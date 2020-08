Jaka karta graficzna do laptopa? Gracze mają spory wybór i warto wiedzieć czego można się spodziewać po najnowszych rozwiązaniach.

Planujesz zakup laptopa, ale nie wiesz, który układ graficzny będzie dla ciebie najlepszy? Uzupełnij swoją wiedzę na temat nowoczesnych mobilnych kart graficznych - wszystko czego potrzebujesz znajdziesz w tym artykule.

Jaka karta graficzna do laptopa?

Na początek uporządkujmy kilka kwestii:

Większość laptopów gamingowych ma dwa układy graficzne - zintegrowany (iGPU) i dedykowany (zewnętrzny - dGPU). Możliwe są konfiguracje: Intel (iGPU) + NVIDIA (dGPU), AMD (iGPU) + NVIDIA (dGPU) oraz AMD (iGPU) + AMD (dGPU).

Jeśli chodzi o zintegrowane (z procesorem) układy graficzne w laptopach, to najlepszą wydajność oferują modele AMD.

Jeśli chodzi o zewnętrzne (dedykowane) układy graficzne w laptopach, to obecnie rynek zdominowany jest przez mobilne GPU NVIDII (GeForce GTX 16xx i RTX 20xx), które też oferują najwyższą wydajność. Na rynku pojawiają się laptopy z dedykowanymi układami AMD opartymi na architekturze Navi (Radeon seria 5xxx), ale jest ich na razie niewiele.

Można się jeszcze spotkać z laptopami ze starszymi dedykowanymi kartami graficznymi Radeon (np. Radeon RX 550, czy RX 560), czy GeForce (GTX serii 10xx), ale na dziś dzień nie są one specjalnie godne polecenia.

Niektóre laptopy posiadają wymienne karty graficzne, ale nie jest to opcja często wykorzystywana.

Zintegrowane układy graficzne w laptopach

Generalnie rzecz biorąc układy graficzne Intel UHD sprawdzają się najlepiej w przypadku podstawowych zadań i średnio nadają się do gier, chociaż mają kilka asów w rękawie. Jednym z nich jest technologia Intel QuickSync, która pozwala na szybkie kodowanie/dekodowanie materiałów wideo. Nieco lepiej sprawdzają się układy Intel Iris Plus, ale dopiero nadchodzące procesory Tiger Lake z układem graficznym Intel Xe mają stanowić prawdziwy przełom.

Zintegrowane układy graficzne w laptopie to często spotykane zastosowania w tanich laptopach:

Jak przyśpieszyć działanie zintegrowanego układu graficznego? Jeśli w twoim laptopie znajdują się dwa banki na pamięć RAM, a obsadzony jest tylko jeden, to możesz znacznie przyśpieszyć działanie zintegrowanej grafiki - która korzysta z pamięci RAM komputera. Instalując drugą pamięć RAM zwiększasz dwukrotnie przepustowość pamięci (tryb dual-channel) i tym samym możliwości iGPU. Warto też sprawdzić, czy BIOS nie umożliwia wykorzystanie profilów wyższego taktowania RAM (np. XMP).

Jeśli jednak chcemy na zintegrowanym układzie, to zdecydowanie lepiej wybrać rozwiązanie AMD. Radeony zintegrowane z procesorami Ryzen serii 4xxx (zwłaszcza w połączeniu z szybkimi pamięciami RAM) pozwolą choćby na rozgrywkę w mniej wymagające gry jak Valorant.

zintegrowany układ graficzny AMD Radeon (Renoir) - test Acer Swift 3

zintegrowany układ graficzny Intel Iris Plus (Ice Lake) - test Lenovo Yoga C940

Podstawowe dedykowane układy graficzne w laptopach

Wśród podstawowych dedykowanych układów graficznych można wymienić choćby NVIDIA GeForce MX250, czy MX330. Stosowane są głównie w lekkich laptopach, a ich wydajność nie różni się zbytnio od zintegrowanych rozwiązań AMD w procesorach serii 4xxx. Zaletami tych "małych" mobilnych układów GeForce jest dedykowana pamięć GDDR5 oraz obsługa technologii CUDA.

