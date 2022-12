Wybieramy najlepsze monitory dla osób zajmujących się fotografią i grafiką. Rozwiązania dla osób bezkompromisowych, profesjonalistów pełną gębą, ale i w cenie, która nie zrujnuje budżetu, a zapewni satysfakcję.

W naszych zestawieniach TOP polecamy monitory w różnych przedziałach cenowych - tanie i bardzo tanie, o różnych rozdzielczościach wyświetlania, dla graczy i ogólnego przeznaczenia. Jest jeszcze jedna grupa wymagających użytkowników, a mianowicie osoby zajmujące się fotografią lub grafiką. Monitory dla tych użytkowników muszą spełniać bardzo restrykcyjne normy precyzji wyświetlania obrazu, jednorodności podświetlenia i komfortu użytkowania.

Zmiany w branży monitorów na przestrzeni ostatnich lat sprawiły, że możemy wybierać wśród coraz większej liczby marek. Bardzo dobrze radzą sobie z wyświetlaniem kolorów także laptopy, między innymi marek Huawei czy ASUS, lecz to już oddzielny temat, bo tam monitor jest integralną częścią komputera.

Trzeba też pamiętać, że choć EIZO wciąż jest synonimem najlepszej dostępnej jakości, to ma mocną konkurencję w segmencie produktów tańszych niż 10 tysięcy złotych. Z kolei NEC już nie oferuje produktów dla profesjonalnych fotografów i grafików. W praktyce w portfolio pozostał mu tylko jeden 24 calowy monitor o takim przeznaczeniu.

Jaki dobry monitor dla fotografa/grafika?

Dla fotografa i grafika ważna jest nie tylko liczba kolorów

Dziś już nie musimy rozprawiać nad kwestią liczby wyświetlanych kolorów, jakością obrazu na wyjściu kart graficznych. W zasadzie każdy komputer, nawet jeśli grafika jest zintegrowana z procesorem, poradzi sobie z kwestią zapewnienia odpowiedniej liczby kolorów. Istotniejsza jest precyzja ich odwzorowania (czyli błędy deltaE), a także pokrycie gamutu, w którym będziemy pracować (to nie to samo co objętość gamutu). Te kwestie szczegółowo opisujemy w materiale Nie daj się nabrać. Dlaczego Twój monitor nie może mieć pokrycia gamutu sRGB większego niż 100%?, do którego was odsyłamy po detale w kwestii pracy z kolorem.

Dlaczego pokrycie gamutu to nie to samo co objętość? Poniższa ilustracja wyjaśnia, dlaczego tych dwóch pojęć, pokrycie i objętość, nie należy utożsamiać. Dlatego, gdy czytacie recenzje, najpierw zwracajcie uwagę jak to jakie pokrycie wybranego gamutu roboczego ma testowany monitor. Objętość to kwestia drugorzędna.

Monitor A (skalibrowany do sRGB) i B mają taką samą objętośc gamutu barw, ale różne zestawy kolorów. W efekcie monitor B nie pokrywa całego sRGB, a tylko jego część (źródło: BenQ)

Te szczegóły są ważne w pracy grafika i fotografa

Choć grafik i fotograf nie potrzebują w zasadzie odświeżania wyższego niż 60 Hz, by uzyskiwać profesjonalne rezultaty, warto pamiętać o jednym. Port, po którym łączymy komputer/kartę graficzną z monitorem musi radzić sobie z odpowiednim odświeżaniem. I tak jeśli mamy monitor 4K, to dla 60 Hz odświeżania potrzebne będzie nam albo połączenie Display Port, albo HDMI, ale w wersji co najmniej 2.0. Warto też upewnić się, czy złącza jakie są w monitorze i komputerze pasują do posiadanego, ewentualnie dołączonego przez producenta monitora, kabelka.

Z kolei wydajność GPU jakim dysponujemy staje się istotniejsza dopiero wtedy, gdy podczas pracy z obrazem fotograf lub grafik chce korzystać z funkcji oprogramowania wykorzystujących akcelerację sprzętową. To jednak rzecz, która ma niewiele wspólnego z monitorem.



