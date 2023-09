DreameBot L20 Ultra to najdoskonalszy robot odkurzająco-mopujący, który nie tylko czyści podłogi, ale także sam utrzymuje się w czystości. Co oferuje nowy model i dlaczego warto się nim zainteresować?

Płatna współpraca z marką Dreame

Firmy Dreame chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jeden z głównych producentów robotów sprzątających, który już niejednokrotnie gościł na łamach naszego portalu – mieliśmy okazję przetestować m.in. modele DreameBot W10, DreameBot L10s Ultra, a niedawno też DreameBot L10 Ultra.

Podczas targów IFA 2023 zaprezentował nowy model - DreameBot L20 Ultra, czyli następcę omawianego właśnie DreameBot L10 Ultra. Producent chwali się, że jest to jego najbardziej zaawansowany robot sprzątający. Mamy otrzymać jeszcze lepszy sprzęt, dzięki czemu oszczędzimy czas przy sprzątaniu domu.

Precyzja sprzątania co do milimetra

DreameBot L20 Ultra został zaprojektowany z myślą o użytku domowym, nawet tam, gdzie znajduje się dużo pomieszczeń. Robot nie będzie miał problemów z twardymi podłogami, drewnianym parkietem czy nawet dywanami.

Robot wykorzystuje zaawansowany system ssący Vormax o mocy 7000 Pa, który zapewnia skuteczne odkurzanie. Pod spodem znalazła się unoszona gumowa szczotka, umożliwiająca łatwe ściąganie włosów. Dodatkowym atutem jest technologia odłączania mopów oraz system ultradźwiękowego wykrywania dywanów, co pozwala na jeszcze efektywniejsze czyszczenie takich powierzchni.

Producent zadbał także o dokładniejsze sprzątanie w trudno dostępnych obszarach. Urządzenie wykrywa swoje położenie, co pozwala jeszcze lepiej wykonać pracę. Ciekawostką jest technologia MopExtend, która automatycznie zbliża mop na 2 mm od wykrytej krawędzi, umożliwiając tym samym staranniejsze i dokładniejsze sprzątanie we wszelkich zakamarkach - w narożnikach, przy wszelkich krawędziach pomieszczenia, a także przy nogach stołów i krzeseł.

Skuteczne usuwanie trudnych zanieczyszczeń

Technologia CleanGenius zadba o odpowiedni tryb sprzątania. DreameBot L20 Ultra rozpoznaje układ domu i na tej podstawie zaleca tryb pracy urządzenia: dzienny lub Ultimate, aby pomóc uzyskać możliwe jak najlepsze efekty sprzątania.

DreameBot L20 Ultra rozpoznaje stopień zabrudzenia mopów i podłóg. Takie rozwiązanie pozwala powtórzyć operację czyszczenia – robot automatycznie wraca wyczyścić mopy i powtarza mopowanie podłóg.

DreameBot L20 Ultra rozpoznaje dywany, dzięki czemu użytkownik może określić w aplikacji jak robot powinien na nie reagować – przewidziano trzy tryby:

odłączanie mopów — całkowite odłączanie mopów pozwala uniknąć ryzyka zamoczenia dywanów o długim/średnim włosiu,

unoszenie mopów — robot unosi mopy do 10,5 mm, co dobrze sprawdza się podczas czyszczenia dywanów o krótkim włosiu,

Omijanie dywanów — pozwala całkowicie omijać dywany podczas sprzątania

Dodatkowym atutem jest system mopowania DuoScrub. Pod marketingową nazwą kryją się dwa szybkoobrotowe mopy, które są proaktywnie dociskane do podłoża. Dodatkowym atutem jest automatycznie unoszona gumowa szczotka. Takie rozwiązanie zapewnia duży obszar czyszczenia, a przy tym bez problemu usuwa uporczywe zabrudzenia i rozlane płyny. Zastosowana konstrukcja zapewnia także cichszą pracę urządzenia względem robotów z wibrującym wkładem (według producenta robot generuje hałas na poziomie 63 dB(A) – to najniższy poziom hałasu jaki został zmierzony w trybie mopowania).

DreameBot L20 Ultra bez problemu odnajdzie się w domu

Robot wykorzystuje zaawansowane systemy rozpoznawania otoczenia, dzięki czemu automatycznie uczy się środowiska pracy. Producent zastosował inteligentną technologię nawigacji Pathfinder, która umożliwia szybkie mapowanie i dokładne planowanie tras – robot skrupulatnie sprząta obszar rzędami lub szybko przechodzi do określonych miejsc w celu sprzątania punktowego.

