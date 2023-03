AMD Ryzen 9 7950X3D to specjalny procesor zaprojektowany dla graczy – jednostka została wyposażona w 16 rdzeni Zen 4, które zostały wzbogacone o technologię 3D V-Cache. Efekty takiego połączenia mogą być naprawdę zaskakujące.

Premiera procesorów AMD Ryzen 7000 już za nami, ale wielu graczy z pewnością czekało na pojawienie się modeli AMD Ryzen 7000X3D – specjalnych jednostek z rewolucyjną technologią 3D V-Cache. Model z poprzedniej serii - AMD Ryzen 7 5800X3D pokazał, że technologia może przynieść znaczącą poprawę osiągów w grach i przyczynić się do ogromnego sukcesu procesora. Czy podobnie będzie i w tym przypadku?

W nasze ręce trafił model AMD Ryzen 9 7950X3D, czyli topowy przedstawiciel nowej generacji. To propozycja z najwyższej półki, która powinna zainteresować najbardziej wymagających użytkowników (nie tylko graczy, ale też twórców treści). Przy okazji jest to także najdroższy model z nowej generacji - w Polsce przyjdzie nam za niego zapłacić blisko 4 tysiące złotych. Mówimy raczej o propozycji dla wąskiego grona odbiorców.

Specyfikacja procesora AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X3D oferuje bardzo podobną specyfikację do modelu AMD Ryzen 9 7950X. Jest jednak kilka istotnych różnic między obydwoma jednostkami.

AMD Ryzen 9 7950X3D oferuje podobną specyfikację do zwykłego modelu AMD Ryzen 9 7950X

Nowy procesor też został wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki na bazie architektury Zen 4, ale pracują one z nieco niższym taktowaniem – bazowa częstotliwość wynosi tutaj 4,2 GHz (-300 MHz), ale w trybie Boost mogą one przyspieszyć do 5,7 GHz.



AMD Ryzen 9 7950X3D przy obciążeniu jednego rdzenia osiąga taktowanie 5,7 GHz



AMD Ryzen 9 7950X3D przy wielowątkowym obciążeniu - pierwszy blok CCD osiąga taktowanie około 4,8 GHz, a drugi około 5,0 GHz

Producent zastosował w procesorze mechanizm automatycznie podbijający zegary do osiągnięcia temperatury 89 stopni Celsjusza, więc w praktyce częstotliwość będzie zależeć od zastosowanego chłodzenia. W naszym przypadku, na dobrym chłodzeniu AiO 420, przy wielowątkowym obciążeniu, procesor osiągał taktowanie około 4,8 GHz dla pierwszych ośmiu rdzeni (CCD 0) i 5,0 GHz dla drugich ośmiu rdzeni (CCD 1).

Należy również zaznaczyć, że w modelu AMD Ryzen 9 7950X3D zablokowano zmianę mnożnika. Oznacza to, że nie ma tutaj możliwości podkręcania zegarów (a przynajmniej nie w tradycyjny sposób za pomocą zmiany mnożnika - istnieje tylko możliwość modyfikacji Curve Optimizer i zmiany ustawień Precision Boost Overdrive, jednak w praktyce nie dają one zbyt dobrych rezultatów).

AMD postawiło na konstrukcję składającą się z kilku chipletów - CCD (5 nm), cIOD (6 nm) i 3D V-Cache (7 nm)

AMD Ryzen 9 7950X3D wyróżnia się pod względem dostępnej pamięci podręcznej. Obydwa jądra krzemowe CCD zostały wyposażone w 32 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, ale na pierwszym jądrze umieszczono jeszcze chiplet 3D V-Cache – to dodatkowe 64 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (łącznie ma on do dyspozycji aż 96 MB pamięci L3). Drugie jądro pozostało „gołe”, ale za to osiąga nieco wyższe zegary.

Producent postawił na asymetryczną budowę jąder z prostego powodu. System operacyjny będzie mógł wybrać bardziej optymalny scenariusz, co w danym momencie jest ważniejsze – czy wyższe taktowanie, czy właśnie większa pojemność pamięci podręcznej. Takie rozwiązanie powinno przełożyć się na lepsze osiągi w różnych scenariuszach.

