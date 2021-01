Dlaczego warto kupić telefon z czystym Androidem? Głównie dlatego, że telefon z czystym systemem Android lub zakwalifikowany do programu Android One nie ma żadnej dodatkowej nakładki i zbędnych aplikacji. Dlatego działa szybko przez długi czas. Sprawdź jakie telefony wybrać.

Telefon z czystym Androidem

Większość telefonów sprzedawanych w Polsce ma system Android. Można go znaleźć zarówno w tanich telefonach, jak i smartfonach flagowych. Jest on bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania nie tylko początkujących, ale też zaawansowanych użytkowników. Zazwyczaj daje większą swobodę konfiguracji i więcej opcji, niż jego główny konkurent iOS, którego znajdziemy w iPhone'ach. W tym artykule przedstawimy kilka telefonów, które mają czysty system Android, bez nakładki.

Jaki telefon z czystym Androidem kupić? Oto polecane modele:

Każdy z nas chce mieć najlepszy telefon, ale warto uświadomić sobie to, że to określenie nie zawsze odnosi się do specyfikacji. Wydajniejszy procesor i więcej RAM’u nie koniecznie musi przekładać się na szybsze działanie telefonu.

Dlaczego? Ponieważ wielu producentów stosuje nakładki na system Android, które oczywiście dodają wiele programów i funkcji oraz zmieniają wygląd, ale niestety zazwyczaj spowalniają system. Jeśli chcesz mieć możliwie jak najszybszy smartfon w danej cenie, to zwróć uwagę na telefony z czystym systemem Android.

Co w praktyce zyskujemy? Przede wszystkim szybsze działanie telefonu przez dłuższy czas. Android bez nakładki ma znacznie mniejszą tendencję do „zamulania”, bo pamięć RAM i procesor nie są dodatkowo obciążone, a nakładka nie zajmuje żadnego miejsca w pamięci masowej.

Po drugie czysty Android jest lepiej zoptymalizowany. Mniej opcji, aplikacji i plików sprawia, że nad systemem łatwiej jest zapanować. Telefon z czystym Androidem będzie po prostu lepiej wykorzystywał dostępne zasoby. Ma to przełożenie nie tylko na lepszą szybkość, ale również na mniejsze zużycie energii z akumulatora.

Zobacz również: dobre słuchawki bezprzewodowe do telefonu

Większa jest też szansa na aktualizację systemu. Pod tym względem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na smartfony z rodziny Google Pixel, które jako jedne z nielicznych w androidowym świecie, znane są z relatywnie długiego wsparcia (pełne aktualizacje systemu przez kilka lat). Bardzo interesujący jest też program Android One, który obejmuje różnych producentów. Android One to tak naprawdę telefony z czystym Androidem, które będą dostawały duże aktualizacje systemowe conajmniej przez dwa lata od daty premiery, a mniejsze łatki bezpieczeństwa przez trzy lata.

Osoby z mniejszym budżetem też znajdą coś ciekawego. Za relatywnie niewielkie pieniądze można dostać taki telefon, jak np. Nokia 2.4.

Dobre smartfony z czystym Androidem, w różnych cenach

Google Pixel 4a - telefon z czystym Androidem 11 wart zakupu









4,5/5 Ocena benchmark.pl Pixel 4a może przypaść do gustu osobom, które mają dość wielkich i ciężkich telefonów. Ten model ma bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, w rozsądnym rozmiarze 5,8 cala, a do tego waży tylko 143 gramy. Jest poręczny i wygodny w obsłudze, a jednocześnie działa szybko w każdej sytuacji. Zawdzięcza to świetnej optymalizacji systemu Android 11 oraz dość wydajnym komponentom. Pixel 4a ma też bardzo dobry aparat, który robi wysokiej jakości zdjęcia nie tylko w dzień, ale też w nocy. Warto zwrócić uwagę także na wersję Pixel 4a 5G, która poza szybszą łącznością komórkową ma też lepszy procesor, większą baterię i wyświetlacz oraz dodatkowy aparat ultraszerokokątny. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 5,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 143 g Pokaż specyfikację

