Trafił w nasze ręce bardzo nietypowy laptop, gdyż wyposażony w najnowszy mobilny układ AMD Ryzen 7 6800U, wspierany przez nową generację układów graficznych RDNA2. Czy to równie dobry wybór, co znacznie częściej spotykany Intel Core i7? A może lepszy? Przekonajmy się!

ocena redakcji:









0/5

Całkiem niedawno mieliśmy okazję testować ASUS Zenbook 14X z najnowszym panelem OLED 1800p, a jeszcze chwilę wcześniej przez nasze ręce przeszedł ASUS Zenbook Flip 13, również z panelem OLED (tylko że 4K). Oba te ultrabooki łączyła jedna cecha wspólna – były wyposażone w procesor Intel Core i7 11. generacji. Nowy Zenbook S13 bierze obudowę z Flip S 13, ale podmienia matrycę (wraz z zawiasem) na tę z 14X (nieco ją kurcząc), jednak prawdziwym bohaterem tej transformacji jest procesor – ASUS postawił w tym modelu na AMD Ryzen 7 6800U.



Panel OLED w tym modelu jest tak niesamowity, że niemal odwrócił naszą uwagę od tematu procesora…

Procesor ten to w zasadzie zoptymalizowana pod układy mobilne architektura Zen 3 – nie podnosi znacznie wydajności obliczeniowej, jaką oferowały układy z oznaczeniem 5000, ale za to znacznie zmniejsza pobór energii. Razem z tymi optymalizacjami przemycono jednak jeszcze jeden mały detal – zupełnie nowy układ graficzny - bazujący na obecnie sprzedawanych kartach desktopowych układ Radeon 680M. Jako że ultrabooki bazują tylko na wydajności oferowanej przez procesor i układ zintegrowany, bardzo ciekawiło nas porównanie wydajności nowego układu ze starszymi modelami na Intelu.

Ultrabooki z procesorami AMD Ryzen 6000 są stanowczo trudniej dostępne, niż byśmy tego chcieli i potrzebowali…

Teraz już, co prawda, wyszła 12. generacja, którą mieliśmy okazję testować przy okazji premiery najnowszego Huawei MateBook X Pro, zatem jej wyniki również dołożymy do wykresów, razem z poprzednią generacją procesorów AMD (w nieco większym, testowanym przez nas laptopie Microsoft Surface Laptop 4 15”). Zanim jednak przejdziemy do samych testów wydajności (niecierpliwych odsyłamy tutaj), wypada powiedzieć kilka słów o samym laptopie – ostatecznie ta konstrukcja gości u nas po raz pierwszy.

Konstrukcja ASUS Zenbook S 13 stawia na lekkość, ale też wytrzymałość

Zenbooki od zawsze są utożsamiane z laptopami z wyższej półki i to całkiem słuszna dedukcja, również w przypadku modelu S 13. Obudowa to stop magnezu i aluminium, dzięki czemu laptop nie tylko jest bardzo sztywny, ale też waży zaledwie kilogram (co dla laptopa z panelem OLED jest nie lada wyzwaniem). Zawias otwiera się do pozycji leżącej (180°), dzięki czemu można wygodnie używać dołączonego w zestawie rysika do rysowania.



Na pokrywie umieszczono logo serii ProArt – co ciekawe, sama pokrywa okazuje się być całkiem nieźle odporna na palcowanie.

Spód obudowy posiada jedną długą i dwie krótsze gumowe podpory, które poza dbaniem o stabilną pozycję na blacie, zapewniają również dopływ świeżego powietrza do jedynego, raczej skromnego wentylatora, w jaki laptopa wyposażono. Producent raczej nie zakłada otwierania tej dolnej osłony, ale jeżeli to zrobimy, to okaże się, że wymienić w laptopie możemy jedynie SSD (M.2) oraz moduł Wi-Fi. Chłodzenie APU wykonano przy pomocy pojedynczego, bardzo grubego ciepłowodu, który prowadzi do radiatora umieszczonego przy lewej krawędzi.



