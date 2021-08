Pięć stówek to dobry budżet, by wyposażyć się w sprzęt i akcesoria do efektywnej nauki, zdalnej pracy czy – po godzinach – komfortowej rozgrywki. Eksperci benchmark.pl skompletowali trzy zestawy na (zbliżający się wielkimi krokami) powrót do szkoły lub na uczelnię.

Za 500 złotych jak najbardziej da się przygotować na nowy semestr czy rok akademicki. Nie mieliśmy większych problemów, by stworzyć trzy zestawy peryferiów i akcesoriów, umieszczając w każdym z nich co najmniej trzy produkty. Zależało nam na tym, by były to praktyczne urządzenia o wysokiej jakości. Już teraz sprawdź więc nasz zestaw do nauki z kamerką, słuchawkami, klawiaturą, myszką i podkładką, zestaw do pracy z drukarką, klawiaturą i słuchawkami oraz zestaw do grania ze słuchawkami, myszką i podkładką.

Zestaw za 500 zł do nauki

Kiedyś plecak, dziś kamerka jest podstawowym atrybutem ucznia. To dzięki niej może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w trybie zdalnym. Nasi eksperci polecają A4Tech PK-910H – urządzenie nagrywające bogate w szczegóły filmy w rozdzielczości Full HD i rejestrujące głos bez zakłóceń, dzięki mikrofonowi z technologią redukcji szumów. Konstrukcja klipsa sprawia, że kamerkę możesz bez problemu umieścić na dowolnym monitorze czy laptopie, a możliwość obrotu głównej części zwiększa wygodę użytkowania.

Potrzeba też czegoś, by usłyszeć nauczyciela lub wykładowcę. I w tej roli doskonale sprawdzą się słuchawki SteelSeries Arctis 1. Ich cechy charakterystyczne to: lekka konstrukcja, pozwalająca korzystać z nich cały dzień, solidne wykonanie, realistyczny dźwięk przestrzenny oraz przyjemne dla ucha brzmienie. To wszystko razem sprawia, że i po czasie przeznaczonym na naukę słuchawki zdecydowanie dają radę. Wisienką na torcie jest bardzo dobry mikrofon, który można odłączyć, gdy nie jest potrzebny. Redukuje szumy, więc głos jest przekazywany bez zakłóceń.

A do obsługi komputera potrzeba klawiatury i myszki. Nie utrudniaj sobie sprawy i wybierz zestaw, taki jak Logitech MK270. To pełnowymiarowa, wygodna klawiatura z wydzieloną sekcją numeryczną i panelem przycisków do obsługi multimediów oraz symetryczna myszka, dobrze leżąca i w prawej, i w lewej dłoni. Jeden i drugi element tego zestawu jest bezprzewodowy, dzięki czemu nie ma na biurku żadnych kabli. Nie musisz się przy tym martwić o nieoczekiwany brak energii – myszka wytrzymuje na baterii około roku, a klawiatura – dwa razy dłużej.

Pod myszkę przyda się podkładka. Swego czasu świetną serię takich akcesoriów wypuścił Natec. Poza tym, że dobrze spełniają swoją podstawową funkcję, mogą pochwalić się nieprzeciętnie dużymi wymiarami (dzięki czemu na powierzchni mieści się też klawiatura) oraz grafikami o walorach edukacyjnych. Przykładowo Natec Discoveries Maxi prezentuje mapę świata z pooznaczanymi najważniejszymi odkryciami geograficznymi.

Zestaw za 500 zł do pracy

Kompletując drugi zestaw do 500 złotych nasi eksperci starali się wybrać urządzenia równie praktyczne do nauki i do pracy. Sprzętem, którego nie mogło w nim zabraknąć, jest urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie dokumentów czy obrazów. Konkretnie wybór padł na atramentowy model HP DeskJet 2710, który pomimo niewysokiej ceny może pochwalić się bezprzewodową łącznością. Nie jest może demonem szybkości, ale zdecydowanie nie jest też „żółwiem”. A do tego wszystkiego jest całkiem tani w eksploatacji – szczególnie w codziennych, domowych zastosowaniach.

Na stanowisku do pracy dobrze też jest zadbać o pewien poziom ergonomii. Pozwala na to na przykład klawiatura Logitech Corded Keyboard K280e z wyspowym układem klawiszy o niskim profilu. Urządzenie zapewnia wygodę, a przy okazji trwałość, między innymi za sprawą konstrukcji odpornej na zalanie. Dodatkowy plus jest taki, że sprzęt ten jest niemal bezgłośny, więc z powodzeniem można pracować nawet wtedy, gdy pozostali domownicy już smacznie śpią.

Dopełnieniem zestawu niech będą słuchawki, a konkretnie bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL Tune 500BT. Dzięki swojej charakterystyce równie dobrze spisują się podczas wideokonkferencji i rozmów telefonicznych, jak również przy słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów. Jest tak, bo zostały wyposażone w niezłej klasy przetworniki oraz przyzwoity mikrofon, który jest wbudowany w ich konstrukcję. Bezprzewodowa łączność pozwala komfortowo korzystać z urządzenia także poza domem, a że naładowany do pełna akumulator wystarcza na 16 godzin działania, to nie ma się co obawiać o nagły brak energii.

Zestaw za 500 zł do grania

Trudno o motywację do realizacji zadań, gdy nie ma się czasu lub narzędzi do poświęcania się swoim pasjom. Na brak czasu nic nie zaradzimy, ale gdy to w narzędziach tkwi problem, to mamy kilka propozycji. Tworzą one nasz trzeci zestaw – skrojony pod kątem gamingu.

Na początek: dobre gamingowe słuchawki. Sprawdzą się podczas zdalnych zajęć, a po godzinach nauki pozwolą przenieść się w zupełnie inny wymiar. HyperX Cloud Stinger – bo o nich mowa – ważą tylko 275 gramów, a mają potężne, 50-milimetrowe przetworniki, oferujące czyste i bogate audio trafiające prosto do uszu. Mają też mikrofon z redukcją szumów i konstrukcję, która dobrze izoluje od wszelkiego hałasu z zewnątrz – nic więc nie zakłóca komunikacji ani w jedną, ani w drugą stronę.

Oprócz słuchawek gracz potrzebuje też szybkiej i niezawodnej myszki. Na przykład takiej jak Logitech G502 z flagowym sensorem HERO 25K. Umożliwia superprecyzyjne celowanie w rozdzielczości 200 DPI, jak i błyskawiczne przemieszczanie kursora w 25 600 DPI. Mało tego – oddaje do dyspozycji aż 11 programowalnych przycisków (do których można przypisać działania i zapisać je nawet w 5 profilach), a także pozwala na regulację wagi i zmianę jej rozkładu – bez trudu dostosujesz ją więc do swoich preferencji. Dopełnieniem całości jest efektowne podświetlenie RGB, synchronizujące się z efektami innych urządzeń.

Ultracienka, nieślizgająca się po blacie i zupełnie minimalistyczna podkładka Razer Goliathus Mobile Stealth jest doskonałą partnerką dla myszki, o której przed momentem wspomnieliśmy. Jedną z jej charakterystycznych cech jest to, że można ją wielokrotnie zwijać i rozwijać bez obaw o odkształcenia materiału – dzięki temu jej ewentualny transport nie stanowi żadnego problemu.