Dobry monitor można ustawić w praktycznie dowolnej orientacji

Istotniejsza będzie ergonomia ustawiania monitora w miejscu pracy. Dobry monitor dla fotografa czy grafika musi oferować nie tylko możliwość wychylenia, odchylenia w pionie. Dobrze by monitor dało się regulować także odchylając na boki w poziomie, a w szczególnych wypadkach obracać. Ta ostatnia funkcja przyda się, gdy chcemy pracować z obrazem w pionie, co może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku obróbki zdjęć portretowych. Dobrze też, gdy monitor ma opcję regulacji wysokości. Co prawda zawsze można podstawić coś pod monitor, ale po co stosować półśrodki.

Co musi potrafić monitor dla fotografa lub grafika? Można powiedzieć, że kluczowym czynnikiem decydującym o możliwościach monitora jest cena. Im droższy monitor, tym lepszy - jednak postęp sprawił, że początkujący fotograf może sprawić sobie przyzwoity monitor już za mniej niż 1500 zł. Jednakże, gdy chcemy mieć gwarancję bardzo dobrego odwzorowania barw jak i pokrycia gamutów, trzeba szukać wśród droższych produktów. Możemy na szczęście określić sobie punkt odcięcia na różnych pułapach cenowych, przy którym parametry monitora są już wystarczająco dobre, a dopłacanie nie wpłynie znacząco na nasz konkretny komfort pracy z obrazem.

Pokrycie gamutu sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 dla dobrego monitora przeznaczonego do pracy z obrazem, szczególnie sRGB Niezależnie od kwoty jaką planujemy przeznaczyć na monitor, należy pamiętać o pewnych wymaganiach z jakimi powinien poradzić sobie monitor dla grafika, fotografa. Im lepiej im sprosta dany produkt tym większe nasze zadowolenie. Najważniejsze cechy istotne przy wyborze monitora dla fotografa, grafika to: wierne odwzorowanie kolorów, które nie jest jednoznaczne z pokryciem szerokiego gamutu (to najlepiej wnioskować z lektury testów), jeśli w danym monitorze nie jesteśmy w stanie uzyskać błędów deltaE znacznie poniżej 2, to nie nadaje się on do pracy z kolorem

w przypadku pracy z obrazem, który trafia do internetu lub mniej wymagających zadań drukowania, pokrycie przestrzeni barw sRGB bliskie 100%, z tym radzą sobie dziś nawet niezbyt kosztowne monitory

w przypadku pracy z obrazem, który będzie drukowany, a także wszelkich profesjonalnych zastosowaniach, wsparcie dla przestrzeni barw AdobeRGB bliskie 100%

monitory, które jakąkolwiek wymaganą przestrzeń barw pokrywają w stopniu mniejszym niż 90%, nie powinny być rozważane jako sprzęt dla fotografa lub grafika

funkcje wyrównujące podświetlenie, w różnych częściach panelu (to sprzętowe rozwiązania, nie należy ich mylić z funkcjami poprawy kontrastu przy treściach wideo)

kontrola temperatury kolorów na całym ekranie (te funkcje znajdziemy w menu)

w przypadku w pełni profesjonalnych zastosowań możliwość kalibracji sprzętowej (dane przechowywane są wewnątrz monitora w tak zwanych tablicach LUT, a nie w plikach ładowanych przez kartę graficzną do pamięci przy każdym uruchomieniu komputera)

wskazana technologia panelu OLED (to jeszcze przyszłość w tej branży, w monitorach stacjonarnych) lub IPS lub jej wariant, dobrze gdy pełne (nie segmentowe) podświetlenie LED

ekran powinien być matowy lub satynowy (typ łączący zalety matryc matowej i błyszczącej)

minimalna liczba wad pikseli - ale to już zależy od normy przyjętej przez producenta

optymalna przekątna 24-27 cali, dla 4K nawet 31 cali

rozdzielczość co najmniej 2560 x 1440 (16:9), monitory FullHD, choć wciąż mogą się przysłużyć w pracy, nie są już tak komfortowe jak kiedyś (trudno na nich dobrze rozmieścić wszystkie elementy interfejsu), dlatego nie rekomendujemy już tej rozdzielczości

dla monitorów o przekątnej 31 lub 32 cale (czasem jest to klasa 31,5 cala) optymalna rozdzielczość to 4K czyli 4096x2160 (19:10) lub UHD czyli 3840 x 2160 (19:6)