NVIDIA GeForce MX 250 (2 GB VRAM) - test Asus ZenBook UX434

Nowe dedykowane układy graficzne AMD Radeon w laptopach AMD wprowadziła już do oferty pierwsze dedykowane układy graficzne Radeon oparte na architekturze RDNA, które mają śmiało konkurować z układami NVIDII. Model 5300M ma oferować wydajność porównywalną z GeForce GTX 1650, model 5500M porównywalną z GeForce GTX 1660 Ti, a model 5600M porównywalną z GeForce RTX 2060. Na szerszą dostępność musimy jednak poczekać - na razie model 5500M można spotkać w laptopach MSI Bravo.

Wydajne układy graficzne w laptopach - do grania w Full HD

Najsłabsza z nowych kart NVIDIA Turing, czyli GTX 1650 może nie imponuje wydajnością, ale też nie ma się czego wstydzić. Jeśli gramy na ekranie Full HD to możemy cieszyć się nawet Red Dead Redemption 2, o ile tylko zmniejszymy odpowiednio detale grafiki.

Z kolei GeForce RTX 2060 to najtańsza karta ze sprzętowym wsparciem ray-tracingu. Jeśli dodamy do tego obsługę technologii DLSS 2.0, to okaże się, że ten model ma naprawdę sporo do zaoferowania w rozsądnej cenie.

Topowe układy graficzne w laptopach - do grania w wyższych rozdzielczościach

W przypadku wydajniejszych układów graficznych w laptopach sprawa jest prosta - wszystko rozbija się o budżet. Im więcej wydamy, tym lepszy (wydajniejszy) układ graficzny otrzymamy.

Wszystkie przedstawione tu mobilne karty graficzne posiadają 8 GB VRAM oraz obsługę ray-tracingu oraz DLSS. Jeśli szukacie optymalnego rozwiązania jeśli chodzi o koszt i wydajność, to być może zadowolą was laptopy wyposażone w układy GeForce RTX 2070 Super.



ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX550L ma na pokładzie układ graficzny GeForce RTX 2080 Super Max-Q

Dedykowane układy graficzne NVIDII - co to jest Max-Q?

Generalnie karty graficzne NVIDII w laptopach występują w dwóch wersjach: zwykłych i Max-Q. Wersje Max-Q są specjalnie przygotowane pod mniejsze laptopy, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń termicznych. Zwykle są one więc nieco wolniejsze od "normalnych" modeli - charakteryzują się niższymi taktowaniami, bądź krócej pracują w trybie Boost. To wszystko oczywiście po to, by pobierały mniej energii i wydzielały mniej ciepła. Dlatego też np. RTX 2080 Super Max-Q może być nieco mniej wydajny od modelu RTX 2080 (bez Super).

Czy laptopowe układy graficzne mają wydajność modeli desktopowych o tej samej nazwie?

Nie. Mogą się one różnić nie tylko częstotliwością pracy rdzenia czy pamięci, ale również budową samego GPU (mniejsza liczba jednostek cieniujących). Jeśli interesuje was ten temat, zerknijcie do testu tego laptopa Dream Machines - porównaliśmy w nim wydajność mobilnego układu GeForce RTX 2060 do desktopowej karty.

Dlaczego te same układy graficzne w różnych laptopach oferują różną wydajność?

Wydajność zależy od zastosowanego systemu chłodzenia, a te różnią się w zależności od modelu laptopa. Laptopy ze słabszym układem chłodzenia szybciej ograniczą taktowanie układów graficznych ze względu na wysokie temperatury, natomiast te z lepszym pozwolą na dłuższą pracę z maksymalną częstotliwością.

