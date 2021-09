Laptopy z matrycami OLED są nadal nowością na rynku i zwykle odznaczają się znacznie krótszym czasem pracy na baterii, w związku z zapotrzebowaniem matrycy organicznej na prąd. ASUS ZenBook Flip S 13 z certyfikatem Intel Evo ten trend przełamuje – oto finał naszego cyklu filmów!

Przez ostatnie dwa tygodnie prezentowaliśmy Wam kolejne części naszego cyklu filmów, w którym weryfikowaliśmy laptopy różnych producentów pod względem korzyści, jakie obiecuje certyfikat Intel Evo. Jak na razie wszyscy zawodnicy nasz test zdali, więc postanowiliśmy wybrać na koniec coś specjalnego.

A taki z pewnością jest ASUS ZenBook Flip S 13 z matrycą OLED. Choć jak się okazało, nawet mimo tak prądożernego ekranu, udało mu się test zaliczyć. Przekonajcie się sami, jak to możliwe, oglądając poniższy film. Jak zwykle postaramy się w nim również przybliżyć Wam sam model laptopa w tej bardzo zwięzłej formie.

Oczywiście nie pozostawimy Was z samym filmem (a w zasadzie dwoma filmami, gdyż pół roku wcześniej model ten mogliście obejrzeć w rękach naszej koleżanki Asi). Dokładniejszy opis testowanego modelu znajdziecie poniżej, ale możecie też od razu skoczyć do sekcji z wynikami dodatkowych, nieujętych w filmie testów i pomiarów. Zachęcamy jednak, aby zapoznać się chociaż z testami zastosowanej tu matrycy. Dajcie nam też znać w komentarzach, co sądzicie o naszym werdykcie z filmu!

Zjawiskowa konstrukcja ze zjawiskowym ekranem

ASUS ZenBook Flip S 13, podobnie jak jego koledzy, czyli inne laptopy „dwa w jednym”, to bardzo zbita konstrukcja. Ważąc nieco ponad 1,2 kg jest jednocześnie odczuwalnie mniejszy od chociażby wcześniej przetestowanego LG Gram 14 (a przypominamy, że sprawdzaliśmy jeszcze lżejsze laptopy). Tak jednak musi być, aby zagwarantować odpowiednią sztywność w całości aluminiowej obudowy, po transformacji do formy tabletu.

Boczna krawędź została estetycznie ścięta i pokryta wpadającym w miedziany odcień lakierem. Identyczny zabieg stylistyczny zastosowano w ramce panelu OLED. Pokrywa posiada dekoracyjne szczotkowanie w kształt okręgów rozchodzących się od logo producenta – całość wygląda po prostu fenomenalnie (albo przynajmniej nam się podoba).



Obszycie dołączonego futerału idealnie zgrywa się z ozdobnymi wstawkami laptopa.

Klawiatura wyspowa posiada zaskakująco duży skok klawiszy, jak na tak drobną konstrukcję. Nie jest niestety aż tak sztywna jak pokrywa z panelem OLED, ale też nie ugina się na tyle, aby było to odczuwalne podczas użytkowania.



Przycisk funkcyjny w połączeniu z ESC służy do zmiany domyślnego działania klawiszy funkcyjnych – bardzo to wygodne.

Touchpad jest szeroki, choć oczywiście nie aż tak wysoki jak w laptopach o rozsądniejszych dla tego rozmiaru proporcjach. Używa się go całkiem przyjemnie, choć to nadal klasyczny gładzik, technologicznie odpowiadający temu, co znajdziemy też w znacznie tańszych modelach. Skrywa jednak w sobie pewien sekret…



Jak pogodzić mały rozmiar laptopa z obecnością klawiatury numerycznej? Otóż tak!

A mówili, że się nie da pełnego HDMI do tabletu zmieścić…

ASUS nie oszczędzał również na złączach. Oczywiście nie spodziewajmy się zestawu portów jak w 17-calowych stacjach roboczych, ale i tak w swojej klasie wypada ponadprzeciętnie. Do dyspozycji mamy:

2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu A gen. 1

1x HDMI 2.0



Mało portów, ale z pewnością nie brakuje im funkcjonalności.

Ale zaraz - zawołacie – to ma być ponadprzeciętny zestaw? A gdzie minijack? A gdzie RJ45? Otóż są, ale w formie dołączonych w zestawie adapterów do złącza USB (typu A dla RJ45 i typu C w przypadku DAC ze złączem minijack 3,5 mm).



ASUSa należy też pochwalić za lokalizację przycisku zasilania z boku obudowy – w trybie tabletu sprawdza się wyśmienicie!

