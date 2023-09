Po przytłaczającym sukcesie pierwszego MSI Titan GT77, producent postanowił faktycznie w pełni wykorzystać potencjał tego modelu i załadował do niego najmocniejsze podzespoły z obecnej generacji. Czy to ponownie najszybszy laptop dla graczy? Sprawdzimy!

ocena redakcji:









4,9/5

Płatna współpraca z marką MSI i/lub NVIDIA.

Recenzja tak wyjątkowego laptopa oczywiście powinna być bardzo wnikliwa i skupić się na każdym aspekcie, włącznie z bardzo bogatym wyposażeniem dodatkowym, które otrzymujemy kupując tego laptopa. Powinniśmy opisać wrażenia z używania klawiatury mechanicznej. Wypadałoby wspomnieć o ogromnej ilości i najnowszych standardach złączy (2x Thunderbolt 4), ponadprzeciętnym nagłośnieniu, a także legendarnym wręcz potencjale rozbudowy (trzy złącza M.2 dla SSD i cztery sloty SO-DIMM DDR5). Tylko, że byłby to autoplagiat :)



Charakterystycznie wystające chłodzenie Titana jest ponownie podświetlone.

Tak się bowiem składa, że poza wymianą procesora i karty graficznej w Titanie GT77 HX 13V nie zaszło zbyt wiele zmian względem rok wcześniej testowanego MSI Titan GT77 12UHS! Nawet chłodzenie pozostało u podstaw bardzo podobne, choć oczywiście MSI nie byłoby sobą, gdyby jeszcze bardziej go nie ulepszyło, o czym więcej za moment. W sumie to MSI poprawiło jeszcze jedną, zdaje się jedyną rzecz, która nie przypadła nam do gustu w pierwszym Titanie – ekran (i teraz to jedna z najmocniejszych stron tego laptopa!). Jeżeli zatem ciekawi Was, jak wygląda i co (poza kosmiczną wydajnością) oferuje nowa konstrukcja MSI Titan GT77, to odsyłamy do początku naszej recenzji poprzednika z linku wyżej – to serio z zewnątrz praktycznie identyczne laptopy. My w dalszej części tego artykułu skupimy się na tym, co faktycznie się zmieniło – na ekranie, wydajności i kulturze pracy.

Specyfikacja testowanego laptopa MSI Titan GT77 HX 13V

Procesor: Intel Core i9-13980HX;

5.6 GHz w trybie Boost;

34 MB cache L3;

24 rdzenie/32 wątki;

PL1 125 W, PL2 75 W Pamięć: 64 GB DDR5 (2x32 GB 4800 MHz CL32) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4090 16 GB GDDR6;

175 W TGP;

zintegrowana Intel Iris Xe (32 UE) Dysk: 2x 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4.0 x4;

jeden wolny slot y M.2 2280 PCIe gen 4.0 x4 System operacyjny: Windows 11 Klawiatura: wyspowa, mechaniczna;

Cherry MX Ultra Low Profile;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 17,3", 3840x2160px, 1000 nit, 144 Hz, matowa;

HDR1000, mini LED, 1008 stref wygaszania;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 60° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Pol, 99,9 Wh Wymiary: 397 x (Sz) x 330 (G) x 23 (W) mm Waga: 3,5 kg;

4,85 kg z zasilaczem Materiały obudowy: aluminium + plastik częściowo na spodzie i na zawiasach Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Killer);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 3x USB typu A 3.2 gen.2;

2x USB typu C 4.0 (Thunderbolt 4, DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm (combo);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x czytnik kart SD (~80 MB/s);

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

4 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 25 999 zł Gwarancja: 2 lata

Galeria zdjęć testowanego laptopa MSI Titan GT77 HX 13V

Matryca nowego Titana GT77 to coś pięknego

Zacznijmy może od tej jedynej rzeczy, która zmieniła się z zewnątrz – panelu IPS, który doczekał się w tym roku wymiany podświetlenia na mini LED. Mała zmiana, a zmienia wszystko. Ekran teraz jest w końcu zgodny z HDR i osiąga w nim ponad 1000 nit jasności! Panel o przekątnej 17,3 cala został podzielony na dokładnie 1008 stref niezależnego wygaszania, co oznacza, że pod względem kontrastu subiektywnie wygląda jak OLED, tylko że nie wypala się, jest jaśniejszy, no i pobiera dużo mniej prądu!



