Sprawdziliśmy dla was działanie usługi Cloud Backup, która pozwala na wygodne tworzenie kopii zapasowych na serwerach dostawcy hostingowego nazwa.pl.

Cloud Backup to usługa, którą już opisywaliśmy na benchmark.pl. Wiecie już jak w Cloud Backup wykonać kopię bezpieczeństwa i dlaczego warto korzystać z kopii w chmurze. Jeśli nie udało się wam złapać sześciu miesięcy darmowego dostępu to i tak na stronie nazwa.pl widnieje link do 30-dniowej wersji próbnej. To aż nadto by przekonać się do takiego rozwiązania.

A jeśli już korzystacie z innych usług nazwa.pl to zajrzyjcie koniecznie do Panelu Klienta i sekcji Benefity. Tam może oczekiwać na was niespodzianka.

Teraz trochę bliżej przyjrzymy się korzyściom jakie daje Cloud Backup, choć na komputerze z Windows mamy przecież domyślnie również narzędzie do wykonywania kopii zapasowych.

Cloud Backup a systemowa kopia zapasowa

Narzędzie oferowane przez nazwa.pl jest rozwiązaniem płatnym, co może już na wstępie dyskredytować taką formę zabezpieczania komputera. Jednak tworzenie kopii zapasowych to działanie, do którego bardzo trudno przekonać się nawet jeśli jest ono zintegrowane z Windows. I paradoksalnie, jeśli coś jest za darmo, gdzieś w czeluściach systemu, to możemy o tym łatwo zapomnieć.

Czego nie można powiedzieć o Cloud Backup, choćby za sprawą powiązania z panelem klienta nazwa.pl, do którego regularnie zaglądam jako użytkownik innych usług tego dostawcy.

Mimo to, poza początkową procedurą rejestracji usługi, w ogóle nie musimy przejmować się zarządzaniem sprzętem, który przechowuje kopie zapasowe. Tworzenie kopii bezpieczeństwa naszych kopii zapasowych, zapewnianie ciągłego dostępu, a także ewentualna pomoc techniczna, to zadania, które spoczywają na nazwa.pl.

Co zyskałem wybierając Cloud Backup: bardzo łatwe w uruchomieniu i użyciu narzędzie, nie wymagające grzebania w ustawieniach komputera, znajomości konfiguracji łącza sieciowego, dostęp zapewnia ikonka, która umieszczona jest na pulpicie komputera,

interfejs poprzez przeglądarkę, skoncentrowany na funkcjach Cloud Backup, przez co lepiej przemawia do użytkownika niż teoretycznie podobny interfejs systemowej kopii zapasowej,

kopie tworzone w chmurze, do których mam dostęp z dowolnego urządzenia z Windows 10,

szyfrowanie kopii przed wysłaniem kluczem AES-256, co minimalizuje praktycznie do zera szansę odczytania informacji na etapie przekazywania ich do serwera kopii zapasowej, hasło znam tylko ja,

gwarancję, że kopia przechowywana jest w systemie, który jest odseparowany od naszego środowiska komputerowego i dzięki temu doskonale zabezpieczony przed takimi atakami jak ransomware,

tworzenie kopii w tle, możemy określić szybkość transferu danych, przez co nie wpływamy negatywnie na wydajność komputera w trakcie pracy,

90 dni na odzyskanie danych, nawet jeśli zostały one usunięte przeze mnie z serwerów nazwa.pl.

Kopia zapasowa to narzędzie dla cierpliwych, a kluczem jest regularność

Tworzenie kopii zapasowych pod wpływem emocji, w sytuacji, gdy już ponieśliśmy straty i chcemy zabezpieczyć pozostałe zasoby, choć uzasadnione, nie jest dobrą praktyką. To czy kopia utworzy się w kilka minut czy w kilka godzin nie powinno nas interesować tak bardzo jak to, że będzie wykonywana regularnie.

Cloud Backup umożliwia regularne tworzenie takich kopii o wybranej godzinie każdego dnia. Jedynym problemem jest konieczność uruchomienia komputera na czas wykonywania kopii. To jednak rzecz, którą należy wykonać zawsze, nawet systemowe narzędzie nie jest pozbawione tej teoretycznej wady.

Cloud Backup jeśli zostanie przerwany proces tworzenia kopii zapasowej lub komputer będzie wyłączony o zaplanowanej godzinie, samodzielnie wznawia proces tworzenia kopii po jego ponownym uruchomieniu.

Wykonywane są kopie przyrostowe, czyli tylko zmiany w zawartości są synchronizowane z chmurą, a to przyśpiesza cały proces. Dzięki temu mogłem zdecydować się na zabezpieczenie sporej ilości danych, bo tylko za pierwszym razem wykonana została pełna kopia. Kolejne były już niewielkie, a przez to wykonywane szybko, mimo intensywnego wykorzystywania zabezpieczanych zasobów komputera.

