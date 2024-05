Apple Music czy Spotify? Obie usługi to obecnie jedne z najbardziej popularnych muzycznych serwisów streamingowych w Polsce. Jeśli zastanawiacie się, który z nich wybrać - Spotify czy Apple Music, to ten poradnik jest właśnie dla Was.

Apple Music czy Spotify - porównanie

Muzyczne usługi streamingowe na dobre zapisały się już na polskim rynku. Decydując się na subskrypcję abonamentu za ułamek ceny albumu muzycznego co miesiąc otrzymujemy dostęp do milionów utworów. To na tyle atrakcyjna oferta, że z tego typu usług korzysta coraz więcej osób, nie tylko melomani czy zagorzali fani poszczególnych zespołów muzycznych.

Jak wspomnieliśmy we wstępie, postanowiliśmy porównać jedne z najbardziej popularnych muzycznych serwisów streamingowych w Polsce - Spotify oraz Apple Music. Pod uwagę bierzemy między innymi liczbę dostępnych utworów, jakość dźwięku, dodatkowe funkcje, takie jak możliwość pobierania i słuchania muzyki offline, możliwości aplikacji, które obsługują oba serwisy oraz oczywiście ceny.

Apple Music vs Spotify - jakość dźwięki i liczba dostępnych utworów

Zacznijmy od Apple Music. Cały katalog dostępny jest w formacie bezstratnym, ale utwory dostępne są w różnych rozdzielczościach od 16 bitów przy 44,1kHz (jakość CD) do 24 bitów przy 192kHz. Warto dodać, że firma opracowała własną technologię kompresji o nazwie Apple Lossless Audio Codec (ALAC).

Co więcej, wiele z nich słuchać można w jakości Dolby Atmos, czyli w dźwięku przestrzennym. Ma się wtedy wrażenie, że dociera on do słuchacza ze wszystkich stron. Więcej na ten temat pisaliśmy między innymi w recenzji słuchawek AirPods Pro 2 z portem USB-C. Warto dodać, że niezależnie od wykupionego planu, jakość dźwięku jest zawsze taka sama.

Oferta Spotify jest nieco inna. W darmowej wersji domyślna jakość w odtwarzaczu internetowym to 128 kbit/s, a w przypadku usługi Premium wynosi ona 256 kbit/s. Najwyższe wartości osiąga się w aplikacji na telefonie, tablecie czy komputerze. Przy dobrym transferze danych jakość wynosi odpowiednio 160 i 320 kbit/s.

W obu serwisach znajdziemy ponad 100 milionów piosenek. Zarówno w Apple Music, jak i w Spotify dostępne są także stacje radiowe oraz inne ekskluzywne materiały, których nie znajdziemy w konkurencyjnych serwisach.

Spotify vs Apple Music - aplikacje

Znów zaczniemy od usługi, którą oferuje Apple. Jej największą zaletą jest integracja z systemem operacyjnym. Firma z Cupertino znana jest z tego, że lubi mieć wszystko pod kontrolą, ale dzięki temu oferuje wysokiej jakości usługi. Aplikacja Muzyka, bo tak się ona nazywa, służy zarówno do korzystania z serwisu streamingowego oraz do słuchania muzyki zapisanej w pamięci urządzenia.

Nie trudno domyślić się, że jest ona dostępna na niemal wszystkie urządzenia marki Apple, czyli iPhone, iPad, zegarki Apple Watch, przystawki Apple TV oraz komputery Mac. Z usługi korzystać można także w samochodzie za pośrednictwem systemu Apple Car czy Android Auto. Być może zaskoczymy Was faktem, że korzystać można z niej także między innymi na urządzeniach z systemami Windows i Android, głośnikach Sonos oraz telewizorach z funkcją smart.

W przypadku Spotify jest jeszcze lepiej. Aplikacja działa na urządzeniach z systemem Android, ale także iOS, iPadOS, macOS, Windows, na telewizorach z funkcją smart, konsolach do gier oraz zegarkach Apple Watch i zegarkach z Wear OS. Korzystać z niej można także w samochodach z systemem Apple Car i Android Auto.

W obu przypadkach jest możliwość pobrania i słuchania utworów offline, ale w Apple Music, które nie ma darmowej wersji, z tego dobrodziejstwa korzystać można tylko wtedy, gdy subskrypcja jest aktywna.