Już poprzedni Titan zachwycał matrycą, ale tym razem MSI przeszło same siebie.



Wizualizacja pokrycia popularnych gamutów - od lewej: sRGB, DCI-P3, Adobe RGB, BT.2020.

U podstaw to nadal ten sam matowy panel, z tym samym wyśmienitym 100-procentowym pokryciem filmowego gamutu DCI-P3, co w laptopach dla graczy wcześniej oferowały w zasadzie tylko (bardzo nieliczne) panele OLED. Czas reakcji pikseli jest tutaj adekwatny do 144 Hz odświeżania, które osiągamy w natywnym 4K (to również 24 Hz więcej niż w zeszłorocznym modelu). Ogólnie patrzenie na ten ekran i używanie go w grach oraz filmach to najczystsza forma przyjemności.



Raport z weryfikacji odwzorowania kolorów - od lewej sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

W środku nowy Titan GT77 przeszedł pełną renowację

Zaglądając pod pokrywę nowego laptopa w pierwszej kolejności zauważyliśmy, że zredukowano ilość dostępnych złączy M.2 (pomijając te wykorzystywane przez kartę sieci bezprzewodowej) do trzech… To nadal więcej, niż oferuje praktycznie cała reszta konkurencji, ale nadal nieco szkoda. Jedno z tych złączy M.2 ponownie obsługuje standard PCI-E 5.0. Szczęśliwie nadal możemy zamontować cztery banki pamięci.



Dostęp do wymiany RAM/SSD jest dosyć prosty, choć nie aż tak, ja miało to miejsce w dawnych czasach.

Chłodzenie wygląda podobnie, mamy tu zatem ponownie dwa bardzo duże i dwa standardowe wentylatory, które wypychają ciepłe powietrze przez wystający tył laptopa. Całkowicie przebudowano natomiast układ ciepłowodów, które teraz równomierniej obsługują kartę graficzną i procesor – jest ich również więcej o jedną sztuką, jako że teraz jest ich łącznie osiem, z czego jeden (ponownie) łączy ze sobą GPU i CPU, tak aby pod małym obciążeniem wystarczył jeden wentylator do utrzymania rozsądnych temperatur.



Bateria to nadal 99,9 Wh – więcej w laptopach się nie spotyka.

Titan GT77 HX 13V oferuje jeszcze wyższą kulturę pracy

Laptopy dla graczy od zawsze kojarzą się z tym raczej donośnym szumem chłodzenia, który pod pełnym obciążeniem potrafi zmienić się w okrutne wycie. W tej kwestii już pierwszy Titan był wyjątkowo udany – masywny układ chłodzenia ma tę zaletę, że nie tylko nie musi wchodzić na wysokie obroty, ale jeszcze przez rozmiar wentylatorów generuje on znacznie przyjemniejszy dla ucha rodzaj hałasu. Nowe wcielenie Titana wyposażone w procesor Intel Core i9-13980HX, nawet pomimo tego, że posiada on osiem dodatkowych rdzeni, okazuje się być w tej kwestii jeszcze doskonalsze.