Od spodu również wydostaje się dźwięk głośników sygnowanych przez Harman/Kardon.

Mały rozmiar, to i złączy mało

Ultrabooki nigdy nie rozpieszczają nas ilością dostępnych interfejsów. W przypadku Zenbooka S 13 jest w tej kwestii wyjątkowo słabo, gdyż nie uświadczymy tu nawet jednego klasycznego złącza USB (typu A). Są za to aż trzy złącza USB-C 3.2 gen. 2 (10 Gbps) i każde z nich może posłużyć do podłączenia monitora (DP 1.4) lub zasilania. Poza tym miejsca starczyło już tylko na złącze miniJack 3,5 mm dla słuchawek z mikrofonem.



Brak czytnika kart pamięci to spore niedopatrzenie w naszym mniemaniu, przynajmniej w modelu kierowanym przecież do twórców treści.

ASUS zdaje się dostrzega problematyczność braku portów USB typu A, zatem w zestawie dołącza jeden adapter z USB-C na USB-A. Lepsze to niż nic. Szczęśliwie rozmiaru i wagi nie redukowano kosztem kamery internetowej i ta znajduje się standardowo nad matrycą. Oferuje rozdzielczość 1 MPx i towarzyszą jej dwa mikrofony, które dosyć dobrze radzą sobie z rejestrowaniem głosu. Niestety nasz model nie został wyposażony w system rozpoznawania twarzy Windows Hello. Znacznie lepiej natomiast wypada jakość dźwięku – głośniki grają donośnie, czysto i potrafią zahaczyć nawet o średnio-niskie pasmo, jednocześnie sięgając również wyższych partii niż 15 kHz. Daleko tu do poziomu liderów branży, ale trudno do brzmienia się tu konkretnie przyczepić.

Wygoda użytkowania – czyli o klawiaturze i touchpadzie

ASUS Zenbook S 13 wyposażono w dobrze znany klientom ASUSa duet klawiatury wyspowej (skok klawisza 1,4 mm) z bardzo dużym i wygodnym w obsłudze touchpadem. Tego można w każdej chwili wyłączyć lub transformować w blok numeryczny, który naturalnie nie mieści się w tak małych laptopach w tradycyjnej formie. Klawisze są podświetlane z 3-stopniową regulacją (oraz opcją wyłączenia podświetlenia).



Przycisk zasilania skrywa w sobie czytnik linii papilarnych – całkiem wygodnie.

Matryca prawie skradła show reszcie podzespołów – ponownie!

Panel OLED stosowany przez ASUSa jest wybitnie wysokiej jakości. Nie tylko pod względem gęstości pikseli (2880x1400px – proporcje 16:10) i wysokiej jasności (HDR True Black 600), ale przede wszystkim cudownej głębi kolorów, jaką oferuje. Nasze testy po raz kolejny potwierdziły 100% pokrycia DCI-P3 (i sRGB), a co więcej, odwzorowanie tych kolorów przy fabrycznej kalibracji jest zgodne z założeniami normy ISO! ASUS Zenbook S 13 to laptop, który „out of box” pozwala na profesjonalną obróbkę grafiki i zdjęć.



Praktycznie pełne pokrycie wszystkich użytkowych gamutów kolorów - coś pięknego :)



Wizualizacja pokrycia gamutów (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.



Tak wygląda fabryczne odwzorowanie kolorów zgodnie z kolejno (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

HDR z obsługą Dolby Vision, co prawda, nie chciało dobić do obiecanych 600 nit (maksymalnie 440..), ale biorąc pod uwagę nieskończony kontrast i podkręcającą nasycenie barw błyszczącą powłokę, to i tak jest to naszym zdaniem jeden z najpiękniejszych wyświetlaczy, jakie było nam dane oglądać w laptopach. Nawet w ciągu dnia da się z niego korzystać, choć w pełnym słońcu na ekranie bardziej widać nas (odbicie) niż to, co wyświetla panel…



Badanie równomierności świecenia ekranu wypada perfekcyjnie.

