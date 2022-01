Wentylatory z podświetleniem LED mogą być ciekawym pomysłem na ulepszenie komputera. Sprawdzamy, czy najnowsze modele z oferty firmy Arctic - modele P14 PWM PST A-RGB 0dB rzeczywiście sprawdzą się przy modernizacji PC-ta.

W ofercie firmy Arctic można znaleźć specjalne, podświetlane wersje wentylatorów P12 i P14 - to wysokociśnieniowe modele przystosowane do montażu na chłodnicach i coolerach CPU.

Do naszej redakcji trafił Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB, czyli 140-milimetrowy model z adresowalnym podświetleniem LED. Oprócz tego w ofercie producenta można znaleźć wersję ze zwykłym podświetleniem RGB LED.

Testy wentylatora przeprowadziliśmy na chłodzeniu Arctic Liquid Freezer II 420 - wyniki porównaliśmy do konfiguracji ze zwykłymi modelami Arctic P14.

4,6/5

Jak ulepszyć komputer? Pomysłów jest sporo – można kupić wydajniejszy procesor, wymienić kartę graficzną albo dołożyć pamięci RAM. Wszystkie metody sprowadzają się do modernizacji komponentów, dzięki czemu powinny przełożyć się na lepsze osiągi w grach i/lub programach. Mniej popularnym (ale nadal ciekawym!) pomysłem może być… wymiana wentylatorów. Takie rozwiązanie pozwoli usprawnić chłodzenie komponentów, a przy okazji poprawi wygląd komputera.

Tak się składa, że w nasze ręce trafiły nowe „śmigiełka” od firmy Arctic – modele P14 PWM PST A-RGB 0dB, czyli ewolucja cenionych modeli P14 w wersji z podświetleniem LED. Producent chwali się, że to propozycja adresowana do entuzjastów, którzy szukają wydajnych, cichych i efektownych wentylatorów. Czy rzeczywiście? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Wentylatory Arctic P12 i P14 w podświetlanych wersjach

Nowe wentylatory Arctic występują w dwóch rozmiarach: 120-milimetrowym (P12) i 140-milimetrowym (P14), a do tego można zdecydować się na wersję ze zwykłym (RGB) lub adresowalnym podświetleniem LED (A-RGB). Żeby łatwiej było się wam połapać, poniżej znajdziecie porównanie ich specyfikacji:

Model Arctic P12 PWM PST Arctic P12 PWM PST RGB 0dB Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB Rozmiar 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm Łożysko FDB FDB FDB Prędkość obrotowa 200 - 1800 RPM 0 - 2000 RPM 0 - 2000 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Przepływ powietrza 56,3 CFM/95,7 m³/h 48,8 CFM/82,91 m³/h 48,8 CFM/82,91 m³/h Ciśnienie statyczne 2,20 mm H₂O 1,85 mm H₂O 1,85 mm H₂O Wtyczka 4-pin 4-pin + 4-pin 4-pin + 4-pin Podświetlenie - RGB LED ARGB LED Cena 25 zł 60 zł 70 zł Model Arctic P14 PWM PST Arctic P14 PWM PST RGB 0dB Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Rozmiar 140 x 140 x 27 mm 140 x 140 x 27 mm 140 x 140 x 27 mm Łożysko FDB FDB FDB Prędkość obrotowa 200 - 1700 RPM 0 - 1900 RPM 0 - 1900 RPM Generowany hałas 0,3 sona 0,3 sona 0,3 sona Przepływ powietrza 72,8 CFM/ 123,76 m³/h 68,9 CFM/117,06 m³/h 68,9 CFM/117,06 m³/h Ciśnienie statyczne 2,40 mm H₂O 2,00 mm H₂O 2,00 mm H₂O Wtyczka 4-pin 4-pin + 4-pin 4-pin + 4-pin Podświetlenie - RGB LED ARGB LED Cena 29 zł 75 zł 79 zł

Jak to wygląda "na papierze"? Podświetlane wersje oferują nieco gorsze parametry względem standardowych modeli, ale pozwolą dodatkowo upiększyć wnętrze komputera - producent przewidział standardowe podświetlenie RGB (cały wentylator jest w jednym dowolnie ustawionym kolorze) lub adresowalne (wentylator może być w kilku dowolnie ustawionych kolorach na raz).

