Cloud Backup, jako usługa chmurowa ma wiele alternatyw – można nagrać płytę DVD, skopiować dane na pendrive albo wydać majątek na domowy serwer NAS. Te wszystkie sposoby łączy wiele wspólnych wada, które nie dotyczą właśnie usługi jak Cloud Backup!

Cloud Backup to gwarancja bezpieczeństwa

W oparciu o nasze własne testy usługi Cloud Backup oferowanej przez lidera pośród polskich dostawców domen nazwa.pl, przygotowaliśmy dla Was film, w którym podsumujemy, dlaczego w dzisiejszych czasach wybór backupu w chmurze to najlepsze rozwiązanie. Zwłaszcza, jeżeli jeszcze nie stosujesz żadnej ochrony, warto abyś rozważył właśnie taką jej formę. Zapraszamy do filmu:

Czy Cloud Backup to usługa dobra dla każdego?

Jeżeli po obejrzeniu filmu od razu chcecie zapisać się na 30 dniowy okres próbny, to wstrzymajcie się jeszcze chwilę i upewnijcie się, czy spełniacie wymagania określone przez nazwa.pl. Podstawowym ograniczeniem może okazać się konieczność korzystania z systemu Windows 7 lub 10 (Windows 8 oraz 8.1 nie są oficjalnie wspierane!). Następnie, jako że ze względu bezpieczeństwa proces szyfrowania jest realizowany na naszym komputerze, to nie może dysponować przesadnie starym sprzętem. Realnie już 10-letnie urządzenia klasy biurowej oferują wsparcie dla sprzętowego szyfrowania. Ostatecznie warto mieć jeszcze na uwadze, że taki format backupu znacząco (w chwili transferowania danych) potrafi obciążyć nasze łącze - jeżeli korzystamy z połączenia z limitowanym transferem (np. LTE), to należy bardzo starannie zaplanować częstotliwość oraz zakres wykonywanych kopii!

Czy 1 TB to wystarczająco dużo miejsca?

Biorąc pod uwagę, że najczęściej dzisiaj spotykany rozmiar dysku w laptopach to 256 GB, a zaraz za nim plasuje się SSD o pojemności 500 GB, to śmiało można zakładać, że 1TB starczy nam z nawiązką, nawet uwzględniając nadmiarowe kopie wprowadzonych przez ostatnie 90 dni zmian w plikach. Z czasem nazwa.pl zapewne zaoferuje możliwość zwiększenia tej przestrzeni, a tymczasem pozostaje skorzystać z bardzo wygodnego selektywnego zabezpieczania danych. Jeżeli nie wirzycie to zapraszamy do artykułu który opisuje pełne możliwości Cloud Backup.

Spokojny sen jeszcze nigdy nie był tak tani

Podsumujmy zatem – abstrahując od pierwszych 30 dni, które są darmowe, możemy za 60 złotych netto wykupić usługę na cały rok dla jednego komputera (każdy kolejny oznacza konieczność wykupienia kolejnej subskrypcji, nawet jeżeli sumarycznie nie wykorzystamy, nawet przy pomocy 4 urządzeń limitu 1 TB). Każdy kolejny rok kosztuje już standardowe 120 zł netto.

Już pierwsza wycena odzyskiwania danych potrafi nawrócić nawet największego twardziela (HDD) na używanie kopii zapasowej - może czas być mądrym przed szkodą?

Cytująć samego siebie z filmu - jeżeli założymy, że w ciągu 12 lat przynajmniej raz będziemy musieli z kopii zapasowej skorzystać, to już jesteśmy blisko 100 zł do przodu względem najtańszej usługi odzyskiwania danych z uszkodzonego dysku HDD (w przypadku dysków SSD koszt jest zwykle dwukrotnie wyższy, a często odzyskanie w ogóle nie jest możliwe). Z takim oto przeliczeniem Was pozostawiamy.

Pobierz i wypróbuj za darmo Cloud Backup od nazwa.pl

