Asus ZenBook Fold 17 OLED oferuje maksymalną funkcjonalność, w minimalnej formie. Waży 1,5 kg, a może być komputerem stacjonarnym, laptopem i tabletem. Zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam do recenzji.

Asus ZenBook 17 Fold OLED waży 1,5 kg, mieści w sobie 3 komputery i uciągnie Cyberpunka

Tablet, laptop i komputer stacjonarny. I to nie byle jaki, bo z giętkim 17-calowym wyświetlaczem OLED, a także procesorem Intel Core i7 12-tej generacji, szesnastoma gigabajtami RAM, dobrymi głośnikami stereo i zdejmowaną, magnetyczną klawiaturą bezprzewodową. A wszystko to waży około 1,5 kilograma. Brzmi interesująco? Zobacz na wideo jaka jest moja opinia na jego temat.

Asus ZenBook 17 Fold OLED to na pozór zwykły, mały laptop. Może wydawać się, że ma tylko 12,5-calowy wyświetlacz, a na dole zwykłą klawiaturę i touchpad. Nic jednak bardziej mylnego. To wybitnie uniwersalny komputer, który spisuje się świetnie w biurze, domu i poza domem. Jest świetny do pracy i rozrywki, działa dość długo na baterii i ma zdejmowaną klawiaturę bezprzewodową..

Od klasycznego tabletu odróżnia go to, że ma zainstalowany system Windows 11 i procesor Intel Core i7, więc można na nim zainstalować takie programy, jakich używasz na swoim starym komputerze PC.

Działa szybko, ma bardzo dobre i donośne głośniki stereo, a jakość obrazu jest lepsza niż w większości innych laptopów. Ten komputer ma wyświetlacz OLED, więc oferuje idealną czerń, bardzo duży kontrast, wysoką jasność i nasycone kolory. O takich parametrach jak tutaj, nie może marzyć żaden laptop z wyświetlaczem IPS LCD.

Pod klawiaturą jest dalszy ciąg wyświetlacza, więc po jej zdjęciu dostajesz laptop z elastycznym, wyginanym wyświetlaczem o przekątnej 17 cali. Wystarczy go jednak rozłożyć na płasko, by przekształcić się w tablet. Rozmiar aż 17 cali zbliża go do cyfrowej gazety. Niekiedy taka powierzchnia może się bardzo przydać. Szczególnie, że świetnie korzysta się na niej ze stron internetowych i mediów społecznościowych.

Taki tablet wystarczy odwrócić do orientacji poziomej, rozłożyć nóżkę i masz komputer stacjonarny z dotykowym wyświetlaczem OLED. Kładziesz przed nim klawiaturę oraz myszkę i możesz zabierać się do pracy, oglądania filmów, a nawet grania (choć raczej przy niskich ustawieniach graficznych i rozdzielczości).

Cenę podaję w wideorecenzji. Obejrzyj film i daj znać jaka jest Twoja opinia o Asus ZenBook 17 Fold OLED. Warto go kupić, czy jednak lepiej zainwestować w trzy oddzielne urządzenia? Napisz komentarz.

Asus ZenBook 17 Fold OLED - ocena

znakomita funkcjonalność (trzy komputery w jednym),

pełny system Windows 11 i procesor Intel Core i7 12 gen,

możliwość instalowania i używania takich programów, jak na każdym komputerze PC z Windows 11,

dotykowy wyświetlacz OLED 17 cali,

bardzo donośne głośniki stereo,

dobry czas pracy na baterii,

szybka łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E,

dość szybkie działanie,

aktywne chłodzenie działa skutecznie,



wysoka cena na start.