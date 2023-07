To wyjątkowo intrygująca konstrukcja. DJI Air 3 jest dronem stworzonym z myślą o tych, którym marzą się świetne nagrania z powietrza, ale szkoda im pieniędzy na Mavica.

Nie w jedną, lecz w dwie kamery został wyposażony DJI Air 3. Zapowiadany jako najlepszy dron konsumencki w tak małym rozmiarze model ma 1/1,3-calowy sensor CMOS z obiektywem szerokokątnym oraz 1/1,3-calową kamerę medium tele (oferującą także bezstratny, trzykrotny zoom optyczny). Jednostki odpowiadają formatom 24 i 70 mm.

Po co dwie kamery w DJI Air 3?

Dwie kamery umożliwiają dronowi DJI Air 3 nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy zachowaniu płynności 60 klatek na sekundę i to w trybie HDR. Dostępne tryby kolorów to 10-bit D-Log M oaz 10-bit HLG. Aparaty pozwalają także na robienie bogatych w szczegóły zdjęć o rozdzielczości 48 Mpix.

Dron nie tylko nagrywa wideo, ale też przesyła podgląd z kamer na żywo. Dzięki nowemu standardowi – O4 – połączenie z kontrolerem jest stabilne i niezawodne, nawet na dystansie 20 kilometrów. DJI Air 3 świetnie radzić ma sobie także z identyfikacją i omijaniem przeszkód. Szczególnie, że widzi je dookoła siebie. Dodajmy jeszcze, że całość waży 720 gramów, a rozpędza się nawet do 75 km/h.

Lata długo. I tak jak chcesz

Jednym z najjaśniejszych punktów specyfikacji jest ponadto osiągany czas lotu. Na jednym ładowaniu DJI Air 3 potrafi pozostawać w powietrzu nawet przez 46 minut (dla porównania poprzedni model wytrzymywał 34 minuty, a pierwszy Air – jedynie 21 minut). A skoro już przy samym lataniu jesteśmy…

DJI Air 3 daje nam dostęp do wielu inteligentnych trybów latania. Nie tylko sam wraca do punktu startu, ale też ułatwia nagrywanie tego, co ważne, utrzymując dany obiekt w centrum kadru, podążając za nim lub też orbitując wokół niego. Oferuje również kilka trybów QuickShots (Rocket, Dronie, Circle, Helix, Boomerang i Asteroid).

Na tym nie koniec, bo „Trójka” oddaje do naszej dyspozycji także specjalne formaty, takie jak Hyperlapse (czyli nagrania poklatkowe), Slow Motion (w zwolnionym tempie), Night Mode (zwiększający jakość nagrań po zmroku) czy MasterShots (dokonujący automatycznego montażu z muzyką i efektami specjalnymi). Dzięki temu świetnie wyglądające materiały wideo osiągamy w zaledwie kilka kliknięć.

Ile kosztuje DJI Air 3? Cena

Tak jak można się było tego domyślać, DJI Air 3 nie należy do najtańszych dronów na rynku, choć daleko mu też do tych najdroższych. Podstawowy wariant został wyceniony na 5399 złotych, a ceny zestawów „Fly More Combo” rozpoczynają się od 6599 złotych.