Pomiar głośności pracy laptopa podczas grania (Cyberpunk 2077)

[dBA], skala dostosowana do ludzkiego postrzegania dźwięku, mniej = lepiej

Tryb cichy ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 29,2 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 32,2 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 35,9 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 38,5 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 40,1 Tryb zrównoważony ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 38,0 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 41,6 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 43,4 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 44,2 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 47,8 Tryb najwydajniejszy MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 45,4 ASUS ROG Stric SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX + RTX 4090) 46,7 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX + RTX 3080 Ti) 49,1 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX+ RTX 3080 Ti) 50,0 MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX + RTX 4090) 54,2

Laptop nie tylko pracuje ciszej (a w najnowsze gry można grać na najwyższych detalach niemalże bezgłośnie, jeżeli poświęcimy nieco nadmiarowej wydajności), ale też mniej się nagrzewa jego obudowa (czyli ciepło sprawniej opuszcza układ chłodzenia). Podzespoły również mają wyraźnie lepiej – procesor nawet w największym stresie nie przekracza 85°C, a karta graficzna =zwykle utrzymuje 67°C. A tylko przypomnimy, że mówimy tu o najwydajniejszych (a przynajmniej najbardziej prądożernych…) podzespołach, jakie da się umieścić w laptopie. Owszem – w trybie turbo jest już stanowczo głośno, tylko że w przypadku Titana absolutnie nie musimy się do tego trybu uciekać.

Jak widać, tryb zbalansowany oferuje praktycznie takie same parametry, tylko że wycisza bardzo mocno prędkość wentylatorów i dopuszcza tym samym nieco wyższe temperatury na podzespołach. Tryb cichy to już istotne limitowanie wydajności procesora, ale również karty graficznej, choć nawet w tym przypadku niestraszny będzie nam Cyberpunk 2077 w najwyższych detalach, jeżeli przeskalujemy sobie rozdzielczość ekranu do FHD (co na 17-calowym ekranie daje nadal wyśmienitą ostrość).

Pomiar temperatury obudowy pod obciążeniem CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt. Odczyty "poza laptopem" to wystające za matrycą chłodzenie.

Pomiar temperatury obudowy podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt. Odczyty "poza laptopem" to wystające za matrycą chłodzenie.

Z takim chłodzeniem podkręcanie karty daje wymierne efekty

Jeżeli jednak nie przeszkadza nam szum wentylatorów, to chłodzenie daje spore pole do popisu w kwestii podkręcania. Naszego GeForce RTX 4090 Laptop udało się podkręcić o 150 MHz na rdzeniu i 1500 MHz (efektywnie) na pamięciach, co daje blisko 10-procentowy przyrost wydajności.

MSI Titan teraz dłużej popracuje na baterii

Jeszcze przed testami wydajności sprawdziliśmy, jak długo tym razem (na nowym procesorze i karcie) wytrzyma ta sama bateria o pojemności 99,9 Wh. Ku naszemu zaskoczeniu wyniki były odczuwalnie lepsze niż poprzednim razem – i naturalnie lepsze niż na laptopach wyposażonych w desktopowy CPU AMD, przeniesiony niemalże 1:1 do laptopa.

Pomiar czasu pracy na baterii laptopa MSI Titan GT77 HX 13V

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 1:27 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:26 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 1:24 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 1:16 h ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 1:08 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 6:45 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 6:16 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:21 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 4:42 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 5:56 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 5:14 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 4:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 3:39 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 2:49 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 12:22 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 9:21 h MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 8:22 h MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 7:38 h ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 7:28 h

Wydajności w grach – przybywaj!

To, co w tym przypadku jest najważniejsze, to oczywiście odpowiedź na pytanie, czy nowy Titan podtrzyma tradycję i zaoferuje faktycznie najwyższą wydajność pośród wszelkiej konkurencji. Testy podzieliliśmy na dwie grupy – pierwsza dotyczy natywnej rozdzielczości 4K – ostatecznie to jedna z cech, która wyróżnia MSI Titan na tle innych laptopów, nie tylko tych od MSI. Drugi przebieg testów miał miejsce w rozdzielczości 2560x1600, tak aby móc porównać wydajność Titana z laptopami, takimi jak MSI Raider GE78 HX 13V, którego mieliśmy okazję testować wcześniej w tym roku. Zaczynamy jednak od testów syntetycznych.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 21 843 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 21 245 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 20 924 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 849 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Intel Core i9-12950HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 13 405 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12 689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12 628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12 262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11 187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10 986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10 701 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