Wspomnijmy jeszcze o ciekawych funkcjach, które oferują obie usługi. Ciekawostką w usłudze Apple jest funkcja Apple Music Sing, czyli popularne karaoke.

Podobnie jak w Spotify, w Apple Music wyświetlany jest tekst utworu, ale to nie wszystko. W czasie rzeczywistym wyróżniany jest tekst, który jest w danym momencie odtwarzany, a co więcej, do dyspozycji mamy regulację głośności wokalu. Oznacza to, że można wyciszyć by nie przeszkadzał w zabawie.

W przypadku Spotify warto wspomnieć chociażby o funkcji Connect, która pozwala na odtwarzanie dostępniej w serwisie muzyki na innych urządzeniach i zamienia zalogowany do serwisu smartfon czy tablet, w urządzenie do zdalnego sterowania muzyką. W ten sposób odtwarzać można muzykę na wielu sprzętach, na przykład na bezprzewodowych głośnikach czy telewizorach z funkcją smart. Kompatybilnych urządzeń jest wiele.

Na koniec wspomnijmy o funkcji, która być może nie jest spektakularna, ale bardzo przydatna. Zarówno Spotify, jak i Apple Musić oferują wyszukiwanie utworów po fragmencie tekstu. Nie trzeba zatem znać tytułu piosenki, aby ją odnaleźć. Prawda, że sprytne?

Apple Music czy Spotify - ceny

W Apple Music dostępne są trzy pakiety, a w każdym przypadku do dyspozycji jest próbny miesiąc.

Studencki - 11,99 zł/miesiąc (wymagane potwierdzenie statusu studenta w UniDAYS),

- 11,99 zł/miesiąc (wymagane potwierdzenie statusu studenta w UniDAYS), Indywidualny - 21,99 zł/miesiąc,

- 21,99 zł/miesiąc, Rodzinny - 34,99 zł/miesiąc (dla sześciu członków rodziny).

Co więcej, kupując kwalifikujące się produkty AirPods, HomePod lub Beats otrzymuje się 6 miesięcy subskrybcji gratis. Gdyby tego było mało, to Apple Music dostępne jest także w ramach pakietu Apple One. Opłata dla jednej osoby wynosi w tym przypadku 39,99 zł/miesiąc dla jednego użytkownika lub 49,99 zł/miesiąc w pakiecie rodzinnym dla 6 użytkowników. Poza Apple Music, subskrybenci otrzymują także dostęp iCloud+ (50GB w pakiecie indywidualnym, 200 GB w pakiecie rodzinnym) oraz Apple TV+ i Apple Arcade.

W Spotify do wyboru mamy kilka pakietów:

Student - 12,99 zł/miesiąc – (wymagane potwierdzenie statusu studenta w SheerID),

- 12,99 zł/miesiąc – (wymagane potwierdzenie statusu studenta w SheerID), Individual - 23,99 zł/miesiąc,

- 23,99 zł/miesiąc, Duo 23,99 zł/miesiąc – dla 2 osób mieszkających pod tym samym adresem,

23,99 zł/miesiąc – dla 2 osób mieszkających pod tym samym adresem, Family – 37,99 zł/miesiąc - dla maksymalnie 6 osób.

W pakiecie Student otrzymuje się 1 miesiąc subskrybcji za darmo, a w pakiecie Individual aż 3 miesiące. Co ważne, skorzystać można także z pakietu Spotify Free, ale trzeba liczyć się z reklamami, które przerywać będą muzykę.

Apple Music czy Spotify - co wybrać?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Wydaje się, że dla użytkowników urządzeń Apple lepszym rozwiązaniem będzie Apple Music, ponieważ ogromną zaletą jest integracja aplikacji z systemem operacyjnym. Zaletami tej usługi są też nieco niższa cena pakietu indywidualnego, dostępność w ramach Apple One, a także lepsza jakość dźwięku.

Plusem Spotify jest darmowy dostęp, choć trzeba pogodzić się z reklamami, dostępność na większej ilości urządzeń oraz funkcja Spotify Connect. Co ważne, warto też sprawdzić czy twórczość naszego ulubionego artysty dostępna jest w danym serwisie, bowiem zdarza się, że występują w tym przypadku różnice. Wybór należy do Was.