Procesory AMD Ryzen X3D w końcu trafiają do laptopów. Producent zaprezentował model Ryzen 9 7945HX3D, który będzie napędzać najwydajniejsze laptopy do gier – jeden z takich modeli już przygotowała firma ASUS.

Procesory AMD Ryzen X3D to specjalne konstrukcje, które powstały typowo z myślą o komputerach do gier (nie bez przyczyny takie modele często znajdują się wśród polecanych modeli dla graczy). Do tej pory takie układy mogliśmy spotkać tylko w desktopach, ale w końcu doczekaliśmy się też wersji dla gamingowych laptopów.

Procesory AMD Ryzen X3D z technologią 3D V-Cache

Procesory AMD Ryzen X3D to specjalne konstrukcje, w których zastosowano technologię 3D V-Cache. W praktyce jest to dodatkowy chiplet z pamięcią podręczną trzeciego poziomu (L3), który zainstalowano bezpośrednio na chiplecie z rdzeniami.



Chiplet z dodatkową pamięcią podręczną L3 umieszczono bezpośrednio na chiplecie z rdzeniami (ten został nieco obniżony)



Producent zastosował specjalne połączenie chipletów, które zapewnia dużo lepszą efektywność energetyczną względem wcześniejszych rozwiązań

Zwiększona pojemność pamięci podręcznej pozwala efektywniej obsługiwać przetwarzane dane (procesor rzadziej korzysta z dużo wolniejszej pamięci operacyjnej), co przekłada się na wzrost wydajności w niektórych zastosowaniach (m.in. w grach).



Procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D - na jednym z chipletów CCD umieszczono dodatkowe jądro krzemowe 3D V-Cache z pamięcią podręczną L3

Zysk z zastosowania pamięci 3D V-Cache potwierdzają nasze testy np. modelu Ryzen 7 5800X3D czy Ryzen 9 7950X3D.

AMD Ryzen 9 7945HX3D – pierwszy procesor z 3D V-Cache do laptopów

Ryzen 9 7945HX3D to pierwszy procesor do laptopów, w którym zastosowano technologię 3D V-Cache (i jak na razie jedyny, który zapowiedziano – producent nie potwierdził planów wydania innych modeli).

Model AMD Ryzen 9 7945HX AMD Ryzen 9 7945HX3D Generacja Dragon Range (Zen 4) Dragon Range (Zen 4) Rdzenie/wątki 16/32 16/32 Taktowanie/Boost 2,5 - 5,4 GHz 2,5 - 5,4 GHz Pamięć podręczna L2 16x 1 MB 16x 1 MB Pamięć podręczna L3 2x 32 MB 32 + 96 MB Kontroler pamięci RAM DDR5-5200 DDR5-5200 Grafika AMD Radeon 610M AMD Radeon 610M TDP (cTDP) 55 W (55-75 W) 55 W (55-75 W)

Specyfikacja procesora przypomina „zwykły” model Ryzen 9 7945HX. Też przewidziano 16 rdzeni i 32 wątki na bazie architektury Zen 4 o taktowaniu sięgającym 5,4 GHz, ale zwiększono pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu – zamiast 64 MB, procesor oferuje jej aż 128 MB. Współczynnik TDP pozostał na takim samym poziomie (tj. 55 W z opcją regulacji w zakresie 55-75 W).

Nowy król wydajności w laptopach

Już zwykły model AMD Ryzen 9 7945HX oferował bardzo dobrą wydajność w grach. Dodatkowa pojemność pamięci podręcznej ma przełożyć się na dodatkowy wzrost wydajności w grach.



Większość gier wykazuje wzrost wydajności - w niektórych tytułach jest to nawet 30-50%



Zysk z zastosowania technologii 3D V-Cache jest mocniej widoczny przy niższym współczynniku TDP

Ryzen 9 7945HX3D ma być średnio o ponad 15% wydajniejszy względem zwykłego modelu Ryzen 9 7945HX. Warto jednak zauważyć, że w niektórych tytułach nowy model może być nieco słabszy, a w niektórych dużo wydajniejszy.

Co prawda AMD porównało tylko model Ryzen 9 7945HX3D do zwykłego Ryzen 9 7945HX, ale slajdy mówią o najwydajniejszym na świecie procesorze do gier (wg przypisów do prezentacji, producent porównał osiągi także do konkurencyjnego modelu Intel Core i9-13980HX).

ASUS ROG Strix Scar 17 X3D – pierwszy laptop z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D

Procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D został zaprojektowany z myślą o najwydajniejszych laptopach do grania. Układ w pierwszej kolejności trafi do modelu ASUS ROG Strix Scar 17 X3D (nie wiadomo, czy później pojawi się też w innych modelach).



ASUS ROG Strix Scar 17 X3D to pierwszy (i jak na razie jedyny) laptop z procesorem AMD Ryzen 9 7945HX3D

ROG Strix Scar 17 X3D to potężna maszyna, która została wyposażona w 17,3-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 px z odświeżaniem 240 Hz. W środku znalazł się procesor AMD Ryzen 9 7945HX3D, a do tego 32 GB pamięci DDR5 RAM i karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4090.

Zainteresowani konstrukcją będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo jej sklepowa premiera została zaplanowana na 22 sierpnia 2023 roku. Cena laptopa jeszcze nie została ujawniona, ale nie należy oczekiwać niskiej stawki (konfiguracja ze zwykłym procesorem AMD Ryzen 9 7945HX kosztuje niecałe 20 tys. złotych).