Niestety, trzeba się też liczyć z dużo wyższymi cenami - podświetlane wentylatory są 2x - 3x droższe od zwykłych. Warto jednak zaznaczyć, że producent oferuje też 3-paki takich modeli, które po przeliczeniu wychodzą trochę korzystniej względem pojedynczych sztuk (P12 RGB/A-ARGB – 140/180 zł i P14 RGB/A-RGB – 170/190 zł). Jeśli planujecie zakup kilku modeli, na pewno będzie to korzystniejsza propozycja.

Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB - rzeczywiście taki wyjątkowy?

Wentylator Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB zoptymalizowano pod kątem wysokiego przepływu powietrza i wysokiego ciśnienia statycznego. Oznacza to, że taki model szczególnie sprawdzi się na radiatorach i coolerach z gęsto ułożonymi żeberkami.



Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB to wysokociśnieniowy model, który szczególnie sprawdzi się na chłodnicach i coolerach CPU

Warto zwrócić uwagę na budowę wentylatora. Producent zastosował dynamiczne łożysko olejowe (FDB - Fluid Dynamic Bearing) z nowym systemem smarowania. Dzięki specjalnej konstrukcji, łożysko ma pracować w niższych temperaturach, co z kolei ma przekładać się na cichszą pracę i mniejszą awaryjność wentylatora.



Wentylator Arctic P14 PWM PST A-RGB wyposażono w ramkę z podkładkami tłumiącymi drgania

Nie bez znaczenia są też specjalnie wyprofilowane łopatki (połączono je za pomocą pierścienia) oraz ramka z gumowymi podkładkami tłumiącymi drgania. Producent chwali się, że taka konstrukcja pozwala uzyskać lepsze osiągi, a przy tym przekłada się na wyższą kulturę pracy. Czy tak będzie w praktyce? Sprawdzimy to podczas testów!



Wykres przedstawiający zależność przepływu powietrza (CFM) i ciśnienia statycznego (mm H₂O)

Jak to wpływa na osiągi? Prędkość obrotową „śmigiełka” można regulować w zakresie 0 – 1900 RPM – maksymalny przepływ powietrza wynosi 68,9 CFM, a ciśnienie statyczne 2,00 mm H₂O. Maksymalny generowany hałas to z kolei 0,3 sona. Oprócz tego producent przewidział możliwość pasywnej pracy – ZeroRPM, dzięki czemu przy niskim obciążeniu komputera wentylator może być wyłączony (a przy tym całkowicie niesłyszalny).



Producent zastosował technologię PST, która pozwala synchronizować obroty i podświetlenie kilku wentylatorów

Można tutaj jeszcze znaleźć pewną ciekawostkę. Modele Arctica korzystają z technologii PST (PWM Sharing Technology), czyli podwójnej wtyczki, dzięki której można połączyć ze sobą kilka wentylatorów i zsynchronizować ich prędkość obrotową. Rozwiązanie szczególnie sprawdzi się na chłodzeniach z kilkoma wentylatorami, bo pozwoli uzyskać takie same parametry jeżeli chodzi o wydajność i akustykę pracy.



Głównym atutem modelu Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB jest system adresowalnego podświetlenia LED

Nie mogło też zabraknąć… podświetlenia. Modele A-RGB wyposażono w system adresowalnego podświetlenia z 12 diodami LED – każdą z nich można sterować osobno, co pozwala lepiej spersonalizować ich wygląd do oczekiwań użytkownika. Modele P14 PWM PST A-RGB 0dB korzystają ze standardowej wtyczki 5 V, dzięki czemu są kompatybilne z systemami podświetlenia wszystkich głównych producentów płyt głównych (także tutaj można zsynchronizować podświetlenie kilku wentylatorów).

