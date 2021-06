Ilość naszych plików rośnie w zastraszającym tempie, ale ciągle chcemy mieć do nich wygodny i bezpieczny dostęp. To problem? Niekoniecznie! W takiej sytuacji warto pomyśleć nad dyskiem zewnętrznym, który ma przewagę nad innymi rozwiązaniami do przechowywania plików.

Zauważyliście, że generujemy ogromną ilość danych? Zdjęcia z wakacji, filmy z różnych okoliczności, ulubiona muzyka, a do tego masa projektów, dokumentów i plików związanych z pracą. Potrafi się tego zebrać naprawdę sporo (szczególnie, że oczywiście wszystko jest nam potrzebne, bo - jak to się mówi - może kiedyś się przyda).

Zgromadzone dane można magazynować bezpośrednio na komputerze lub w chmurze. Sprawa się komplikuje, gdy zależy nam na szybkim dostępie do plików na dowolnym komputerze, ale nie mamy zaufania do usług chmurowych, chociażby ze względu na możliwość awarii po stronie dostawców – część z Was pewnie pamięta niedawny pożar w serwerowni OVH.

W takiej sytuacji warto pomyśleć nad dyskiem przenośnym, który wydaje się idealnym rozwiązaniem do wygodnego i bezpiecznego przechowywania plików.

Dysk przenośny – idealne rozwiązanie do przechowywania plików

Dlaczego warto wybrać dysk przenośny? Takie rozwiązanie ma kilka istotnych atutów, które mogą mieć ogromne znaczenie dla użytkownika komputera.

Nośnik zewnętrzny ma kompaktowe rozmiary, a dzięki czemu można mieć go zawsze przy sobie - nie będzie problemów z jego przenoszeniem w plecaku, torbie czy nawet kieszeni. Mało tego! Dyski często są dostępne w różnych kolorach i cechują się eleganckim wyglądem. Nie trzeba chyba Was przekonywać, że taki sprzęt dobrze się prezentuje.

Co ważne, koniecznie musi być to dysk typu SSD. Takie konstrukcje korzystają z pamięci półprzewodnikowych, przez co są odporne na uszkodzenia i całkowicie niesłyszalne. W przypadku lepszych modeli możemy też liczyć na bardzo szybkie transfery, co będzie miało ogromne znaczenie przy zgrywaniu dużych porcji danych.

Jest jeszcze jeden argument przemawiający za wyborem nośnika zewnętrznego. W przeciwieństwie do dysków chmurowych, nośnik zewnętrzny nie wymaga dostępu do Internetu i opłacania abonamentu, więc można z niego korzystać w każdych warunkach. To dobre rozwiązanie dla podróżujących w te miejsca, gdzie nie zawsze jest dostęp do szerokopasmowego Internetu czy nawet sieci komórkowej.

Jaki dysk przenośny? Zerknij na propozycje Samsunga

Jaki wybrać dysk zewnętrzny? Zainteresowanych odsyłamy do naszego zestawienia polecanych dysków przenośnych, gdzie wypisaliśmy najciekawsze propozycje z różnych segmentów cenowych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ofertę firmy Samsung, gdzie w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Samsung Portable SSD T5 to podstawowy model, który wyróżnia się eleganckim wzornictwem, ale też kompaktową i wytrzymałą budową. Co więcej, producent przygotował czarną i niebieską wersję kolorystyczną.



Samsung Portable SSD T5 zadowoli większość użytkowników - jest kompaktowy, w miarę szybki i niedrogi

Dysk korzysta ze złącza USB 3.1 typ C, a jego transfery dochodzą do 540 MB/s (to prawie 5-krotnie więcej niż osiągają zewnętrzne dyski HDD). Nie będzie zatem problemów z szybkim kopiowaniem plików.

Portable SSD T5 można kupić za rozsądne pieniądze – ceny modeli o pojemności 500 GB zaczynają się od około 300 złotych. W sprzedaży są też dostępne wersje 1 TB i 2 TB.

Kolejną propozycją wartą uwagi jest Samsung Portable SSD T7 – kształt i rozmiar dysku jest praktycznie taki sam jak w przypadku modelu Samsung Portable SSD T5 (mówimy więc o kompaktowej i wytrzymałej konstrukcji).



Samsung Portable SSD T7 Touch został wyposażony w czytnik linii papilarnych, którym można zabezpieczyć dostęp do plików

Portable SSD T7 wyróżnia się jednak dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, szczególnie w wersji Portable SSD T7 Touch, gdzie dostęp do plików można zabezpieczyć za pomocą odcisku palca. Nośnik zapewnia też dużo szybsze transfery – te dochodzą do 1050 MB/s przy odczycie i 1000 MB/s przy zapisie.

Samsung Portable SSD T7 jest dostępny w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB. Dodatkowo można zdecydować się na jeden z kilku kolorów - T7 występuje w wersji szarej, niebieskiej i czerwonej, a T7 Touch w srebrnej i czarnej,

Na koniec Samsung Portable SSD X5 - to propozycja dla klientów, którzy poszukują możliwie najwydajniejszego rozwiązania, bez względu na koszta. Nośnik korzysta ze złącza Thunderbolt 3 i osiąga transfery rzędu 2800/2300 MB/s (!).



Samsung Portable SSD X5 to jeden z najwydajniejszych dysków przenośnych na rynku

Uwagę zwraca też oszałamiający design „x-piątki” Producent zastosował tutaj superszybki dysk SSD NVMe, który zamknięto we wzmocnionej, magnezowej obudowie. Nie musimy więc się obawiać o uszkodzenie sprzętu.

Samsung Portable SSD X5 występuje w wersjach o pojemności 500 GB, 1 TB i 2 TB. Potężne transfery zostały jednak okupione dosyć wysoką ceną.

Potrzebujesz mieć dane pod ręką? W takim razie wybierz dysk zewnętrzny

Dysk zewnętrzny dla wielu będzie rozwiązaniem idealnym. To wygodny i bezpieczny sposób na magazynowanie plików, który pod kilkoma względami ma przewagę nad wirtualnymi dyskami chmurowymi.

Co więcej, na rynku można znaleźć sporo ciekawych modeli, które powinny spełnić oczekiwania różnych użytkowników – począwszy od podstawowych modeli pokroju Samsunga Portable SSD T5, przez konstrukcje z dodatkowymi zabezpieczeniami jak w Samsungu Portable SSD T7 Touch, a skończywszy na superszybkich modelach typu Samsung Portable SSD X5.

Artykuł powstał ze współpracy z firmą Samsung