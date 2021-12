Co da ci laptop z nowoczesną kartą graficzną NVIDIA GeForce? Lista zalet jest spora, a niektóre z funkcjonalności mogą Cię zaskoczyć! Na pewno zaskoczyć mogą również promocje w Media Expert!

Ze względu na słabą dostępność i bardzo wysokie ceny kart graficznych do komputerów desktop wielu z nas decyduje się na zakup laptopa. Tańsze modele do podstawowych zastosowań, czy też laptopy biznesowe zwykle wyposażone są jedynie w zintegrowaną grafikę, która w zupełności wystarcza do takich celów - zwłaszcza jeśli mowa o nowoczesnych procesorach.

Jeśli jednak potrzebujemy dobrej wydajności w nowych grach musimy sięgnąć po laptopy z dedykowanym układem graficznym. Krótki rzut okiem na ofertę sklepu, a z miejsca zauważymy, że większość laptopów z dedykowaną kartą graficzną ma na pokładzie układ NVIDIA GeForce. Mają one wiele zalet, na przykład wsparcie technologii sprzętowego ray-tracingu, czy też DLSS - ale nie wszystkie! Które z nich wybrać?



Laptop ASUS TUF Gaming F17 z GeForce RTX 3050

Laptopy z układami graficznymi NVIDIA GeForce - który i do czego?

GeForce MX - (np. GeForce MX450) podstawowe wersje dedykowanych układów graficznych, które mogą służyć jako zastępstwo zintegrowanych grafik. Obsługują technologie takie jak NVIDIA CUDA, czy Optimus, ale nie należy nastawiać się na imponującą wydajność. Ich zdecydowaną zaletą jest niski pobór energii.

GeForce GTX serii 16xx - (np. GeForce GTX 1650, czy 1660) - to tańsze, ale i mniej wydajne wersje dla graczy. Można je wykorzystać do rozgrywki w mniej wymagające gry, ale nie oferują one wsparcia sprzętowego ray-tracingu, ani też technologii DLSS. NVIDIA jednak ostatnio udostępniła technologię NIS, czyli NVIDIA Image Scaling. Nie oferuje ona tak imponujących efektów jak DLSS, ale również pozwala na przyśpieszenie działania gier kosztem lekkiej utraty jakości obrazu.

Posiadacze laptopów z tymi układami graficznymi mogą również liczyć na funkcję NVIDIA Reflex, która minimalizuje opóźnienia systemowe, czyli pozwala na ci zwiększenie celności i precyzji podczas sieciowych rozgrywek, jak i szanse na szybszą reakcję na widok przeciwnika. Ta opcja z pewnością przyda się miłośnikom szybkich sieciowych strzelanek.



Laptop ACER Predator Helios 300 z GeForce RTX 3060

GeForce RTX serii 3000 - (np. GeForce RTX 3050, 3060, 3070 i 3080) - najbardziej zaawansowane wersje kart graficznych GeForce, a im wyższy numer tym wyższa wydajność oraz... cena. Oferują one pełne wsparcie dla ray-tracingu, jak i technologii DLSS. To najnowocześniejsze i najbardziej interesujące modele, wyposażone w pełen zestaw technologicznych nowinek. Średniowydajne układy RTX 3050, czy 3050 Ti można znaleźć w naprawdę ciekawie wycenionych laptopach, natomiast RTX 3070 i 3080 oferują najwyższą wydajność w segmencie laptopów.

Jeśli jesteś zainteresowany laptopami z kartami graficznymi NVIDIA GeForce i na dodatek w promocyjnych cenach, to nie omieszkaj zajrzeć na dedykowaną stronę Media Expert.

GeForce RTX - technologie nie tylko dla graczy

Do prowadzenia streamingów, nagrywania wideo, czy po prostu komunikacji audio i wideo będzie mógł wykorzystać narzędzie NVIDIA Broadcast. Dzięki niej pozbędziesz się odgłosów otoczenia, które zakłócają transmisję, czy po prostu uruchomić automatyczne dopasowanie obrazu i wykorzystać wirtualne tła. Aplikacja ta wykorzystuje do tych efektów sztuczną inteligencję, dzięki rdzeniom Tensor wbudowanym w karty GeForce RTX - tych samych, które obsługują technologię DLSS.



Laptop MSI Creator A10UH-489PL z GeForce RTX 3080

Nie sposób nie wspomnieć o wspierającej twórców platformie NVIDIA Studio, która wykorzystuje rdzenie RT (ray-tracing) w kartach GeForce RTX do programów użytkowych - wizualizacji architektonicznej, montażu wideo, obróbki grafiki, czy tworzenia grafiki 3D. NVIDIA Studio to również sterowniki dla osób zajmujące się poważniejszymi zadaniami, które pozwolą rozwinąć pełen potencjał układów GeForce przy użyciu programów użytkowych.

Media Expert ma coś również dla chętnych na laptopy NVIDIA Studio dla twórców, więc warto zajrzeć na stronę aktualnych promocji.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Media Expert