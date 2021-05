EKG i pomiar ciśnienia krwi na zegarku, te dwie funkcje mogą wam uratować życie, albo ostrzec wcześnie o potencjalnych problemach ze zdrowiem. Pokazuję jak sprawdzić ciśnienie tętnicze i EKG na smartwatchu Samsung Galaxy Watch 3.

4,9/5 Plusy - bardzo dobry, jasny wyświetlacz AMOLED,; - pomiar ciśnienia krwi,; - badanie EKG,; - wiele typów treningu i innych funkcji sportowych,; - możliwość instalowania różnych aplikacji na zegarku,; - słuchanie muzyki ze Spotify bez konieczności zabierania telefonu,; - łatwa obsługa dotykowa i za pomocą obrotowego pierścienia,; - bardzo dobra jakość wykonania,; - dostępny w wersji Wi-Fi i z łącznością komórkową LTE; Minusy - mało spektakularny czas pracy na baterii (do 2 dni),; - brak obsługi Samsung Pay,; - zachowawczy design

Najlepszy smartwatch to fajna rzecz, ale warto upewnić się, że wydając pieniądze dostajesz w zamian wszystkie ważne funkcje. Nie tylko te rozrywkowe, informacyjne i sportowe, ale również zaawansowane opcje mierzące stan Twojego zdrowia.Czujesz się świetnie? To dobrze! Jednak to nie oznacza, że powoli nie niszczy cię od środka nadciśnienie albo twojemu sercu coś nie dolega. Na szczęście regularne sprawdzanie ciśnienia i podstawowej kondycji serca jest proste i trwa zaledwie chwilę. Wystarczy tylko użyć odpowiedniego smartwatcha.

Pomiar ciśnienia krwi i EKG w smartwatchu Samsung Galaxy Watch3

Swoją opinię o Galaxy Watch 3 napisał wcześniej Marcin, więc ja skupię się tym razem na dwóch w miarę nowych i z całą pewnością ważnych funkcjach, które pozwolą sprawdzić stan zdrowia, a w ekstremalnych przypadkach nawet uratować życie.

Można założyć, że monitorowanie aktywności fizycznej na zegarku to codzienność. Wiadomo: kroki, kalorie, postępy treningu, może jakaś nawigacja podczas trekkingu poza miastem, a do tego muzyka, maile, wiadomości tekstowe i powiadomienia, nawet bez konieczności brania smartfonu ze sobą (wystarczy łączność komórkowa zegarku). To powinna być norma dla każdego dobrego smartwatcha.

Samsung Galaxy Watch 3 większość funkcji sportowych i fitness łączy w aplikacji Samsung Health, a do funkcji multimedialnych i informacyjnych służą inne programy na zegarku oraz w smartfonie Galaxy. Jest jednak jeden dodatkowy program, który daje dostęp do dwóch niezwykle ważnych opcji, które przewyższają swoją rangą wszystkie pozostałe. Chodzi tutaj o Samsung Health Monitor.

Samsung Health Monitor to aplikacja, która ma znaczenie

Ma znaczenie, bo w połączeniu ze smartwatchem może ostrzec użytkownika, o wcześniej niezauważonych problemach ze zdrowiem. Tutaj chciałbym zdecydowanie podkreślić duże znaczenie regularnego pomiaru ciśnienia krwi, a także okazjonalnego sprawdzania EKG.

Być może w wieku 20 lat czujesz się prawie niezniszczalny, ale po trzydziestce zaczyna się to zmieniać, a gdy powoli zaczynasz dobijać do czterdziestki, to ciśnieniomierz możesz dodać do stałego wyposażenia domu. Z resztą nie tylko domu, bo możesz go mieć zawsze na ręce w smartwatchach takich jak opisywany Galaxy Watch 3 oraz Galaxy Watch Active 2.

Jak zmierzyć ciśnienie krwi na smartwatchu?

Po pierwszej konfiguracji pomiar ciśnienia można wykonać na samym smartwatchu, ale zanim do tego przejdziemy konieczna jest wstępna kalibracja przy wykorzystaniu stacjonarnego ciśnieniomierza. Najlepiej dobrego, precyzyjnego, z rękawem, a nie nadgarstkowego. Spokojnie! Proces jest bardzo prosty. Oto szybki poradnik krok po kroku, jak tego dokonać.

Po pierwsze zainstaluj na smartfonie aplikację Samsung Health Monitor (niezależnie od Samsung Health). Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się prośba o kalibrację zegarka.

W kolejnych krokach aplikacja Health Monitor wyświetli przydatne porady, między innymi na temat tego kiedy nie używać tej funkcji.

Kolejny krok jest bardzo ważny.

W pewnym momencie pojawi się informacja o uruchomieniu ciśnieniomierza z “rękawem”. Zanim przejdziemy dalej upewnijmy się, że założyliśmy poprawnie ciśnieniomierz referencyjny na ramię, a smartwatch ściśle przylega do nadgarstka.

Teraz włączamy pomiar na ciśnieniomierzu głównym, a pomiar na smartwatchu rozpocznie się po krótkim odliczaniu. W czasie pomiaru nie należy się ruszać, ani rozmawiać. Najlepiej zamknąć oczy, uspokoić oddech i zrelaksować się.

Gdy zegarek skończy mierzyć ciśnienie wyświetli się w aplikacji Health Monitor zapytanie o wynik pomiaru z ciśnieniomierza głównego (referencyjnego). Jeśli mamy odczyt, to dotykamy przycisku “Tak, wprowadź”.

UWAGA: Jest to pierwszy z trzech odczytów, które są wymagane do prawidłowej kalibracji.