To nie koniec prezentów od ASUSa – w zestawie znajdziemy też skórzane etui i zaawansowany rysik rozpoznający do 4096 poziomów nacisku. Choć, tak jak zaznaczyliśmy na filmie, rysik nieco rozczarowuje tym, że jest na zwykłą baterię AAA. W razie potrzeby możemy przymocować go magnetycznie do przedniej krawędzi laptopa (przy narożnikach).



Pokaźny zestaw dodatków wyraźnie daje nam do zrozumienia, że zakupiliśmy produkt premium.

Taki mały, a tak ładnie gra

W tej klasie sprzętu nie mogło zabraknąć porządnego nagłośnienia. W przypadku ZenBooka Flip S odpowiada za nie duńska firma Harman Kardon i trzeba przyznać, że nie jest to pusta naklejka jak w przypadku niektórych modeli laptopów gamingowych. Dźwięk jest czysty w całym zakresie przenoszonego pasma, a to bez problemu schodzi poniżej 200 Hz, a także wspina się powyżej 16 kHz. Brzmi to po prostu bardzo dobrze, choć nie aż tak dobrze jak soundbar wbudowany w Lenovo Yoga 9i z 4 odcinka cyklu.



Głośniki skierowane są ku podłożu, przez co nieco przyjemniej brzmią w trybie tabletu.

Czy to możliwe, żeby obraz w ultrabooku wyglądał tak dobrze?

Prawdziwym gwoździem dzisiejszego programu (zaraz po certyfikacie Intel Evo) jest jednak zastosowany przez ASUSa w tym modelu panel AMOLED. Oferuje pokrycie w 100% wszystkich przez nas weryfikowanych gamutów, co nie zdarza się zbyt często (o ile w ogóle w przypadku paneli LCD w laptopach). Mówimy tu również o pełnym 4K (zatem proporcjach ekranu 16:9) – a myśleliśmy, że już w 14-calowej Yodze przesadzili z gęstością upakowania pikseli…



Na pokryciu tych popularnych szerokich gamutów ASUS nie kończy, gdyż potrafi wyświetlić jeszcze 25% więcej barw niż te potrzebują.



Od lewej wizualizacja pokrycia sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB - kliknij, aby powiększyć.

Tu jednak mały pstryczek w nos ASUSa – fabryczna kalibracja (a mamy tu nawet indywidualnie utworzony dla każdego egzemplarza profil) jest nieco przesycona (zapewne po to, aby laptop maksymalnie zachwycał żywymi kolorami), przez co średnio przechodzi weryfikację odwzorowania nawet w sRGB. Do wyboru mamy jeszcze profil Vivid, który to jeszcze bardziej przejaskrawia barwy, oraz tryb oszczędzania oczu, który naturalnie czyni obraz znacznie cieplejszym. Temperaturę bieli można ostatecznie ręcznie regulować od bardzo zimnej do względnie ciepłej.



Weryfikacja odwzorowania kolorów bez dodatkowej kalibracji - od lewej dla sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Przeprowadzenie profilowania pozwala jednak wycisnąć prawdziwy potencjał z tego panelu. Idealne odwzorowanie gamutu Adobe RGB ucieszy amatorów obróbki grafiki, a tak samo perfekcyjne odwzorowanie DCI-P3 sprawi, że filmy będą wyglądać dokładnie tak, jak tego życzyliby sobie ich twórcy.



Weryfikacja odwzorowania kolorów po kalibracji i profilowaniu - od lewej dla sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB. Kliknij, aby powiększyć.

Podświetlenie w przypadku panelu OLED nie jest aż tak istotne jak dla LCD – jako że kontrast jest tutaj nieskończony, to 400 nit, jakie oferuje ów panel, wygląda znacznie jaśniej niż nawet 500 nit na panelu LCD. Panel też oferuje przyzwoitą spójność tonacji bieli.



Pomiar delta C wyświetlacza - kliknij, aby powiększyć.

Co prawda nie jest to szczególnie istotne dla tego typu biznesowych i graficznych urządzeń, ale zaznaczamy, że jest to również zdecydowanie najszybszy panel ze wszystkich testowanych w tym cyklu laptopów. Wynika to z naturalnie niskiego (praktycznie natychmiastowego) czasu reakcji pikseli organicznych.

Do pełnej kultury trochę zabrakło

ASUS zadbał również o odpowiednie chłodzenie tak mocnego CPU jak Intel Core i7-1165G7 ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe. Laptop, czy też tablet (jeżeli tak go chcemy używać), nie robi się bardzo głośny nawet pod pełnym obciążeniem, ale do najcichszych zdecydowanie też nie należy. Niestety sama obudowa potrafi się zrobić ciepła (zwłaszcza podczas obciążenia w czasie ładowania), miejscami na tyle, że np. „granie na kolanie” może stać się niekomfortowe.

