Tani laptop do 2000 zł może być dobrą, ekonomiczną propozycją do domu i biura. Trzeba się liczyć z ograniczeniami, ale w sklepach da się znaleźć ciekawe oferty, które powinny spełnić oczekiwania większości użytkowników. Oto TOP 5 laptopów do około 2000 zł.

Dobry laptop wcale nie musi kosztować ogromnych pieniędzy. Jeśli szukacie sprzętu do domu lub biura do obsługi codziennych, mniej wymagających zastosowań, bez problemu sprawdzą się tutaj nawet tańsze konstrukcje. Przygotowaliśmy zestawienie, w którym znajdziecie najlepsze laptopy do 2000 zł.

Ranking laptopów do 2000 zł

Dobry laptop do 2000 zł - na co zwracać uwagę?

Na rynku znajdziemy całą masę tanich laptopów, ale tani i dobry laptop wcale nie oznacza byle jakiego sprzętu. Oczywiście, w budżecie do 2000 zł w wielu miejscach trzeba będzie pójść na kompromis, ale przy wyborze sprzętu, warto wziąć pod uwagę kilka szczegółów.

W podanym segmencie cenowym głównie znajdziemy typowe, 15,6-calowe konstrukcje, które wykorzystują standardowy ekran o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080px). W najtańszych modelach jest to matryca TN/SVA o słabych parametrach, jednak warto rozejrzeć się za modelami z panelem IPS, który zapewnia lepszy komfort pracy - szersze kąty widzenia, lepsze odwzorowanie barw i większy kontrast (pozwalający na pracę w słońcu).

Bardzo ważnym elementem jest specyfikacja laptopa, która będzie wpływać na komfort pracy z komputerem – możliwość uruchomienia większej liczby zakładek w przeglądarce internetowej, prostą edycję filmów czy konwersję zdjęć. Co prawda laptop do 2000 zł nie będzie się nadawał do grania w najnowsze tytuły (zerknijcie do zestawienia laptopów do gier - najtańsze sensowne propozycje to koszt około 3000 - 4000 zł), ale w proste, starsze gierki będzie można się pobawić.

Warto tutaj zwrócić uwagę na konfiguracje bazujące na nowszych procesorach AMD Ryzen 5000U/6000U/7020U/7030U oraz Intel Core 12000U/13000U, które oferują przyzwoite osiągi i efektywność energetyczną. W tym segmencie cenowym na pewno należy wystrzegać się najtańszych, budżetowych konstrukcji z układami AMD Athlon i Intel Celeron/Pentium, które oferują bardzo słabe osiągi i nie pozwalają na dobry komfort pracy z komputerem.

Ile pamięci RAM do laptopa? Absolutnym minimum jest 8 GB, ale w podanym budżecie można znaleźć konfiguracje ulepszane przez sklepy, w których zastosowano 16 GB pamięci operacyjnej – takie modele oferują lepszy komfort pracy, a do tego będą bardziej przyszłościowym rozwiązaniem. Niezbędny będzie też dysk SSD, co najmniej w wersji o pojemności 256 GB (a jeśli planujecie zainstalować więcej programów lub trzymać więcej zdjęć/filmów, warto już wybrać wersje z dyskiem 512 GB).

Wszystkie polecane przez nas laptopy mają fabrycznie zainstalowany system Windows 11, więc nadają się do użytku zaraz po wyjęciu z opakowania (i oferują pełną funkcjonalność, w odróżnieniu od systemu w wersji S). Jeśli jednak macie swój system, możecie wybrać tańszą wersję bez zainstalowanego oprogramowania.

Warto również zwrócić uwagę na samą konstrukcję laptopa. Co prawda po tańszych modelach nie należy oczekiwać świetnej jakości wykonania, ale trafiają się modele z nowszym zestawem portów, czytnikiem kart pamięci czy mocniejszą baterią.

