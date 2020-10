Przybliżamy wam program AnyDesk, który stworzono z myślą o obsłudze zdalnego pulpitu w zastosowaniach profesjonalnych, ale który ma tyle pobocznych zastosowań, że wstyd go nie znać.

Czy jeśli myślicie o obsłudze zdalnych urządzeń, przychodzą wam do głowy pomysły podobne jak te poniżej?

dostęp do pulpitu mobilnego urządzenia bezpośrednio na ekranie peceta,

zmiana zależnie od potrzeb miejsca pracy, z laptopa na desktop i vice versa,

nagrywanie aktywności na komputerze czy smartfonie na potrzeby szkoleń,

albo bardziej domowy przykład, czyli pomoc rodzinie w rozwiązywaniu cyfrowych problemów bez żmudnego tłumaczenia, co i jak przez telefon.

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi tak, to jesteście na dobrej drodze, by docenić potencjał aplikacji AnyDesk. Co prawda, każde z powyższych działań może realizować dedykowane oprogramowanie, ale wspomniana aplikacja poradzi sobie z nimi również śpiewająco.

Zanim powiecie "kolejne oprogramowanie firmowe", pomyślcie, że doskonale łączy ono funkcjonalność komercyjnego narzędzia jak i aplikacji darmowej do domowych zastosowań. Zastosowania w pracy wymagają zakupu licencji, na szczęście zanim podejmiecie decyzję o zakupie, możecie samodzielnie zapoznać się z najważniejszymi funkcjami AnyDesk. I pojąć dlaczego taka aplikacja jak AnyDesk ma rację bytu.

Skąd bierze się potrzeba tworzenia takich aplikacji jak AnyDesk

Kiedyś komputery były ogromnymi maszynami, dostępnych tylko nielicznym. Dziś z nich korzysta każdy. Żyjemy w czasach, w których goni nas czas, a rozproszenie komputerów, do których musimy mieć dostęp nie ułatwia sprawy. Potęguje związane z pracą zawodową koszty.

I to właśnie, by je zminimalizować, umożliwić wygodny zdalny dostęp bez ograniczania wydajności pracownika, tworzone są od dawna aplikacje takie jak AnyDesk. To, że teraz ich zalety stały się zauważalne dla konsumentów, jest konsekwencją przeniesienia się przez miliony z pracą do domów.

AnyDesk wspomaga jednak przede wszystkim nie samą pracę w domu, ale zdalny dostęp, który można sobie wyobrazić jako:

pracę serwisanta, który dokonuje przeglądu i konserwacji oprogramowania na komputerze klienta

pracę administratora sieci firmowej, który musi być na każde zawołanie pracownika, gdziekolwiek jest,

zlecenia i działania wymagające dostępu do komputera klienta lub rozbudowanej znacznie bardziej, niż sam laptop infrastruktury

i w końcu współpraca zdalna, czyli współkorzystanie z komputera przez dwóch lub więcej użytkowników znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie.

Zdalny dostęp oszczędza wspomniane koszty, czas, pomaga wydajniej organizować pracę. Nawet jeśli nie jest to praca stricte zawodowa. Podobne rezultaty osiągniemy z pomocą opisywanego już przez nas TeamViewer.

AnyDesk jest alternatywą dla wspomnianej aplikacji. Działa podobnie, ale być może akurat ta aplikacja przypadnie wam bardziej do gustu. Bo najważniejsze to mieć wybór.

Dla kogo przeznaczony jest AnyDesk

AnyDesk uruchomimy na każdej popularnej desktopowej platformie – Linux, Windows, MacOS, a także na smartfonach z Androidem i iOS oraz w ChromeOS.

Polecamy zakup poprzez home.pl jako doskonałe uzupełnienie innych usług oferowanych przez tę firmę. W home.pl możemy nabyć jeden z trzech wariantów AnyDesk dostosowanych do wymagań i skali przedsięwzięcia:

AnyDesk Lite , przeznaczony dla jednego użytkownika, do instalacji na jednym urządzeniu i wykonaniu jednocześnie jednego połączenia ze zdalnym urządzeniem,

, przeznaczony dla jednego użytkownika, do instalacji na jednym urządzeniu i wykonaniu jednocześnie jednego połączenia ze zdalnym urządzeniem, AnyDesk Professional , bez ograniczeń w ilości sprzętów, na których jest zainstalowany, z opcją prowadzenia 1, 3 lub 5 równoległych sesji jednocześnie zależnie od wybranej liczby licencji,

, bez ograniczeń w ilości sprzętów, na których jest zainstalowany, z opcją prowadzenia 1, 3 lub 5 równoległych sesji jednocześnie zależnie od wybranej liczby licencji, AnyDesk Power, który może jednocześnie działać na trzech urządzeniach i nie ma ograniczeń z liczbie sesji. To idealne narzędzie dla administratorów obsługujących wiele zdalnych urządzeń jednocześnie.

Sesja w AnyDesk to połączenie nawiązywane przez użytkownika ze zdalnym sprzętem. Liczba dozwolonych sesji oznacza ile urządzeń maksymalnie po stronie użytkownika i zdalnej może jednocześnie nawiązywać między sobą połączenie. 3 sesje to możliwość równoległego połączenia się 3 komputerów z 3 zdalnymi urządzeniami, ale też możliwość nawiązania takiej komunikacji przez 3 komputery z jednym zdalnym. . Połączenie w AnyDesk wykorzystuje protokół TLS 1.2 i bezpieczne szyfrowanie kluczem RSA 2048. Jest także opcja filtrowania użytkowników i przydzielania uprawnień.

Wersja Lite dysponuje pełną funkcjonalnością aplikacji dla zdalnej komunikacji, ale pozbawiona jest mechanizmów zarządzania i personalizacji, które znajdują się w wariancie Professional i Power. Jeśli ważny jest dla was przede wszystkim zdalny dostęp do pulpitu i zasobów innego urządzenia w celach komercyjnych, to nawet wersja Lite w cenie 440 zł netto rocznie wystarczy.. W razie czego jest też kosztowna wersja Power, która najlepiej sprawdzi się w średnich firmach oraz działach IT, potrzebujących obsłużyć wiele urządzeń na raz. Małe instytucje i freelancerzy, powinni skierować swoją uwagę na pierwsze dwa warianty AnyDesk.

Słabe łącze sieciowe to nie przeszkoda dla AnyDesk

AnyDesk stworzony jest dla sytuacji, w których do połączenia mamy jedynie mało wydajne łącze. Pełną płynność wyświetlania obrazu ze zdalnego pulpitu na poziomie 60 kl/s wraz z dźwiękiem osiągniemy już przy przeciętnym łączu sieciowym. Minimum wymagane do pracy to przepustowość na poziomie jedynie 100 kbps, porównywalna do szybkości modemów telefonicznych, łatwa do osiągnięcia nawet w sieci mobilnej przy słabym zasięgu z dala od stacji bazowych.

AnyDesk 6.0 - nowe funkcje, zwiększające bezpieczeństwo i wygodę zdalnego dostępu

AnyDesk do celów niekomercyjnych możemy wykorzystać całkowicie bezpłatnie. Ten wariant aplikacji pozwoli nam zapoznać się z jej możliwościami. Najnowsza wersja o numerze 6.0 wprowadza przydatne funkcje i zmiany.

uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli opcja uzyskiwania dostępu, która pozwoli nam na korzystanie z urządzeń tylko wcześniej autoryzowanych,

budzenie urządzeń, z którymi chcemy się połączyć (wymaga to by w sieci było już jedno urządzenie aktywne, któremu możemy polecić wybudzenie uśpionego komputera),

Książkę Adresową, czyli listę urządzeń, do których możemy uzyskać zdalny dostęp, otworzymy teraz także w Androidzie (to narzędzie dla wersji Professional), a nie tylko w Windows,

dowolność nagrywania sesji AnyDesk, wcześniej trzeba było się na to zdecydować na początku połączenia, teraz możemy rejestrację rozpocząć w dowolnym momencie,

usprawnione zarządzanie grupami użytkowników i nienadzorowanym dostępem (to funkcje przydatne szczególnie w środowiskach dla wielu użytkowników).

Jak rozpocząć pracę w AnyDesk?

Aplikacja jest bardzo prosta w użyciu. Po sfinalizowaniu zakupu poprzez home.pl będziemy dysponować kluczem licencyjnym, który należy wprowadzić w konfiguracji. Jeśli testujecie darmową wersję, o klucz zostaniecie poproszeni w chwili, gdy odwołacie się do funkcji płatnej, na przykład Książki Adresowej.

Rozpoczęcie pracy w systemie Windows wygląda następująco:

uruchamiamy AnyDesk (instalacja nie jest konieczna, ale zwiększa ona liczbę funkcji), wyświetli się okno aplikacji z zakładką Nowe połączenie, na której mamy podany nasz Numer AnyDesk,

by nawiązać połączenie ze zdalnym komputerem należy w polu Zdalne Urządzenie podać jego numer, podobnie, jeśli chcemy skomunikować się z naszym komputerem z odległości, należy podać jego numer,

standardowo połączenie jest nadzorowane, dlatego każda próba połączenia spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z prośba o akceptację połączenia. Klikając na ikony w części uprawnienia zdecydujemy na ile może pozwolić sobie zdalny użytkownik. Zakładka Czat służy tekstowej komunikacji ze zdalnym użytkownikiem, a Transfer pliku ułatwia wysyłanie plików do zdalnego komputera z wykorzystaniem systemowego schowka,

by rozpocząć połączenie klikamy na Akceptuj, zakładka Nowe połączenie zmieni nazwę na numer komputera, z którym się łączymy i wyświetli się w niej zawartość pulpitu zdalnego urządzenia,

połączenie kończymy albo zamykając okno AnyDesk, z którego się łączyliśmy, albo klikając na Zakończ w oknie AnyDesk na komputerze, z którym się łączymy.

Gdy korzystamy z Androida, należy zainstalować aplikację AnyDesk Remote Control z Google Play lub AppGallery, gdy mamy produkt marki Huawei. Następnie:

uruchamiamy aplikację, zostaniemy poproszeni o doinstalowanie dodatkowej wtyczki w systemie, na co wyrażamy zgodę,

ponownie w oknie AnyDesk Remote Control zgadzamy się na aktywację wtyczki, jest to niezbędne, gdy chcemy zdalnie łączyć się z naszym urządzeniem z Android, system wyświetli okno ustawień, w którym odszukujemy pozycję AnyDesk i włączamy uprawnienia kontrolne,

próba nawiązania połączenia z telefonem lub tabletem spowoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym zgadzamy się na połączenie (będzie kilka okien pośrednich, by wykluczyć pomyłkową decyzję),

jeśli połączyliśmy się z innym urządzeniem mamy teraz dostęp do jego pulpitu, nie gra tu roli zestawienie, może to być połączenie Android-Android, Windows-Android, Android-MacOS i dowolne inne,

w przypadku połączenia w systemie Android automatycznie aktywowana jest rejestracja przebiegu sesji i włączane jest tunelowanie VPN.

Domyślnie połączenia wymagają akceptacji przez użytkownika na drugim urządzeniu, a to wiąże się z ograniczeniami, szczególnie w sytuacji, gdy zdalny sprzęt nie jest przez nikogo obsługiwany w danej chwili. By uniknąć wymogu akceptacji należy aktywować w ustawieniach AnyDesk połączenie nienadzorowane. Dla zapewnienia jego bezpieczeństwa, konieczne jest wtedy określenie hasła dostępowego. Po jego ustaleniu możemy już łączyć się samodzielnie.

Okno AnyDesk – zobacz jakie to proste i wygodne

Całą sesję widzimy w oknie, które możemy zmaksymalizować do rozmiaru pulpitu. Jeśli rozdzielczości naszego i zdalnego urządzenia nie są zgodne, konieczne jest skalowanie. Domyślnie obraz nieskalowany zobaczymy na monitorze o większej rozdzielczości niż ta na zdalnym .

Sterowanie AnyDesk w systemie Windows dostępne jest w pasku narzędziowym u góry okna. Możemy tu:

przełączać się pomiędzy monitorami zdalnego urządzenia,

włączyć transfer plików, tak jak w kliencie FTP,

czatować ze zdalnym użytkownikiem w połączeniu z kontrolą pulpitu,

wydać polecenia restartu, zrzutu ekranu i zażądać podniesionych uprawnień,

określić sposób mapowania klawiatury,

dopasować rozmiar ekranu, sposób wyświetlania kursora myszy na komputerze zdalnym i lokalnym,

włączyć synchronizację schowka, transmisję dźwięku,

aktywować Tablicę (opis poniżej),

rozpocząć nagrywanie sesji.

W trybie pełnoekranowym przybornik wysuwa się u góry ekranu.

W systemie Android te same funkcje są zorganizowane w postaci kołowego hierarchicznego menu, które pojawia się po dotknięciu ekranu. Oba systemy mają podobne menu ustawienia, w którym:

aktywujemy dostęp nienadzorowany,

zmienimy domyślną konfigurację jakości transmisji pulpitu,

zmienimy ustawienia połączenia sieciowego – port, PROXY, hasło,

ustalimy miejsce zapisu przebiegu sesji (domyślnie jest to profil użytkownika),

zdefiniujemy drukarkę domyślną,

wprowadzimy klucz licencyjny.