stosowanie monitorów o większej przekątnej powinno być uzasadnione wymogami narzucanymi przez materiały, z którymi pracujemy, domyślnie już 32 cale stanowią bardzo dużą przestrzeń roboczą, a większe trudniej ogarnąć dobrze wzrokiem Sprawą drugorzędną, choć nie mniej istotną, jest ergonomia obsługi i wygoda sterowania. Możemy tu postawić na wygodne menu ekranowe i przyciski fizyczne (mogą być dotykowe), ale też na sterowanie z poziomu aplikacji komputerowej. Monitor powinien umożliwiać regulację wysokości i nachylenia, a w lepszych produktach także obrotu (by możliwa była praca w pionie). W sprzęcie dla fotografa często spotyka się też opcję instalacji tzw. kaptura, który ogranicza wpływ bocznego światła na wyświetlany obraz. Fabryczny kaptur kosztuje kilkaset złotych i więcej. Najtaniej uzyskamy efekt robiąc kaptur samodzielnie, na przykład z zaczernionego kartonu. Natomiast ostrożnie należy patrzeć się na funkcje „poprawiające” obraz i kolory, którymi chwalą się producenci. Mogą one sprawić, że zdjęcia będą wyglądać wyjątkowo atrakcyjnie, ale nie zawsze przekłada się to na precyzyjne odwzorowanie barw i odcieni szarości.

Monitor dla gracza też może przysłużyć się fotografowi

Choć fotografowie i graficy nie zniknęli z rynku, dziś trudno w sklepach znaleźć działy ze sprzętem przeznaczonym dokładnie dla nich. Więcej mówi się o monitorach biznesowych czy dla graczy. Produkty z tych kategorii także mogą przydać się fotografowi lub grafikowi jeśli spełniają opisane powyżej wymogi. Dotyczy to szczególnie tych niżej pozycjonowanych cenowo produktów, jak lubiany przez internautów LG 27UL500-W. To monitor określany jako produkt dla graczy, ale sprawdzi się także przy pracy z obrazem w gamucie sRGB.

Fabryczna kalibracja, programowa kalibracja, profil - o co tu chodzi

Dobre monitory graficzne trafiają do nas jako urządzenia fabrycznie skalibrowane. Oznacza to, że producent zadbał o zapisanie w pamięci monitora danych, które pozwolą dobrze odwzorować kolory w ramach możliwości urządzenia. Czasem dostajemy także oprogramowanie, do którego dołączone są profile kolorów. Po instalacji, są one aktywowane w konkretnych scenariuszach użycia monitora, co zapewnia dużo lepsze parametry pracy, niż gdy monitor jest użytkowany bez aktywnego zarządzania kolorami w systemie operacyjnym.



Ogromna liczba kolorów to połowa sukcesu, trzeba jeszcze zadbać o to, by te kolory odpowiadały rzeczywistości. Po części dba o to producent, po części my kalibrując urządzenie

Fabrycznie skalibrowany i oprofilowany monitor fotograficzny poradzi sobie z kolorami bez większych odstępstw, lecz gdy chcemy mieć gwarancję idealnego oddania barw w naszym otoczeniu roboczym, należy taki monitor ponownie skalibrować sprzętowo lub stworzyć dla niego profil (kalibracja programowa). Profil (plik z rozszerzeniem ICC, ICM) informuje system operacyjny komputera jak różnią się zapisane w monitorze ustawienia od modelowego wzorca.

Są monitory, które mają mechanizm auto-kalibracji (dysponują one sprzętowym modułem pomiarowym). Kalibrację programową należy co pewien czas powtarzać, gdyż elementy wyświetlacza ulegają zużyciu. W przypadku sprzętowej zależy to od modelu monitora. Kalibracja sprzętowa zapewnia większą precyzję, a także eliminuje zależność od urządzenia, z którym monitor współpracuje.

Fotografowie i graficy to grupa, nad którą wymaganiami stoją już tylko osoby zajmujące się profesjonalnym składem/publikacją lub wykorzystujące monitory w nauce czy medycynie jako urządzenia do analizy danych badawczych.



Charakterystyczny element monitora dla fotografa/grafika - kaptur chroniący przed bocznym światłem i odblaskami

Poniżej znajdziecie nasze rekomendacje.

Nasze propozycje monitorów dla fotografa grafika

Spełnienie wszystkich opisanych powyżej wymogów w cenie, która każdego zadowoli może być trudne, a nawet niemożliwe. Proponowane monitory starają się jak najbardziej odpowiadać ideałowi, ale mogą mieć też wady. Nie wszystkie są modelami najnowszymi, ale z monitorami jest tak jak z obiektywami do aparatów - starzeją się dużo wolniej niż inne komponenty. Poza tym tak jak z obuwiem, jeśli chcecie pracować z obrazem to na monitorze nie należy szczególnie oszczędzać.

