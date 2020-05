Seria TUF Gaming doczekała się odświeżenia wraz z premierą nowych procesorów AMD Ryzen – czy Asusowi udało się stworzyć idealnie zbalansowany sprzęt dla graczy?

Ostatnie tygodnie były bardzo gorące w branży laptopów, choć głównie metaforycznie. Mamy tu na myśli oczywiście premierę mobilnych procesorów AMD Ryzen 4000, które dzięki procesowi produkcyjnemu o dwa razy mniejszym rozmiarze niż niebieska konkurencja, udowodniły, że laptopy mogą być równie szybkie co PC, a przy tym nie przypominać połączenia płyty grzewczej z suszarką. Mogliście się o tym przekonać w ramach naszego testu, jednego z pierwszych laptopów wyposażonych w nowy CPU od AMD – ASUS TUF Gaming A15.

ASUS TUF Gaming A15 to więcej, niż tylko nowy procesor!

Laptop ten już wtedy zrobił na nas bardzo dobre wrażenie. Na tyle dobre, że postanowiliśmy zatrzymać go na dłużej i tak oto powstał kolejny artykuł, tym razem traktujący o tym jak świetnie ta maszyna radzi sobie z Ray Tracingiem w grach (czego nie można było powiedzieć o wcześniej testowanych przez nas laptopach ze starszą odsłoną karty Nvidia GeForce RTX 2060). Ostatecznie jednak doszliśmy do wniosku, że to nie tylko te nowe i lepsze podzespoły sprawiły, że tak ciężko jest się z laptopem TUF Gaming A15 rozstać. To rozwiązania konstrukcyjne, w jakie cała linia TUF Gaming jest wyposażona, skradły nasze serca. Zapraszamy do filmu, w którym dokładnie Wam o tym opowiemy!

Rozwijając temat z filmu…

Mamy nadzieję, że nasze podsumowanie z filmu nieco nakreśliło Wam, co ma do zaoferowania najnowsze wcielenie laptopów TUF Gaming, a w szczególności model A15. Jako że na filmie nie chcieliśmy Was przesadnie bombardować technikaliami, a uważamy, że jednak warto kilka kwestii dopowiedzieć, to zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

Przewaga, jaką daje karta Nvidii graczom

Tak jak już wspomnieliśmy, laptopy TUF Gaming A15 mogą być wyposażone w odświeżoną wersję GeForce RTX 2060. A na czym polega to odświeżenie? Na podniesieniu oraz optymalizacji spożytkowania limitu energetycznego, jaki otrzymuje karta. Warto tutaj przypomnieć, że obecnie karty w laptopach nie różnią się (zwykle) specyfikacją fizyczną od swoich odpowiedników w PC. Różnica natomiast jest znacząca w taktowaniu rdzenia graficznego – w przypadku RTX 2060 mobilnego (przed odświeżeniem) taktowanie było realnie o ponad 500 MHz niższe! Bez zmian natomiast pozostawiono taktowanie pamięci (a więc również ich przepustowość).

Karty w laptopach posiadają często nawet 2x niższy współczynnik TDP określający zapotrzebowanie na system chłodzenia!

Domyślacie się już pewnie, że taka niekonsekwencja prowadziła do sytuacji, gdzie dużo energii szło niepotrzebnie do pamięci, gdzie wąskim gardłem był rdzeń graficzny. Producent zatem zastosował znacznie bardziej energooszczędną pamięć graficzną, dodatkowo obniżając jej taktowanie o 20%. Dzięki temu więcej energii można było doprowadzić do rdzenia graficznego i podnieść wyraźnie jego taktowanie. Prowadzi to do dosyć kuriozalnej sytuacji, gdzie obecnie nowe RTX 2060 mogą okazać się szybsze od starszych RTX 2070 (zwłaszcza, jeżeli ten drugi był połączony z wolniejszym procesorem, jak Core i7-9750H). Oczywiście RTX 2070 również doczekał się analogicznego odświeżenia w nowych laptopach.



Ponad 1850 MHz na rdzeniu graficznym to wynik już bardzo blisko wersji z PC!

Nvidia jednak nie tylko sprzętowo dopracowała swój produkt – cały czas rozwijano ich autorską technikę super próbkowania z wykorzystaniem głębokiego uczenia maszynowego – mowa oczywiście o DLSS, które niedawno doczekało się drugiej odsłony. Testy (również na naszym portalu) wykazują, że różnica jest bardzo duża, głównie pod względem graficznym, gdzie obecnie naprawdę trudno odróżnić natywną rozdzielczość od obrazu generowanego (w niższej rozdzielczości) przez algorytm DLSS 2.0! A przypominamy, że zysk wydajności jest całkiem spory, co czuć zwłaszcza, gdy korzystamy ze śledzenia promieni.

