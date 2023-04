Aplikacje smart home pojawią się w Android Auto. To nowość, jakiej w Google brakowało od dawna. Docenią ją nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie.

Zarządzanie domem z poziomu samochodu. To nowość, którą Google wprowadza do Android Auto. Jednocześnie dotychczasowa ekskluzywność rozwiązania Samsunga związana z narzędziem SmartThings dobiega końca. Aplikacje, jakich wcześniej nie było otrzymają wsparcie do Android Auto.

Nowe aplikacje w Android Auto

Aktualizacja Android Auto do wersji 9.3 przyniesie wkrótce nowości, które są skierowane nie tylko dla kierowców. Docenią je także pasażerowie, którzy będą mogli sterować inteligentnymi urządzeniami połączonymi do sieci. Do tej pory to rozwiązanie było dostępne wyłącznie dla użytkowników Samsung SmartThings, jednak gigant z Mountain View postanowił umożliwić kolejnym deweloperom rozwijać swoje narzędzia w ramach Android Auto.

Samsung SmartThings na ekranie AndroidAuto (Źródło: 9to5Google)

Co ta zmiana oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że z poziomu ekranu w samochodzie możliwe będzie sterowanie elementami inteligentnego domu. Spośród nich warto wymienić m.in. inteligentne gniazdka, smart żarówki, systemy ogrzewania i klimatyzacji, ale też inteligentne rolety. Możliwości są właściwie nieograniczone.

Dzięki nowości, będąc w podróży – za sprawą kilku kliknięć możliwe będzie sterowanie najważniejszymi urządzeniami w domu. Choć to swego rodzaju rozbudowanie funkcjonalności telefonu, warto pamiętać że używanie go podczas jazdy jest niebezpieczne. Ekran samochodu jest natomiast zaprojektowany tak, aby jak najmniej rozpraszał uwagę kierowcy i pozwalał użyć przycisków bez ryzyka przypadkowego użycia niechcianej funkcji.

Choć otwarcie drogi do rozwoju kolejnych aplikacji smart home przez deweloperów jest ważnym krokiem, to należy liczyć się z tym, że nie pojawią się one natychmiast. Programiści muszą przygotować odpowiednie oprogramowanie w najbliższym czasie, zatem na ich wdrożenie w Android Auto należy jeszcze zaczekać.