LG 27UL550-W Ocena benchmark.pl









4,6/5 To przykład, że można trafić na monitor, który ma i 4K oraz panel IPS, a także świetną, jak na cenę praktycznie budżetową, zważywszy na cel w jakim będziemy go używać, równomierność podświetlenia. Skierowany do osób, które przede wszystkim będą pracować z obrazami w gamucie sRGB, co w zasadzie spełni wymagania wszystkich początkujących fotografów i grafików. Wisienką na torcie z ich perspektywy są funkcje (AMD FreeSync) wspierające wykorzystanie tego monitora do gier, co czyni go dobrym wyborem dla osób, które okazjonalnie pracują z kolorem lub chcą po prostu mieć gwarancję, że widzą go tak jak należy. Monitor ma oczywiście swoje ograniczenia, choć w cenie około 1300 zł można je wybaczyć. Trudno oczekiwać tu dobrej pracy z treściami HDR, lecz to w zasadzie cecha istotna dla edytującego wideo, a nie fotografa. Nie obędzie się tu też bez kalibracji, która podniesie precyzję odwzorowania koloru na wymagany poziom. Jeśli nie wystarczy nam regulacja położenia z pomocą dołączonej podstawy, to jest możliwość skorzystania z wieszaka VESA, który zapewni pełną swobodę regulacji położenia wyświetlacza. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

ASUS ProArt PA279CV Ocena benchmark.pl









4,6/5 Ponownie monitor 4K, IPS o przekątnej 27 cali, który kierowany jest do mniej zaawansowanych uzytkowników, ale tym razem z wyższej półki. Dokładnie około dwa razy droższej. Wciąż jednak urządzenie, które kierowane jest do osób pracujących przede wszystkim z treściami w gamucie sRGB, dobre odwzorowanie AdobeRGB wciąż wymaga większej inwestycji. Pod względem wyposażenia ASUS ProArt PA279CV nie odbiega od tego co oferują znacznie droższe monitory dla fotografa i grafika. Mamy tu pełny zestaw złącz (porty USB są zarówno z boku jak i od dołu monitora), a także możliwość obrotu i zmiany położenia wyświetlacza w pionie i poziomie. Nie jest to nadal monitor do pracy z HDR pomimo oznaczeń, ale jak już wspomniałem o to w tym przypadku nie walczymy. Plusem ASUS ProArt PA279CV są dobre parametry pracy już po wyjęciu z pudełka. Jest to także jasny panel, podobnie jak opisywany poniżej BenQ, choć dla grafika i fotografa nie jest to tak istotne. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, 1x DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 typ C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

BenQ SW271C Ocena benchmark.pl









4,6/5 Monitor o rozdzielczości natywnej 4K (4096 x 2160), z panelem IPS. Następca polecanego przez nas wcześniej BenQ SW270C, który miał mniejsza rozdzielczość 2560 x 1440. Choć ponownie mamy przekątną 27 cali to jest to już sprzęt zaawansowany. BenQ SW271C to wybór dla osoby, która chce nie tylko mieć pełne pokrycie sRGB i świetną precyzję oddania barw, ale także zbliżyć się do takowego w przypadku innych gamutów barwnych. Bardzo dobry monitor do pracy w obrazem w AdobeRGB. Wysoka jakość wykonania, ergonomia, w zestawie kaptur i ułatwiający manipulację parametrami pracy HotKey Puck G2. Monitor wyposażony w jest w szeroką gamę złącz, włącznie z kabelkiem USB-C przez który naładujemy na przykład smartfon, ale też podłączymy smartfon. Jeśli jesteście zwolennikami większej przekątnej przy tej samej rozdzielczości, to możecie rozważyć bliźniaczy model BenQ SW321C o przekątnej 32 cali. Oba monitory kosztują trochę więcej niż można byłoby się spodziewać, ale odwdzięczą się po zakupie z nawiązką. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Jasność 300 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, 2x HDMI, 3x USB 3.1, USB typu C