Google Pixel 5 - szybki telefon z czystym Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl Z jednej strony uważam, że wymieniony wcześniej Pixel 4a jest optymalnym wyborem dla każdego, kto chce mieć czystego Androida. Jednak to zestawienie byłoby niekompletne, bez Piksela 5, który wyposażony jest w wyświetlacz OLED 90 Hz, więcej pamięci RAM i jeszcze lepszy akumulator. Ma też funkcję ładowania bezprzewodowego oraz indukcyjnego ładowania zwrotnego. Imponuje jakością zdjęć i filmów, jest dość lekki i działa fenomenalnie szybko. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 151 g Pokaż specyfikację

Nokia 8.3 5G - bardzo duży ekran i czysty Android









4,6/5 Ocena benchmark.pl Smartfony Nokia też mają czysty system, w ramach programu Android One. W tym przypadku chciałbym Was ostrzec, że Nokia 8.3 jest telefonem bardzo dużym i ciężkim. Ma potężny wyświetlacz 6,8 cala i waży aż 227 gramów, więc jego dłuższa obsługa jedną dłonią może być męcząca. Jest jednak godna polecenia pod względem szybkości działania, stylistyki oraz czasu pracy na baterii. Pracuje typowo około 1,5 dnia na jednym ładowaniu, ma dobre aparaty z tyłu i z przodu oraz przydatne wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 12 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 220 g Pokaż specyfikację

Motorola Moto G9 Plus - dobra bateria, duży wyświetlacz









4,6/5 Ocena benchmark.pl Ten smartfon cieszy się wieloma pozytywnymi opiniami i ceniony jest za dobrą relację ceny do możliwości. Ma ogromny ekran 6,8 cala i dobry procesor i dużą baterię, więc nadaje się do filmów i gier. Efektem tego jest jednak wysoka masa, ponad 220 gramów. Moto G9 Plus pracuje nawet 2 dni na jednym ładowaniu, robi dobre zdjęcia z przodu i z tyłu, nagrywa filmy 4K, ma łączność NFC do płatności zbliżeniowych w sklepach, a także wyposażona jest w klasyczne wyjście słuchawkowe 3,5 mm i slot microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 223 g Pokaż specyfikację

Nokia 2.4 - tani telefon z czystym Androidem









4,6/5 Ocena benchmark.pl W telefonie za niewiele ponad 500 zł nie można oczekiwać cudów. Jeśli jednak mamy umiarkowane wymagania, to Nokia 2.4 jest godna polecenia w klasie tanich telefonów. W zasadzie jej jedyną realną wadą jest skromna pojemność pamięci RAM, zaledwie 2 GB. Jednak dzięki dobrze zoptymalizowanemu systemowi Android oraz całkiem niezłej wydajności, podstawowe aplikacje działają wystarczająco sprawnie. Używanie tego telefonu do prostych zadań jest dość wygodne. Zaletą jest dobry, czytelny wyświetlacz, dobra bateria i niezły aparat. Nokia 2.4 nie ma NFC do płatności zbliżeniowych, ale w cenie około 500 zł nie jest to wymagane. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 10

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio P22

Pamięć masowa 32 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 189 g Pokaż specyfikację

Najlepszy telefon z czystym Androidem - opinia

Najlepszym, a w zasadzie najbardziej opłacalnym telefonem z czystym Androidem 11 jest Google Pixel 4a. Działa bardzo szybko, radzi sobie bez problemu z każdą popularną aplikacją i większością gier, ma dobry wyświetlacz OLED i znakomity aparat tylny.

A jaki telefon z czystym Androidem Wy polecacie? Warto kupić telefon bez nakładki? Dajcie znać w komentarzach.

Zobacz również: