Przybliżamy wam narzędzie TeamViewer, które oferuje dostawca usług sieciowych home.pl. To aplikacja wspierająca współpracę grupową i zdalną, która potrafi znacznie więcej niż popularne wideokomunikatory i narzędzia do zdalnego dostępu.

TeamViewer to najbardziej znane rozwiązanie, dzięki któremu możemy zdalnie łączyć się z pulpitem drugiego komputera. Jednak to nie wszystko - aplikacja wspiera współpracę grupową i zdalną oraz posiada znacznie większy potencjał niż może się nam wydawać. Zobaczmy w jakich najpopularniejszych scenariuszach sprawdza się TeamViewer. Być może są to właśnie zastosowania, o których od dawna myślicie. A na koniec rewelacyjna porada, która przyda się nie tylko w biznesowych zastosowaniach.

Z tego tekstu dowiecie się lub poznacie:

Dlaczego teraz, dlaczego TeamViewer?

Rok 2020 to czas przełomowy dla technologii komunikacyjno-informacyjnych (w skrócie ICT). Wcześniej firmy mogły odkładać na później dostosowanie się do wymogów pracy zdalnej. Pandemia sprawiła, że taka forma pracy stała się koniecznością. W wielu przypadkach nowo odkrytą, od dawna poszukiwaną formą usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i niewielkich firm.



TeamViewer doskonale współpracuje zarówno z komputerami, jak i urządzeniami mobilnymi - z smartfonem i tabletem

W czasie pandemii pracownicy zmienili zdanie o pracy “w chmurze”. Dużą popularność zyskały też komunikatory wspierające wideokonferencje z udziałem wielu użytkowników, takie jak Microsoft Teams, Google Meet czy Zoom.

Nie jest więc zaskoczeniem, że proponujemy wam TeamViewer, który usprawnia zdalną komunikację pomiędzy urządzeniami i ich użytkownikami. Jego zaletą jest nastawienie na działania, których nie zrealizujemy z pomocą narzędzi do pracy biurowej, takich jak oprogramowanie dostarczane przez Microsoft czy Google. TeamViewer nie jest zatem substytutem, a unikalną aplikacją, która doskonale uzupełnia się z tym, co już zapewne mamy zainstalowane na komputerach.

Co potrafi TeamViewer?

Instytucje i osoby, które nie korzystały wcześniej z TeamViewera, mogły o nim słyszeć jako o aplikacji wykorzystywanej przez serwisy komputerowe przy zdalnej naprawie. To jedno z zastosowań TeamViewer, wyliczmy jednak też takie, które wychodzą poza typowe wsparcie techniczne w branży IT.

Za pomocą Team Viewer możemy:

ustanowić zdalne połączenie z dowolnym komputerem i uzyskać dostęp do jego oprogramowania i mocy obliczeniowej,

organizować spotkania online - obejmuje to wideokonferencje, połączenia telefoniczne, prezentacje, czaty - zależnie od naszej wersji TeamViewer w konferencji może brać udział 5 / 15 / 25 osób,

bezpiecznie łączyć się z zasobami firmowymi i przekazywać je innym użytkownikom,

przenieść pulpit systemu Windows czy MacOS na tablet lub smartfon z Androidem czy iOS - to działanie doraźne, ale przydatne, gdy pracownik nie ma innej możliwości dostępu do firmowych urządzeń.

I choć rozwiązanie dedykowane dla biznesu jest odpłatne, to jak sugerują doświadczenia - inwestycja w TeamViewer szybko się zwraca. Obecnie jest on zainstalowany na ponad dwóch miliardach urządzeń na świecie, a jednocześnie jest aktywny na ponad 45 milionach. Taka popularność nie wzięła się znikąd.

TeamViewer sprawdzi się też w zastosowaniach prywatnych, gdyż można z niego korzystać w tych celach za darmo. Na przykład pomagając rodzicom lub znajomym rozwikłać problem z komputerem na odległość.

Jakie korzyści daje TeamViewer?

Zalety stosowania TeamViewer w firmie można określić w następujący sposób. Pracownicy i współpracownicy pozostając w reżimie zdalnym są w stanie realizować większość zadań biznesowych w taki sam sposób, jakby byli na miejscu w firmie.

Za pomocą TeamViewer możemy bowiem zamienić nasz komputer z dostępem do internetu w terminal dostępowy do firmowej infrastruktury IT. Jeśli nie potrzebna jest nam fizyczna ingerencja, na przykład podłączanie dodatkowych akcesoriów, to przesyłanie zawartości pulpitu zdalnego komputera całkowicie wystarczy. Podczas połączenia możemy zdecydować jaką jakość ma mieć transmisja. Przy szybkim połączeniu internetowym, widok pulpitu drugiego komputera odwzorowany jest w jakości 1:1.

W działach firm, w których komputery są podstawowym narzędziem pracy, wprowadzenie trybu zdalnego w minimalnym stopniu wpłynie na wydajność struktur przedsiębiorstwa.

Stosowanie TeamViewer może przynieść korzyści nawet w normalnych warunkach, ponieważ dzięki niemu:

minimalizujemy koszty i potrzebę przejazdu do firmy, w sytuacjach, gdy do pracy potrzebny jest wyłącznie komputer, a nie fizyczna obecność w instytucji,

administrator ma dostęp do oprogramowania wszystkich urządzeń firmowych (nie ma tu ograniczeń w uprawnieniach), może zdalnie instalować oprogramowanie, poprawki i wykonywać wszelkie działania, które przyczyniają się do optymalizacji pracy i podniesienia bezpieczeństwa firmowego,

oszczędzamy czas, gdyż spotkania firmowe, szkolenia, konferencje biznesowe, nie wymagają spotykania się w jednym miejscu fizycznie, a mogą być przeprowadzone o dowolnej porze, niezależnie od tego gdzie są pracownicy. Wystarczy by mieli dostęp do internetu i możliwość zainstalowania dostępowej aplikacji TeamViewer,

mniejsze i bardziej zoptymalizowane inwestycje w sprzęt, gdyż pracownik od którego wymagamy zarówno zdalnego dostępu jak i wydajności może zdalnie wykorzystać wydajną firmową infrastrukturę IT.



Mimo olbrzymiego zakresu funkcji, TeamViewer posiada bardzo prosty intefejs użytkownika, dzięki któremu nawet początkujące osoby nie będą miały problemu z zdalnym połączeniem

Zastosowania TeamViewer - praktyczne scenariusze

Wiemy już co potrafi TeamViewer oraz jakie przynosi korzyści.Teraz wyobraźmy sobie kilka sytuacji, które przekonają was do inwestycji w to oprogramowanie.

SCENARIUSZ 1 - ZARZĄDZANIE LAPTOPEM PRACOWNIKA

Pracownicy nie muszą być ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, a także mieć pełnej swobody w używaniu oprogramowania na sprzęcie wykorzystywanym w celach firmowych. Odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa sprzętowo-programowego spoczywa na firmowych informatykach.

Po zainstalowaniu aplikacji TeamViewer na komputerze użytkownika, informatyk jest w stanie nawiązać z nim połączenie, dokonać instalacji niezbędnych aktualizacji, aplikacji i diagnostyki. Jest w stanie też eliminować problemy na bieżąco, pozostając w kontakcie z użytkownikiem.

Nie mamy tu ograniczeń co do momentu połączenia. Wystarczy by komputer użytkownika był podłączony do sieci. Informatyk firmowy może go zdalnie wybudzić i dokonać napraw. Nawet w nocy, jeśli pracownik właśnie przygotowuje się do zesłania ważnego projektu na rano, a komputer odmówił posłuszeństwa.

Administrator może mieć nieograniczony dostęp do komputera użytkownika, może więc również ograniczyć uruchamianie niepożądanych aplikacji. TeamViewer pozwala wykonywać działania serwisowe także masowo, dla wielu komputerów jednocześnie, z pomocą skryptów, które automatyzują powtarzalne czynności. W konsoli TeamViewer pogrupujemy urządzenia pod względem przeznaczenia co dodatkowo przyśpiesza pracę.

SCENARIUSZ 2 - ZDALNE SZKOLENIE

Szkolenie z pomocą zwykłej aplikacji do wideokonferencji ma zalety, ale też szereg wad. Przede wszystkim uczestnicy szkolenia widzą tylko to co dzieje się na komputerze prowadzącego szkolenie. A to może oznaczać, że w przypadku rozbieżności w konfiguracji sprzętowo-programowej swojego komputera, mogą oni napotkać nieuwzględnione w trakcie wykładu problemy.

W przypadku TeamViewer, takie szkolenie może być realizowane tak, jakby szkoleniowiec siedział tuż obok nas, bo wszystko co pokazuje może robić na naszym komputerze. My będziemy widzieli jego poczynania, a on może zobaczyć to co robimy my i ocenić jak dobrze przyswoiliśmy wiedzę.

Takie szkolenie może być przerwane i kontynuowane w dowolnym momencie. Jednocześnie przez cały czas szkolenia TeamViewer zapewnia dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych i wideopołączeń.

W przypadku większej liczby użytkowników można także odwrócić kierunek połączenia, czyli zapewnić im połączenie z komputerami w biurze, których konfiguracja jest ściśle nadzorowana.

SCENARIUSZ 3 - ZDALNA PRACA NA SPRZĘCIE W SIEDZIBIE FIRMY

Zdalna praca na sprzęcie firmowym znana jest już od początków internetu. Kiedyś jednak ograniczona była do komunikacji za pomocą terminala tekstowego. Nawet dziś takie działanie ma sens, gdy na przykład chcemy wykorzystać chmurową infrastrukturę, którą można dziś wynajmować na godziny.

Lecz są zastosowania, w których nie wystarczy zwykłe polecenie. Konieczna jest interakcja z interfejsem graficznym za pomocą myszy. Takie działania konieczne są na przykład przy intensywnej edycji wideo, która wymaga mocy obliczeniowej większej niż pojedynczy komputer pracownika.

Łącząc się za pomocą TeamViewer z maszyną roboczą w firmie, możemy uruchomić na niej dowolne oprogramowanie i wykorzystać jej moc. Zachowując komfort pracy z interfejsem aplikacji. Jedynym ograniczeniem może być tu przepustowość łącza, bo zawartość ekranu zdalnego komputera jest przekazywana podobnie jak wideo.

Edycja wideo to tylko jedno z takich zdalnych zastosowań. Pracownik korzystający z TeamViewer może na przykład przerwać pracę w firmie, wrócić do domu i nadal ją kontynuować. Co najważniejsze nie będzie musiał przegrywać na swój komputer żadnych danych, których wynoszenie poza biuro wiąże się z dodatkowym zagrożeniem bezpieczeństwa firmy i jej klientów. Z kolei podczas spotkania z klientem nie musimy ograniczać się do przegranych na nasz laptop treści.

SCENARIUSZ 4 - WIDEOKONFERENCJA

TeamViewer sprawdzi się także jako narzędzie do wideokonferencji, połączeń głosowych i czatów. Liczba osób biorących udział w spotkaniu to 5, 15, 25 zależnie od wybranego pakietu TeamViewer. Jest też opcja jej zwiększenia w ramach poszczególnych licencji.

Wideopołączenie może mieć klasyczną formę transmisji obrazu z kamery internetowej, może być to też udostepnienie pulpitu czy wybranej prezentacji z komputera użytkownika. Takie rozmowy poprzez TeamViewer łączą wszystkie wcześniej opisane jego zalety.

Czy TeamViewer jest bezpieczny, dla firmy, dla mnie?

Jeśli decydujemy się na zdalną pracę w ramach firmy, zawsze pojawia się problem bezpieczeństwa. Szczególnie, gdy wiąże się to z wynoszeniem danych poza obręb firmy. Również sam pracownik może mieć wątpliwości, czy zdalny dostęp do jego urządzenia nie jest swojego rodzaju inwigilacją.

Cóż, pracownicy zawsze muszą liczyć się z tym, że firmowy sprzęt należy wykorzystywać tylko w celach, w jakich został on nam powierzony. O ile polityka firmowa tego nie zmienia. Trudno tu zatem mówić o kontrolowaniu, chyba że czasu jaki poświęcamy na dany projekt.

Korzystanie z TeamViewer zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, gdyż:

połączenia są szyfrowane kluczem 256-bitowym po stronie klienta, połączenie jest jeszcze efektywniejsze niż za pomocą klienta VPN, zwykle nie wymaga też tworzenia dodatkowych reguł w oprogramowaniu ochronnym

użytkownik TeamViewer jest informowany o połączeniu, więc o ile tego nie skonfigurowano inaczej, wie że nawiązano połączenie z jego komputerem

pozwala zmniejszyć ilość poufnych danych przenoszonych przez pracownika, mogą one pozostać na komputerach firmy,

firmowi informatycy mogą interweniować w dowolnej chwili, teoretycznie nawet siedząc wygodnie na plaży, to zmniejsza ryzyko przestojów firmy,

potrzeba fizycznego kontaktu podczas komunikacji pomiędzy pracownikami i kontrahentami jest ograniczona do minimum.



home.pl jest jednym z dystrybutorów TeamViewer w Polsce. Sprawdź 3 warianty biznesowe polecane dla polskiego biznesu i administracji

Jak i gdzie najlepiej kupić TeamViewer?

home.pl w swojej ofercie ma trzy warianty biznesowych licencji na TeamViewer. Są one dostosowane cenowo do liczby aktywnych użytkowników, czy liczby sesji z których można jednocześnie korzystać.