Panel, jak to na OLED przystało, jest również bardzo szybki (niemal natychmiastowa reakcja pikseli), a do tego można ustawić odświeżanie 90 Hz, co zwiększa odczuwalnie komfort użytkowania laptopa, nie tylko w grach, ale również w samym systemie, np. scrollując folder z plikami wyraźniej widać przesuwające się nazwy plików.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS Zenbook S 13 OLED

Procesor: AMD Ryzen 7 6800U;

2,4 GHz (4,8 GHz boost);

8 rdzeni / 16 wątków;

17,5 W TDP Pamięć: 16 GB (4x4 GB LPDDR5 5200 MHz) Karta graficzna: zintegrowana Radeon RX680M Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4 x4 System operacyjny: Windows 11 Home Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie białe Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy;

funkcja pracy jako blok numeryczny Ekran: 13,3", OLED, 2880x1800 px, do 550 nit, 90 Hz, błyszcząca;

pochylenie do 180° Napęd optyczny: brak Bateria: 4-komorowa, Li-Ion, 67 Wh Wymiary: 297 (Sz) x 211 (G) x 15 (W) mm Waga: 1,0 kg laptop Materiały obudowy: aluminium;

frezowane CNC Komunikacja: Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.2 Złącza: 3x Thunderbolt 3 (USB-C 3.2 gen. 2x2);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic) Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: Kamera 1 MPx;

2 głośniki;

2 mikrofony;

w zestawie rysik oraz adapter USB-C -> USB-A Cena w dniu testu: 6990 zł Gwarancja: 2 lata

Pierwszy nokaut nadszedł błyskawicznie – czas pracy na baterii to dominacja AMD

Zawsze podczas testów laptopów z panelami OLED zaznaczamy, że nie jest to dobry wybór, jeżeli zależy Wam na całym dniu pracy na baterii. Panele organiczne pobierają znacznie więcej prądu. Okazuje się jednak, że można ten pogląd odesłać do lamusa – jak najbardziej można dziś wybrać ultrabooka z pięknym OLED, jak ten w ASUS Zenbook S 13, a przy tym cieszyć się pracą nie przez jeden, a prawie dwa dni na baterii – wystarczy, że upewnimy się, aby w środku znajdował się najnowszy procesor od AMD :)

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 2:25 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 2:05 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

ECO ON (90 Wh) 1:44 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 0:57 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 12:40 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 14:11 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 20:14 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 17:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

14 godzin odtwarzania filmu (co prawda bez aktywnego HDR w czasie tego testu) przy całkiem donośnie grających głośnikach to realnie szokujący wynik dla ultrabooka z panelem OLED i typową dla takich urządzeń baterią o pojemności 63 Wh. Zenbook 14X z tym samym panelem OLED (o 0,7” większej przekątnej) nie wytrzymał nawet połowy tego czasu w takim teście!

Procesory Intela zdają się zupełnie nie szanować baterii w naszych laptopach – przynajmniej tak to wygląda, gdy porównamy czasy z tymi osiąganymi przez model z procesorem AMD

Praca typowo biurowa, uwzględniająca wideokonferencje, to z kolei wynik na poziomie najbardziej energooszczędnych laptopów z panelami LCD, podobnie jak ponad 20 godzin, przez jakie będziemy mogli na tym laptopie poczytać sobie (w ciemności) e-booka. Intel w tej rundzie ponosi sromotną porażkę.

Długi czas pracy na baterii oznacza również niskie rachunki za prąd

Spoczynek 7 W Obciążenie renderem CPU 37 W (52 W peak) Obciążenie grą 38 W (45 W peak)

Nie ma się co dziwić, że tak oszczędny podczas pracy na baterii laptop również w codziennym użytkowaniu po podpięciu do zasilania nie jest szczególnie łakomy na prąd. Nawet pod pełnym obciążeniem widać, że można by go zasilić ze znacznie słabszego niż fabryczny zasilacz o mocy 65 watów. Przy okazji – ładowanie przez pierwsze 30 minut zapewnia przyrost poziomu baterii z 3% do 48%, a do pełnego naładowania potrzeba około 90 minut.

