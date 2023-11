be quiet! Dark Base 701 to obudowa dla entuzjastów, którzy oczekują funkcjonalności, dobrej wentylacji podzespołów, ale też ciekawego wyglądu całego komputera. Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest warta swojej ceny.

ocena redakcji:









4,6/5

Płatna współpraca z marką be quiet!

Firma be quiet! podczas targów Computex 2023 zaprezentowała kilka ciekawych obudów komputerowych, które mają uzupełnić portolio producenta na najbliższe lata. Główną atrakcją oczywiście był topowy Dark Base Pro 901, ale sporym zainteresowaniem cieszył się także niższy model - Dark Base 701. W tym przypadku jednak na oficjalną premierę musieliśmy poczekać trochę dłużej. Jak się sprawdza nowa konstrukcja i komu możemy ją polecić?

be quiet! Dark Base 701 – następca udanego modelu Dark Base 700

be quiet! Dark Base 701 to następca testowanego przez nas modelu be quiet! Dark Base 700 z 2017 roku - mówimy o topowej serii obudów, która jest adresowana do wymagających użytkowników. Nowa konstrukcja plasuje się poniżej wspomnianego modelu Dark Base Pro 901.

Model be quiet! Dark Base 700 be quiet! Dark Base 701 Typ Midi Tower Midi Tower Materiały Stal, aluminium, tworzywa sztuczne, guma, szkło Stal, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 544 x 241 x 519 mm – 13,25 kg 565 x 249 x 523 mm – 12,8 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s

» regulator obrotów » 2x audio

» 2x USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s

» regulator obrotów

» kontroler ARGB Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 3x 2,5 cala,

» 3x 3,5 cala lub 6x 2,5 cala » 3x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7 + 2x 286/430 mm 7 + 3x 415 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm

» Dół: 1x 120/140 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 3x 120/140 mm

» Tył: 1x 120/140 mm

» Dół: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 1x Silent Wings 3 140 mm

» Tył: 1x Silent Wings 3 140 mm » Przód: 1x Silent Wings 4 PWM 140 mm high-speed

» Góra: 1x Silent Wings 4 PWM 140 mm high-speed

» Tył: 1x Silent Wings 4 PWM 140 mm high-speed Miejsca na chłodnice » Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360

» Góra: 120 / 240 / 360

» Tył: 120/140 » Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360

» Góra: 120 / 240 / 360

» Tył: 120/140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 180 mm 185 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające » Przód

» Góra

» Prawy bok » Prawy bok Maksymalna długość zasilacza 240/285 mm (ATX) 260 mm (ATX) Ścianki » Przód: pełny

» Góra: plastik/mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny » Przód: mesh + plastik

» Góra: plastik/mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny Dodatkowe » Podświetlenie RGB LED

» Kontroler obrotów (6 x 4-pin)

» Kontroler podświetlenia RGB LED (1 x 12 V) » Podświetlenie ARGB LED

» Kontroler obrotów (8 x 4-pin)

» Kontroler podświetlenia ARGB LED (2 x 5 V) Cena 999 złotych 1019 złotych

Dark Base 701 został przystosowany pod nowsze, wydajniejsze podzespoły, a do tego powinien zapewniać lepszą wentylację sprzętu - warto zwrócić uwagę na meshowy front i większą liczbę wentylatorów. Producent zadbał też o ciekawszy wygląd oraz możliwość sterowania podświetleniem innych podzespołów. Co ważne, nowy model powinien być dostępny w zbliżonej cenie (u nas powinno być to około 1019 złotych).



Obudowa be quiet! Dark Base 701 występuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej

Nowoczesna, stonowana stylistyka, która wpada w oko

Do naszej redakcji dotarła obudowa w czarnej wersji kolorystycznej, która na pewno jest bardziej uniwersalną propozycją. Oprócz tego producent przygotował biały wariant (mieliśmy okazję zobaczyć go podczas targów Computex), który może być ciekawą propozycją dla osób składających zestawy w białej kolorystyce.



Obudowa be quiet! Dark Base 701 została utrzymana w eleganckiej, nowoczesnej stylistyce, ale pozwala wyeksponować wnętrze komputera

Producent postawił na nowoczesną, stonowaną stylistykę, która pozwoli zbudować ciekawy komputer. Obudowa jest dosyć spora i dobrze wykonana, aczkolwiek widać różnicę w tonacji kolorów metalowych i plastikowych elementów. Na uwagę zasługują paski z podświetleniem ARGB LED na froncie oraz panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować zainstalowane podzespoły.

Obudowa została zaprojektowana z myślą o efektywnym przepływie powietrza, co powinno usprawnić wentylację podzespołów.