Tworzenie kopii zapasowej w praktyce

Wykonałem dwie kopie zapasowe, dwóch folderów. Jeden 2.4 GB, a drugi 4.1 GB. Tworzenie kopii, czyli szyfrowanie wraz z wysyłaniem odbywało się w tempie około 20 Mbps. Pierwsza kopia powstała w niespełna 16 minut, druga w 11 minut, co przełożyło się na tempo około 50 Mbps.

Kopie wykonywałem na komputerze o przeciętnej wydajności, z procesorem Core i5 i 8 GB RAM, oraz łączem internetowym o z prędkości wysyłania do 60Mbps.

W moim przypadku szybkość tego łącza nie była więc ograniczeniem, ale osobom z mniej wydajnym dostępem do internetu to właśnie przez ten element może limitować szybkość tworzenia kopii.

Wiele zależy jednak od tego jakich danych kopię zapasową wykonujemy. Cloud Backup kompresuje dane algorytmem ZIP, dlatego te dane, które łatwo poddają się kompresji będą stanowić mniejszą paczkę danych do przesłania.

Dlatego archiwizowanie dokumentów biurowych będzie dużo szybszym procesem, niż kopia zapasowa na przykład cennych dla nas zdjęć.

Podczas tworzenia kopii można wyłączyć zakładkę Cloud Backup, a nawet przeglądarkę, gdyż cały proces realizuje usługa działająca w tle. Po restarcie komputera, tworzenie kopii zostało automatycznie wznowione.

Jakie dane mogą być archiwizowane w Cloud Backup Kopia zapasowa Cloud Backup może zawierać: pojedyncze pliki,

pojedyncze foldery,

wybrane pliki z folderu,

wybrane grupy folderów,

zawartość całych dysków,

mieszaną zawartość z różnych lokalizacji na komputerze.

Odzyskiwanie kopii zapasowej w praktyce

Przywracanie danych jest równie proste co tworzenie kopii zapasowej. Możemy wybrać z której konkretnie kopii, a także której wersji czasowej kopii odzyskujemy dane. Dane można odzyskać całościowo, ale też tylko wybrane elementy kopii, nawet pojedyncze pliki.

Odzyskane dane mogłem zapisać w dowolnym miejscu i z sygnaturą czasową, co przydało się w sytuacjach, gdy kopię zapasową traktowałem bardziej jako dokumentację zmian na dysku (tak jak historia plików w Windows) niż ratunek na okoliczność utraty danych.

Czego mi brakowało w Cloud Backup

Używałem Cloud Backup przez miesiąc i w tym czasie nie zauważyłem problemów z użytkowaniem narzędzia. Są jednak rzeczy, które bym poprawił lub usprawnił w kolejnych wersjach. Są to:

możliwość anulowania wykonywania kopii, obecnie możemy wstrzymać tworzenie kopii na przykład do ponownego uruchomienia komputera, ale nie anulujemy jej dopóki nie zostanie całkowicie stworzona - to duży minus, do naprawy jak najszybciej

statystyki dotyczące kopii zapasowych, przydałyby się nie tylko dane dotyczące rozmiaru kopii, ale i rodzaju plików, które są zachowane w kopiach - to rzecz bardziej kosmetyczna

harmonogram wykonywania kopii - obecnie mogę określić godzinę i dzień tygodnia (ewentualnie cały tydzień) i to dla każdej kopii oddzielnie, ale fajnie byłoby mieć więcej opcji i interwałów czasowych

Czy warto skorzystać z Cloud Backup?

Zacznę od starego powiedzenia, że użytkownicy komputerów dzielą się na tych, którzy wykonują kopie zapasowe i tych, którzy będą je wykonywać. Gdy pracujemy w środowisku narażonym na awarie (zarówno sprzętowe jak i cyberataki), a przechowywane dane należą do kategorii cennych, warto sięgnąć po takie narzędzie jak Cloud Backup.

Cloud Backup to narzędzie, które skutecznie wykorzysta nawet osoba nie obeznana z kwestiami bezpieczeństwa komputerowego

Nie jest to jedyne tego typu rozwiązanie, wiele firm dostarczających oprogramowanie dziś stara się oferować jako bonus podobne narzędzia, ale… Cloud Backup nie jest uzależniony od subskrypcji na przykład programu, nie jest tylko dyskiem sieciowym na kopie zapasowe, ale jest też narzędziem do ich wykonywania. I stanowi część ekosystemu usług nazwa.pl, choć nie wymaga zakupu ani hostingu, ani domeny, by funkcjonować.Dół formularza

Cloud Backup - podsumowanie

prosta w obsłudze aplikacja, wystarczy przeglądarka

dobra pojemność 1TB na kopie zapasowe

szybki proces tworzenia kopii i odzyskiwania danych

szyfrowanie danych AES-256 przed wysłaniem do chmury

możliwość dowolnego wyboru danych, które trafią do kopii zapasowej



nie można anulować zleconej już operacji kopii zapasowej

90% 4,5/5