Bateria mimo ekranu OLED pozwala na cały dzień (roboczy) pracy na baterii

Jak już pokazaliśmy na filmie – laptop oferuje równo 8 godzin pracy bez zasilania przy 200 nit jasności ekranu – pomiar w sumie krzywdzący dla ZenBooka, bo obraz byłby równie czytelny, co konkurencyjne LCD, nawet jeśli zeszlibyśmy w nim z jasnością do 150 nit.

Test baterii - PCMark 10 Modern Office [godziny]

200 nit, lepsza bateria, online

HP Spectre x360 14(2000p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 15:47 LG Gram 14 (1200p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 15:03 HP ENVY 13 (1080p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 13:36 MSI Prestige 14 (1080p) Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 11:59 LG Gram 17(1600p)

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 11:15 Dell Inspiron 14 7400 (1600p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 10:15 Lenovo Yoga 9i 14 (2160p)

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 8:23 ASUS ZenBook Flip S 13 (2160p)

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 8:04

Ładowanie jest bardzo szybkie i niemalże 4 godziny pracy na baterii można wyciągnąć z 30-40 minut podłączenia zasilania. Jeżeli skręcimy jasność, przejdziemy do trybu offline i aktywujemy najmocniejsze oszczędzanie energii, to można liczyć na ponad 12 godzin np. czytania e-booka.

Jak ASUS ZenBook Flip S 13 wypada na tle pozostałych laptopów w naszych testach?

Jako że to już ostatni model z naszego cyklu, to poniżej znajdziecie pełne zestawienie wszystkich wyników. Również te, które przedstawiliśmy na filmie. Niebawem jednak przygotujemy podsumowywanie całego cyklu, w którym również wyłuskamy najwydajniejszy model.

PCMark 10

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 5662 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5013 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4900 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4835 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4804 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4803 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4760 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4709 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4563 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

3DMark - pozostałe testy

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 EVO 17 982

15 457

13 308 Dell Inspiron 14 7400 16 602

13 881

12 023 Lenovo Yoga 9i 15 145

13 608

12 228 ASUS ZenBook Flip S 13 13 920

12 643

12 112 HP Spectre X360 14 13 711

12 552

12 511 LG Gram 17 13 308

12 450

11 560 LG Gram 14 12 149

11 861

11 065 HP ENVY 13 12 012

10 916

7569 Legneda: 3DMark Night Raid

3DMark Sky Diver

3DMark Wild Life



Widać tu, że przy obciążeniu więcej niż dwóch wątków taktowanie szybko znacznie spada.

Solidna druga pozycja w teście ogólnym PCMark 10 niestety nie utrzymała się w testach graficznych 3DMark. PassMark ponownie wykazał nieco zaniżony wynik w związku z rozdzielczością 4K zastosowanego tu panelu OLED.



Nie jest to może najwyższy wynik w naszym cyklu, ale kiedyś zupełnie poza zasięgiem laptopów, zwłaszcza tak małych.

ASUS wybrał bardzo przyzwoity dysk SSD

Jak już odnotowaliśmy to na filmie – w środku znajdziemy dysk WD Black SN730 – bardzo udany odpowiednik detalicznie sprzedawanego SN750. Jak na dysk PCI-E 3.0 oferuje bardzo przyzwoitą wydajność.



Ponad 1500 pkt to już terytorium podstawowych dysków PCI-E 4.0.

Dysk ten nie zwalnia również po zapełnieniu, a tego z pewnością nie można powiedzieć o wszystkich laptopach z tego cyklu testów.



Oba testy potwierdzają bardzo wysoką wydajność w klasie SSD PCI-E 3.0.

Jak ASUS ZenBook Flip S 13 wypada w bardziej wymagających i realnych zastosowaniach profesjonalnych?

Zaskakująco dobrze. Wydajność jednowątkowa jest tu jedną z najwyższych, ale nie da się ukryć, że przy obciążeniu wszystkich rdzeni bardzo szybko i mocno zbija taktowanie, czego udało się uniknąć u części z konkurencji. W rezultacie wyniki są bardzo mieszane. Zobaczcie sami.