[OC] MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 981 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 451 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

TGP 175 W 14 279 ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 14 279 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8432 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 8018

Pod względem wydajności 3D aplikacje testowe są jednogłośne – Titan zdobywa pierwsze miejsce, choć nie jest to dominujące zwycięstwo – realnie dopiero po podkręceniu karty oddala się bardziej od swojego tańszego brata. Wnioskować z tego należy, że oba te modele mają wystarczające chłodzenie, aby ujarzmić bazową wydajność tak szybkich podzespołów, tylko że Titan osiąga ten cel przy mniejszym hałasie.

Pomiar wydajności w grach - MSI Titan GT77 HX 13V

[FPS], 3840x2160 px, więcej=lepiej

Assassin's Creed:

Valhalla

Ultra 82

55 Cyberpunk 2077

RT Ultra + DLSS Q + FG 63

52 CS:GO

najwyższe

(wykres w skali 1:5) 327

96 Dying Light 2

RT Ultra + DLSS Q + FG 87

76 Elden Ring

Ultra + RT 60

44 Far Cry 6

Ultra + RT Max 76

65 Hogwarts Legacy

RT Ultra + DLSS Q + FG 61

42 Horizon Zero Dawn

Ultra 96

78 Marvel's Spider-Man:

Miles Morales

RT Ultra + DLSS Q + FG 101

67 Wiedźmin 3:

Dziki Gon 4.0

RT Ultra + DLSS Q + FG 60

49 Legenda: Tryb Turbo - średni FPS

Tryb Turbo - 1% Low FPS

Powyższe testy idealnie oddają potęgę testowanego laptopa – w praktyce wydajność nieosiągalną dla znakomitej większości graczy używających klasycznego PC. Trudno w to uwierzyć, ale na tym laptopie realnie można grać w 4K nawet w najnowsze tytuły z aktywnym śledzeniem promieni. Duża w tym oczywiście zasługa karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 i wspieranego przez nią DLSS 3.0 z funkcją Frame Generation. A przypominamy jeszcze, że rozdzielczość 4K wyśmienicie skaluje się do FHD (każde 4 piksele matrycy wyświetlają jeden piksel generowany przez grę), zatem mówimy tutaj o zapasie wydajności na całe lata.

Porównanie wydajności w grach - Ryzen 9 7945HX vs Core i9-13980XX

[FPS], 2560x1600 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT+ DLSS Q) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 84

58 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 82

49 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 76

52 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 53*

42* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 45

36 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT + DLSS Q ) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 105

87 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 100

80 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 93

69 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 69*

50* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

43 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Far Cry 6

(Ultra, RT ON) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 124

94 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 119

92 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 95

76 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 83*

72* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 70

56 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Horizon: Zero Dawn

(Ultra + TAA ) ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 162

117 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 158

116 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 156

115 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 109*

85* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 96

66 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Assassin's Creed: Valhalla

(Ultra + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 132

97 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 129

95 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 127

86 MSI Titan GT77

(i9-12900HX + RTX 3080 Ti) 70*

58* ASUS Zephyrus Duo 16

(R9 6900HX + RTX 3080 Ti) 64

47 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

*testy w 2560x1440 px Elden Ring

(Ultra bez RT) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 127

62 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 124

61 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 123

58 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Marvel's Spider-Man: Miles Morales

(Ultra + RT max + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 78

54 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 75

50 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 73

51 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Wiedźmin 3: Dziki Gon 4.0.2

