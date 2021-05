Po otwarciu się systemu Android Auto na nawigacje zewnętrznych firm kierowcy mogą wybierać spośród rozwiązań wielu producentów. Dziś do tej listy dołącza rozbudowana nawigacja TomTom GO Navigation.

TomTom GO Navigation w Android Auto

W zeszłym miesiącu Google postanowiło otworzyć autorski system Android Auto na instalowanie aplikacji do nawigacji zewnętrznych producentów. Zaraz po tym poznaliśmy jeden z pierwszych programów tego typu - TomTom AmiGO.

Dziś w ręce kierowców oddana została kolejna nawigacja - TomTom GO Navigation. Co oferuje?

Przede wszystkim zupełnie inny interfejs w porównaniu z tym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni z Google Maps. Nie można mu zarzucić, że jest nieintuicyjny.

TomTom GO Navigation ucieszy posiadaczy aut elektrycznych - a to za sprawą wbudowanej bazy punktów ładowania.

Kolejne właściwości, które zwiększają funkcjonalność GO Navigation to przede wszystkim asystent pasa ruchu, który doskonale sprawdzi się nie tylko na autostradach - podpowiadając, w którym miejscu ustawić się do zjazdu, ale także w mieście, by uniknąć niepotrzebnego manewrowania w gąszczu samochodów, kiedy przeoczymy znak.

Aplikacja jest wolna od reklam i nie wykorzystuje danych użytkownika do śledzenia jego aktywności.

Jeśli aplikacja będzie mieć dostęp do internetu - może ostrzegać kierowcę o fotoradarach i niebezpieczeństwach na drodze.

Dla osób, które zechcą podejrzeć konkretną lokalizację nieco dokładniej - możliwe jest pobranie szczegółowych map 3D.

Musisz za nią zapłacić. Na szczęście cena jest rozsądna

TomTom GO Navigation można pobrać za darmo ze sklepu Google Play (ale jest również dostępna w App Store obsługująca Apple CarPlay i Huawei AppGallery) i używać jej za darmo przez 30 dni w ramach bezpłatnej wersji próbnej. Po tym czasie konieczne będzie wykupienie jednego z trzech planów subskrypcji:

57.99 zł za rok

za rok 39.99 zł za 6 miesięcy

za 6 miesięcy 8.99 zł za 1 miesiąc

Czy TomTom ma szansę konkurować z nawigacją Google Maps w Android Auto? Z pewnością utrudnieniem będzie fakt, że aplikacja GO Navigation nie jest darmowa. Na jej korzyść działa jednak zwiększona prywatność (producent zapewnia, że nie śledzi użytkowników) oraz dokładniejsze odwzorowanie map.

Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Google Maps nadal będzie królować na ekranach samochodów, czy może się to zmienić?

Źródło: TomTom