Procesor oferuje wsparcie dla dwukanałowych zestawów pamięci DDR5 – natywnie wspierane są moduły o przepustowości 5200 MT/s, ale w praktyce można zdecydować się na zastosowanie szybszych modułów, najlepiej do 6000 MT/s (taka przepustowość jest określana jako tzw. sweetspot, idealna dla nowych procesorów - powyżej tej granicy może być problem ze stabilnością działania komputera). Nie zapomniano też o kontrolerze obsługującym 28 linii PCI-Express 5.0 (z czego 4 linie służą do komunikacji z chipsetem).

Zintegrowany układ graficzny pozostał ten sam - to podstawowa jednostka AMD Radeon z dwoma blokami CU (128 jednostek SP) na bazie architektury RDNA 2. Wbrew początkowym informacjom krążącym w sieci, grafika z modelu AMD Ryzen 9 7950X3D nie ma dostępu do dodatkowej pamięci podręcznej, więc jej wydajność będzie dokładnie taka sama, jak w przypadku standardowego modelu AMD Ryzen 9 7950X. Nie powinniśmy oczekiwać rewelacji. Układ sprawdzi się do wyświetlania obrazu lub ewentualnie grania w starsze gry.

Nowy procesor pracuje z niższym taktowaniem, ale przy okazji cechuje się mniejszymi wymaganiami energetycznymi – współczynnik TDP oszacowano na 120 W (zamiast 170 W). W praktyce powinno się to przełożyć na mniejszy pobór mocy, ale też mniej generowanego ciepła. Chłodzenie trzeba jednak dokupić we własnym zakresie.

Model AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 9 7900X3D AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7950X3D Intel Core i9-13900K Generacja

Architektura

Litografia Raphael

Zen 4

TSMC 5/6 nm Raphael-X

Zen 4

TSMC 5/6/7 nm Raphael

Zen 4

TSMC 5/6 nm Raphael-X

Zen 4

TSMC 5/6/7 nm Raptor Lake-S

Golden Cove + Gracemont

Intel 7 (10 nm) Podstawka AM5 AM5 AM5 AM5 LGA 1700 Rdzenie/wątki 12/24 12/24 16/32 16/32 24/32

(8/16 P-Core + 16/16 E-Core) Taktowanie/Boost 4,7/5,6 GHz 4,4/5,6 GHz 4,5/5,7 GHz 4,2/5,7 GHz 3,0/5,8 GHz + 2,2/4,3 GHz Pamięć L2 12x 1 MB 8x 1 MB 16x 1 MB 16x 1 MB 8x 2 MB + 4x 4 MB Pamięć L3 32 + 32 MB 96 + 32 MB 2x 32 MB 96 + 32 MB 36 MB Kontroler RAM DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR5-5200

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-5600

(dwukanałowy) Grafika

Jednostki

taktowanie Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) Radeon

2 CU RDNA 2

(400 - 2200 MHz) UHD Graphics 770

32 EU Xe LP

(300 - 1650 MHz) Kontroler PCI-Express 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 28x PCI-Express 5.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Odblokowany mnożnik TAK NIE TAK NIE TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 170 W

(230 W) 120 W

(162 W) 170 W

(230 W) 120 W

(162 W) 125 W

(253 W) Chłodzenie w zestawie - - - - - Data premiery 30 sierpnia 2022 28 luty 2023 30 sierpnia 2022 28 luty 2023 20 października 2022 Cena podczas premiery

Obecna cena w sklepach $549

2200 zł $549

3300 zł $699

3000 zł $699

3800 zł $599

3100 zł

Cena procesora AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X3D został wyceniony na 3800 zł, więc o 800 zł więcej niż zwykły AMD Ryzen 9 7950X (ten zdążył od premiery mocno potanieć). Procesor powinien zatem konkurować z topowymi modelami Intel Raptor Lake – Intel Core i9-13900K za 3000 zł lub specjalną, przyspieszoną wersją Intel Core i9-13900KS za 3700 zł.