Wyniki testów w SPECviewperf 2020 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł 3DSMax 07: 14.51 9.46 15.39 9.03 10.51 14.61 12.65 14.87 Catia 06: 13.02 10.42 11.56 9.73 11.56 12.46 8.9 12.95 Creo 03: 23.34 1.57 1.56 1.51 1.55 1.56 1.53 1.58 Energy 03: 4.11 3.53 4.28 3.19 3.59 3.69 3.11 5.28 Maya 06: 57.53 40.5 56.31 44.36 46.13 53.71 40.97 55.01 Medical 03: 5.92 4.76 6.19 4.59 4.85 5.91 4.73 6.24 SNX 04: 4.50 3.14 5.04 4.47 4.97 5.14 4.95 5.13 Solidworks 05: 14.49 7.94 8.27 6.98 7.76 8.18 6.03 8.51

Wyniki testów w SPECWorkstation 3.1 [pkt]

rozdzielczość FHD

Laptop: ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Media and Entertainment 1.08 0.85 1.15 1.01 1.11 1.14 0.93 1.16 Wynik CPU: 0.87 0.82 1.00 0.88 0.85 1.07 0.93 0.96 Wynik grafiki: 0.56 0.58 0.53 0.51 0.5 0.53 0.43 0.57 Wynik dysku: 3.86 1.41 3.84 2.99 5.54 3.0 2.07 2.35 Product Development 1.29 1.03 1.41 1.08 1.17 1.07 0.94 1.51 Wynik CPU: 1.37 1.28 1.52 1.44 1.24 1.31 1.22 1.7 Wynik grafiki: 0.32 0.31 0.21 0.15 0.14 0.15 0.13 0.33 Wynik dysku: 4.38 1.79 4.69 3.32 7.84 3.74 3.22 4.77 Life Siences 1.17 0.93 1.28 0.94 0.88 2.07 0.94 1.26 Wynik CPU: 1.08 0.88 1.19 1.08 0.93 2.57 1 1.39 Wynik grafiki: 0.87 0.84 0.69 0.48 0.47 0.87 0.67 0.9 Wynik dysku: 2.05 1.25 1.25 1.2 1.37 1.21 1.11 1.31 Energy: 1.38 0.98 1.67 1.15 1.21 1.41 1.13 1.72 Wynik CPU: 1.24 1.18 1.36 1.37 1.18 1.47 1.11 1.53 Wynik grafiki: 0.83 0.49 1.44 0.52 0.69 0.76 0.64 1.12 Wynik dysku: 4.00 2.73 3.46 2.85 4.28 2.98 2.1 4.8 General Operations: 1.74 1.2 1.71 1.54 1.67 1.64 1.14 0.92 Wynik CPU: 1.31 1.26 1.34 1.4 1.25 1.31 1.05 0.54 Wynik dysku: 4.08 1.03 3.59 2.04 3.93 3.22 1.47 4.56 Financial Services: 0.73 0.71 0.85 0.83 0.98 0.88 0.75 1.24

Pozostałe wykonane testy [pkt]

Laptop: ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Lenovo Yoga 9i

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 9099 zł LG Gram 14

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4199 zł LG Gram 17

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 5399 zł HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7449 zł HP ENVY 13

Core i5-1135G7

Intel Iris Xe

Cena 4699 zł MSI Prestige 14 EVO

Core i7-1185G7

Intel Iris Xe

Cena 4899 zł Cinebench R20

Multi Core: 1850 1873 2101 1741 1811 2131 1871 2243 Cinebench R20

Single Core: 539 515 555 510 511 547 523 589 Cinebench R23

Multi Core: 4120 4752 5439 4058 4359 5023 4380 5464 Cinebench R23

Single Core: 1405 1319 1441 1339 1359 1435 1360 1393 GeekBench 5.2.4

Single Core: 1526 1480 1564 1391 1411 1553 1389 1519 GeekBench 5.2.4

Multi Core: 5080 4774 5434 5043 5245 5271 4543 5489 GeekBench 5.2.4

Vulkan: 18 339 16 944 17 325 15 128 15 278 17 431 13 041 18 471 GeekBench 5.2.4

OpenCL: 18 750 18 150 18 434 15 325 15 708 18 454 12 615 19 293

Nasza opinia o ASUS ZenBook Flip S 13

Ukazany powyżej model z pewnością potrafi zachwycić, zwłaszcza w zastosowaniach kreatywnych i multimedialnych, a do tego bardzo dobrze też używa się go w świetle słonecznym. Z pewnością zwróci na siebie uwagę na spotkaniach biznesowych, a obecność certyfikatu Intel Evo potwierdza jego idealne predyspozycje właśnie do takich zastosowań.

Nie jest to niestety róża bez kolców – pewne braki w kulturze pracy oraz daleka od optymalnej dla pracy „stacjonarnej” proporcja ekranu mogą zniechęcić do zakupu. Zwłaszcza że z ceną 7600 zł trudno mówić o ogromnej opłacalności – tu raczej płacimy za prestiż.

Wraz z filmem na początku tego artykułu nasz wielki test laptopów z certyfikatem Intel Evo dobiegł końca. Jeżeli jesteście ciekawi naszego podsumowania całej tej akcji, to niebawem powinno się ono ukazać na łamach naszego portalu (już w formie tylko „do czytania”). Bądźcie czujni!