(Uber-Plus + RT max + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 57

39 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 56

43 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 54

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Hogwarts Legacy

(Ultra + RT Max + TAA) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 44

29 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 40

23 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 39

25 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS CS:GO

(Maksymalne) MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 539

294 MSI Raider GE78 HX 13V

(i9-13980HX + RTX 4090 Laptop) 527

289 ASUS ROG Strix SCAR 17

(R9 7945HX + RTX 4090 Laptop) 513

298 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Porównanie do innych laptopów z GeForce RTX 4090 prawie zawsze wypada po myśli nowego Titana. Są oczywiście tytuły, które po prostu lepiej dogadują się z procesorem AMD, ale nawet w nich udało się często wyjść na prowadzenie. Ogólnie tam, gdzie MSI Raider GE78 HX minimalnie ustępował najmocniejszemu (do niedawna…) przedstawicielowi konkurencji, tak tutaj MSI Titan GT77 HX 13V najczęściej jednak odzyskuje dla MSI pierwszą pozycję na wykresach.

Wydajność w zastosowaniach kreatywnych pozostaje w rękach AMD

O ile obecnie większość aplikacji do pracy graficznej opiera się już głównie na wydajności karty graficznej i w ich przypadku niczego lepszego niż GeForce RTX 4090 Laptop nie uświadczycie, tak jednak pozostałe aplikacje profesjonalne, które bazują na wydajności CPU, to nie aż tak mocna strona laptopów z procesorami Intel, w tym Titana również. Choć możliwe, że to zbyt surowe słowa wobec sprzętu, który jest dwukrotnie wydajniejszy od takiego chociażby desktopowego Intel Core i9-10900K…

Wydajność w różnych aplikacjach kreatywnych

Laptop: MSI Raider GT77 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

25 999 zł ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 599 zł MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Cinebench R23

Single Core: 2094 1863 2077 1911 1580 Cinebench R23

Multi Core: 33 073 32 116 30 497 22 333 15 138 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 1:14:21 1:09.88 1:21.59 1:53.92 2:51.09 Blender (GPU Optix)

Barcelona [minuty]: 0:39.44 0:39.97 0:40.18 1:06.47 1:13.07 OctaneBench 2020: 812 816 736 417 428 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 22 313 26 215 20 044 15 011 10 755 V-Ray 5 CUDA [vp]

(GPU + CPU): 3102 3088 3068 1727 1505 V-Ray 5 RTX [vr]

(GPU): 3576 3597 3400 1912 1840 7-Zip [MIPS] 154 113 158 928 151 048 96 639 79 455

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: MSI Raider GT77 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

25 999 zł ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

18 599 zł MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX

RTX 4090 16 GB (175 W)

26 290 zł MSI Titan GT77-12UHS

Core i9-12900HX

RTX 3080 Ti 16 GB (175 W)

23 490 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB (150 W)

19 999 zł Media and Entertainment 6.24 5.58 6.11 4.43 3.66 Wynik CPU: 5.86 5.15 5.56 3.67 2.75 Wynik grafiki: 6.81 6.55 6.79 4.86 4.53 Wynik dysku: 6.99 6.05 5.68 7.12 6.95 Product Development: 4.93 4.48 4.67 4.35 2.92 Wynik CPU: 5.21 4.66 5.14 4.52 2.53 Wynik grafiki: 2.37 2.35 2.37 1.68 1.56 Wynik dysku: 9.63 7.61 6.93 10.06 8.42 Life Sciences: 5.02 4.97 4.98 4.14 3.42 Wynik CPU: 5.21 5.36 5.18 4.17 2.88 Wynik grafiki: 8.59 8.42 8.53 5.27 5.37 Wynik dysku: 2.62 2.34 2.59 3.18 3.68 Energy: 5.99 6.04 5.96 4.93 3.24 Wynik CPU: 5.21 5.28 4.92 4.37 2.65 Wynik grafiki: 15.34 15.33 15.40 5.86 5.41 Wynik dysku: 6.47 4.68 5.97 6.90 5.34 General Operations: 3.52 3.62 3.43 3.07 2.68 Wynik CPU: 2.85 3.05 2.61 2.23 1.86 Wynik dysku: 7.99 6.08 7.74 7.93 8.11 Financial Services: 5.98 7.79 5.68 5.72 3.53