Kultura pracy to stanowczo dosyć gorący temat w przypadku ASUS Zenbook S 13…

Mobilne procesory AMD już w poprzedniej generacji zaskakiwały nas bardzo wysokimi temperaturami (co dziwne, biorąc pod uwagę niskie zużycie prądu). W laptopach gamingowych, w których zwykle je spotykaliśmy, nie było problemu z odprowadzaniem tego ciepła, ale ważący zaledwie kilogram Zenbook S 13 o grubości poniżej centymetra stanowczo nie radzi sobie z tym zadaniem zbyt dobrze.

Pomiar temperatury obudowy w spoczynku



Na niebiesko oznaczono średnie odczyty z każdego obszaru.

Pomiar temperatury obudowy po 30 minutach renderowania na CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Obudowa dosłownie potrafi parzyć, jeżeli przyjdzie nam do głowy renderować grafikę „na kolanie w autobusie”. Podczas zwyczajnej pracy biurowej również nie jest szczególnie chłodno, ale powiedzmy, że nie na tyle, aby uznać to za wadę. Ogólnie winę za taki stan rzeczy ponosi głownie ASUS – pogoń za minimalizacją wagi i rozmiarów musiała się gdzieś zemścić i to właśnie ten moment.



Jak na procesor AMD, wahania w taktowaniu są bardzo wysokie - ASUS zdecydowanie mocno termicznie ograniczył możliwości tego Ryzena.

Takie wysokie temperatury oczywiście powodują dosyć widoczny throttling taktowania pod pełnym obciążeniem wszystkich 8 rdzeni. Dobrze to widać powyżej – test dla jednego wątku osiąga tylko 5x niższą wydajność niż test dla ośmiu wątków. Rzecz w tym, że to akurat cecha wspólna wszystkich ultrabooków, nieważne, z jakiego koloru obozu posiadają procesor.



Z początkowych nawet 30 W szybko spadamy na właściwe 25 W, a po kolejnych 2 minutach ciągłego obciążenia rozpoczyna się spadek do 16-17 W.

Warto jednak zaznaczyć, że ASUS Zenbook S 13 nie jest głośny podczas pracy, nawet przy tym maksymalnym obciążeniu, podczas gdy nowe laptopy z procesorami Intela wyposażone w 2-3x większy układ chłodzenia (z dwoma wentylatorami) realnie zaczynają już w takich warunkach robić hałas. Rundę tę kończymy remisem, ze wskazaniem na AMD – w naszym odczuciu ultrabook nie może hałasować.

Wydajność w codziennych zastosowaniach – czy różnica jest odczuwalna?

Uprzedzając wykresy z wynikami odpowiemy na powyższe pytanie już teraz – nie jest. Obecnie procesory mobilne oferują już tak dużą wydajność, że realnie w ślepym teście niemożliwe jest wskazanie, czy akurat pracujemy na laptopie z Intel Core i7-12700H, Core i5-1250P, czy może AMD Ryzen 7 6800U. Niemniej testy syntetyczne i tak wypadają całkiem korzystnie dla AMD – przynajmniej w PCMark 10.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 ASUS Zenbook S 13

AMD Ryzen 7 6800U, RX 680M 6199 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6142 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Wynik tego testu uwzględnia również pomiary z zakresu produktywności oraz tworzenia treści, gdzie bardzo mocną przewagę daje w tym przypadku układ Radeon RX680M. Finalny wynik zatem nie tylko przewyższa znacznie starsze konstrukcje Intela (11. generację), ale również najnowsze laptopy nie tylko z Core i7-1260P, ale również z 20-rdzeniowym Core i7-12700H, wspieranym przez Intel Iris Xe. Jeżeli jednak spojrzymy na test, który sprawdza już tylko wydajność w typowo biurowo-biznesowych zastosowaniach, jakim jest Crossmark, to przewaga AMD błyskawicznie znika.



.

