

86 Hogwarts Legacy

RT Ultra + DLSS Q + FG 96

51

92

49 Horizon Zero Dawn

Ultra 172

118

154

113 Marvel's Spider-Man:

Miles Morales

RT Ultra + DLSS Q + FG 140

94

127

82 Wiedźmin 3:

Dziki Gon 4.0

RT Ultra + DLSS Q + FG 97

83

97

77 Legenda: AMD Ryzen 9 7945HX3D - średni FPS

AMD Ryzen 9 7945HX3D - 1% Low FPS

Intel Core i9-13980HX - średni FPS

Intel Core i9-13980HX - 1% Low FPS

Obniżając rozdzielczość (ale nadal pozostawiając ustawienia, w jakich wypada grać na takim sprzęcie) na wykresach zaczyna już wyraźnie dominować kolor czerwony. Czasami minimalnie lub tylko w kwestii minimalnego FPS, ale czasami różnica jest już dość istotna (Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, Miles Morales). Intel obronił się tylko w swoim ostatnim bastionie – CS:GO, które faktycznie średnio się dogaduje z procesorami AMD, gdy aktywny jest Resizable BAR. Warto zauważyć, że gry z największym wzrostem to tytuły z dużym otwartym światem, w którym procesor zawsze ma więcej roboty.



Chłodzenie zastosowane przez MSI w Titanie to klasa sama w sobie.

Można zatem już otwarcie potwierdzić – to AMD w tym roku zaoferowało najszybszy mobilny procesor dla graczy (i nie tylko). Przy czym jednocześnie doszło do zabawnej sytuacji, w której okazuje się, że oba testowane laptopy zostały wyposażone w procesor, który wysyca ich potencjał wydajności (z uwagi na natywną rozdzielczość zastosowanych w nich matryc). Titan nic by nie zyskał na wymianie procesora na ten od AMD – przynajmniej w grach. Z kolei ASUS SCAR 17 faktycznie dopiero z nowym procesorem AMD pokazał, na co go stać.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych preferują jednak wersję procesora bez 3D

Testy wydajności zwieńczyliśmy jeszcze weryfikacją, ile wydajności w bardziej wymagających sytuacjach kosztowało AMD zastosowanie dodatkowej pamięci L3. Okazuje się, że jednak całkiem sporo, czego się w sumie nie spodziewaliśmy – na PC różnica w taktowaniu wynika z konieczności obniżenia napięcia (pamięć 3D V-Cache tego wymaga), ale w laptopie to napięcie już w standardowym Ryzen 9 7945HX jest odpowiednio niskie.

Wydajność w różnych aplikacjach kreatywnych

Laptop: ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

Ryzen 9 7945HX3D

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 999zł MSI Raider GT77 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

25 999 zł ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 599 zł Desktop PC

Ryzen 9 7950 X3D

RTX 4090 24 GB (450 W)

~16 000 zł Cinebench R23

Single Core: 1935 2094 1963 2049 Cinebench R23

Multi Core: 31276 33 073 32 116 36 396 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 1:10.45 1:14.21 1:09.88 1:03.21 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 24 972 22 313 26 215 28 669 7-Zip [MIPS] 153 830 154 113 158 928 170 695

Intel w tym przypadku pozostaje dosyć daleko w tyle – zwłaszcza w zastosowaniach, które dłużej obciążają wszystkie rdzenie – przykładowo test w Cinebench R23 zajmuje tym laptopom kilka sekund, podczas gdy V-Ray 5 trwa pełną minutę – tutaj widać, jak bardzo wydajność procesorów Intel spada po tym, jak skończy się okienko czasowe początkowego boost. Testy korzystające głównie z GPU nadal wypadają lepiej na laptopie MSI, z uwagi na jego przewymiarowany system chłodzenia. Na koniec jeszcze szybki rzut okiem na testy w PCMark 10, który w sumie najlepiej podsumowuje poziom wydajności nowych procesorów w zastosowaniach „poza grami”.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 9254 ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

AMD Ryzen 9 7945HX3D, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 9100 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 8768 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 7810 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7615 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590

Procesor AMD potrzebuje mniej energii, zatem pracuje ciszej, ale...