Wpisujemy wynik i powtarzamy pomiar oraz zapis jeszcze dwa razy. Na końcu wyświetli się informacja “Kalibracja zakończona!”.

Teraz możemy zdjąć ciśnieniomierz z ramienia. Od tej chwili możemy wykonywać pomiar za pomocą samego zegarka Samsung Galaxy Watch 3 lub Watch Active 2.

Kolejne pomiary będą pojawiały się w zakładce ciśnienie tętnicze, w programie Samsung Health Monitor. Każdy pomiar jest zapisywany, więc w praktyce tworzymy historię swoich pomiarów. Do każdego wyniku możemy dodać notatkę (np. czy jest to pomiar przed wzięciem leku czy po, albo w czasie spoczynku czy wysiłku).

Po wstępnej kalibracji telefonu nie musimy mieć pod ręką w czasie pomiaru. Wystarczy smartwatch. Dane zostaną zsynchronizowane, gdy oba urządzenia się połączą. Rzecz jasna wszystko będzie się też synchronizowało z własnym profilem Samsung. Dzięki temu nasze pomiary nie zginą, gdy będziemy zmieniać telefon.

Czy pomiary są prawidłowe?

Jeśli kalibracja jest wykonana dobrze i przy użyciu dobrego ciśnieniomierza referencyjnego, to wyniki prezentowane przez zegarek będą bardzo zbliżone. Oczywiście czasami bywa tak, że człowiek jednak poruszy się trochę mocniej, albo powie parę słów, albo weźmie kilka głębszych oddechów i pomiary wykonane w odstępie minuty będą się znacząco różniły. Nawet kolejne pomiary wykonane przez zaawansowany sprzęt medyczny mogą nie być identyczne.

Ogólnie jednak precyzja sensorów w Galaxy Watch 3 jest dobra i daje solidny punkt odniesienia. Jeśli zegarek pokaże, że coś jest nie tak, to dopiero wtedy możemy spróbować potwierdzić wynik na innym ciśnieniomierzu. Co istotne - możemy zostać ostrzeżeni np. o zbyt wysokim tętnie spoczynkowym.

Po drugie kalibrację warto powtarzać co jakiś czas, np. raz na miesiąc. Wiadomo, że solidny ciśnieniomierz z rękawem będzie trochę bardziej wiarygodnym źródłem pomiarów, ale smartwatch Samsung i tak zapewnia wystarczającą precyzję.

Po trzecie, niezależnie od wyników pomiaru nie należy rezygnować z leków i rekomendacji ich stosowania, wyznaczonych wcześniej przez lekarza. To chyba oczywiste - słowo lekarza jest ważniejsze. Pomiary ciśnienia mogą być tylko sugestią, a nie powodem do podejmowania poważnych akcji, bez konsultacji z fachowcem.

EKG na zegarku - jak to zrobić?

EKG czyli elektrokardiogram jest graficznym przedstawieniem elektrycznej aktywności serca. Pomiar EKG dokonywany przez smartwatch służy głównie do wykrywania bardzo niebezpiecznego zjawiska, jakim jest migotanie przedsionków.

Aby wykonać EKG nie jest potrzebna kalibracja. Badanie można od razu przeprowadzić za pomocą samego smartwatcha.

Wchodzimy w aplikację Samsung Health Monitor na zegarku, włączamy funkcję EKG, przewijamy krótką informację i dotykamy przycisku OK.

W tym momencie trzeba przyłożyć palec drugiej dłoni do górnego przycisku po prawej stronie koperty zegarka. Innymi słowy - od dołu zegarek ma kontakt z jedną ręką, a na przycisku z drugą. W ten sposób zamykany jest obwód i pomiar może być wykonany prawidłowo.

Wyniki badania można zobaczyć na smartfonie. Zapisywana jest historia pomiarów, a każdy z nich możemy bardzo szybko zapisać do postaci PDF i wysłać własnemu lekarzowi.

Wyniki automatycznie analizowane są pod kątem niepożądanego migotania przedsionków - o tym zostaniemy poinformowani. Jednak smartwatch nie analizuje tego pod kątem potencjalnego zawału serca. Jeśli więc ktoś ma płytki oddech, ból w klatce piersiowej, czuje się słabo i generalnie podejrzewa zawał, to rzecz jasna trzeba natychmiast skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. Ponadto EKG nie powinno przeprowadzać się, gdy ktoś ma wszczepione implanty elektroniczne.

Nie mam swobodnego dostępu do profesjonalnego sprzętu, który mógłby przeprowadzić badanie EKG, więc nie jestem w stanie sprawdzić wiarygodności pomiarów na smartwatchu. Uważam jednak, że jeśli coś wychodzi źle na zegarku, to mamy bardzo wyraźny sygnał, że powinniśmy udać się na pełne badanie w gabinecie lekarskim.

Ciśnienie tętnicze i EKG na smartwatchu. Warto?

Zdecydowanie lepiej mieć szybki dostęp do prostego badania EKG na smartwatchu, niż nie mieć wcale. Ta funkcja naprawdę może uratować komuś życie. To samo dotyczy ciśnienia tętniczego - nie zawsze mamy pod ręką zaawansowany sprzęt, a Samsung Galaxy Watch 3 (lub Galaxy Watch Active 2) są na tyle precyzyjne, że pozwalają stwierdzić czy powinniśmy się zacząć martwić, czy nie. Już to sprawia, że warto rozważyć noszenie takiego smartwatcha na ręce. Dbajcie o siebie. Miłego dnia.

