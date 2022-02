Dlaczego warto kupić telefon z czystym Androidem? Głównie dlatego, że nie ma dodatkowej nakładki i preinstalowanych, często zbędnych aplikacji. Dlatego też działa szybko przez długi czas. Sprawdź, jakie smartfony wybrać.

Telefon z czystym Androidem coraz trudniejszy do zdobycia

Zdecydowana większość smartfonów sprzedawanych w Polsce ma na pokładzie system Android. Można go znaleźć zarówno w tanich telefonach, jak i w modelach ze średniej półki czy flagowych smartfonach. Niekiedy to tzw. czysty Android. Warto na niego postawić?

Wraz z powolną śmiercią programu Android One, uwzględniając cały czas pomijanie naszego rynku przez Google i niemrawe działania Nokii (HMD Global), zakup smartfona z czystym Androidem nie jest najłatwiejszym zadaniem. Na szczęście można wyłowić propozycje warte uwagi.

Czysty Android jest wbrew pozorom bardzo funkcjonalny i może spełniać oczekiwania nie tylko początkujących, ale też zaawansowanych użytkowników. Nie zawiera zbędnych aplikacji i funkcji na starcie (wszystko co potrzeba każdy może zainstalować sobie samodzielnie), ogólnie daje większą swobodę konfiguracji niż iOS, a dodatkowo z reguły działa lepiej niż Android obciążony nakładką graficzną (chociaż w ostatnich latach producenci znacząco je poprawili). W tym artykule przedstawimy kilka telefonów, które mają czysty (lub niemalże czysty jak w przypadku firmy Motorola, która dodaje Gesty Moto) system Android bez nakładki.

Jaki telefon z czystym Androidem kupić? TOP

Co daje Android bez nakładki?

Każdy z nas chce mieć najlepszy telefon, ale warto uświadomić sobie, że to określenie nie zawsze odnosi się wyłącznie do podzespołów. Wydajniejszy procesor i więcej pamięci RAM to teoretycznie gwarancja szybszego działania telefonu, ale w praktyce bywa z tym różnie. Dlaczego?

Także dlatego, że wielu (a w zasadzie zdecydowana większość) producentów stosuje wspomniane nakładki na system Android, które dodają wiele aplikacji i funkcji oraz zmieniają wygląd (można dyskutować, czy na lepsze), ale niestety potrafią też spowalniać system. Ostatnie lata zmieniły tę ostatnią kwestię na lepsze, ale tańsze i słabiej wyposażone smartfony szybko odczuwają każe dodatkowe obciążenie, a ich użytkownicy lądują w Google z krótkim i wymownym pytaniem: jak przyspieszyć Androida?

Jeśli chcesz mieć możliwie jak najszybszy smartfon w danej cenie, to zwróć uwagę na telefon z czystym systemem Android. Może nie zawsze będzie działał dużo lepiej niż odpowiednik (ceną i specyfikacją) z nakładką, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będzie od niego gorszy. Android bez nakładki ma znacznie mniejszą tendencję do „zamulania”, bo pamięć RAM i procesor nie są dodatkowo obciążone, a nakładka nie zajmuje żadnego miejsca w pamięci masowej. Po drugie czysty Android jest lepiej zoptymalizowany. Mniej opcji, aplikacji i plików sprawia, że nad systemem łatwiej jest zapanować. Telefon z czystym Androidem będzie po prostu lepiej wykorzystywał dostępne zasoby. Ma to przełożenie nie tylko na lepszą szybkość, ale również na mniejsze zużycie energii z akumulatora.

Większa jest też szansa na aktualizację systemu. Pod tym względem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na smartfony z rodziny Google Pixel, które jako jedne z nielicznych w androidowym świecie znane są z relatywnie długiego wsparcia (pełne i szybkie aktualizacje systemu przez kilka lat). Niestety, nie przyjął się program Android One, który obejmował różnych producentów i zakładał telefony z czystym Androidem w różnych cenach, które miały dostawać duże aktualizacje systemowe w pierwszej kolejności i co najmniej przez dwa lata od daty premiery, a mniejsze łatki bezpieczeństwa przez trzy lata. Zmniejszyło to tym samym katalog urządzeń, jakie można polecić, ale mimo tego postaraliśmy się wyszukać warte uwagi propozycje z różnych przedziałów cenowych.

Dobre smartfony z czystym Androidem, w różnych cenach

Nokia G20 - tani telefon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4/5 Ograniczony budżet to niestety również ograniczone możliwości sprzętu, cudów nie ma. Nokia G20 to jednak jeden z tych modeli, który powinien sprawdzić się w rękach osób oczekujących płynnej realizacji podstawowych zadań. Da radę nie tylko przy komunikacji, ale też przeglądaniu Internetu, poczty, sporadycznym oglądaniu wideo czy obsłudze prostych aplikacji. Wyświetlacz HD+ w tej cenie można zaakceptować, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej również, te drugie można zresztą rozbudować o kartę microSD. Aparat to wprawdzie aż cztery obiektywy, realnie przyda się jednak tylko ten główny, zdjęcia wykonane przy jego pomocy są dość dobre. Bateria 5050 mAh na plus, bo przy pozostałych podzespołach wystarcza na około 2 dni pracy, ładowanie trwa jednak długo, ponieważ odbywa się ze skromną mocą 10W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,52 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1600x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G35

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 48 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx

Waga 197 g

Motorola Moto G60 - czysty Android i dobra bateria 6000 mAh Ocena benchmark.pl









4,1/5 Motorola Moto G60 to gratka dla szukających nie tylko czystego Androida, ale też dobrej baterii. Ma tutaj pojemność aż 6000 mah i w zależności od sposobu korzystania ze smartfona może wystarczać na 2 dni, a być może na jeszcze dłużej. Jednocześnie trzeba liczyć się jednak z ogromnym, 6,8-calowym wyświetlaczem co już nie każdemu się spodoba. W przeciwieństwie do odświeżania 120 Hz, które zapewnia płynniejsze animacje i uprzyjemnia granie. A to z racji procesora Qualcomm Snapdragon 732G i 6 GB RAM nie jest wykluczone, mniej i średnio wymagające tytuły działają tu bez problemów. Aparat ma standardową konfigurację jak na tę cenę, najważniejsze, że główny obiektyw radzi sobie dobrze, a ultraszerokokątny nie odstrasza. Funkcjonalność zwiększa tutaj też NFC oraz dual SIM, a miły dodatek to bezsprzecznie hydrofobowa powłoka chroniąca przed zachlapaniami. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (przód) 32 Mpx

Bateria (pojemność) 6000 mAh

Waga 220 g

Google Pixel 5 - szybki telefon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,6/5 Dla niektórych może zabrzmieć to dziwnie, ale Google Pixel 5 jest modelem dość kompaktowym. Dziwnie, bo ma 6-calowy ekran. Biorąc jednak pod uwagę smukłe ramki, a także rynkowe trendy, wymiary 144.7 x 70.4 x 8 mm mogą spodobać się osobom unikającym „patelni”. Co istotne, ekran jest tu wykonany w technologii OLED, prezentuje obraz w rozdzielczości Full HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. To wprawdzie model z 2020 roku, ale nadal aktualizowany, dostanie też Androida 13, oczywiście czystego. W związku z tym procesor Qualcomm Snapdragon 765G nadal wystarcza, zwłaszcza, że ma do pomocy 8 GB RAM. Z racji ekranu, ale i głośników stereo można traktować go jako doskonały wybór do filmów. Bateria wspiera funkcje ładowania bezprzewodowego oraz indukcyjnego ładowania zwrotnego, a cała konstrukcja jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android

Wyświetlacz (przekątna) 6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2340 x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12 + 16 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 151 g

Motorola Moto G200 5G - najwydajniejszy telefon w swojej cenie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli od smartfona oczekujesz możliwie jak największej wydajności, Motorola Moto G200 5G będzie świetnym wyborem. Za mniej niż 2000 złotych ma bowiem do zaoferowania topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888+, 8 GB RAM, a także szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1. W połączeniu z nieobciążonym zbędnymi dodatkami systemem, smartfon działa rewelacyjnie i poradzi sobie ze wszystkimi zadaniami - pracą, multimediami i grami, a nawet trybem stacjonarnym (Ready For) z zewnętrzną klawiaturą i myszką mogącym w niektórych przypadkach zastąpić komputer. Motorola Moto G200 5G dysponuje też ekranem z odświeżaniem aż 144 Hz, dobrym aparatem (chociaż nie można nazwać jej smartfonem fotograficznym, bo brakuje chociażby stabilizacji optycznej) i solidną baterią 5000 mAh (z szybkim ładowaniem 33W) na około 1,5 dnia pracy. Przy tym procesorze to niezły wynik. No i jak sugeruje sama nazwa tego modelu, można spodziewać się obsługi 5G. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2460 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 888+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 2 Mpx + 8 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 202 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Google Pixel 6 Pro - najlepszy smartfon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Google Pixel 6 Pro jeszcze przez kilka miesięcy pozostanie najbardziej zaawansowanym modelem w ofercie tego producenta, ale i w ogóle na rynku. Ma doskonały wyświetlacz LTPO AMOLED o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania 120 Hz, świetny główny aparat fotograficzny z OIS i 4-krotnym zoomem optycznym, bardzo dobry aparat selfie oraz kompletne zaplecze komunikacyjne łącznie z 5G. Nowy wydajny procesor Google Tensor współpracuje tu z najczystszym Androidem na rynku i aż 12 GB RAM oraz szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Zestaw bez zastrzeżeń nawet do najbardziej rozbudowanych aplikacji i najbardziej zaawansowanych graficznie gier mobilnych. Bateria 5003 mAh wypada dość dobrze, ale ładowanie, a właściwie jego moc, jak na ten segment już nie imponuje (choć z drugiej strony niektórzy pewnie docenią opcjonalne bezprzewodowe ładowanie i bezprzewodowe ładowanie zwrotne). Podobnie jak czytnik linii papilarnych, który jest nieco za wolny jak na topowe urządzenie. Atrakcyjność designu też jest tu trochę dyskusyjna, ale wodoszczelność IP68 i szkło Gorilla Glass Victus to już niewątpliwe atuty. Podobnie jak głośniki stereo. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 48.0 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 210 g

Najlepszy telefon z czystym Androidem - opinia

Najlepszym, a w zasadzie najbardziej opłacalnym telefonem z czystym Androidem jest Motorola Moto G200 5G. Działa bardzo szybko, radzi sobie bez problemu z każdą popularną aplikacją i grami, ma dobry wyświetlacz z odświeżaniem aż 144 Hz i solidną baterię.

A jaki telefon z czystym Androidem Wy polecacie? Warto kupić telefon bez nakładki?