Przedni panel można łatwo zdjąć, dzięki czemu można dostać się do filtru przeciwkurzowego i wentylatorów

Z przodu umieszczono panel z siatki mesh, który powinien przełożyć się na sprawniejszą wentylację. Pod spodem umieszczono miejsca na przednie wentylatory (fabrycznie zainstalowano tutaj jeden 140-milimetrowy model), a całość zabezpieczono nylonowym filtrem przeciwkurzowym z wygodnym, magnetycznym mocowaniem.



Na górze znajdziemy drugi panel mesh, który też można zdjąć (nie znajdziemy pod nim filtra przeciwkurzowego)

Na górze też umieszczono panel z siatki mesh, pod którym znajdują się miejsca dla górnych wentylatorów (fabrycznie zainstalowano tutaj jeden 140-milimetrowy model). Górny panel można zdjąć po odkręceniu dwóch szybkośrubek, jednak nie znajdziemy tutaj żadnego filtra powietrza.



Do dyspozycji oddano nowoczesny zestaw portów oraz 3-stopniowy kontroler prędkości obrotowej wentylatorów i przycisk do zmiany kolorystyki podświetlenia ARGB LED

Z panelu ze złączami wyprowadzono dwa porty USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s, jeden port USB 3.2 Gen2 typ C 10 Gb/s oraz wejście i wyjście audio. Oprócz tego przewidziano przyciski do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów (600/1200/1900 RPM) oraz sterowania podświetleniem ARGB LED. Niektórym może jednak brakować przycisku reset.



Na jednym boku znajdziemy panel z hartowanego szkła



Drugi bok jest pełny...



...ale wyłożono go matą tłumiącą hałas

Z boku wstawiono panel z hartowanego szkła, przez który można podejrzeć wnętrze komputera i zamontowane podzespoły. Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy, który od spodu podklejono matą wygłuszającą hałas.



Producent przewidział możliwość przełożenia podzespołów na drugą stronę (foto: be quiet!)

Ciekawostką jest możliwość obrócenia wnętrza obudowy, dzięki czemu części będą zamontowane „do góry nogami” z szybą na prawej stronie (to dobra opcja dla tych, którzy będą mieli komputer postawiony po lewej stronie biurka).



Z tyłu znajdziemy otwory do tylnego panelu płyty głównej, kart rozszerzeń i zasilacza

Warto jeszcze zwrócić uwagę na spód obudowy. Producent zastosował cztery nóżki z gumowymi podkładkami, dzięki czemu cały komputer będzie stabilnie usytuowany na swoim miejscu. Pod spodem umieszczono też duży, nylonowy filtr powietrza, który zabezpiecza miejsce na zasilacz i dolny wentylator (można go wyjąć dopiero po zdjęciu przedniego panelu obudowy).

Przemyślana konstrukcja pod nowoczesne podzespoły

Obudowa Dark Base 701 została zaprojektowana z myślą o wydajnych komputerach, więc w środku przewidziano dużo miejsca na podzespoły. Wnętrze podzielono na dwie komory, co powinno przełożyć się na efektywną wentylację kluczowych podzespołów i lepszą estetykę gotowego komputera.



Wnętrze obudowy zostało podzielone na dwie komory

W głównej komorze zmieści się płyta główna w formacie mini-ITX, mATX, ATX, a nawet większe modele w formacie E-ATX (do 27,5 cm głębokości). Co ważne, producent przewidział też sporo przepustów, które pomogą w podłączeniu i aranżacji okablowania.

Dark Base 701 pozwala na montaż siedmiu kart rozszerzeń maksymalnie o długości do 415 mm. W praktyce oznacza to, że bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe karty graficzne pokroju GeForce RTX 4090 czy Radeon RX 7900 XTX.

Ciekawostką jest możliwość pionowego montażu karty graficznej, dla której przewidziano trzy dodatkowe sloty. Warto jednak pamiętać, że należy tutaj dokupić specjalny adapter do podłączenia takiej karty (tzw. riser PCI-Express) - koszt takiego dodatku to około 270 złotych.



Po drugiej stronie przewidziano miejsca montażowe dla dysków oraz przestrzeń do ukrycia przewodów

Producent zadbał też o miejsce na standardowe dyski. Domyślne wyposażenie obejmuje łącznie pięć miejsc montażowych – trzy na nośniki 2,5 cala i dwa na nośniki 3,5 cala (w obydwóch przypadkach dyski są mocowane do tacki na płytę główną z wykorzystaniem gumowych podkładek tłumiących drgania). W razie potrzeby można dokupić specjalną klatkę, która pozwoli zamontować dodatkowy dysk 3,5 cala lub dwa 2,5 cala (jej koszt to około 35 złotych).