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Pod słupkami wyniki składowe (Wydajność, Kreatywność, Reakcja)

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1917

1775 / 2104 / 1826 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 Apple MacBook Pro 16

M1 Max, M1 Max GPU

16 GB RAM

512 GB SSD 1621

1377 / 2187 / 1099 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 ASUS Zenbook S 13

AMD Ryzen 6800U, RX 680M

16 GB DDR5

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1442

1441 / 1 523 / 1227 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

Faktem jest, że test ten nieco zdaje się faworyzować najnowsze procesory niebieskich, ale mimo tego ponad 1000 pkt w tym teście oznacza bezproblemowe korzystanie ze sprzętu w takich właśnie zadaniach. W zasadzie tutaj większą różnicę odgrywać będzie pojemność RAM i szybkość dysku – a na dysku ASUS z pewnością nie oszczędzał – 1 TB pojemności w standardzie PCI-E 4.0 zdecydowanie robi robotę.



Testy ogólne dysku plasują go całkiem wysoko, ale to jeszcze nie jest topowy model SSD.



Prędkość zapisu potrafi czasami odczuwalnie spaść, choć nadal mówimy o wartościach trzykrotnie przekraczajacych możliwości zwykłych dysków SSD.

Również w zastosowaniach związanych z intensywniejszym wykorzystaniem dysków, jak edycja wideo, tak szybki dysk sprawdzi się wyśmienicie. A skoro już przy tym jesteśmy, to zobaczmy, jak Ryzen 7 6800U radzi sobie w tych profesjonalnych aplikacjach.

Pozostałe testy wydajności

Laptop: ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS Zenbook 14X

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł Cinebench R20

Single Core: 559 557 539 690 616 Cinebench R20

Multi Core: 3912 2165 1850 5930 5883 Cinebench R23

Single Core: 1429 1454 1405 1814 1580 Cinebench R23

Multi Core: 8905 5579 4120 15 249 15 138 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 4:25.18 7:13.86 N/A 3:02.53 2:51.09 V-Ray 5 [vs]

(CPU): 7023 N/A N/A 10 473 10 755 7-Zip [MIPS] 57 471 33 647 N/A 67 640 79 455

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł 3DSMax 07 (FHD): 29.32 14.51 15.68 146.65 Catia 06 (FHD): 17.3 13.02 14.57 73.06 Creo 03 (FHD): N/A 23.34 27.92 95.65 Energy 03 (FHD): 5.95 4.11 4.08 26.55 Maya 06 (FHD): 86.56 57.53 62.01 436.66 Medical 03 (FHD): 10.98 5.92 6.44 36.56 SNX 04 (FHD): 88.14 4.50 8.63 21.83 Solidworks 05 (FHD): 42.36 7.94 13.13 286.00

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS Zenbook 14X

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł Media and Entertainment 2.03 1.26 1.08 2.07 3.66 Wynik CPU: 1.78 1.14 0.87 2.48 2.75 Wynik grafiki: 1.41 0.57 0.56 0.61 4.53 Wynik dysku: 2.64 3.79 3.86 4.02 6.95 Product Development: 2.05 1.44 1.29 2.32 2.92 Wynik CPU: 1.79 1.61 1.37 3.01 2.53 Wynik grafiki: 0.85 0.33 0.32 0.40 1.56 Wynik dysku: 7.44 4.48 4.38 6.25 8.42 Life Sciences: 1.87 1.33 1.17 2.06 3.42 Wynik CPU: 1.82 1.43 1.08 2.96 2.88 Wynik grafiki: 1.67 0.88 0.83 0.93 5.37 Wynik dysku: 2.25 2.05 2.05 1.52 2.25 Energy: 1.94 1.68 1.38 2.49 3.24 Wynik CPU: 1.80 1.54 1.24 2.66 2.65 Wynik grafiki: 1.25 0.88 0.83 0.86 5.41 Wynik dysku: 4.49 4.88 4.00 5.16 4.49 General Operations: 2.16 1.95 1.74 2.35 2.68 Wynik CPU: 1.52 1.46 1.31 2.08 1.86 Wynik dysku: 6.26 4.65 4.08 3.41 8.11 Financial Services: 2.21 1.24 0.73 2.77 3.53

Tutaj niestety już sama przewaga wydajności nowszych procesorów Intela zaczyna robić się znacznie bardziej widoczna. W zastosowaniach, które wykorzystują każdy wątek i każdy MHz, taktowanie Ryzen musi ustąpić pierwszeństwa najnowszemu Core i7-1260P – ale nie są to duże różnice! Naturalnie – potwory pobierając 2x więcej energii niż cały Zenbook S 13, pokroju Core i7-12700H, masakrują oba wspomniane modele, ale tych zbyt często w ultrabookach się nie widzi, a do tego wydajność ta okupiona jest hałasem i czasem pracy na baterii.

