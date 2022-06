Sprawdzamy chłodzenie Arctic Freezer i35 - to niepozorny cooler, który ma sprostać najnowszym procesorom firmy Intel. Wyniki testów mogą Was zaskoczyć.

Arctic Freezer A35/i35 to seria nowych coolerów dla procesorów AMD i Intel - chłodzenia występują w wersji standardowej i podświetlanej.

Do naszej redakcji trafił model Arctic Freezer i35 pod najnowsze procesory Intel. Zestaw może nie rzuca się w oczy, ale wyróżnia się prostym montażem.

Chłodzenie Arctic Freezer i35 sprawdziliśmy na platformie z procesorem Intel Core i5-12400 - wyniki porównaliśmy do standardowego coolera oraz konkurencyjnego modelu z podobnego segmentu.

4/5

Kojarzycie firmę Arctic? Producent słynie z chłodzeń i już niejednokrotnie pokazał, że potrafi projektować porządne coolery dla procesorów – jakiś czas temu mieliśmy okazję sprawdzić m.in. modele Arctic Freezer 7 X, Arctic Freezer 33 eSports Edition i Arctic Freezer 34 eSports DUO, które uznaliśmy za całkiem dobre konstrukcje.

Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się nowe chłodzenia – chodzi o modele z serii A35/i35, które mają zainteresować klientów szukających dobrego, efektownego, a przy tym niedrogiego sprzętu. Brzmi obiecująco? A może nierealnie? Nowe modele tak nas zainteresowały, że postanowiliśmy się im przyjrzeć trochę bliżej. Zapraszamy do lektury!

Chłodzenia Arctic Freezer - inne dla Intela, inne dla AMD

Nowa seria coolerów obejmuje kilka modeli. Czai się tutaj pewna pułapka, bo producent przygotował dwa warianty chłodzeń – A35 pasuje tylko do procesorów AMD, a i35 tylko do procesorów Intel. Ważne zatem, aby wybrać taki model, który będzie pasować do naszego komputera. Przy ewentualnej modernizacji sprzętu na konkurencyjną platformą może jednak pojawić się problem.

W obydwóch przypadkach można zdecydować się na model standardowy lub RGB/ARGB - z czarnym radiatorem/ciepłowodami i podświetlanym wentylatorem. Podświetlane wersje powinni docenić entuzjaści, którzy zwracają uwagę na wygląd komputera. Muszą oni jednak liczyć się z dopłatą kilku "dyszek" do podświetlenia.

Model Arctic Freezer A35/i35 Arctic Freezer A35/i35 RGB Arctic Freezer A35/i35 A-RGB Radiator wieżowy

(aluminiowy) wieżowy

(aluminiowy, czarny) wieżowy

(aluminiowy, czarny) Ciepłowody 4x 6 mm

(miedziane) 4x 6 mm

(miedziane, czarne) 4x 6 mm

(miedziane, czarne) Wentylator 120 mm 120 mm 120 mm Łożysko FDB FDB FDB Obroty wentylatora 200 - 1800 RPM 200 - 1700 RPM 200 - 1700 RPM Generowany hałas 0,35 sona 0,35 sona 0,35 sona Podświetlenie - RGB LED A-RGB LED Kompatybilność A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 A35: AMD AM4

i35: LGA 115x/1200, LGA 1700 Wymiary / waga 158,5 x 133 x 91 mm / 734 g 158,5 x 133 x 91 mm / 746 g 158,5 x 133 x 91 mm / 734 g Gwarancja 10 lat 6 lat 6 lat

Chłodzenia Arctic Freezer A35/i35 reprezentują średni segment – zwykłe modele to koszt około 160 złotych, a podświetlane około 200 złotych. Z założenia to sprzęt, który ma sprostać procesorom ze średniej półki, a nawet umożliwić ich niewielkie podkręcanie. Jak jest w rzeczywistości?

Arctic Freezer i35, czyli z pozoru niepozorny cooler

Do naszej redakcji trafił model Arctic Freezer i35, a więc zwykła wersja chłodzenia pod procesory Intel (konstrukcyjnie jest on bardzo zbliżony do modelu Arctic Freezer A35).