W topowym segmencie koszt pozostałych elementów platformy powinien być zbliżony. Porządna płyta główna AMD X670E i Intel Z790 kosztuje około 2000 - 2500 złotych. Zrozumiałe jest również, że i na platformie AMD i na platformie Intela użytkownicy już raczej będą stosować szybsze zestawy pamięci DDR5 RAM.

AMD Ryzen 9 7950X3D - testy na topowej platformie

Testy procesora AMD Ryzen 9 7950X3D przeprowadziliśmy na nowej platformie, która powinna lepiej wykazać potencjał sprzętu (zwłaszcza w przypadku topowych jednostek). W następnych testach lista procesorów będzie poszerzana o kolejne modele.

Przy standardowych testach pamięć RAM pracowała z domyślnym zegarem kontrolera wbudowanego w dany procesor i niewyśrubowanymi timingami. Przy podkręconych ustawieniach zwiększyliśmy taktowanie i obniżyliśmy opóźnienia pamięci RAM:

AMD Ryzen 7000: DDR5-5200 (FCLK 1733 MHz) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (FCLK 2000 MHz) CL30-38-38-96

Intel Core 13000: DDR5-5600 (Gear2) CL40-40-40-80 / OC DDR5-6000 (Gear2) CL30-38-38-96

Testy przeprowadziliśmy pod obsługą systemu Windows 11 22H2, który powinien lepiej wykorzystywać potencjał najnowszych generacji procesorów. W przypadku platformy AMD zainstalowaliśmy też najnowsze sterowniki, które optymalizują działanie układów z pamięcią 3D V-Cache.

Wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D w programach

Testy procesora AMD Ryzen 9 7950X3D przeprowadziliśmy na odświeżonej procedurze testowej, która obrazuje szerszy zakres wykorzystania komputera (skupiliśmy się na zastosowaniach mocniej obciążających procesor). Wyniki wydajności porównaliśmy do topowych modeli dostępnych na rynku: AMD Ryzen 9 7950X i Intel Core i9-13900K.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 38342 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 37834 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 36396

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 2234 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 2050 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2049

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 133 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 137 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 148

V-Ray 5 Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 29003 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28669 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 26391

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 170695 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 170412 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 166996

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 31,2 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 23,8 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 23,3

Dolphin 5.0 - emulacja

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 166 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 179 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 198

DaVinci Resolve 18 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 138 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 142 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 145

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 220 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 229 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 231

3DMark CPU Profile - symulacja

[pkt] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 16237 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 15730 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 14435

AMD Ryzen 9 7950X3D w większości testów oferuje nieco gorszą wydajność wielowątkową względem modelu AMD Ryzen 9 7950X (jest to różnica na poziomie 3-5%). Jednostka bardzo dobrze radzi sobie podczas renderowania i kompresji, ale w testach szyfrowania, emulacji i symulacji jednak już wyraźnie odstaje od konkurencyjnego modelu Intel Core i9-13900K, który bez problemu pokonuje flagowce "czerwonych".

Wydajność AMD Ryzen 9 7950X3D w grach

AMD Ryzen 9 7950X3D powinien pokazać pazur w grach. Wybraliśmy kilka nowszych tytułów - testy przeprowadziliśmy w rozdzielczości 1080p, gdzie istotną rolę odgrywa wydajność procesora (w wyższych rozdzielczościach różnice między procesorami powinny się zacierać). Wyniki porównaliśmy do zwykłego modelu AMD Ryzen 9 7950X i konkurencyjnego flagowca Intel Core i9-13900K.