AnyDesk - przydatne rozwiązania i ich zastosowania

Tablica – idealne, gdy próbujemy wspólnie rozwiązać problem, a nie możemy zasiąść razem przy jednym biurku. Jest to zestaw narzędzi rysunkowych, które pozwalają wygodnie opisywać zawartość ekranu. To, co napisze jeden użytkownik, zobaczy także drugi i vice versa. Jedna z najfajniejszych funkcji AnyDesk,

– idealne, gdy próbujemy wspólnie rozwiązać problem, a nie możemy zasiąść razem przy jednym biurku. Jest to zestaw narzędzi rysunkowych, które pozwalają wygodnie opisywać zawartość ekranu. To, co napisze jeden użytkownik, zobaczy także drugi i vice versa. Jedna z najfajniejszych funkcji AnyDesk, Zdalne drukowanie – działa odwrotnie, niż by to się nam wydawało. Zamiast drukowania na zdalnej drukarce, co oferuje ogromna liczba urządzeń mobilnych, drukujemy ze zdalnego urządzenia, na drukarce lokalnej. W ten sposób bez zbędnego pobierania plików, wydrukujemy ze zdalnego urządzenia to, co nam potrzeba na drukarce, która stoi obok nas.,

– działa odwrotnie, niż by to się nam wydawało. Zamiast drukowania na zdalnej drukarce, co oferuje ogromna liczba urządzeń mobilnych, drukujemy ze zdalnego urządzenia, na drukarce lokalnej. W ten sposób bez zbędnego pobierania plików, wydrukujemy ze zdalnego urządzenia to, co nam potrzeba na drukarce, która stoi obok nas., Menedżer plików i transferu danych – robi dokładnie to na co wskazuje nazwa. Pośredniczy w dostępie do zawartości urządzeń zdalnych i zapewnia szybki transfer treści pomiędzy nimi a sprzętem, z którego się łączymy,

– robi dokładnie to na co wskazuje nazwa. Pośredniczy w dostępie do zawartości urządzeń zdalnych i zapewnia szybki transfer treści pomiędzy nimi a sprzętem, z którego się łączymy, Auto discovery – ułatwia pracę w sieci lokalnej, w której jest więcej niż jeden klient AnyDesk, wyświetla listę z danymi komputerów i użytkowników,

– ułatwia pracę w sieci lokalnej, w której jest więcej niż jeden klient AnyDesk, wyświetla listę z danymi komputerów i użytkowników, Książka adresowa – wizualna lista komputerów, z którym AnyDesk może się łączyć, a także informacje o ich statusie,

– wizualna lista komputerów, z którym AnyDesk może się łączyć, a także informacje o ich statusie, Interfejs REST – funkcja dla zaawansowanych użytkowników, integracja funkcji AnyDesk w innym oprogramowaniu,

– funkcja dla zaawansowanych użytkowników, integracja funkcji AnyDesk w innym oprogramowaniu, AnyDesk Alias – standardowo każdy użytkownik i jego komputer otrzymują identyfikator numeryczny, w wersji Professional można go zastąpić aliasem, który przypomina adres e-mail i jest łatwy do zapamiętania/przekazania,

– standardowo każdy użytkownik i jego komputer otrzymują identyfikator numeryczny, w wersji Professional można go zastąpić aliasem, który przypomina adres e-mail i jest łatwy do zapamiętania/przekazania, Personalizacja AnyDesk – użytkownicy wersji Professional tej aplikacji, mogą dostosować wygląd klienta i funkcjonalność aplikacji, którą potem jako instalator można udostępnić użytkownikom, którym chcemy zapewnić zdalny dostęp.

AnyDesk - jeden terminal, wiele komputerów

AnyDesk przedstawiliśmy tutaj, jako narzędzie do efektywnej pracy zdalnej, którego możliwości docenią też domowi użytkownicy. Na koniec proponuję jeszcze jedną implementację tej aplikacji, szczególnie jeśli jest ona w wersji Power, która przypomina korzystanie z przełącznika KVM. Bez inwestycji w infrastrukturę inną niż sieciowa, która i tak jest konieczna dla współpracy wielu urządzeń.

Cóż należy zrobić? Wystarczy by na każdym dodatkowym komputerze działał AnyDesk w trybie nienadzorowanego dostępu. Wymaga to wcześniejszej konfiguracji, ale potem praca z jednym monitorem, myszą i klawiaturą, przy wielu komputerach odbywa się jak po maśle.

