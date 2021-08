Czy za trzy stówki da się kupić dobry zestaw akcesoriów do nauki, pracy lub gry… albo do wszystkich tych zastosowań naraz? Jak najbardziej! Eksperci benchmark.pl przygotowali trzy komplety – w sam raz na powrót do szkoły czy też na uczelnię.

Są akcesoria zbędne i są akcesoria niezbędne. Przy ograniczonym budżecie oczywiście najlepiej jest skoncentrować się wyłącznie na tych drugich. Właśnie tym kierowaliśmy się, kompletując zestawy do nauki, pracy i grania. W każdym z nich znajdują się co najmniej 3 elementy, a łączna kwota ich zakupu nie przekracza 300 złotych. Priorytety, jakimi się kierowaliśmy, to praktyczność, jakość i ergonomia.

Zestaw za 300 zł do nauki

Dla jednych niestety, dla drugich stety, ale obecnym uczniom przyszło zdobywać wiedzę w czasach nauki zdalnej. Dlatego też podstawowym elementem przygotowanego przez naszych ekspertów zestawu jest kamerka internetowa. Taka jak Savio CAK-01 powinna okazać się w zupełności wystarczająca – szczególnie, że pomimo niewysokiej ceny oferuje rozdzielczość Full HD i płynność 30 klatek na sekundę. Nie potrzebuje żadnych sterowników – wystarczy więc, że podłączy się ją do komputera i od razu można rozpocząć naukę. A po lekcjach pogadać ze znajomymi z wirtualnej szkolnej ławki – nic nie stoi na przeszkodzie.

Aby się nie rozpraszać, dobrze też na czas lekcji włożyć do uszu słuchawki. Nie tylko pomagają odciąć się od otoczenia, by w pełni skoncentrować się na zajęciach, ale też sprawiają, że zdalne lekcje nie przeszkadzają innym domownikom. Jeśli nie chcesz wydawać zbyt wiele, a oczekujesz przyzwoitej jakości, to wybierz słuchawki Audictus Explorer 2.0, które nie bez powodu znalazły się w naszym rankingu tanich „dokanałówek”. Zapewniają niezłe audio i mają zintegrowany mikrofon, a w zestawie znajdziesz wkładki douszne w trzech rozmiarach.

Do komputera na pewno przydadzą się też peryferia. Zamiast kupować poszczególne elementy pojedynczo, dobrze zrobisz, stawiając na zestaw taki jak Logitech MK235. W jego skład wchodzą: pełnowymiarowa klawiatura i myszka o uniwersalnym kształcie. Obydwa urządzenia są bezprzewodowe i bez problemu działają wiele miesięcy na jednym komplecie baterii. Na obydwóch sprzętach można też w pełni polegać – zarówno w kwestii ergonomii na co dzień, jak i trwałości. Ba, klawiatura jest nawet odporna na zachlapanie.

Choć myszka z zestawu powyżej nieźle radzi sobie na blatach z różnych materiałów, najlepiej oczywiście gdy umieści się ją na podkładce. Świetną opcją jest Natec Time Zone Map Maxi ze wzorem przedstawiającym poszczególne strefy czasowe na mapie świata. Tkanina, z jakiej została wykonana ta podkładka, jest odporna na uszkodzenia, a gumowy spód pozwala uniknąć przypadkowych przesunięć. Najważniejsza jest jednak inna cecha, a jest nią rozmiar „Maxi”, dzięki któremu zmieści się na niej nie tylko mysz, ale też klawiatura.

Zestaw za 300 zł do pracy

Uczysz się i pracujesz przed komputerem? Dla ciebie też przygotowaliśmy zestaw, który zwiększy twój komfort na co dzień. Tak jak w przypadku kompletu stricte do nauki, podstawą jest kamerka. W przypadku pracy zdalnej jest ona nawet ważniejsza, dlatego postawilibyśmy na model z nieco wyższej półki, a konkretnie Logitech C270. To od lat dobrze spisujący się sprzęt, którego drugim imieniem jest niezawodność. Świetny jest też jego mikrofon z funkcją redukowania szumów, a technologia dostosowywania parametrów obrazu do oświetlenia wewnątrz pokoju po prostu robi robotę.

