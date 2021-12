Testując głośniki Creative SBS E2900 przekonaliśmy się, że głośniki z łącznością Bluetooth jak najbardziej mogą być zarazem tanie i dobre. A wiesz do czego jeszcze idealnie pasuje taki opis? Do doskonałego prezentu pod choinkę, rzecz jasna!

Creative SBS E2900 to domowe nagłośnienie totalne

Choć nawet sam producent pisze o nim jak o głośnikach, to ten sprzęt jest czymś zdecydowanie więcej niż tylko nimi. Creative SBS E2900 to pełnoprawny system audio do domu, który – owszem – możesz podłączyć do telewizora albo komputera przez AUX, ale możesz też wykorzystać w inny sposób.

Wbudowany odtwarzacz MP3 pozwala na słuchanie muzyki zapisanej w tym formacie na karcie SD albo pendrivie, a do tego jeszcze masz do swojej dyspozycji zintegrowane radio FM, dzięki czemu na dobrą sprawę nie potrzebujesz żadnego nośnika czy dodatkowego źródła dźwięku. Analogowy tuner jest w stanie samodzielnie wyszukać stacje radiowe w zakresie częstotliwości od 87,5 do 108 MHz.

Możesz jednak także słuchać swojej starannie wyselekcjonowanej muzyki bez żadnych dodatkowych kabli. Pozwala na to wbudowany moduł Bluetooth 5.0. Profil transmisji bezprzewodowej A2DP w połączeniu z kodekiem SBC zapewnia wysoką jakość dźwięku – niemal nie do odróżnienia od tej osiąganej podczas połączenia przewodowego.

Moc, którą słychać i czuć

Skoro zeszliśmy już z opcji łączności na temat jakości dźwięku, to zatrzymajmy się tu na chwilę. Warto, bo i pod tym względem zestawowi Creative SBS E2900 trudno cokolwiek zarzucić. jest wyposażony w niezłej jakości, 3-calowe przetworniki dwuzakresowe w głośnikach satelitarnych, a każdy z nich cechuje się mocą 15 W.

„Satelitom” towarzyszy zewnętrzny, 30-watowy subwoofer z przetwornikiem w formacie 5,25 cala i portem bass-reflex. Ten niskotonowy głośnik zapewnia zaskakująco solidny bas, który powinien przypaść do gustu zarówno miłośnikom nieco cięższej muzyki, jak również maniakom filmów i seriali. Dodaj to wszystko, a szybko wyjdzie ci, że Creative SBS E2900 to zestaw o mocy 60 W (RMS), co jest naprawdę niezłym wynikiem, jak na sprzęt tej kategorii.

Gdy głośniki Creative SBS E2900 dotarły do naszej redakcji, udało nam się je przetestować pod kątem różnych zastosowań. Sprawdziliśmy jak radzą sobie z muzyką z plików lub z radia, ale też filmami, a nawet grami wideo. I co nam wyszło? Z radiem radzą sobie bez zarzutu, a z muzyką… jeszcze lepiej. Szczególnie przy połączeniu przewodowym i wysokiej jakości plikach trudno nie docenić czystości brzmienia, głębokich basów, szczegółowych tonów wysokich i wyraźnego wokalu.

W grach i filmach dźwięk okazał się bardzo mocny, dzięki czemu jedne i drugie wciągają jak odkurzacz. To naprawdę uniwersalny sprzęt. Zresztą notę 4,5 w 5-gwiazdkowej skali oraz odznaczenia „Dobry Produkt” i „Super opłacalność” przyznaliśmy mu nieprzypadkowo.

Jest też na co popatrzeć. Estetyka Creative SBS E2900

Nie jest to zasadą, a mimo to głośniki Creative SBS E2900 wyglądają równie dobrze jak brzmią. Mają równocześnie nowoczesny i stonowany wygląd, dzięki czemu świetnie prezentują się zarówno w pokoju nastolatka, jak i salonie małżeństwa w kwiecie wieku.

Warto wspomnieć, że w zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania. Za jego pomocą można szybko i wygodnie przełączyć odtwarzany utwór, wyregulować głośność, wybrać źródło odtwarzania, zmienić ustawienia korektora, a także… skonfigurować oświetlenie LED. Głośnik niskotonowy może bowiem świecić na czerwono, niebiesko lub fioletowo, bardziej lub mniej intensywnie, tworząc niepodrabialną atmosferę.

To oświetlenie w dodatku powinno świetnie wkomponować się w… gwiazdkowy wystrój mieszkania. W końcu kolorowe światełka zapewniają niepowtarzalny klimat. A gdy z głośników wydobędą się dźwięki kolęd, to – cóż – Święta w pełni!