Ray Tracing to nie pieśń przyszłości – to już teraz dostępne rozwiązanie oferujące znacznie bardziej realistyczne oświetlenie i odbicia w grach!

A skoro już przy Ray Tracingu jesteśmy – okazuje się, że poczynione optymalizacje, tak w karcie graficznej, jak i w algorytmie DLSS sprawiają, że realnie można z tej funkcji na laptopie za mniej niż 5000 zł korzystać! Wyczucie czasu idealne, gdyż właśnie do całkiem pokaźnej biblioteki gier wspierających Ray Tracing (BF:V, SotTR, Control, Wolfenstein, Metro Exodus, itd.) dodano Minecrafta ;) My oczywiście wyczekujemy Cyberpunk 2077, który też ma tę technikę wspierać!

Laptop również może służyć do streamowania!

Nie sądziliśmy, że kiedyś to powiemy, ale stało się – laptop w rozsądnych pieniądzach bez problemu posłuży nam do streamowania rozgrywki w wysokiej jakości! ASUS TUF Gaming A15 wyposażony w kartę graficzną RTX 2060 lub nawet GTX 1660 Ti oferuje wsparcie dla sprzętowego kodowania wideo w czasie rzeczywistym – NVENC. W przypadku karty RTX otrzymamy również wsparcie dla RTX Voice, co pozwoli całkowicie wyciąć szumy i zakłócenia tła z dźwięku w naszej transmisji. Nie bez znaczenia oczywiście jest tutaj 16-wątkowy procesor AMD…

Co jeszcze ma do zaoferowania seria ASUS TUF Gaming w modelu A15?

Porzucając już tematy wydajności, chcemy jeszcze wspomnieć o kilku detalach, m.in. o całkiem dobrze brzmiącym nagłośnieniu, w jakie wyposażono nowe laptopy ASUSa. Głośniki są co prawda dwa, ale dzięki zastosowaniu technologii DTS:X™ Ultra brzmią zaskakująco głęboko jak na laptopa.



Poza przyzwoitymi głosnikami warto też odnotować świetne pozycjonowanie dźwieku w słuchawkach - również dzięki DTS:X.

Na filmie wspomnieliśmy też o aplikacji do sterowania podświetleniem. Jest to program ASUS Armoury Crate, w którym również bardzo przejrzyście przedstawiono wszystkie parametry podzespołów, a nawet informację, z jaką głośnością działa chłodzenie. To w tej aplikacji możemy zarządzać profilami wydajności, ale co ciekawsze, producent udostępnił również wersję na telefon (oba wiodące systemy), w której także można odczytać większość informacji oraz przełączać profile!



Aplikacja na telefon łączy się z naszym PC w ramach tej samej sieci Wi-Fi lub poprzez Bluetooth

Tak jak wspomnieliśmy na filmie, ASUS opcjonalnie oferuje model A15 z powiększoną baterią, kosztem rezygnacji z zatoki 2,5” na dyski SATA. Naszym zdaniem to świetny ruch, obecnie różnica w cenie między dyskami M.2 a SSD SATA się zaciera, a i bez problemu dostaniemy 2 TB dysk M.2. Większa bateria za to przyda się prawdopodobnie każdemu – zwłaszcza, że w połączeniu z oszczędnym procesorem możemy realnie mówić o całym dniu lekkiej pracy – taki wynik dotychczas był zarezerwowany tylko dla ultrabooków!



Na zdjęciu widać miejsce na dodatkowy dysk M.2 (po lewej stronie pod baterią).

ASUS TUF Gaming stawia na nowoczesne rozwiązania – rezygnując z przestarzałych dysków SATA!

Ostatnie, o czym chcemy napisać, a co w sumie niedawno zauważyliśmy, to dostępność modelu TUF Gaming A15 w dwóch wersjach obudowy! Albo w zasadzie pokrywy, bo głównie nią się różnią – ale to i tak bardzo miły gest ze strony producenta.

Podsumowując, ASUS w modelu TUF Gaming A15 dał radę zawrzeć większość cech, jakie były dotychczas zarezerwowane tylko dla topowych modeli z pięciocyfrową ceną. Tymczasem okazuje się, że można go nabyć nawet taniej niż wcześniejsze modele! Podstawowy model z 6-rdzeniowym Ryzen 4600H i kartą GTX 1650 Ti, który posiada wszystko, o czym pisaliśmy wyżej (z wyłączeniem Ray Tracingu oraz NVENC), został wyceniony na trochę tylko ponad 3,5 tysiąca złotych! Jeżeli to nie jest świetna oferta, to już nie wiemy, co nią jest :)