Zasilacz montowany jest na dole na gumowych podkładkach tłumiących drgania. Obudowa została przystosowana do standardowych jednostek typu ATX (maksymalnie mogą one mieć do 260 mm długości, więc nie powinno być problemów nawet z najmocniejszymi jednostkami).

Dobre chłodzenie podzespołów w pakiecie

Producent zadbał też o efektywną wentylację podzespołów. Oprócz przewiewnych paneli z siatki mesh, w środku można zamontować wysoki cooler CPU (do 185 mm) oraz nawet osiem dużych wentylatorów:

przód: 3x 120 mm / 3x 140 mm

góra: 3x 120 mm / 3x 140 mm

tył: 1x 120 mm / 1x 140 mm

dół: 1x 120 mm / 1x 140 mm

Co ważne, wszystkie zamontowane „śmigiełka” można podłączyć do kontrolera, który pozwala na sterowanie prędkością obrotową ośmiu wentylatorów 4-pin PWM. Dodatkowo przewidziano możliwość podłączenia dwóch urządzeń z podświetleniem ARGB LED (3-pin 5 V).



Obudowa została wyposażona w kontroler do podłączenia ośmiu wentylatorów 4-pin i dwóch urządzeń z podświetleniem ARGB LED 3-pin 5V

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory Silent Wings 4 140mm PWM high-speed (z przodu, u góry i z tyłu). Mówimy o porządnych, wydajnych modelach z wytrzymałym łożyskiem olejowym, które zostały przystosowane do pracy z wysoką prędkością obrotową 1900 RPM.



Razem z obudową dodawane są trzy wentylatory 140 mm - jeden z przodu...



...jeden u góry i jeden z tyłu

W razie potrzeby producent przewidział możliwość instalacji wydajnego chłodzenia cieczą. Z przodu i u góry zmieści się chłodnica typu 120 / 140 / 240 / 280 / 360, z tyłu tylko malutki radiator typu 120, a z przodu do tacki na płytę główną można jeszcze przymocować rezerwuar.

Składamy komputer w obudowie be quiet! Dark Base 701

Jak obudowa sprawdza się w praktyce? Sprawdziliśmy to no naszej standardowej platformie, która może służyć jako przykład wydajnej (i gorącej) konfiguracji.

Obudowa została dobrze zaprojektowana, więc montaż podzespołów nie powinien sprawiać większych problemów (pomocna jest też dodawana instrukcja, która dosyć dokładnie objaśnia poszczególne etapy składania komputera). W zestawie producent dorzuca wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz przewiewną zaślepkę piwnicy i kratkę do montażu opcjonalnego koszyka HDD.



W zestawie z obudową dostajemy dodatkowe akcesoria

Wnętrze obudowy jest przestronne, co znacznie ułatwia montaż podzespołów. Ciekawym pomysłem są wysuwane stelaże na przednie i górne wentylatory, dzięki czemu można dużo łatwiej zainstalować chłodzenie. Sporym ułatwieniem jest też zdejmowana osłona na bok piwnicy. Przydałoby się jednak nieco powiększyć otwór w tacce na płytę główną, bo w naszym przypadku nie obejmował on całej płytki backplate z chłodzenia (co może powodować problemy przy instalacji/wymianie chłodzenia z płytą główną zamontowaną w obudowie).

Osoby zainteresowane pionowym montażem karty graficznej będą musiały dokupić dodatkowy adapter (jego koszt to około 270 złotych). Podobnie wygląda kwestia dołożenia dodatkowych dysków 2,5 lub 3,5 cala - trzeba tutaj dokupić specjalną klatkę (koszt około 35 złotych).

Obrócenie układu obudowy wymaga większego „kombinowania” i trzeba na taki proces zarezerwować dużo więcej czasu. Całe szczęście producent opublikował poradnik, który wyjaśnia krok po kroku jak przeprowadzić taką operacją.

Projektanci przewidzieli sporo miejsca na aranżację okablowania oraz liczne przepusty do przeciągnięcia kabelków. Niepotrzebne wiązki można też ukryć w tzw. piwnicy. Przy większej liczbie wentylatorów trzeba trochę bardziej się pomęczyć, ale można tutaj skorzystać z dodatkowych opasek na rzep do spięcia przewodów.

be quiet! Dark Base 701 - wentylacja podzespołów

Testy wentylacji podzespołów przeprowadziliśmy przy fabrycznej wentylacji z trzema wentylatorami be quiet! Silent Wings 4 PWM 140 mm high-speed (jeden wtłaczał chłodne powietrze od przodu, a modele na górze i z tyłu zajmowały się wydmuchiwaniem ciepłego powietrza). Za kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów odpowiadał wbudowany kontroler - pomiary przeprowadziliśmy dla minimalnej (600 RPM) i maksymalnej prędkości (1900 RPM).

