Testujemy ray-tracing w Cyberpunku 2077 na karcie ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC. To spore wyzwanie, bowiem ta gra z ray-tracingiem jest wręcz niesamowicie wymagająca.

Gdy po raz pierwszy testowaliśmy Cyberpunka 2077 z ray-tracingiem w naszej recenzji znalazły się wyłącznie karty GeForce, bowiem wtedy ray-tracing po prostu nie działał na Radeonach. Później mieliśmy okazję sprawdzić ile w Cyberpunku 2077 zmienił patch 1.2 - który również wprowadził obsługę RT dla Radeonów - ale niestety w tamtym momencie nie mieliśmy dostępu do nowych kart Radeon.

Cyberpunk 2077 z ray-tracingiem na karcie AMD Radeon

W testach wykorzystaliśmy recenzowaną u nas kartę ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC. Komputer testowy był wyposażony również w procesor AMD Ryzen 5900X oraz 32 gigabajty pamięci 3800 MHz (synchronicznie).

W testach wykorzystaliśmy również technologię AMD FidelityFX (skalowanie i wyostrzanie). Oczywiście nie oferuje ona takich spektakularnych wyników jak DLSS 2.0, ale na bezrybiu i rak ryba.

Na wykresach poniżej możecie również sprawdzić jak poprawiła się wydajność gry na tej karcie w porównaniu do wersji 1.12.

Cyberpunk 2077 v1.22 – 1920 x 1080

[kl./s.] ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC

Ultra [FidelityFX Static 80%] 100

71 Ultra 88

60 Ultra v1.12 80

57 Ray-tracing medium [FidelityFX Static 80%] 45

36 Ray-tracing medium 36

24 Ray-tracing ultra [FidelityFX Static 80%] 34

25 Ray-tracing ultra 27

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.22 – 2560 x 1440

[kl./s.] ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC

Ultra [FidelityFX Static 80%] 81

56 Ultra 61

47 Ultra v1.12 56

45 Ray-tracing medium [FidelityFX Static 80%] 33

27 Ray-tracing medium 25

21 Ray-tracing ultra [FidelityFX Static 80%] 24

19 Ray-tracing ultra 18

14 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.22 – 3840 x 2160

[kl./s.] ASUS ROG STRIX Radeon RX 6800 OC

Ultra [FidelityFX Static 80%] 44

30 Ultra 30

24 Ultra v1.12 27

23 Ray-tracing medium [FidelityFX Static 80%] 19

16 Ray-tracing medium 13

11 Ray-tracing ultra [FidelityFX Static 80%] 13

11 Ray-tracing ultra 9

8 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cóż, nie spodziewaliśmy się cudów po Radeonie RX 6800 i wyniki mówią same za siebie. Jeśli już chcemy bawić się ray-tracingiem w Cyberpunku na kartach Radeon, to zdecydowanie lepiej sięgnąć po model Radeona 6800 XT, czy wręcz testowanego u nas Radeona 6900 XT. Uzupełnimy wyniki o te karty, gdy tylko trafią do naszej redakcji.

Zanim jednak zaczniecie narzekać na słabą wydajność Radeonów w ray-tracingu, przypominamy, że Cyberpunk 2077 jest w tym aspekcie tak wymagający, że nawet na kartach GeForce grywalny jest praktycznie jedynie z technologią DLSS.

Liczyliśmy też na poprawę wyników przy użyciu technologii Smart Access Memory/Resize BAR, ale technologia, która świetnie działała z poprzednimi wersjami Cybera (i z poprzednimi wersjami sterowników), w tym przypadku całkowicie odmówiła współpracy - to znaczy udało ją się uruchomić, ale wyniki zamiast iść w górę, to zaczęły lecieć w dół. Ostatnie patche do Cyberpunka zmieniały sposób zarządzania pamięcią i zgadujemy, że właśnie tu może tkwić problem.

Zgłosiliśmy błąd AMD i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie to naprawione. Jak dobrze technologia SAM działała w Cyberpunku możecie sprawdzić choćby w naszej recenzji Radeona RX 6700 XT (gdzie znajdują się również wyniki kart 6800, 6800 XT i 6900 XT).