To jednak nie wszystko, bo robot wykorzystuje także system omijania przeszkód AI Action. Kamera i podświetlenie rejestruje otoczenie, a technologia 3D Structured Light wykrywa kształt i odległość obiektu, co pozwala sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu różnych przeszkód. Warto dodać, że urządzenie ma certyfikat bezpieczeństwa TÜV SÜD i spełnia standardy cyberbezpieczeństwa ETSI EN 303 645 dla produktów IoT.

Co to oznacza dla użytkownika? Ano to, że DreameBot L20 Ultra może płynnie poruszać się po domu, automatycznie identyfikować przedmioty i zaplanować sprzątanie wokół nich. Nie będzie problemów nawet w ciemnych pomieszczeniach.

Zaplanuj sprzątanie tak jak chcesz

Do sterowania robotem można wykorzystać aplikację Dreamehome, która pozwala w prosty i szybki sposób zaprogramować parametry sprzątania pod kątem swojego domu. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS.

W aplikacji można ustalać harmonogramy pracy robota, podzielić pomieszczenia na segmenty, tworzyć wirtualne ściany, a nawet ustawiać strefy bez dostępu. Przydatna może okazać się także opcja odłączania mopów.

Warto dodać, że DreameBot L20 Ultra jest zgodny z asystentami Alexa, Siri i Google. W ten sposób można jeszcze prościej sterować pracą urządzenia – za pomocą komendy głosowej można rozpocząć, zakończyć lub wstrzymać sprzątanie.

Automatyczne czyszczenie i konserwacja urządzenia

Producent zadbał także o odpowiednią konserwację urządzenia. DreameBot L20 Ultra współpracuje z w pełni automatyczną stacją dokującą, która nie tylko samodzielnie zaplanuje sprzątanie, ale dodatkowo zadba o odpowiednie czyszczenie urządzenia.

Po zakończonym sprzątaniu, robot samodzielnie myje mopy w stacji dokującej i od razu wysusza je ciepłym powietrzem, by zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. W porównaniu do poprzednich modeli, zwiększono temperaturę i zoptymalizowano przepływ powietrza, by skrócić czas i poprawić skuteczność działania. W środku stacji przewidziano także worek na kurz, który można łatwo wyjąć i oczyścić - przy standardowym trybie użytkowania robota, powinien on wystarczyć mniej więcej na 75 dni pracy urządzenia.

Nowością jest technologia DualBoost 2.0, która zapewnia lepszą skuteczność zbierania kurzu i opróżniania wbudowanego pojemnika do stacji dokującej. Obszar mokry do czyszczenia mopami i obszar suchy do zbierania kurzu zostały od siebie oddzielone, a obszar do zbierania kurzu znajduje się teraz po bokach robota (a nie na ich spodzie jak do tej pory), co pozwala zminimalizować ryzyko wysypania zanieczyszczeń i przypadkowego przeniknięcia wody.

W robocie zintegrowano akumulator o pojemności 6400 mAh, który pozwala nawet na 180 minut odkurzania i mopowania w trybie cichym (lub 260 minut pracy w trybie tylko odkurzanie lub tylko mopowanie w trybie cichym). Nowością w DreameBot L20 Ultra jest technologia szybkiego ładowania, która zapewnia o 30% szybsze uzupełnienie akumulatora w porównaniu z poprzednimi modelami robotów Dreame.

Warto dodać, że stacja dokująca samodzielnie uzupełnia w robocie wodę i środki myjące, by mop był zawsze mokry i zapewniał odpowiednią jakość sprzątania.

Porządek jaki chciałbyś w domu

DreameBot L20 Ultra to w pełni automatyczny robot sprzątający, który pozwala nas wyręczyć w przykrych, codziennych obowiązkach. Co ważne mówimy o kompleksowym rozwiązaniu, które zapewnia funkcję odkurzania, mopowania, ale też dokładnego czyszczenia trudno dostępnych miejsc.

Projektanci zadbali o w pełni zautomatyzowaną pracę, co przekłada się na jeszcze efektywniejsze czyszczenie. Warto zauważyć, że nowa konstrukcja wypada jeszcze lepiej względem poprzednich modeli producenta. DreameBot L20 Ultra oferuje funkcję inteligentnego rozpoznawania otoczenia pracy, omijania przeszkód, planowania najbardziej efektownej pracy, ale też automatycznego czyszczenia i konserwacji.

DreameBot L20 Ultra został wyceniony na 1500 dolarów, ale kupując go w przedsprzedaży (do 20 września) można go dorwać za 1050 dolarów.

Płatna współpraca z marką Dreame