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 26 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 56

14 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 42

32 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 12

7 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 41

6 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 24

14 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 32

18

Temperatury podzespołów - maksymalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 48

11 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 33

29 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 5

2 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 34

3 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 22

13 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 25

10

Nie da się ukryć, że wyniki wyglądają naprawdę zaskakująco. Obudowa już przy minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów zapewnia dobrą wentylację podzespołów. Po zwiększeniu obrotów do maksimum, można zaobserwować jeszcze lepsze wyniki, jednak musimy się liczyć także z głośną pracą wentylatorów. Rekomendujemy zatem pozostać przy minimalnych lub średnich obrotach.

Zaskakuje możliwościami, ale cena może odstraszać

Trzeba przyznać, że be quiet! zaliczył bardzo udany rok pod względem obudów komputerowych. Świetnie wypadł topowy model Dark Base Pro 901, ale też bardzo dobrze oceniamy niższy model Dark Base 701. Obydwie propozycje zaskakują możliwościami, jednak trzeba się liczyć z bardzo wysokimi cenami, które dla wielu osób będą wręcz zaporowe.

be quiet! Dark Base 701 to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy planują budowę wydajnego zestawu w nowoczesnej stylistyce. Obudowa występuje w czarnej i białej wersji kolorystycznej z subtelnym podświetleniem ARGB LED, a do tego pozwala ładnie wyeksponować podzespoły. Co więcej, producent przewidział też możliwość obrócenia układu obudowy, co pozwoli na złożenie ciekawego, nietuzinkowego zestawu.

W środku bez problemu zmieszczą się topowe konfiguracje, nawet na bazie płyty głównej E-ATX i topowych kart graficznych (ciekawostką jest możliwość pionowego montażu karty, jednak trzeba tutaj dokupić specjalny adapter). Standardowe wyposażenie obejmuje pięć miejsc na dyski, ale w razie potrzeby można dokupić koszyk na dodatkowe nośniki.

Konstrukcja obudowy została dobrze przemyślana, więc montaż podzespołów nie powinien sprawiać większych problemów. Sporym ułatwieniem są wyjmowane stelaże na wentylatory oraz zdejmowana osłona „piwnicy”. Doczepilibyśmy się jednak do trochę zbyt małego otwory na backplate płyty głównej. Obrócenie układu wnętrza na pewno będzie się też wiązać z dłuższym czasem składania zestawu.

Producent przewidział osiem miejsc na wentylatory lub rozbudowane chłodzenie wodne (dwie duże chłodnice i rezerwuar). Nasze testy wykazały, że nawet fabryczna wentylacja z trzema wentylatorami 140 mm jest bardzo dobra. Radzimy jednak ustawić ją na niskie lub średnie obroty, bo maksymalne obroty wiążą się już z głośną pracą wentylatorów.

Dark Base 701 to propozycja z górnej półki, więc musimy się liczyć z wysoką ceną – u nas powinno być to około 1020 złotych. Jak na polskie realia naprawdę dużo, co na pewno ograniczy grono zainteresowanych. Ciekawszą opcją może być wybór modelu be quiet! Silent Base 802. Można też rozważyć konkurencyjne modele Fractal Design Meshify 2 i Corsair 4000D AirFlow.

Opinia o be quiet! Dark Base 701 Plusy Design, który może się podobać,

Dwie wersje kolorystyczne do wyboru (biała i czarna),

Panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować podzespoły,

Dobra jakość wykonania,

3-stopniowy regulator prędkości obrotowej dla ośmiu wentylatorów,

Kontroler podświetlenia ARGB LED z możliwością podłączenia dwóch urządzeń,

Miejsce na płytę główną E-ATX,

Dużo miejsca na kartę graficzną...

Możliwość pionowego montażu karty graficznej,

Osiem miejsc na wentylatory,

Trzy wentylatory 140 mm w komplecie,

Miejsce na rozbudowane chłodzenie wodne,

Przemyślany montaż podzespołów i aranżacji okablowania,

Możliwość obróconego montażu podzespołów,

Opcja dokupienia dodatkowego koszyka na dyski 2,5 i 3,5 cala,

Wydajna wentylacja. Minusy Przy pionowym montażu karty graficznej trzeba dokupić riser,

Miejscami widoczne niedoróbki (zbyt mały otwór na backplate, różnica kolorystyki metalu i plastików),

Fabryczne wentylatory przy maksymalnych obrotach są głośne,

Brak przycisku reset,

Bardzo wysoka cena.





Nasza ocena obudowy be quiet! Dark Base 701 92% 4.6/5

Płatna współpraca z marką be quiet!