Przydadzą się również klawiatura i myszka. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to dobrym wyborem będzie prosty, klasyczny model Microsoft Wired Keyboard 600. Ma ergonomicznie wyprofilowane klawisze, których wciskanie jest niemal bezgłośne. Ma też wzmocnioną i odporną na zachlapanie konstrukcję, a przysłowiową wisienką na torcie są cztery przyciski do obsługi multimediów umieszczone w górnej części urządzenia.

Wybraliśmy też dla niej dobrą towarzyszkę, równie ergonomiczną i zgrabną myszkę Logitech M185. Ta łączy się z komputerem bezprzewodowo, a na jednym zestawie baterii bez trudu działa nawet rok. Nie ma dodatkowych przycisków, ale w tej prostocie tkwi właśnie jej siła. Taka uniwersalna konstrukcja sprawia też, że równie wygodnie obsługuje się ją prawą, jak i lewą dłonią.

A pod myszkę polecamy podkładkę LogiLink ID0027. Na pozór najzwyklejsza podkładka na świecie, ale ma coś, co zdecydowanie wyróżnia ją na tle innych tego typu akcesoriów. W dolnej części ma mianowicie żelową podpórkę pod nadgarstek, dzięki której ręka nie męczy się aż tak bardzo nawet podczas wielogodzinnej sesji przed komputerem. W takiej sytuacji pełna dniówka to więc żaden kłopot.

Zestaw za 300 zł do grania

Podobno globalnie co trzeci z nas jest graczem, ale wśród uczniów i studentów odsetek jest pewnie zdecydowanie wyższy. Jeśli więc szukasz peryferiów, które sprawdzą się nie tylko podczas nauki, ale też w trakcie elektronicznej rozrywki, to ten zestaw jest przygotowany właśnie dla ciebie.

Dumnie otwiera go myszka Genesis Krypton 550, a słowo „otwiera” nie mogłoby być bardziej na miejscu. Jej cechą charakterystyczną są bowiem otwory w konstrukcji, dzięki czemu jest ona wyjątkowo lekka. Waży tylko 70 gramów, a ma w środku precyzyjny sensor o czułości regulowanej w zakresie od 200 do 8000 DPI. Pozwala też zaprogramować każdy z jej 7 przycisków, a do tego dochodzi jeszcze efektowne podświetlenie RGB. Mieliśmy okazję trochę się nią pobawić i nie mamy zastrzeżeń do wygody ani jej wykonania – ty też nie będziesz mieć.

Każda myszka potrzebuje przestrzeni, na której może leżeć i nie inaczej jest w tym przypadku. Pod Kryptona polecamy podkładkę tego samego producenta, a konkretnie wybralibyśmy model M12 Maxi Lava. Ma antypoślizgowy spód z gumy, dzięki któremu nie ślizga się po biurku. Ma też materiałową górę – wytrzymałą, a zarazem zapewniającą płynne poruszanie się gryzonia po jej powierzchni. Duży rozmiar sprawia zaś, że nie zabraknie też miejsca na klawiaturę.

Dopełnieniem zestawu przygotowanego przez naszych ekspertów są gamingowe słuchawki Creative Sound Blaster Blaze. Mają duże przetworniki zapewniające bogaty i przyjemny dla ucha dźwięk, mają miękkie muszle niezmiennie gwarantujące komfort nawet po wielu godzinach grania i mają też mikrofon redukujący niechciane szumy z otoczenia. W tej kategorii cenowej naprawdę trudno o porządniejszy i lepiej grający sprzęt – zdecydowanie polecamy.