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 179

130 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 175

134 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 144

109 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 147

108 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136

99 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 126

93 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (1080p, Ekstremalne, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 201

114 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 185

110 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 180

103 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215

147 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 210

147 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 163

113 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Wysokie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 854

242 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 832

231 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 763

233 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Po prostu szok! Rzeczywiście widać sporą różnicę względem modelu AMD Ryzen 9 7950X - technologia 3D V-Cache przekłada się na znaczącą poprawę osiągów w modelu AMD Ryzen 9 7950X3D. Nowy model w Far Cry 6, Forza Horizon 5 i The Riftbreaker wypada lepiej od konkurencyjnego modelu ze stajni Intela, ale w Marvel's Spider-Man Remastered i Counter-Strike: Global Offensive na prowadzenie wysuwa się Core i9-13900K.

Pobór mocy procesora AMD Ryzen 9 7950X3D

AMD Ryzen 9 7950X3D cechuje się niższym współczynnikiem TDP, co powinno mieć przełożenie na mniejszy pobór mocy względem modelu AMD Ryzen 9 7950X. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy to dla trzech scenariuszy – spoczynku, wielowątkowego obciążenia procesora (Cinebench R23) i wymagającej gry (Marvel's Spider-Man Remastered).

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) 67 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 80 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 83 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 247 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 332 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 347 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 329 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) 376 Intel Core i9-13900K (24C/32T) 430 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Niższy współczynnik TDP rzeczywiście ma przełożenie na niższy pobór energii elektrycznej. AMD Ryzen 9 7950X3D okazuje się być dużo bardziej energooszczędny i względem modelu AMD Ryzen 9 7950X i względem Intel Core i9-13900K (tutaj różnica potrafi wynosić nawet 100 W!).

AMD Ryzen 9 7950X3D - testy w programach z szybszą pamięcią RAM

Procesor AMD Ryzen 9 7950X3D ma zablokowany mnożnik, więc nie można go łatwo podkręcić. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby połączyć go z szybszą pamięcią RAM – wykorzystaliśmy tutaj moduły DDR5-6000 o niskich opóźnieniach CL30-38-38-96. Pozostałe modele zostały dodatkowo podkręcone.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 41462 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 39879 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 36374

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,8 GHz 2244 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 2045 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ 5,7 GHz 2037

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 126 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 137 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 137

V-Ray 5 Benchmark - renderowanie 3D

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 30787 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 28560 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 28091

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 184729 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 183868 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 183383

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 33,9 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 26,5 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 26,4

Dolphin 5.0 - emulacja

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 164 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 178 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 196

DaVinci Resolve 18 - renderowanie filmu 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 136 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 140 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 142

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 213 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 214 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 222

3DMark CPU Profile - symulacja

[pkt] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 16456 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 15862 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 14463

Niepodkręcony AMD Ryzen 9 7950X3D jeszcze mocniej oddala się od podkręconego modelu Ryzen 9 7950X - w wielowątkowych testach nastawionych na wydajność procesora jest to około 7-9% różnicy. Nowa jednostka AMD zaczyna też tracić kilka - kilkanaście procent do konkurencyjnego modelu Intel Core i9-13900K.

AMD Ryzen 9 7950X3D z szybszymi pamięciami - ile można zyskać w grach?

Czy warto połączyć procesor AMD Ryzen 9 7950X3D z szybkimi pamięciami DDR5? Nowy procesor porównaliśmy do podkręconych modeli AMD Ryzen 9 7950X i Intel Core i9-13900K.

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 183

144 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 180

131 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 152

116 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 154

115 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 141

101 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 137

103 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Forza Horizon 5 (1080p, Ekstremalne, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 201

116 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 188

113 Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 184

105 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 219

157 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 219

152 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 170

120 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter-Strike: Global Offensive (1080p, Wysokie, DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 867

245 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 839

236 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 764

236 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AMD Ryzen 9 7950X3D nadal świetnie wypada w grach (widać znaczną poprawę osiągów względem AMD Ryzen 9 7950X), ale nie widać tutaj zbyt dużego wzrostu wydajności po zastosowaniu szybszych pamięci RAM. Warto również odnotować, że podkręcony Intel Core i9-13900K z szybkimi pamięciami DDR5 potrafi nadrobić zaległości, a często nawet przegonić model X3D.

AMD Ryzen 9 7950X3D z szybszymi pamięciami RAM - jak to wpływa na pobór mocy?

