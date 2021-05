Sprawdzamy w praktyce procedurę ubezpieczenia samochodu, w której kluczową rolę odgrywa kalkulator Beesafe. Odpowiadamy też na pytania, które mogą wam się nasunąć.

W styczniu prezentowaliśmy wam nowy kalkulator ubezpieczeń pojazdów o nazwie Beesafe. To maksymalnie uproszczone internetowe narzędzie do oszacowania wysokości składki ubezpieczenia OC i AC za posiadany przez nas pojazd. Beesafe współpracuje z ubezpieczycielem Compensa.

Beesafe rozwija się z tygodnia na tydzień, a dokładnie w cyklu dwutygodniowym, bo tak często przez programistów wprowadzane są zmiany w usłudze. My jako klienci możemy większości z nich nie zauważyć naocznie, za to odczujemy je poprzez rosnącą szybkość wyliczenia składki i nowe opcje w wariantach ubezpieczeń.

Dlaczego Beesafe jest prosty w obsłudze do ubezpieczenia wystarczy numer rejestracyjny posiadanego pojazdu i data urodzenia

nie jesteśmy atakowani masą pól do wypełnienia, większość informacji wczytanych z zewnętrznych baz (UFG czy CEPiK), trzeba jedynie potwierdzić

kalkulator ma przyjazny interfejs

uzyskaną ofertę możemy wzbogacać o dokładnie opisane elementy opcjonalne

płatność można zrealizować szybko za pomocą Blik

na każdym etapie istnieje możliwość konsultacji telefonicznej

Beesafe w praktyce - wideo prezentacja

Wypróbowanie Beesafe kosztować będzie was tylko kilka chwil, ale jeśli mimo to nie czujecie się przekonani, to zrobiliśmy to za was, a przebieg procedury został uwieczniony na poniższym wideo.

Przy okazji padają odpowiedzi na pytania, które niechybnie mogą pojawić się w przypadku nowej, nieznanej wam usługi.

Szerokiej drogi.

Materiał powstał we współpracy z Beesafe