Najlepsze laptopy za około 2000 złotych

Lenovo V15 G2 ALC (82KD00FYPB) - tani laptop do domu Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo V15 G2 ALC to właściwie najtańsza sensowna propozycja – za około 1600 złotych otrzymujemy poprawnego laptopa, który pozwoli na sprawne wykonywanie codziennych, mniej wymagających zastosowań. Niska cena wynika z zastosowania słabej matrycy TN, ale możemy liczyć na przyzwoite podzespoły – procesor AMD Ryzen 3 5300U, 8 GB pamięci RAM i dysk SSD NVMe o pojemności 256 GB. Wbudowana bateria nie jest zbyt pojemna, ale powinna wystarczyć na kilka godzin pracy. Co ważne, w podanej cenie otrzymujemy system Windows 11, więc laptop jest gotowy do użytku zaraz po zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1700 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 15s-eq2425nw - laptop do pracy biurowej do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Dużo ciekawszą propozycją wydaje się HP 15s, którego w podstawowej konfiguracji można kupić za około 1800 złotych. Konfiguracja laptopa jest podobna – też znajdziemy tutaj procesor AMD Ryzen 3 5300U i 8 GB pamięci RAM. Producent zastosował jednak lepszą matrycę IPS Full HD, która zapewnia lepszy komfort pracy. Dodatkowym atutem jest pojemniejszy dysk SSD w wersji 512 GB (też z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 11). Polecamy tutaj rozejrzeć się za ulepszanymi konfiguracjami z 16 GB pamięci RAM, które są dostępne w niewiele większej cenie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5300U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Złącza czytnik kart pamięci, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 250 G9 (6F200EA) - tani laptop z procesorem Intel Ocena benchmark.pl









4,5/5 W podobnych pieniądzach można znaleźć model HP 250 G9. To jedyna propozycja w naszym zestawieniu, która bazuje na procesorze Intel. Nie jest to jednak demon wydajności - producent zastosował nowoczesny układ Core i3-1215U, który oferuje 6 rdzeni (2 wydajniejsze P-Core i 4 słabsze E-Core). W podstawowej konfiguracji przewidziano 8 GB pamięci RAM i dysk SSD NVMe 256 GB (z systemem Windows 11), ale warto rozejrzeć się za ulepszonymi, droższymi modelami. HP 250 G9 oferuje 15,6-calowy ekran SVA o rozdzielczości Full HD, który właściwie oferuje podobne parametry do matryc TN. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i3-1215U

Karta graficzna Intel UHD Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1740 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

HP 255 G9 (6S6F2EA) - dobry laptop do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Za około 2000 złotych zdecydowanie lepiej wybrać model HP 255 G9. To niepozorny laptop, który wykorzystuje przyzwoity, 15,6-calowy ekran IPS Full HD. Na uwagę zasługuje nowoczesna konfiguracja oparta o procesor AMD Ryzen 3 5425U, który oferuje nieco lepsze osiągi i cechuje lepszą efektywnością energetyczną niż model 5300U. Podstawowa wersja dysponuje 8 GB pamięci RAM, ale warto tutaj dołożyć dodatkową pamięć - do 16 GB. Do dyspozycji oddano dysk SSD o pojemności 256 GB. Laptop już fabrycznie ma zainstalowany system Windows Windows 11, więc można z niego korzystać zaraz po zakupie. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5425U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Waga 1740 g

Złącza RJ-45, 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN0054PB) - dobry laptop za 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 to zdecydowanie najciekawsza propozycja w naszym zestawieniu. Za około 2000 złotych otrzymujemy przyzwoity sprzęt, który cechuje się dobrymi parametrami. Na uwagę zasługuje dobry ekran IPS Full HD o jasności 300 nitów. Ponadto producent przewidział nowoczesny procesor AMD Ryzen 3 5425U, 8 GB pamięci RAM (polecany dopłacić do modelu z 16 GB) oraz dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB. Nie bez znaczenia jest też mocna bateria, która powinna wystarczyć na kilka godzin pracy urządzenia. Jeśli możecie dopłacić, na pewno warto wybrać Lenovo IdeaPad 3 15ABA7. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 3 5425U

Karta graficzna AMD Radeon Vega 6

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1630 g

Złącza 1x HDMI, audio mini-jack, kamerka internetowa, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop do 2000 zł

Po laptopach za około 2000 złotych nie należy oczekiwać niczego specjalnego. To podstawowe konstrukcje, które pozwolą na sprawną obsługę codziennych, mniej wymagających zastosowań.

Najciekawszą propozycją wydaje się HP 15s (koniecznie w wersji z 16 GB pamięci RAM!), który powinien spełnić oczekiwania większości użytkowników, a przy tym kosztuje niewielkie pieniądze. Jeśli jednak możecie wygospodarować więcej środków, warto dopłacić do modelu Lenovo IdeaPad 3 15ABA7, który cechujący się lepszą jakością wykonania i nieco lepszą specyfikacją.