AMD Ryzen 7 6800U zdecydowanie zaskakuje wydajnością, jaką osiąga z tak małego poboru energii – niemniej nie jest to żadną miarą najszybszy procesor, nawet w kategorii modeli ultramobilnych

Testy w aplikacjach projektowych oraz w pakiecie WorkStation wypadają już znacznie korzystniej dla AMD – zwłaszcza te pierwsze, za sprawą ponownie znacznie wydajniejszej akceleracji graficznej. Realnie tutaj oponentem jest Core i7-12700H w znacznie większym laptopie! Oczywiście w każdym z tych przypadków nie są to wyniki, które sugerowałyby, że to dobre laptopy do pracy w takim 3DSMax… Ale daje to pewien pogląd na wydajność nowych mobilnych procesorów AMD. Niemniej ta runda to zwycięstwo Intela – nadal pod względem bezwzględnej wydajności to ich procesory wiodą prym.

Wydajność 3D – bo po ciężkim dniu w biurze zasługujesz na chwilę zabawy

Zacznijmy niepozornie – od testów syntetycznych z pakietu 3DMark. Tu do zestawienia dorzucimy dwa laptopy o bardziej gamingowym charakterze.

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti

TGP 40 W 4802 Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U, Radeon 680M 2472 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 1931 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti

TGP 40 W 10 550 Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U, Radeon 680M 6046 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5464 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Okazuje się, że nawet najnowsze układy zintegrowane Intela nie mogą się równać z nowym układem Radeon R680M. Podobnie pokonane zostały wszystkie „pseudodedykowane” układy graficzne NVIDIA z serii MX i w zasadzie nowy Radeon puka w regiony zajmowane przez karty graficzne, takie jak desktopowy GTX 1050 Ti lub słabsze wersje GTX 1650. Przy okazji – to wyższe wyniki, niż osiąga najnowsza karta graficzna „dla graczy” GeForce GTX 1630…

Wydajność ASUS Zenbook S 13 z procesorem AMD Ryzen 6800U w faktycznych grach

Normalnie podczas testów ultrabooków nawet nie zadajemy sobie trudu uruchamiania nowoczesnych gier, zatem nie mamy w tej kwestii żadnej bazy wyników. Ale powyższe testy skłoniły nas do podjęcia takiego eksperymentu. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że realnie na tym maluszku da się ogrywać najnowsze hity!

Pomiar wydajności w grze Assassin’s Creed Valhalla

ustawienia najniższe, 1920x1080, FSR Quality, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 84

70 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 75

62 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 61

47 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 51

43 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M 41

31 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M

Na baterii 39

28 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 26

15 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Pomiar wydajności w grze Dying Light 2

ustawienia najniższe, 1920x1080, FSR Quality, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 78

52 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 59

49 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 45

35 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M 30

23 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M

Na baterii 30

23 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 20

15 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Pomiar wydajności w grze Far Cry 6

ustawienia najniższe, 1920x1080, FSR Quality, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 102

88 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 100

89 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 74

62 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 69

61 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M 51

41 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U + Radeon 680M

Na baterii 48

32 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 24

20 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Aby wykresom nadać jakiś kontekst, dołożyliśmy wyniki dwóch kart ze zbliżającego się wielkiego testu tanich kart dla graczy. Oczywiście można zapomnieć o graniu w natywnej rozdzielczości, a nawet w zwykłym FHD raczej wskazane będzie użycie FSR (wszystkie testowane gry go obsługiwały). Okazuje się, że na takim oto kilogramowym ultrabooku bez dedykowanej karty graficznej bez problemu zagramy nawet w tegoroczne hity, takie jak Dying Light 2. Nam to zaimponowało, zwłaszcza gdy okazało się, że wydajność nie spada prawie wcale, gdy odłączymy zasilanie! Stanowczo w kwestii wydajności 3D punkt wędruje do wariantu z procesorem AMD.