Specyfikacja specyfikacją, ale dla nas liczą się konkrety - przejdźmy zatem do testów wentylatora.

Czy Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB jest lepszy od zwykłego Arctic P14?

Tak się składa, że do naszej redakcji dotarły trzy wentylatory Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB, zatem mogliśmy je przetestować na chłodzeniu Arctic Liquid Freezer II 420 - żeby sprawdzić ich prawdziwe możliwości, porównaliśmy je do standardowej konfiguracji z trzema zwykłymi modelami Arctic P14 PWM PST.

Za platformę testową posłużyła nam następująca konfiguracja:

Testy przeprowadziliśmy przy standardowych ustawieniach procesora (Maximum Turbo Power 241 W). Za sterowanie prędkością obrotową chłodzenia odpowiadała płyta główna (tryb Standard), a do odczytu temperatur wykorzystaliśmy aplikację OCCT 10.0.5.

W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatury otoczenia i generowanego hałasu posłużył nam miernik Voltcraft DT 8820.

Intel Core i9-12900K: temperatura procesora - spoczynek (pulpit)

[°C] mniej = lepiej

3x Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB

(680 RPM - 36 dB) 26 3x Arctic P14

(720 RPM - 37 dB) 26

Intel Core i9-12900K: temperatura procesora - renderowanie (Cinebench R23)

[°C] mniej = lepiej

3x Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB

(1500 RPM - 42 dB) 79 3x Arctic P14

(1380 RPM - 41 dB) 80

Intel Core i9-12900K: temperatura procesora - maksymalne obciążenie (OCCT)

[°C] mniej = lepiej

3x Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB

(1650 RPM - 43 dB) 86 3x Arctic P14

(1550 RPM - 42 dB) 87

Obydwa wentylatory zaoferowały bardzo zbliżoną wydajność, aczkolwiek to na modelu Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB odnotowaliśmy minimalnie niższe temperatury - być może wynikało to z większej prędkości obrotowej, bo wentylator cechował się też nieco większym poziomem generowanego hałasu (ten jednak ciągle był na akceptowalnym poziomie - modele Arctica to jedne z cichszych "śmigiełek", jakie mieliśmy okazję testować).

Podświetlany jest lepszy? To zależy...

Jak oceniamy wentylator Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB? Sprzęt naprawdę wymiata, aczkolwiek nie jest to propozycja dla każdego. Nowy model możemy polecić tym użytkownikom, którzy oczekują dobrej wydajności i wysokiej kultury pracy, a przy tym chcieliby zbudować ciekawą, efektowną konfigurację i są w stanie za to odpowiednio dopłacić.

Producent zastosował świetną konstrukcję na bazie łożyska FDB, która zapewnia bardzo dobre osiągi i cechuje się wysoką kulturą pracy – pod tym względem model Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB wypada bardzo podobnie do zwykłego Arctica P14. Warto też zwrócić uwagę na funkcję PST, która sprawdzi się w konfiguracjach z kilkoma „śmigiełkami”.

Modele A-RGB (ewentualnie RGB) kupuje się jednak z innego powodu – chodzi o podświetlenie, które pozwoli upiększyć wnętrze komputera. Warto przy tym zaznaczyć, że lepsze możliwości personalizacji zapewniają modele A-RGB z adresowalnym podświetleniem LED. Wentylatory wyposażono w standardową wtyczkę, więc efektami świetlnymi można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej.

Zainteresowani podświetlanymi wentylatorami muszą jednak liczyć się ze sporą dopłatą – 120-milimetrowe modele kosztują około 60 – 70 zł, natomiast 140-milimetrowe to już koszt 70 – 80 zł (trochę taniej wychodzą zestawy trzech wentylatorów). Czy warto? To już zależy od Waszych oczekiwań (i zasobności portfela).

Opinia o Arctic P14 PWM PST A-RGB 0dB Plusy bardzo dobra wydajność,

dobra kultura pracy,

adresowalne podświetlenie LED,

możliwość synchronizacji kilku wentylatorów. Minusy wyraźnie wyższa cena od zwykłych modeli P14.