Udało się pokonać MSI Raider wyposażonego w ten sam procesor, ale do AMD Ryzen 7945 HX jednak nieco najmocniejszym procesorom Intela brakuje (i to dosłownie nieco – poniżej 10%). Mamy zatem wyśmienitą, wręcz zatrważającą jak na laptopa wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych, z tym, że nie jest ona faktycznie najwyższa na rynku.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Strix SCAR 17

AMD Ryzen 9 7945HX, GeForce RTX 4090

32 GB, TGP 175 W 9254 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 8768 MSI Titan GT77

Intel Core i9-12900HX, GeForcce RTX 3080 Ti

16 GB, TGP 175 W 8357 MSI Raider GE78 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB, TGP 175 W 7810 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

AMD Ryzen 9 6900HX, GeForce RTX 3080 Ti

32 GB, TGP 150 W 7615 ASUS ROG Zephyrus G14

AMD Ryzen 9 6900HS, Radeon RX6800S

TGP 105 W 7590



Crossmark to test weryfikujący głównie codzienne, biurowe i biznesowe zastosowania sprzętu - karta graficzna nie ma tu znaczenia.

Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny

[pkt], na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Titan GT77

Core i9-12900HX, RTX 3080 Ti 16 GB

64 GB DDR5 4000 MHz

2 TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1953 / 2317 / 2015 MSI Raider GE78 HX 13V

Core i9-13980HX, RTX 4090 16 GB

64 GB DDR5 4800 MHz

2TB SSD PCI-E 4.0x4 2111

1905 / 2518 / 1690 MSI Titan GT77 HX 13V

Intel Core i9-13980HX, GeForce RTX 4090

64 GB DDR5 4800 MHz

RAID 0 (2x2TB PCI-E 4.0x4) 2090

1909 / 2398 / 1870 ASUS ROG Strix SCAR 17

Ryzen 9 7945HX, RTX 4090 16 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1950

1806 / 2288 / 1520 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

Core i9-12950HX, RTX 3080 Ti

64 GB DDR5 4800 MHz

4 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1929

1756 / 2230 / 1657 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz

2 TB SSD NVMe PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502

SSD w macierzy RAID 0 to raczej lekki overkill…

Na koniec jeszcze przygotowaliśmy wyniki testów duetu zastosowanych w naszym modelu dysków NVMe. Fabrycznie zostały spięte w sprzętową macierz RAID 0, zatem Windows fizycznie widzi jeden dysk – tylko, że taki bardzo szybki :)



.



11 gigabajtów na sekundę... Szaleństwo!

O ile zapis i odczyt liniowy są bardzo wysokie (praktycznie poziom dysków PCI-E 5.0, które… ten laptop też obsługuje!), tak pozostałe odczyty już rekordowe nie są – ot, po prostu bardzo wysokie, ale w takim laptopie w sumie lepszym wyborem byłby właśnie dysk PCI-E 5.0 na system i opcjonalnie macierze, ale RAID 1 (dla ochrony danych) na dodatkowe dane z dysków PCI-E 4.0. Co oczywiście można sobie skonfigurować przy składaniu zamówienia.

Duża wydajność to również duże zużycie energii

Tak wydajny laptop (albo może nawet stacja robocza) oczywiście nie chodzi na powietrze – dołączony w zestawie zasilacz o mocy 330 W waży 1,45 kg, co powinno zadziałać na Waszą wyobraźnię. Ogólnie pobór energii jest i tak znacznie niższy od takiej samej wydajności PC (nawet pomijając fakt, że Titan ma jeszcze panel mini LED zdolny przebić 1000 nit jasności…), ale nie da się ukryć, że modele z procesorami AMD są zwyczajnie oszczędniejsze.