Czy warto wybrać ultrabooka ASUS Zenbook S 13 z procesorem AMD Ryzen 7 6800U?

Nie oczekiwaliśmy, że odpowiedź na to pytanie będzie tak prosta i faktycznie nie była, ale to jednak AMD w naszym porównaniu zebrało trzy i pół punktu, podczas gdy Intel tylko dwa punkty. A gdybyśmy mieli być złośliwi dla Intela, to byśmy uznali, że tam gdzie laptop z ich procesorem mocno wychodzi na prowadzenie, i tak ultrabooki się nie sprawdzają (czyli w roli stacji roboczej np. do renderu filmów). Obiektywnie jednak rzecz ujmując procesor AMD Ryzen 7 6800U znacznie lepiej nadaje się do stosowania w takiego typu urządzeniach mobilnych.



Mały, zgrabny i bardzo szybki, choć nieco ciepły - oto ASUS Zenbook S 13 OLED z AMD, na którym bez zasilania można pracować nawet 2 dni.

Czas pracy na baterii, który będzie dla tych urządzeń kluczowy, jest tutaj praktycznie 2x dłuższy, a przy tym wydajność laptopa pozostaje bez zmian, niezależnie od tego, czy ma zasilanie, czy nie. Wydajność układu graficznego to tylko wisienka na tym torcie opłacalności, jakim okazuje się nowy Ryzen 7 6800U. Bardzo smaczna wisienka pozwalająca na takim laptopie nawet realnie cieszyć się nowymi grami.

Szkoda, że tak mało modeli, nie tylko u ASUSa, jest dostępnych w wariancie z procesorem AMD Ryzen 7 6800U – zwłaszcza modele z panelem OLED dużo by z tym procesorem zyskały na użyteczności

A jak wypada sam laptop ASUS Zenbook S 13? Ogólnie dobrze, choć ASUS powinien rozważyć usprawnienie odprowadzania ciepła z procesora poza obudowę – nawet kosztem dodatkowych 50-100 g wagi laptopa i może też z dodatkowymi 2-3 dB(A) głośności laptopa pod obciążeniem. Nie zaszkodziłyby też wbudowane złącza HDMI oraz USB-A… Niemniej jest to wyśmienity wybór, jeżeli potrzebujecie wydajnego laptopa do całodniowej pracy bez zasilania – zwłaszcza jeżeli jest to praca z grafiką, podczas której panel OLED robi kolosalną różnicę. Cena tego modelu zaczyna się od 5999 zł, podczas gdy nasz testowy model to już 6999 zł – dużo jak na laptopa, ale niewiele jak za ultrabooka o takich osiągach.

Opinia o ASUS Zenbook S 13 OLED Plusy Wyświetlacz OLED 1800p ze 100% pokrycia DCI-P3,

rekordowo długi czas pracy na baterii (pośród laptopów z OLED),

bardzo wysoka wydajność obliczeniowa i graficzna w tej klasie wagowej,

cicha praca, również pod pełnym obciążeniem,

3 złącza USB 4 typu C z Thunderbolt 3,

wysoka jakość wykonania, wygodna klawiatura i touchpad,

rysik i adapter USB-C -> USB-A w zestawie,

realnie można na nim pograć :) Minusy Bardzo mocno nagrzewająca się obudowa,

mocny throttling termiczny (niższa wydajność niż w specyfikacji),

brak możliwości rozbudowy RAM i SSD,

brak HDMI i USB-A (trzeba używać adapterów).

Nasza ocena ASUS Zenbook S 13 OLED z procesorem AMD Ryzen 7 6800U (w segmencie ultrabooków premium): 94% 4.7/5