Chłodzenie wygląda dosyć niepozornie, ale zostało porządnie wykonane. Producent zastosował tutaj aluminiowy radiator z grubymi, aluminiowymi żeberkami oraz cztery miedziane rurki cieplne o średnicy 6 mm (mają one bezpośredni kontakt z procesorem, dzięki czemu powinny efektywniej odprowadzać ciepło).

Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowy wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB - Fluid Dynamic Bearing) – to podobna konstrukcja do wysokociśnieniowych modeli z serii P. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku wentylator ma niestandardowy kształt (został przymocowany na stałe do plastikowej ramki), więc nie ma możliwości wymiany go na inny, standardowy model.

W modelach Freezer i35 RGB i ARGB wentylator wyposażono w zwykłe podświetlenie RGB LED lub adresowalne ARGB LED. Dodatkowe efekty świetlne nadają konstrukcji ciekawszego wyglądu… oczywiście pod warunkiem, że zależy nam na wyglądzie komputera.

Prędkość obrotową śmigiełka można regulować za pomocą sygnału PWM w zakresie 200 – 1800 RPM. Producent twierdzi, że maksymalny generowany hałas wynosi 0,35 sona, zatem chłodzenie powinno cechować się dobrą kulturą pracy. Czy tak będzie w rzeczywistości? Sprawdzimy to w trakcie testów.

Chłodzenie Arctic Freezer i35 zostało tak zaprojektowane, że nie powinno kolidować ani z wysokimi modułami pamięci RAM, ani z kartą rozszerzeń w pierwszym slocie PCI-Express.

Jak zamontować chłodzenie Arctic Freezer i35?

W zestawie z chłodzeniem znajdziemy wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz małą tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-5 (powinna wystarczyć na 2-3 aplikacje, więc będzie można ją wykorzystać np. podczas późniejszego czyszczenia lub modernizacji komputera).

Montaż chłodzenia jest wyjątkowo prosty. Mniej doświadczeni użytkownicy mogą posłużyć się poradnikiem, który jest dostępny na stronie producenta - można na niego trafić po zeskanowaniu kodu QR na opakowaniu coolera (w zestawie nie znajdziemy instrukcji obsługi - szkoda).

Cała operacja właściwie sprowadza się do przygotowania backplate’u (włożenia kołków i zabezpieczenia ich gumowymi o-ringami), włożenia go pod płytę i nałożenia tulejek (białe plastikowe pod podstawki LGA 115X/1200, czarne gumowe pod LGA 1700) i przykręcenia metalowych belek.

Następnie na procesor należy nałożyć pastę termoprzewodzącą, a na przygotowaną konstrukcję przykręcić radiator - do przykręcenia śrubek należy tymczasowo zdemontować ramkę z wentylatorem (trzyma się na zatrzaskach). Nie zapomnijcie też o zdjęciu folii ze stopy radiatora. Na koniec należy podłączyć przewód z wentylatora do płyty głównej.

Test chłodzenia Arctic Freezer i35

Testy chłodzenia Arctic Freezer i35 przeprowadziliśmy na nowej platformie Intel LGA 1700 – posłużyliśmy się tutaj procesorem Core i5-12400, czyli modelem ze średniej półki (współczynnik TDP wynosi 65 W, a maksymalny limit mocy to 117 W).

Wydajność chłodzenia porównaliśmy do standardowego coolera Intel Laminar RM1 dodawanego w zestawie z procesorem Core i5-12400 oraz konkurencyjnego modelu SilentiumPC Fortis 5 ze zbliżonej półki cenowej. Warto jednak zaznaczyć, że coolery nie miały lekko, bo w pomieszczeniu testowym panowała temperatura 30 stopni Celsjusza (na wykresach podaliśmy przyrost temperatury względem temperatury otoczenia).

Testy przeprowadziliśmy na procesorze działającym w dwóch trybach - z aktywnymi limitami mocy (TDP 65 W i MPT 117 W) oraz bez limitów mocy. Obrotami wentylatorów sterowała płyta główna Gigabyte Z690 Aorus Elite AX, a do odczytu temperatur posłużyła nam aplikacja OCCT.

