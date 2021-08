Kwota tysiąca złotych pozwala rozejrzeć się za kompletem solidnych akcesoriów do nauki, pracy i rozrywki. Eksperci benchmark.pl przygotowali trzy zestawy, pozwalające zadbać o to, by powrót do nauki upłynął pod znakiem efektywności i ergonomii.

Każdy z trzech zestawów akcesoriów do 1000 złotych zawiera urządzenia cechujące się wysoką jakością wykonania i ergonomiczną konstrukcją. Te sprzęty mają właśnie to, czego potrzeba do efektywnej nauki czy komfortowej pracy, ale też do niczym niezakłóconej zabawy przy ulubionych grach. Koniecznie sprawdź nasz zestaw do nauki z kompletem akcesoriów do PC, ergonomiczny i praktyczny zestaw do pracy oraz zestaw gamingowych peryferiów sprawdzonych i polecanych przez naszych ekspertów.

Zestaw za 1000 zł do nauki

Takie nastały czasy, że nauka nierozerwalnie kojarzy nam się już z kamerkami internetowymi. Nie mogło więc takiego urządzenia zabraknąć w naszym zestawie szkolnych akcesoriów do tysiąca złotych. Konkretnie wybraliśmy Creative Live! Cam Sync 1080p – urządzenie nagrywające w rozdzielczości Full HD i 30 klatkach na sekundę, obejmujące swoim zasięgiem pole widzenia 77 stopni. Oprócz wysokiej jakości wideo kamerka ma też podwójny mikrofon wzmacniający ludzki głos, jak również osłonkę obiektywu, dzięki której można zadbać o swoją prywatność.

Kompletny zestaw komputerowy nie obejdzie się też bez myszki i klawiatury. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to bardzo ciekawą propozycją jest Logitech M235 – bezprzewodowy gryzoń zaprojektowany pod kątem mniejszych dłoni, a więc idealny dla dziecka. Brak przewodów oznacza pełen komfort, a równocześnie nie ma się co obawiać o ciągły brak energii, bo na jednej baterii AA urządzonko jest w stanie działać nawet przez okrągły rok.

Wyżej wspomnianej myszce z powodzeniem towarzyszyć może klawiatura A4Tech KV-300H – ta już łączy się z komputerem przewodowo, ale w przypadku klawiatury nie jest to problem. Dzięki temu zaś można nieco zaoszczędzić i za stosunkowo nieduże pieniądze kupić minimalistyczne (choć pełnowymiarowe) i wygodne (dla zwolenników niskiego profilu) urządzenie, jak najbardziej sprzyjające efektywnej nauce na co dzień.

Choć mamy już komplet podstawowych akcesoriów, wciąż zostało nam ponad pięć stówek w budżecie. Przeznaczylibyśmy je na monitor i to nie byle jaki. Nasz wybór padł na Acer Nitro VG240Ybmiix z 24-calowym wyświetlaczem IPS. Te trzy literki to jasny sygnał, że możesz spodziewać się ładnych i żywych kolorów, ale też szerokich kątów widzenia. Po stronie plusów na pewno trzeba również zapisać atrakcyjny wygląd z zadziorną stopką i smukłymi ramkami, a także ergonomiczne rozwiązania, takie jak regulacja pochylenia czy redukcja migotania obrazu.

Zestaw za 1000 zł do pracy

Mając do dyspozycji 1000 złotych można już zadbać o odpowiednio wysoki poziom ergonomii na stanowisku do pracy i nauki. Właśnie tym kierowaliśmy się, tworząc ten konkretny zestaw. Widać to już po jego pierwszym elemencie, którym jest klawiatura Microsoft Ergonomic Keyboard. Wyróżnia się charakterystyczną, łamaną (czy też: dzieloną) konstrukcją z uniesionym środkiem i podpórką pod nadgarstki. Dzięki niej dłonie męczą się zdecydowanie mniej, co pozwala pracować dłużej. Ten sprzęt pozwala też pracować efektywniej – z tego samego zresztą powodu.