Poza kwestią wydajności oczywiście pozostają tematy bardziej „przyziemne”, takie jak kultura pracy i czas działania na baterii. Tutaj dużo oczywiście zależy od modelu laptopa, czyli tego, jak producent zaprojektuje chłodzenie i w jaką baterię wyposaży swój sprzęt. Łatwo jednak zauważyć pewną tendencję – laptopy z nowymi procesorami AMD pobierają mniej energii, pracują ciszej oraz… krócej wytrzymują na zasilaniu z baterii (zwłaszcza gdy są wyposażone w mniejszą baterię niż porównywany model z procesorem Intel).

Pomiar czasu pracy na baterii laptopa MSI Titan GT77 HX 13V

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 1:27 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:26 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:24 h ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 1:18 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 1:16 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 1:08 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 6:45 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 6:16 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:21 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 4:42 h ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 4:29 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:14 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 4:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 3:39 h ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 3:31 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 2:49 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 12:22 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 9:21 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 8:22 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 7:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 7:35 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 7:28 h

Pomiar średniego zużycia energii przez testowane laptopy

pomiar watomierzem z gniazdka, w nawiasie wartość szczytowa

[W], mniej=lepiej

Idle (spoczynek) MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 52 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 57 ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 60 ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 62 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 62 Render CPU ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 135 (167) ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 158 ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 163 (187) ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 164 (187) MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 198 (275) Gra - Cyberpunk 2077 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 240 (252) ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 263 (280) ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D, 90 Wh) 269 (272) ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 275 (280) MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 333 (340)

Przyznamy, że już podczas testów pierwszego modelu SCAR zdziwiło nas, że czas pracy na baterii w najlepszym przypadku „nie zachwyca”. Ostatecznie jednak trudno było oczekiwać innych efektów po zwykłym przeniesieniu procesora „desktop” do laptopa (nawet jeżeli obniży się mu napięcie oraz zegary). Procesory Intela oferują jednak szereg optymalizacji, wydłużających ten czas pracy na baterii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku faktycznie mobilnych procesorów AMD (np. Ryzen 9 7940HS). Nie da się jednak AMD odmówić wyższej kultury pracy, nawet biorąc pod uwagę, że laptop, którego testowaliśmy, posiada wyraźnie mniejszy układ chłodzenia (ale za to oparty o komorę parową). Co ciekawe, model SE (testowany wcześniej) zachowywał się znacznie lepiej w tej kwestii.

Pomiar głośności pracy laptopa podczas grania (Cyberpunk 2077)

[dBA], skala dostosowana do ludzkiego postrzegania dźwięku, mniej = lepiej

Tryb cichy ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 29,2 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 32,2 ASUS ROG Stric SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D + RTX 4090) 35,7 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 35,9 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 38,5 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 40,1 Tryb zrównoważony ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 38,0 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 41,6 ASUS ROG Stric SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D + RTX 4090) 43,1 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 43,4 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 44,2 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 47,8 Tryb najwydajniejszy MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 45,4 ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 46,7 ASUS ROG Stric SCAR 17 X3D

(Ryzen 9 7945HX3D + RTX 4090) 46,9 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 49,1 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 50,0 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 54,2

W najszybszym trybie pracy nowy procesor AMD w konstrukcji ASUSa zdołał niemalże zrównać się poziomem generowanego hałasu z MSI Titan, a po ograniczeniu nieco wydajnośći laptopa, to konstrukcja MSI wychodzi na stanowcze prowadzenie (choć SCAR SE ze zwykłym Ryzenem jest jeszcze cichszym laptopem). Zupełnie inną kwestią jest też to, że procesor AMD lepiej znosi limitowanie zasilania, ale to temat na osobną publikację :)