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

Samsung ViewFinity S8 32 cale Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ten monitor okazał się dużym zaskoczeniem. To nowa konstrukcja, z serii kierowanej do odbiorców biznesowych, ale w domyśle fotografów i grafików. Jedyny 32 calowy monitor (w praktyce ma 31,5 cala) w naszym zestawieniu, który łączy rozsądną cenę z bardzo dobrymi parametrami roboczymi dla wszystkich najważniejszych dla fotografa i grafika przestrzeni barwnych. Monitor zapewnia wysoką ergonomię użytkowania, wygodne menu, przypominające to znane z telewizorów. Rozdzielczość 4K doskonale prezentuje się na ekranie IPS, a spora jasność pozwala na pracę nawet w mocniej oświetlonym otoczeniu. Jedynym mankamentem, który w praktyce nie rzuca się tak w oczy, jest nieidealna równomierność podświetlenia. Jednak monitor ma naprawdę ogromną przestrzeń roboczą. Nie jest to oczywiście największy wyświetlacz, ale można go uznać za optymalny rozmiarem. Nie zabrakło tu też wszystkich niezbędnych złącz, włącznie z funkcją ładowania telefonu, laptopa czy tabletu z mocą nawet 90W. Jest też port Ethernet, który pozwala wykorzystać monitor jako hub sieciowy dla urządzeń, które nie mają dostępu do sieci. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 32 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Proporcje ekranu 16:9

Czas reakcji 5 ms

Typ ekranu matowy (non-glare)

Jasność 600 lumenów

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza słuchawkowe, RJ-45, 1x USB, USB typu C, 2x USB 3.0 Typu A, 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.2

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz Zobacz recenzję

Eizo ColorEdge CS2731 Ocena benchmark.pl









5/5 Jeśli nie wyobrażacie sobie pracy z obrazem na innym urządzeniu niż Eizo, to wcale nie musicie wydawać fortuny, by poczuć precyzję i komfort pracy z takim monitorem. Proponujemy wam Eizo ColorEdge CS2731 czyli 27 calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1440. Nie jest to co prawda 4K, ale taka rozdzielczość przy takiej przekątnej jest w zasadzie dziś optymalna. Choć podstawa ma dość staroświecki wygląd, zapewnia wszystkie potrzebne kąty przechylenia, obrotu, jakich będziemy oczekiwać od monitora. Na dodatek mamy z tyłu obudowy wygodny uchwyt do przenoszenia monitora. Są też wszystkie potrzebne porty, w tym uniwersalne USB typu C, a także pewnie już przez was zapomniane DVI-D. Monitor może pochwalić się świetną równomiernością podświetlenia panelu, a także obsługą sygnału 10 bitowego (panel jest pełne 10 bit, a nie 8 bit + FRC). W zestawie otrzymamy oprogramowanie ColorNavigator 7 do kalibracji sprzętowej monitora (EIZO oferuje zdalną pierwszą kalibrację i wypożyczenie kolorymetru). W razie potrzeb możemy dokupić kaptur, który wygodnie zakłada się na ekran za pomocą magnesów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 27 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1440 px

Proporcje ekranu 16:9

Jasność 350 cd-m2

Kontrast 1000:1 (statyczny)

Złącza 1x DisplayPort, DVI-D, 1x HDMI, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, USB typu C, 1x USB 3.0 Typu B

Częstotliwość odświeżania matrycy 60 Hz

A gdy budżetem przejmować się nie trzeba to jest Eizo ColorEdge CG319X

Odkąd NEC wycofał się z produkcji profesjonalnych monitorów dla fotografów z serii PA, trudno polecać produkty tej marki. Dlatego znowu wracamy do Eizo, które trzyma poziom, aczkolwiek monitor przez nas polecany nie jest najnowszym produktem. Niemniej to bardzo dobry sprzęt, choć tez kosztowny (jego sklepowa cena to około 20 tysięcy złotych).

Jednak można od niego oczekiwać prawie pełnego, czyli około 99%, wsparcia każdego z trzech najważniejszych gamutów barwnych - sRGB, AdobeRGB i DCI-P3 - i świetnej precyzji odwzorowania barw. Te dwa pierwsze wykorzystają graficy i fotografowie, z ostatniego cieszyć będą się osoby edytujące wideo. Bo w zasadzie to do nich kierowany jest ten monitor. Ma 31 cali przekątnej, rozdzielczość 4K i duże możliwości modyfikacji położenia panelu, z obrotem do pozycji pionowej włącznie.