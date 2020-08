Ataki cyberprzestępców są najbardziej spektakularne wtedy, gdy w tle pojawia się duża firma. W grę wchodzą bowiem nie byle jakie pieniądze, tym razem na swoje nieszczęście przekonał się o tym Garmin.

Nie było negocjacji. Garmin zapłacił cyberprzestępcom 10 mln dolarów

Szerokim echem odbiła się ostatnio największa awaria w historii Garmin, zapewne niektórzy z Was doświadczyli jej na własnej skórze. Szybko okazało się, że stoją za nią cyberprzestępcy, a przeprowadzony przez nich atak może okazać się dla wspomnianej firmy bardzo kosztowny. Tak też się stało.

Redakcja BleepingComputer potwierdziła dwie najważniejsze informacje w tej sprawie. Po pierwsze, Garmin otrzymał odpowiedni klucz, dzięki któremu mógł odzyskać zaszyfrowane pliki. Po drugie, stało się to możliwe po opłaceniu okupu w wysokości 10 milionów dolarów. Dokładnie takiej kwoty mieli od samego początku żądać cyberprzestępcy.

Trzeba było skorzystać z pośredników

To samo źródło podaje, iż Garmin współpracował w tym przypadku z firmami Emsisoft oraz Coveware. Zajmują się one dość szeroko i nieco enigmatycznie pojętym cyberbezpieczeństwem (oficjalnie zaprzeczają roli pośredników), ale, co nie jest zaskoczeniem, nie chcą w jakikolwiek sposób komentować swojego udziału w tej sprawie. Garmin również nie odnosi się do informacji na temat wspomnianego okupu. Pewne jest, że musiał on zostać zapłacony okrężną drogą, a nie bezpośrednio atakującym przez poszkodowanego.

Agresorami była wedle wszelkich znaków grupa Evil Corp, która skorzystała z ransomware WastedLocker. Jest to wyjątkowo niewdzięczny przeciwnik, szacuje się, że łącznie przy jego pomocy dokonano już szkód finansowych w wysokości ponad 100 milionów dolarów.

Potwierdzają się tym samym nieoficjalne informacje w tej sprawie. Garmin zaczął przywracać swoje usługi w szybkim tempie co sugerowało, że faktycznie musiał zdobyć odpowiedni klucz. Niestety sprawdzają się też sugestie, że dużo za to zapłacił.

Tu sprawdzicie aktualny status systemów Garmin. Wygląda to już dobrze, aczkolwiek wciąż nie jest idealnie.

Źródło: bleepingcomputer