Pomiar średniego zużycia energii przez testowane laptopy

pomiar watomierzem z gniazdka, w nawiasie wartość szczytowa

[W], mniej=lepiej

Idle (spoczynek) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 41 MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 52 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 57 ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 62 ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 62 Render CPU ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 135 (167) ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 163 (187) ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 164 (187) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 195 (270) MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 198 (275) Gra - Cyberpunk 2077 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(Ryzen 9 6900HX, 90 Wh) 240 (252) ASUS ROG Strix SCAR 17 SE

(Core i9-12950HX, 90 Wh) 263 (280) ASUS ROG Strix SCAR 17

(Ryzen 9 7945HX, 90 Wh) 275 (280) MSI Raider GE78 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 325 (330) MSI Titan GT77 HX 13V

(Core i9-13980HX, 99 Wh) 333 (340)

Czy MSI Titan powraca na tron wydajności?

Nasze testy dowiodły z pewnością jednego – Titan GT77 HX 13V to obecnie najszybszy laptop z oferty MSI. Pod wieloma względami jest to również najszybszy laptop w ogóle, choć w tym roku nie jest to już bezwzględne zwycięstwo – na to przyjdzie nam poczekać, aż MSI dogada się z AMD, aby do Titana włożyć Ryzena 9 7945HX3D ;) Nie samą wydajnością jednak należy się kierować kupując tak drogiego laptopa – równie ważna będzie tu kultura pracy, jakość wykonania oraz zastosowanych peryferiów (np. klawiatury czy matrycy). W tych kwestiach MSI Titan nadal jest daleko przed konkurencją.



Dobrze już sprawdzony duet, choć karty graficzne NVIDII dobrze wypadają w każdym towarzystwie :)

Jeżeli zatem akurat szukacie niezbyt poręcznego, raczej krótko trzymającego na baterii oraz bardzo drogiego laptopa na studia, aby cieszyć się ultrapłynną rozgrywką podczas wykładów, to idealnie trafiliście – MSI Titan GT77 HX V13 będzie dla Was wyborem idealnym ;) A tak już całkiem serio – ta krzyżówka stacji roboczej i gamingowego PC, którą faktycznie można zabrać ze sobą w podróż oraz używać jej w ciasnych przestrzeniach, to z pewnością narzędzie, po które zwyczajnie w wielu przypadkach opłaca się sięgnąć i wydać na nie 26 tysięcy złotych. Śmiało też go polecamy entuzjastom grania w wakacje na działce u rodziny, albo już całkiem poważnie w ciasnym akademiku po zajęciach.

Opinia o MSI Titan GT77 HX 13V Plusy Rekordowa wydajność (pośród laptopów) w grach,

rekordowa wydajność również poza grami,

bardzo rozbudowane i wyjątkowo wydajne, a przy tym ciche chłodzenie,

cudowna klawiatura na przełącznikach Cherry MX ULP,

dużo szybkich portów (w tym 2x Thunderbolt 4.0),

ponadprzeciętny (dla tego segmentu) czas pracy na baterii,

idealne pokrycie filmowego gamutu kolorów DCI-P3,

HDR1000 zapewniane przez mini LED z ponad 1000 strefami wygaszania,

relatywnie (do możliwości) kompaktowa konstrukcja,

solidne wykonanie i atrakcyjny wygląd (w pełni konfigurowalne ARGB),

łatwa i znaczna możliwości rozbudowy o RAM i SSD,

realnie wartościowe dodatki w zestawie (myszka, pendrive). Minusy sztywność pulpitu mogłaby być większa,

jakość dźwięku w tej klasie powinna być wyższa.

Nasza ocena laptopa MSI Titan GT77 HX 13V: 98% 4.9/5









Płatna współpraca z marką MSI i/lub NVIDIA.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.