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (MTP 117W). Spoczynek

[Δ °C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (36 dB) 9 Arctic Freezer i35 (36 dB) 10 Intel Laminar RM1 (40 dB) 19

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (MTP 117W). Renderowanie CPU

[Δ°C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (39 dB) 25 Arctic Freezer i35 (39 dB) 28 Intel Laminar RM1 (42 dB) 49

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (MTP 117W). Maks. obciążenie CPU

[Δ°C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (39 dB) 26 Arctic Freezer i35 (39 dB) 29 Intel Laminar RM1 (42 dB) 54

Przy standardowych ustawieniach wszystkie modele poradziły sobie ze schłodzeniem procesora, ale większe konstrukcje oferują wyraźnie lepsze osiągi niz standardowy cooler - Arctic Freezer i35 wypada tutaj trochę słabiej od modelu SilentiumPC Fortis 5. Co ważne, obydwa chłodzenia wyróżniały się też bardzo dobrą kulturą pracy - generowały praktycznie tylko lekki szum powietrza.

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (bez limitu mocy). Spoczynek

[Δ°C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (36 dB) 9 Arctic Freezer i35 (36 dB) 11 Intel Laminar RM1 (40 dB) 23

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (bez limitu mocy). Renderowanie CPU

[Δ°C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (39 dB) 38 Arctic Freezer i35 (39 dB) 44 Intel Laminar RM1 (42 dB) >70

Intel Core i5-12400: temperatura procesora (bez limitu mocy). Maksymalne obciążenie CPU

[Δ°C] mniej = lepiej

SilentiumPC Fortis 5 (39 dB) 50 Arctic Freezer i35 (39 dB) 54 Intel Laminar RM1 (42 dB) >70

Sytuacja zmienia się po zdjęciu limitów mocy z procesora - tutaj standardowy cooler Intel Laminar RM1 okazuje się niewystarczający, a procesor osiąga temperatury 100 stopni Celsjusza (przez co dodatkowo zbija taktowania). Trzeba sięgnąć po większe, niereferencyjne chłodzenie. Arctic Freezer i35 ponownie wypada ciut słabiej od modelu SilentiumPC Fortis 5. W obydwóch przypadkach nadal można mówić o bardzo dobrej kulturze pracy.

Arctic Freezer i35 - niepozorny, ale zaskakuje możliwościami

Arctic Freezer i35 to chłodzenie, które budzi mieszane odczucia. Z jednej strony oferuje dobre osiągi i cechuje się świetną kulturą pracy, ale z drugiej, na własne życzenie producenta, musimy się liczyć z ograniczeniami konstrukcyjnymi.

Chłodzenie Freezer i35 wygląda dosyć niepozornie – konstrukcja wykorzystuje wieżowy radiator z czterema ciepłowodami oraz 120-milimetrowy wentylator (to niestandardowa konstrukcja, więc niestety nie można jej zmienić na zwykły model). Cooler można jednak całkiem prosto zamontować, a w zestawie dodawana jest porządna pasta termoprzewodząca Arctic MX-5. Warto jednak pamiętać, że Freezer i35 pasuje tylko do nowych procesorów Intel, a bliźniaczy model Freezer A35 tylko do nowych procesorów AMD. W przypadku późniejszej zmiany platformy na konkurencyjną pozostaniemy z przysłowiową ręką w nocniku.

Zestaw Arctic Freezer i35 przeznaczony jest do procesorów ze średniej półki, gdzie może zastąpić standardowe chłodzenie dodawane w zestawie, a nawet pozwolić na lekkie podkręcenie zegarów. W naszych testach sprawdziliśmy go na popularnym modelu Intel Core i5-12400 – cooler bez problemu poradził sobie ze schłodzeniem jednostki (nawet po zdjęciu limitów mocy), a przy tym wyróżniał się bardzo dobrą kulturą pracy. Nie jest to jednak top pod względem osiągów, bo Freezer lekko ustępował względem konkurencyjnego modelu SilentiumPC Fortis 5.

Arctic Freezer i35 to koszt około 160 złotych (za 200 złotych można kupić wersje z podświetleniem RGB lub A-RGB LED). To ciekawa propozycja, ale sprzęt niestety ustępuje konkurencji - w podobnej cenie można znaleźć wydajniejsze modele, a do tego kompatybilne i z procesorami AMD i z procesorami Intel (a do tego nie będzie problemu z ewentualną wymianą śmigiełka). Arctic na następny raz musiałby się bardziej postarać.