Testujemy Marvel's Guardians Of The Galaxy i sprawdzamy jak mocna, ale nie topowa karta poradzi sobie w tej grze z włączonym ray-tracingiem. Czy konieczne będzie użycie technologii DLSS?

Strażnicy Galaktyki wykorzystują ray-tracing w odbiciach i dla odmiany w odbiciach

Nie zabrakło tu również NVIDIA DLSS, a z dodatkowych technologii jest tu FidelityFX CAS

Do gry z ray-tracingiem w rozdzielczości QHD firma NVIDIA zaleca GeForce RTX 3070, a UHD - GeForce RTX 3080

4,7/5

Strażnicy Galaktyki w końcu wylądowali i oferują między innymi sprzętowy ray-tracing oraz technologię DLSS. Czy karta NVIDIA GeForce RTX 3070 faktycznie wystarczy do rozgrywki w rozdzielczości 2560 x 1440 i włączonym ray-tracingiem? NVIDIA twierdzi, że tak - my sprawdzamy!

W tym artykule skupiamy się na kwestiach technicznych, a jeśli inteteresuje was nasza opinia na temat samej gry, nie omieszkajcie zajrzeć do recenzji Marvel's Guardians Of The Galaxy.

Marvel's Guardians Of The Galaxy - wymagania wersji PC

Wymagania podane przez NVIDIę są jasne i przejrzyste. Jeśli chcesz liznąć ray-tracingu w tej grze, to wystarczy ci nawet RTX 2060. Do ray-tracingu na poziomie wysokim w rozdzielczości 2560 x 1440 przyda się już karta NVIDIA GeForce RTX 3070, a do poziomu ultra RTX 3080. Jak z ray-tracingiem radzą sobie karty Radeon? To już sprawdzimy następnym razem.

Marvel's Guardians Of The Galaxy - ustawienia jakości grafiki (PC)

Strażnicy Galaktyki oferują dwie opcje ray-tracingu. Pierwsza dotyczy odbić i możemy ustawić ją na poziom ultra, bardzo wysoki i wysoki. Druga dotyczy odbić na niektórych przezroczystych powierzchniach i można ją jedynie włączyć lub wyłączyć.

Jak widać twórcy zrezygnowali z wprowadzenia globalnego oświetlenia za pomocą RT. Moim zdaniem... słusznie, bowiem opcja ta nie daje znaczących zmian w jakości obrazu, a potrafi mocno obciążyć karty graficzne i tym samym spowolnić działanie gry.

Nie zabrakło tu również NVIDIA DLSS, czyli zaawansowanego skalowania, które potrafi znacznie przyśpieszyć działanie gier na kartach NVIDIA GeForce RTX (wyposażonych w rdzenie Tensor). Jeśli uważamy, że obraz po zastosowaniu DLSS jest za bardzo rozmyty, możemy wykoszystać również wyostrzanie DLSS.

Z innych technologii z pewnością warto tu napomknąć również o wyostrzaniu FidelityFX CAS, które zadziała na każdej w miarę nowoczesnej karcie graficznej (w odróżnieniu od DLSS, które zadziała tylko na kartach GeForce RTX). Opcja ta jest zwłaszcza przydatna w przypadku renderowania gry w niższych rozdzielczościach (resolution scale), bowiem uzyskamy ostrzejszy i bardziej bogaty w detale obraz pomimo niższej jakości. Przypominamy, że FidelityFX CAS, a FidelityFX Super Resolution (FSR) to dwie zupełnie różne technologie.

Żeby zobaczyć ile faktycznie dają odbicia realizowane za pomocą ray-tracingu przewińcie poniższy film do 1:33.

Jak widać odbicia realizowane bez ray-tracingu są zdecydowanie bardziej prymitywne i dopiero zastosowanie RT daje nam naprawdę świetny efekt.

O tym, że DLSS świetnie sprawdzi się w połączeniu z RT nie trzeba nikogo przekonywać, a efekt połączenia obu tych technologii zobaczycie na wideo poniżej.