Do kompletu dorzucamy myszkę Logitech M330 Silent Plus, która nazywa się tak nie bez powodu. Cechuje się mianowicie wyjątkowo cichym działaniem – zarówno jeśli chodzi o klikanie, jak i przewijanie. Ma solidną konstrukcję i została wyprofilowana tak, by pewnie leżeć w dłoni i zapewniać jej odpowiednie podparcie. Precyzyjny sensor stanowi natomiast dopełnienie całości. To niezawodne, a przy tym ergonomiczne rozwiązanie.

Dobre, bezprzewodowe słuchawki, takie jak JBL Tune T700BT przydadzą się do pracy i po pracy. Podczas rozmów na odległość zapewniają klarowny głos, a przy słuchaniu muzyki – głębokie, basowe brzmienie. Ich niemałym atutem jest też bardzo długi czas działania między ładowaniami – do 27 godzin – a gdyby nawet to okazało się za mało, to można też podłączyć je do komputera czy smartfona za pomocą przewodu.

W domowym biurze czy gabinecie nie może też zabraknąć drukarki, a najlepiej urządzenia wielofunkcyjnego, które pozwoli nie tylko drukować, ale też skanować i kopiować dokumenty – na przykład notatki ze studiów. Stawiamy na HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075. Ten atramentowy kombajn może pochwalić się całkiem dużą szybkością (do 10 stron na minutę), automatycznym drukiem dwustronnym i stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji. Co najlepsze – ma wbudowane Wi-Fi, więc można korzystać z tego sprzętu zdalnie. Wygoda jest zatem pierwszorzędna.

Zestaw za 1000 zł do gier

Czas na najbardziej wypasiony, gaminowy zestaw za tysiaka. Nasi eksperci wybrali dość nieoczywiste urządzenia, ale każde z nich jest zdecydowanie godne polecenia. Co konkretnie się tutaj znalazło?

Po pierwsze: gamingowa klawiatura mechaniczna Genesis RX85 z uniwersalnymi, brązowymi przełącznikami Kailh Brown – równie wygodnie się na nich gra i pisze, więc i podczas nauki takie urządzenie sprawdzi się bez zarzutu. Podstawka pod nadgarstki zapewnia komfort przy wielogodzinnej sesji przed komputerem, a żywotność na poziomie 50 mln kliknięć uzasadnia nieco wyższą cenę. Nie bez znaczenia jest również solidna konstrukcja, a za dopełnienie całości można uznać efektowne podświetlenie.

Są gry, w które lepiej gra się na klawiaturze, a są takie, w których zdecydowanie wygodniej steruje się padem – mamy tu na myśli wszelkiego rodzaju gry sportowe, wyścigowe czy zręcznościowe. Do naszego gamingowego zestawu postanowiliśmy więc dołączyć taki sprzęt, a konkretnie jeden z najlepszych modeli na rynku: oficjalny kontroler Xbox Series, naturalnie w wersji z adapterem USB, dzięki któremu bez problemu połączysz pada z komputerem. Urządzenie Microsoftu doskonale leży w dłoniach, a do tego ma bardzo dobrze przemyślany układ przycisków, gałek i spustów. Trudno go nie polecić.

Wisienką na torcie pod tytułem „zestaw za 1000 zł do gier” niech będą słuchawki HyperX Cloud Alpha. Nieprzeciętne, jeśli chodzi o jakość wykonania, komfort użytkowania i jakość dźwięku, co udało nam się potwierdzić w testach (zakończonych przyznaniem temu modelowi maksymalnej noty – 5/5). Choć są to słuchawki gamingowe, wyśmienicie wypadają także podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy prowadzenia rozmów. Z powodzeniem można je więc wykorzystać też w trakcie zdalnych zajęć na kamerkach.