Są to:

pakiet TeamViewer Business - tutaj mamy licencję na 1 użytkownika, 3 urządzenia, a także do 5 uczestników zdalnych spotkań, jednocześnie może być aktywna 1 sesja,

- tutaj mamy licencję na 1 użytkownika, 3 urządzenia, a także do 5 uczestników zdalnych spotkań, jednocześnie może być aktywna 1 sesja, pakiet TeamViewer Premium - licencja na 50 użytkowników, bez ograniczeń co do liczby urządzeń, a także do 15 uczestników zdalnych spotkań, jednocześnie może być aktywna 1 sesja,

- licencja na 50 użytkowników, bez ograniczeń co do liczby urządzeń, a także do 15 uczestników zdalnych spotkań, jednocześnie może być aktywna 1 sesja, pakiet TeamViewer Corporate - licencja na 200 użytkowników, bez ograniczeń co do liczby urządzeń, a także do 25 uczestników zdalnych spotkań, jednocześnie mogą być aktywne 3 sesje.

W ramach każdego z pakietów można zarządzać ustawieniami urządzeń, personalizować wygląd logo aplikacji (to przydaje się gdy udostępniamy dostęp poprzez TeamViewer kontrahentom), korzystać z urządzeń mobilnych i rozszerzenia TeamViewer Pilot do połączeń w rzeczywistości wirtualnej.

Wersje Premium i Corporate dodają opcje grupowania użytkowników i urządzeń, a także raportowanie ich aktywności. Można także zwiększyć liczbę dozwolonych sesji. W wersji Corporate mamy też możliwość masowego zarządzania aplikacją TeamViewer na komputerach klienckich i rozbudowane funkcje zarządzania połączeniami w ramach aplikacji.

Podobnie jak w przypadku Microsoft 365 czy pakietu G Suite, użytkownicy TeamViewer zakupionego poprzez home.pl mogą liczyć na fachowe wsparcie specjalistów na co dzień wykorzystujących to oprogramowanie.

Jeszcze nie przekonani? - zobaczcie jak łatwo używać TeamViewer

TeamViewer dla firm był i jest aplikacją płatną, choć różnic w funkcjonalności wersji płatnej i bezpłatnej nie ma. To my decydujemy jak chcemy użyć TeamViewera. Jednak nie tylko nasza uczciwość stoi na straży interesów producenta oprogramowania. Jeśli zaczniemy używać TeamViewera do celów biznesowych, szybko zostanie to wykryte i zablokowane.

Niemniej nawet bez zakupu TeamViewer, bezpośrednio w domu szybko przekonacie się, że jest to narzędzie, które w opisanych powyżej scenariuszach doskonale się sprawdzi. Wystarczy pobrać aplikację korzystając z TEGO odnośnika. Następnie uruchamiamy ją i wybieramy opcję instalacji lub tylko uruchomienia. To samo działanie należy przeprowadzić na komputerze, z którym chcemy się połączyć.

Otworzy się okno TeamViewer, w którym pojawia się ID naszego komputera i hasło dostępowe. Na drugim komputerze w pole Identyfikator partnera wpisujemy ten ID klikamy ENTER i podajemy hasło dostępowe. Klikamy na Połącz.

Po chwili na drugim komputerze wyświetli się w oknie pulpit pierwszego komputera.



Dwa komputery w jednym

Okno to możemy zmaksymalizować na cały ekran. Możemy w nim pracować tak jakbyśmy siedzieli przy pierwszym komputerze. Domyślnie wszystkie działania się powielają, czyli to co zrobimy na pierwszym komputerze pojawi się w oknie TeamViewer na drugim urządzeniu. I odwrotnie.

Na górze okna zdalnego dostępu TeamViewer mamy kilka opcji, w tym:

możliwość przesyłania plików pomiędzy komputerami,

opcję wzbogacenia połączenia o komunikację wideo i czat,

ustawienia jakości wyświetlania pulpitu zdalnego urządzenia,

Oprócz opcji Zdalne sterowanie w oknie TeamViewer, mamy:

Remote Management (funkcje zdalnego zarządzania komputera),

Meeting (rozmowy wideo, głosowe, przekazywanie prezentacji) - w trakcie korzystania z tej funkcji wyświetla się specjalne okno komunikatora,

Komputery i kontakty (zarządzanie komputerami i użytkownikami, z którymi nawiązujemy komunikację),

Czat (połączenia tekstowe),

Rzeczywistość rozszerzona (funkcje dostępu z wykorzystanie technologii AR).

Większość z tych funkcji wymaga założenia konta TeamViewer. Jednak już ta pierwsza funkcja Zdalne Sterowanie pokazuje jak ogromny potencjał kryje się w tym narzędziu i dlaczego warto o pomyśleć o takiej inwestycji.

Tekst powstał we współpracy z home.pl