Marvel's Guardians Of The Galaxy - testy wydajnościowe

W testach wykorzystaliśmy platformę z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070. Sercem komputera był procesor AMD Ryzen 7 5700G z pamięciami 3933 MHz (synchronicznie). Gwoli ścisłości - wydajność procesorów AMD Cezanne z zewnętrzną kartą graficzną będzie zbliżona do modeli Ryzen serii 3xxx, a nie 5xxx bez zintegrowanej grafiki (Vermeer), ze względu na dwukrotnie mniejszą pamięć L3.

Guardians of the Galaxy – 2560 x 1440 (bez ray-tracingu i DLSS)

[kl./s.] NVIDIA GeForce RTX 3070 FE

Wysokie 127

90 Bardzo wysokie 122

85 Ultra 119

82 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Strażnicy Galaktyki na GeForce RTX 3070 (bez włączonego ray-tracingu) po prostu śmigają. Można śmiało wykorzystać ustawienia ultra i rozdzielczość 4K UHD i wciąż uzyskać pełną płynność działania (średnio ponad 60 klatek na sekundę). Stusunkowo niewielkie różnice pomiędzy ustawieniami można złożyć na karb możliwości procesora.

Guardians of the Galaxy – 2560 x 1440, ustawienia ultra + ray-tracing (bez DLSS)

[kl./s.] NVIDIA GeForce RTX 3070 FE

RT Wysokie 90

66 RT Bardzo wysokie 76

52 RT Ultra 64

49 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Mało tego! Nawet przy ray-tracingu ultra w rozdzielczości QHD możemy się cieszyć średnio ponad 60 klatkami na sekundę. NVIDIA zdecydowanie nie mijała się z prawdą - GeForce RTX 3070 świetnie sprawdzi się w tej grze w rozdzielczości 2560 x 1440 i nawet RT mu nie straszny.

Jeśli jednak jesteśny posiadaczami RTX 3070 i zależy nam na pełnym ray-tracingu w rozdzielczości 4K UHD, czy też większej liczbie klatek na sekundę w rozdzielczości (W)QHD to wypada sięgnąć po DLSS.

Topowa karta GeForce RTX 3080 Ti w 4K UHD i maksymalnych ustawieniach z ray-tracingiem (bez DLSS) wyciąga średnio prawie 100 klatek na sekundę. Zajętość VRAM - ponad 6 GB.

Guardians of the Galaxy – 2560 x 1440, ustawienia ultra + ray-tracing + DLSS zbalansowany

[kl./s.] NVIDIA GeForce RTX 3070 FE

RT Bardzo wysokie 99

69 RT Ultra 90

58 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Skoro już dysponujemy procesorem z zintegrowaną grafiką, pozwólmy na chwilę odpocząć GeForce RTX 3070 i sprawdźmy, czy wbudowany w procesor układ Radeon Vega 8 poradzi sobie ze Strażnikami.

Guardians of the Galaxy – 1920 x 1080

[kl./s.] zintegrowana grafika Radeon Vega 8 (AMD Ryzen 7 5700G + RAM 3933 MHz)

Niskie – scale 70% + CAS 43

33 Niskie – scale 80% + CAS 38

30 Niskie 29

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cóż, nikt nie spodziewał się szaleństw, ale nie jest dobrze. Może zintegrowane grafiki w procesorach nowej generacji pozwolą na płynną grę w Strażników Galaktyki.

Twój komputer nie pozwoli Ci na komfortową rozgrywkę w Guardians Of The Galaxy? Nie martw się, gra jest dostępna również w GeForce Now.

Implementacja ray-tracingu w Strażnikach Galaktyki

Guardians Of The Galaxy nie dość, że jest dobrą grą, to jeszcze sensownie zaprojektowaną pod względem wykorzystania ray-tracingu i wymagań sprzętowych. Nikt się tu nie bawił w globalne oświetlenie RT, które daje efekty niewspółmierne do pożeranej mocy obliczeniowej. Mamy tu do czynienia tylko z odbiciami, ale za to bardzo dobrze zrealizowanymi. Nie jest to może poziom odbić jak w Control, ale i wymagania sprzętowe są znacznie niższe. Posiadacze kart RTX dodatkowo zawsze mogą włączyć do akcji DLSS.