AMD Ryzen 9 7950X3D nie może być podkręcony, ale można go połączyć z szybkimi pamięciami RAM. Jak to wpływa na pobór mocy całego komputera?

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 67 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 86 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 95 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 436 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 310 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 249 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core i9-13900K (24C/32T) @ 5,6 GHz 441 AMD Ryzen 9 7950X (16C/32T) @ ~5,3 GHz 412 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) @ def 334 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

W przypadku modelu AMD Ryzen 9 7950X3D nie odnotowaliśmy dużej różnicy w poborze mocy, więc nadal zachowuje on świetną efektywność energetyczną. Co innego w przypadku modelu Intel Core i9-13900K - różnica jest po prostu kosmiczna, bo konfiguracja z takim procesorem potrafi skonsumować prawie 200 W mocy więcej niż konkurent.

AMD Ryzen 9 7950X3D to nowy król procesorów

AMD Ryzen 9 7950X3D można nazwać ulepszoną wersją modelu AMD Ryzen 9 7950X. Procesor oferuje bardzo podobną specyfikację i funkcjonalność, ale został wyposażony o tajną broń - pamięć 3D V-Cache. Co ważne, nadal mamy do czynienia z platformą AMD AM5.

W typowo procesorowych zastosowaniach możemy liczyć na świetną wydajność, która jest tylko niewiele niższa od zwykłego modelu AMD Ryzen 9 7950X czy Intel Core i9-13900K. To absolutna czołówka jeśli chodzi o procesory obecnie dostępne na rynku – konstrukcja wymiata nie tylko w zastosowaniach wielowątkowych, ale również podczas zadań wykorzystujących mniejszą liczbę rdzeni.

Dodatkowa pamięć przekłada się na spory wzrost wydajności w grach. Co prawda nie jest to absolutna dominacja, ale AMD Ryzen 9 7950X3D w większości tytułów powinien okazać się wydajniejszy od konkurencyjnego Intel Core i9-13900K. Należy jednak zaznaczyć, że procesor nie zyskuje zbyt dużo na wydajności po zastosowaniu szybszych pamięci RAM, więc łączenie go z takimi modułami nie zawsze musi być dobrym pomysłem.

AMD Ryzen 9 7950X3D może nie jest najwydajniejszy we wszystkich zastosowaniach, ale jego efektywność energetyczna po prostu miażdży system – tak dobra wydajność przy tak niskim poborze mocy, to coś o czym konkurencja na obecną chwilę może tylko pomarzyć. Szkoda jednak, że producent nie zdecydował się na odblokowanie funkcji podkręcania, co pozwoliłoby przyspieszyć jednostkę lub bardziej zoptymalizować jej parametry (co widać chociażby po modelu AMD Ryzen 9 7950X, który jest podatny na tweakowanie).

AMD Ryzen 9 7950X3D kosztuje około 3800 złotych, więc jest jednym z najdroższych konsumenckich modeli dostępnych na rynku. Sprzęt powinien jednak spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników - możemy liczyć na bardzo dobre osiągi w programach, świetną wydajność w grach, a do tego też mocarną platformę AM5, która pozwoli na budowę potężnego PC-ta. Co ważne, platforma pożyje z nami jeszcze kilka lat, więc w przyszłości Ryzena 9 7950X3D będzie można wymienić na coś lepszego. Po prostu procesor-sztos. Taki z najwyższej półki.

Opinia o AMD Ryzen 9 7950X3D Plusy Świetna wydajność w wielowątkowych, procesorowych zastosowaniach,

Świetna wydajność w jednowątkowych, procesorowych zastosowaniach,

Rewelacyjna wydajność w grach,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Zintegrowany układ graficzny,

Perspektywa długiej żywotności platformy AM5,

Świetna efektywność energetyczna na tle innych topowych modeli. Minusy Realnie brak możliwości podkręcania,

Wymaga zastosowania wydajnego chłodzenia,

Wysoka cena na tle modelu AMD Ryzen 9 7950X.